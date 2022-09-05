Оформлением таковой занимается только министерство внутренних дел, но документы на неё можно отправить через:

Портал Государственных услуг. Самый удобный способ, так как нет нужды куда-то выходить и стоять в очередях. На этом портале как раз можно сделать электронную справку. Для оформления нужно:

Перейти на официальный ресурс и в поисковик вбить “справка об отсутствии судимости”, нажимаем “Найти”; Нажимаем кнопку “Получить услугу”; Проверяем корректность данных; Подтверждаем номер телефона; Подтверждаем адрес электронной почты; Подтверждаем адрес регистрации (адрес проживания) ; Отмечаем, меняли ли фамилию либо отчество по какой-то причине (вступление в брак и т.п.); Проживали ли вы в других регионах РФ; Загружаем документ.

После этой процедуры заявление будет направленно в соответствующий центр министерства внутренних дел на основе вашего региона.

МФЦ (многофункциональный центр). Ход оформления:

Находим ближайший многофункциональный центр “Мои документы”, уточняем о предоставлении такой услуги; Берём с собой вышеперечисленные документы, записываемся на приём; С помощью работника оформляем справку.

Справки с печатью МФЦ и электронные справки подойдут только для неапостильных стран, таких, как, например, Китай. Для других стран официальным будет лишь документ, сделанный МВД и с его печатью.

Запомните, что в случае неразборчивого заявления либо отстутствия какого-либо из документов сотрудники могут отказать в предоставлении услуги.

МВД. Потребуется личное посещение.

В каждом городе и регионе должен быть информационный центр МВД. Его то и нужно посетить для оформления справки со всеми вышеперечисленными документами (удостоверения личности и доверенности).

Документ, сделанный в министерстве внутренних дел подойдёт для:

заверения в посольстве Малайзии

заверения в посольстве Саудовской Аравии

заверения в посольстве Турции

заверения в посольстве Чехии

и других странах.

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Бывает так, что справка об отсутствии судимости для визы нужна срочно и времени на тридцатидневное ожидание может не быть. В таких случаях можно заказать оформление справки в компании VISA GURU. Мы поможем оформить справку об отсутствии судимости в срок от 1 дня.

Полиция. Если нет представительства МВД.

Не во всех местностях есть Информационный центр МВД. В таких случаях разрешено обращаться в полицию. Ход заказа справки будет такой же.

Также помните о том, что:

Если вы находитесь в другой стране, то для получения справки нужно обратиться в российское консульство, где справку сделают за 1-3 недели; Документ может получить ребёнок с 14-ти лет с содействием опекуна или родителя; За недееспособного справку обязан взять попечитель; Если вы потеряли справку с апостилем, то придётся оформлять его заново.

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