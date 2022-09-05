Справка об отсутствии судимости для визы
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Справка об отсутствии судимости для визы срочно за 1 день
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Справка об отсутствии судимости: виды документа
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Электронная справка об отсутствии судимости
Электронный формат документов, как известно, всегда намного более удобный и этот случай не является исключением. Всё потому, что после оформление такая справка перейдёт сразу к заказчику, в личный кабинет сервиса Госуслуги, при этом имея электронную подпись МВД. Чтобы её предоставить нет нужды в распечатке, можно просто отправить в нужный центр также в электронном виде, так как распечатанный электронный документ уже не будет являться официальным.
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Бумажная справка об отсутствии судимости
Справка об отсутствии судимости в бумажном виде не такая удобная, как электронная. Однако, именно она требуется для посещения некоторых стран с целью длительного пребывания. Электронную справку у вас не примут.
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Апостилированная справка об отсутствии судимости
Такая справка имеет апостиль — форму, которая свидетельствует о законности документа в других странах. Понадобится это путешественникам, которые собираются посещать страны, в которых легализация иностранной документации отменена.
Поставить апостиль может только МВД на основании копии или оригинала паспорта гражданина. Проходит процедура минимум пять дней, в случае сложностей в виде необходимостей в проверке печатей и подписей — тридцать дней максимум.
Срок действительности такого документа зависит от страны, которую вы собираетесь посетить. Справка об отсутствии судимости для визы не понадобится, если страна или страны, которые вы хотите посетить подписали конвенцию о предоставлении правовой помощи или в случае двухстороннего подписанного договора. На территории РФ апостиль не имеет срока действия.
Уважаемые заявители! Просим вас уточнять актуальную информацию у наших специалистов. В интернете написано многое, но визовое законодательство стран может измениться.
Уважаемые заявители!
Если вы точно не уверены, в каком виде нужна справка об отсутствии судимости, то обратитесь за разъяснениями к нашим специалистам
Когда необходима справка об отсутствии судимости для визы?
Справка об отсутствии судимости для путешественников очень важна, так как если она отсутствует, то не получится оформить ни рабочую, ни студенческую визу.
Следовательно, не получится посещать зарубежные страны, ведь люди, которые когда-либо были судимы или подвергались уголовному розыску должны быть несколько ограничены в правах. Особенно это важно в сфере путешествий, ведь человек может и вовсе попытаться убежать от наказания в другую страну.
Кроме того, справка об отсутствии судимости понадобится в следующих случаях:
- устройство на работу не только в РФ, но и за границей, но требуется она только для таких профессий, как учителя, тренеры, врачи, сотрудники таможни и охраны;
- получение иностранного гражданства;
- оформление разрешения на оружие и применение силы (для военных, спортсменов и т.п.);
- усыновление или удочерение детей или опекунство;
- заключение брака;
- вид на жительство;
- получение пенсии за умершего пенсионера.
Справка об отсутствии судимости содержит следующие сведения:
- ФИО заказчика.
- Адрес места оформления справки.
- Сведенья о судимости.
- Сведенья об уголовном преследовании.
В целом такая справка свидетельствует о благонадёжности и честности гражданина, что очень важно не только для него, но и для людей, с которыми он в будущем будет работать, для других стран, которые он будет посещать и для детей, которых он захочет опекать.
Какие документы нужны при оформлении справки об отсутствии судимости?
Заявление о выдаче справки
Внутренний паспорт гражданина РФ
Копия паспорта гражданина РФ
Для иностранцев понадобится переведённый национальный документ, который как-либо удостоверяет личность. Кроме национального паспорта это может быть вид на жительство или разрешение на временное проживание.
Вы можете скачать образец заполнения заявления о выдаче справки об отсутствии судимости
Если возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться в нашу клиентскую службу поддержки
Где получить справку об отсутствии судимости?
Оформлением таковой занимается только министерство внутренних дел, но документы на неё можно отправить через:
- Портал Государственных услуг. Самый удобный способ, так как нет нужды куда-то выходить и стоять в очередях. На этом портале как раз можно сделать электронную справку. Для оформления нужно:
- Перейти на официальный ресурс и в поисковик вбить “справка об отсутствии судимости”, нажимаем “Найти”;
- Нажимаем кнопку “Получить услугу”;
- Проверяем корректность данных;
- Подтверждаем номер телефона;
- Подтверждаем адрес электронной почты;
- Подтверждаем адрес регистрации (адрес проживания) ;
- Отмечаем, меняли ли фамилию либо отчество по какой-то причине (вступление в брак и т.п.);
- Проживали ли вы в других регионах РФ;
- Загружаем документ.
После этой процедуры заявление будет направленно в соответствующий центр министерства внутренних дел на основе вашего региона.
- МФЦ (многофункциональный центр). Ход оформления:
- Находим ближайший многофункциональный центр “Мои документы”, уточняем о предоставлении такой услуги;
- Берём с собой вышеперечисленные документы, записываемся на приём;
- С помощью работника оформляем справку.
Справки с печатью МФЦ и электронные справки подойдут только для неапостильных стран, таких, как, например, Китай. Для других стран официальным будет лишь документ, сделанный МВД и с его печатью.
Запомните, что в случае неразборчивого заявления либо отстутствия какого-либо из документов сотрудники могут отказать в предоставлении услуги.
- МВД. Потребуется личное посещение.
В каждом городе и регионе должен быть информационный центр МВД. Его то и нужно посетить для оформления справки со всеми вышеперечисленными документами (удостоверения личности и доверенности).
Документ, сделанный в министерстве внутренних дел подойдёт для:
- заверения в посольстве Малайзии
- заверения в посольстве Саудовской Аравии
- заверения в посольстве Турции
- заверения в посольстве Чехии
- и других странах.
Уточняйте актуальную информацию у нашей службы поддержки клиентов. По номеру телефона или посредством отправки заявки через форму на сайте.
Бывает так, что справка об отсутствии судимости для визы нужна срочно и времени на тридцатидневное ожидание может не быть. В таких случаях можно заказать оформление справки в компании VISA GURU. Мы поможем оформить справку об отсутствии судимости в срок от 1 дня.
- Полиция. Если нет представительства МВД.
Не во всех местностях есть Информационный центр МВД. В таких случаях разрешено обращаться в полицию. Ход заказа справки будет такой же.
Также помните о том, что:
- Если вы находитесь в другой стране, то для получения справки нужно обратиться в российское консульство, где справку сделают за 1-3 недели;
- Документ может получить ребёнок с 14-ти лет с содействием опекуна или родителя;
- За недееспособного справку обязан взять попечитель;
- Если вы потеряли справку с апостилем, то придётся оформлять его заново.
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Бывает так, что справка об отсутствии судимости для визы нужна срочно и времени на тридцатидневное ожидание может не быть. В таких случаях можно заказать оформление справки в компании VISA GURU. Мы поможем оформить справку об отсутствии судимости в срок от 1 дня. Даже если вы находитесь за пределами РФ.
Узнавайте подробности у нашей службы поддержки:
Отвечаем на вопросы
Нужно ли доказывать подлинность справки об отсутствии судимости?
Если вы сомневаетесь в подлинности документа, то можете отправить запрос в отдел, который сделал вам справку, при этом указав данные вашей справки и отдав её ксерокопию, после чего отдел МВД даст вам ответ. Также не стоит забывать, что такие документы имеют определённые знаки в виде двухсторонней защитной сетки, фоновым изображением герба МВД и микротекст с надписью “МВД России” , которые будут отличать их от подделок.
Если у вас есть вопросы касательно оформления справки об отсутствии судимости, звоните по телефону горячей линии:
8 495 255 45 35
Сколько стоит справка об отсутствии судимости?
Сама справка в государственных учреждениях оформляется бесплатно, но пошлина берётся за апостиль, стоимость которого — 2500 рублей.
Также, если вы решили воспользоваться услугами нашей компании, то стоимость будет зависеть от следующих факторов:
- ваше местонахождение (за пределами РФ или внутри страны);
- срочность получения справки об отсутствии судимости;
- необходимости доставки документа на дом.
Более подробную информацию вы можете уточнить по телефону:
8 495 255 45 35
Почему могут отказать в выдаче справки?
Основными причинами являются:
- отсутствие какого-либо из документов или всех нужных;
- неточность, неграмотность и неразборчивость заявления;
- несоответствие сведений документов и заявления.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
Можно ли взять справку вместо определённого лица без доверенности?
Так можно сделать только в том случае, если это определённое лицо — несовершеннолетний ребёнок и вы являетесь его попечителем.
В случае, когда гражданин не имеет возможности самостоятельно зарегистрировать справку, то доверенность всё равно обязательна.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
Если гражданин проживал в одном регионе РФ, но временно работает или учится в другом, то нужно ли возвращаться в регион, в котором проживал для заказа справки?
В этом нет нужды, ведь разрешено создавать такие справки и в других регионах.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
Направляется ли справка в почтовый ящик заказчика?
Нет, она передаётся лично курьером, так как они обязаны удостоверится в подлинности вашей личности и взять у вас подписи.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
У меня нет судимости, но в справке она указан. Что делать?
К сожалению, такие ошибки хоть и редко, но допускаются, и решить эту проблему без привлечения прокуратуры не получится.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
Предусматривается ли наказание за подделку справки об отсутствии судимости?
Конечно! Ниже приведён ряд наказаний, которые ожидают мошенника:
- Штраф в размере до 80 000 рублей.
- Увольнение, если это вскрылось после принятия на работу.
- Доход виновного лица за полгода
- Исправительные работы длительностью до двух лет.
- Обязательные работы от 180-ти до 250-ти часов.
- Тюремное заключение длительностью до двух лет.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35