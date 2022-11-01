Биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет появился в 2010 году. В отличие от загранпаспорта старого образца, биометрический документ имеет более длительный срок действия. Процедура оформления паспортов одинакова. Однако, биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет печатается в Госзнаке, и это занимает 1-2 дня, а старого образца печатают на месте в МВД, это занимает 30 минут.

В интернете неверно указывается информация о том, что биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет невозможно оформить в срочном порядке. Такая возможность есть, если обращаться в специализированные визовые центры. В том числе наш паспортно-визовый центр VISA GURU.

Биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет для взрослого может быть оформлен в срок от 4 дней до 23 дней:

Сроки (рабочие дни) Москва, МО Регионы РФ или без прописки 20-23 дней 15 000 руб 15 000 руб 15-17 дней 20 000 руб 20 000 руб 12 дней 25 000 руб 25 000 руб 10 дней 30 000 руб 30 000 руб 8 дней 35 000 руб 35 000 руб 7 дней 45 000 руб 45 000 руб 6 дней 55 000 руб 55 000 руб 5 дней 65 000 руб 65 000 руб 4 дня 85 000 руб 85 000 руб

*Госпошлина – 5000 руб

Биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет для ребенка или подростка до 18 лет может быть оформлен в срок от 2 до 10 дней:

Сроки (рабочие дни) Москва, МО Регионы РФ или без прописки 10 дней 17 500 руб 17 500 руб 5 дней 22 500 руб 22 500 руб 2 дня 32 500 руб 32 500 руб

*Госпошлина – 2500 руб

Вы можете выбрать, в какой срок необходимо получить биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет. От срочности зависит стоимость.

Получить биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет можно в нашем визовом центре. При этом вы получаете надежные гарантии, которые зафиксированы в договоре:

Гарантия сроков — если вы заказываете оформление загранпаспорта за 4 дня (минимально возможный срок), значит вы получите документы точно в указанный срок. Гарантия цены — цена ни при каких условиях не измениться в процессе работ. Гарантия выдачи — если вы не получаете биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет мы возвращаем деньги.

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Чем отличается биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет от загранпаспорта старого образца?

Сроком действия. Старые паспорта можно было оформить только на 5 лет, теперь же документ выдаётся сразу на 10 лет.

Количеством страниц. Большая длительность действия паспорта обуславливает увеличение количества страниц – их стало 46. Больше страниц – это больше места для проставления виз и больше путешествий.

Внесением биометрических данных. Микрочип, вмонтированный в документ, содержит цифровое изображение вашего лица, а также отпечатки пальцев. Помимо этого, в чипе дублируется вся информация, содержащаяся на бумажном носителе. Если раньше сдавать биометрические данные можно было по желанию, то для получения паспорта нового образца это обязательное условие.

Пошлина за оформление. Загранпаспорт на 10 лет – 3500 рублей за взрослого и 1750 рублей за ребёнка до 14 лет (при подаче заявления через Госуслуги до 1 января 2023 года).

Главная страница паспорта выполнена из пластика. Фотография владельца также не наклеена, а напечатана специальным лазером.

В новом варианте все надписи внутри дублируются на двух языках: русском и английском.

Биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет незначительно отличается по срокам изготовления от старого образца. Например, для взрослого срок оформления нового загранпаспорта через визовый центр составляет от 4 до 23 дней, старого образца — от 3 до 20 дней. Для детей: новый образец делается в срок от 2 до 10 дней, старого — от 1 до 5 рабочих дней.

Отсутствием возможности внести данные о ребёнке. На каждого ребенка до 14 лет необходимо оформлять биометрический загранпаспорт. Напомним, что в загранпаспорт старого образца родители могут вписать своих детей.

Почему граждане РФ все чаще выбирают биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет?

Биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет более безопасен. Документ имеет надёжную защиту от подделки, а также кражи. Никто, кроме вас самих не сможет воспользоваться паспортом, а значит и красть такой документ не имеет никакого смысла. Биометрические данные позволяют быстрее проходить пограничный контроль, ведь подтвердить вашу личность станет значительно проще.

Пластиковую страницу фактически невозможно испортить – она не боится воды, смятия, детских фломастеров и т.д.

Биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет позволяет попасть в любую страну мира. С каждым годом увеличивается список стран, задумывающихся о том, чтобы не принимать туристов с документами, в которых нет данных о биометрии.

Поэтому если вы планируете путешествия в дальние страны в ближайшие несколько лет, лучше сделать биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет и не волноваться о том, примут ли такой документ за рубежом.

Если вам не требуется вписывать детей в загранпаспорт, то рекомендуем оформить биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет. Это будет выгоднее и удобнее.

Как получить биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет?

Подать заявление на оформление загранпаспорта можно через сайт / приложение Госуслуги, либо лично, придя в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.

Также, вы можете заказать оформление загранпаспорта в нашем визовом центре:





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В этом случае понадобиться только 1 раз сдать биометрические данные. Остальные действия выполнят наши специалисты.

Для личной подачи необходимо распечатать и заполнить анкеты оффлайн. Вы можете скачать их с нашего сайта:

При подаче заявления онлайн вас попросят прикрепить фотографию. Требования к ней: новое фото на однотонном фоне при хорошем освещении, выражение лица нейтральное.

Обратите внимание, что эта фотография отправляется только для прикрепления к анкете, вам всё равно придётся лично посетить МВД для подачи оригиналов документов и фото на загранпаспорт сделают также в отделении.

Если для подачи заявления лично достаточно просто прийти в подразделение МВД с пакетом документов, то с онлайн–подачей могут возникнуть сложности, если вы ранее никогда не пользовались услугами этого сервиса.

Краткая инструкция как подать заявление на биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет через Госуслуги

Для начала необходимо зарегистрироваться на сервисе и дождаться подтверждения аккаунта.

Далее перейдите во вкладку услуги и найдите пункт «Паспорта Регистрация». Из выпавшего списка нажмите на «Загранпаспорт гражданина РФ», а затем «Начать» и «Нового образца».

После этого вы попадёте на форму для подачи заявления, достаточно следовать инструкциям на странице.

Более подробную инструкцию с картинками читайте здесь.

Список документов, необходимых для подачи заявления:

Фотография

Старый загранпаспорт, если он есть

Данные вашей трудовой книжки за последние 10 лет

Свидетельство о смене ФИО, если они менялись

В случае подачи заявления лично дополнительно потребуется: паспорт гражданина РФ, военный билет для мужчин от 18 до 27 лет.

Внимание! Наличие военного билета на является обязательным документом. Отклонить ваше заявление при отсутствии военного билета на имеют права. Подразделение МВД обязано самостоятельно обратиться к базе данных военкомата, чтобы получить всю необходимую информацию.

Подробнее о том, как оформить загранпаспорт без военного билета читайте здесь.

После проверки заявления вас пригласят на приём для подачи оригиналов документов. После этого начнётся изготовление паспорта. Сроки зависят от того, в какое подразделение вы подали заявление. Если нужного отделения нет рядом, обратитесь в территориальный орган МВД в вашем регионе

Сроки оформления заграничного паспорта

Главное отличие при самостоятельном оформлении — сроки. Если вы подаете заявление по месту прописки, то в среднем можно получить загранпаспорт в срок от 14 до 30 дней, не считая времени на прием и обработку вашей заявки. Обычно составляет 2-3 дня.

Без прописки с временной регистрацией

Паспорт оформляется в подразделении, обслуживающем адрес, по которому оформлена ваша временная регистрация. Срок изготовления при этом не меняется. По закону он также остается до 30 дней. Однако, на практике с временной пропиской у граждан могут появиться некоторые проблемы. Нередко возникает путаница с выбором подразделения, обслуживающего именно адрес временной регистрации.

По месту фактического проживания без временной регистрации

Если вы являетесь гражданином РФ, но при этом не имеете регистрации на территории РФ, вам также не откажут в оформлении загранпаспорта. Паспорт гражданина РФ является действительным, даже если в нём отсутствуют какие-либо отметки о прописке или регистрации.

Для подачи заявления достаточно самого факта существования действительного паспорта гражданина РФ, а также остального пакета документов.

Алгоритм подачи заявления такой же, как при подаче документов по месту фактического проживания. Вы просто приходите в любое ближайшее подразделение. Срок оформления паспорта в таком случае до 3 месяцев.

Без регистрации на территории РФ

Граждане не зарегистрированные на территории РФ также могут подать заявление на выдачу загранпаспорта. Алгоритм в этом случае немного меняется. Необходимо будет обратиться в Посольство той страны на территории РФ, в которой гражданин имеет регистрацию.

В этом случае оформить загранпаспорт через госуслуги или подразделения МВД РФ невозможно. Рекомендуется обратиться за оформлением загранпаспорта к специалистам визовых центров.

При обращении в наш визовый центр, вам не надо ждать так долго. Несмотря на то, если ли у вас прописка или регистрация, мы поможем оформить загранпаспорт в срочном порядке совершенно законно. Отправьте заявку и получите более подробную информацию:





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Как оформить биометрический загранпаспорт для ребенка до 14 лет?

Особенностью заграничных паспортов нового образца является то, что в них нельзя вписать детей, как это было раньше. Теперь на каждого ребёнка нужно оформлять собственный паспорт. Что, учитывая срок его действия, не очень плохо, ведь паспорт вполне вероятно будет действовать и после совершеннолетия ребёнка. Но с другой стороны, это предполагает дополнительные финансовые расходы в виде оплаты госпошлины.

Оформление загранпаспорта на ребёнка до 14 лет не многим отличается от оформления для взрослого человека. Заявление также можно подать в любом отделении, вне зависимости от наличия прописки или временной регистрации в этом регионе. Сроки изготовления не отличаются от таковых для паспортов совершеннолетнего гражданина.

Для подачи заявления необходимы следующие документы:

Фотография ребёнка

Данные свидетельства о рождении

Старый загранпаспорт (при наличии)

Данные документа, подтверждающего полномочия усыновителя или опекуна (при наличии соответствующего основания)

Данные документа о смене ФИО (если они менялись)

После подтверждения заявления и приглашения в отделение для подачи оригиналов документов дополнительно необходимо взять с собой: паспорт гражданина РФ, являющего законным представителем ребёнка и документ, подтверждающий, что ребёнок является гражданином РФ (свидетельство о рождении со вкладышем или паспорт законного представителя ребёнка, если в него внесены данные об этом ребёнке).

Как оформить биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет для ребенка до 18 лет?

Список необходимых документов ничем не отличается от такового на ребёнка до 14 лет, за одним исключением: помимо данных свидетельства о рождении необходим паспорт ребёнка, гражданина Российской Федерации.

Обратите внимание, что на госуслугах есть возможность подачи одного заявления на двух детей до 14 и до 18 лет, при этом необходимые документы необходимо будет предоставить на каждого ребёнка, и госпошлину также заплатить за каждого. Но зато не придётся дважды вводить одни и те же данные. Также предусмотрена возможность подачи заявления одновременно на себя и на ребёнка.

Наши специалисты рекомендуют, по возможности, заняться оформлением такого документа зимой или ранней весной, так как в это время меньше всего людей интересуются данной услугой, и вы потратите меньше своего времени на ожидание.

В каких случаях предусмотрена замена загранпаспорта?

На данный момент по законодательству замена документа возможна только в 4 случаях:

Порча или утеря. Истечение срока действия. Изменение персональных данных. В случае заполнения всех страниц.

При достижении 14 лет или 18 лет загранпаспорт менять не надо. Если у вас остались вопросы или нужно помощь в оформлении загранпаспорта, то обращайтесь к нашим специалистам: