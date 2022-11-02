Загранпаспорт старого образца на 5 лет — официальный документ, который выдается гражданину РФ для пересечения границ с иностранными государствами. Он содержит письменные сведения о гражданине на бумажном носителе. Загранпаспорт старого образца на 5 лет имеет меньше страниц, но зато немного быстрее оформляется, так как печатается он непосредственно в МВД за 30 минут, а биометрический загранпаспорт на 10 лет печатается в Госзнаке, — на это уходит 1-2 дня.

Загранпаспорт старого образца на 5 лет для взрослого может быть оформлен в срок от 3 дней до 20 дней:

Сроки (рабочие дни) Москва, МО Регионы РФ или без прописки 20 дней 13 000 руб 13 000 руб 6 дней 48 000 руб 48 000 руб 5 дней 58 000 руб 58 000 руб 4 дня 68 000 руб 68 000 руб 3 дня 88 000 руб 88 000 руб

*Госпошлина – 2000 руб

Загранпаспорт старого образца на 5 лет для ребенка или подростка до 18 лет может быть оформлен в срок от 1 до 5 дней:

Сроки (рабочие дни) Москва, МО Регионы РФ или без прописки 5 дней 19 000 руб 19 000 руб 1 день 24 000 руб 24 000 руб

*Госпошлина – 1000 руб

Вы можете выбрать, в какой срок необходимо получить загранпаспорт старого образца на 5 лет. От срочности зависит стоимость.

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Гарантия сроков — если вы заказываете оформление загранпаспорта за 3 дня (минимально возможный срок для взрослого, для ребенка срок от 1 дня), значит вы получите документы точно в указанный срок. Гарантия цены — цена ни при каких условиях не измениться в процессе работ. Гарантия выдачи — если вы не получаете биометрический загранпаспорт нового образца на 10 лет мы возвращаем деньги.

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Почему оформляют загранпаспорт старого образца на 5 лет если можно оформить новый биометрический на 10 лет?

Срок действия. У старого паспорта он составляет 5 лет, у нового — 10лет. Если у гражданина намечаются какие-либо изменения в жизни, которые повлекут смену персональных данных — например, замужество у женщин, – тогда проще и дешевле оформить паспорт старого образца. Меньше госпошлина. Суммы пошлин за оформление старого образца: взрослым — 2000 руб, детям — 1000 рублей. Новый стоит дороже — 5000 и 2500 рублей соответственно. Удобство оформления детского паспорта. Паспорт без чипа можно оформить в отсутствии ребенка, новый — только при его личном участии. Для многих родителей безусловным преимуществом будет самостоятельное посещение официальных инстанций. Внесение информации о детях. В паспорт с чипом данные детей внести можно только через его замену – с прохождением полной процедуры. В уже имеющийся паспорт старого типа данные о детях вносятся беспрепятственно. Такая возможность предусмотрена Административным регламентом, утвержденным Приказом МВД России от 31.03.2021 N186. В приложении № 3 Регламента имеется форма заявления о внесении в паспорт сведений о несовершеннолетних детях. Прохождение биометрии. Для чипа дети с 12 лет обязаны сдавать отпечатки пальцев, то есть дополнительно приходится тратить время и деньги. Для паспорта старого образца это не требуется.

Когда используется загранпаспорт старого образца на 5 лет?

Загранпаспорт старого образца на 5 лет можно оформить удаленно. Вам потребуется прийти всего один раз для получения загранпаспорта на руки. В случае с биометрическим документом, необходимо обязательно проходить дактилоскопию лично. При этом не важно, 6 лет гражданину или 40 лет — сдача биометрических данных является обязательным условием.

Такой паспорт необходим маленькому ребенку. В течение 5 лет внешность ребенка претерпевает не так много изменений, как за 10 лет. Поэтому для простоты идентификации личности детям лучше оформить паспорт с более коротким сроком действия.

Если у родителя есть загранпаспорт старого образца на 5 лет, то в него можно вписать детей до 14 лет. Однако, обратите внимание, что не все страны в настоящее время принимают загранпаспорт старого образца.

Ну и совсем частный случай — ожидание изменений в личной и семейной жизни, например, замужество, рождение детей, смена места жительства или эмиграция. Внести изменения личных идентификационных данных в любой заграничный паспорт будет невозможно, его придется получать заново.

Документ старого образца, полученный до торжественных событий, не так жалко и затратно будет заменить, как загранпаспорт с чипом.

Как получить загранпаспорт старого образца на 5 лет

Полная процедура получения заграничного паспорта сроком действия 5 лет зафиксирована в Административном регламенте, являющемся приложением к приказу МВД России от 31.03.2021 N186.

В данном документе имеются все необходимые предписания по процедуре оформления паспорта как для гражданина, так и для органов МВД. Самые дотошные граждане могут с ним ознакомиться самостоятельно, перед тем, как начать процедуру получения загранпаспорта.

Кто вправе подать заявление на загранпаспорт старого образца на 5 лет?

В разделе I Регламента определен круг заявителей — лиц, которые имеют право подать заявление на выдачу документа. Заявителем может быть:

гражданин РФ, обратившийся в подразделения по вопросам миграции с заявлением о выдаче паспорта лично или посредством официального электронного ресурса. Гражданин в момент подачи заявления может как проживать на территории РФ, так и находиться за ее пределами.

законный представитель несовершеннолетнего гражданина в возрасте до 18 лет или недееспособного гражданина. В качестве таковых выступают родители или законные усыновители, опекуны, попечители.

Для недееспособных загранпаспорт старого образца на 5 лет может быть получен по доверенности.

Куда можно подать заявление?

Регламент предусматривает возможность личного либо дистанционного оформления. Все необходимые справки и заявление подаются гражданином лично в территориальный орган МВД РФ, занимающийся вопросами миграции. Также личное обращение со всем пакетом бумаг возможно посредством многофункционального центра предоставления государственных услуг (МФЦ) по месту жительства или месту пребывания.

Дистанционное обращение для оформления заграничного паспорта возможно в данный момент только через Единый портал государственных и муниципальных услуг, привычнее называемый «Госуслуги». https://www.gosuslugi.ru/help/faq/foreign_passport/23. Для того, чтобы в электронном виде разместить документы в личном кабинете на портале, их необходимо подготовить в полном объеме заранее и отсканировать в требуемом формате.

Необходимо иметь ввиду, что при одобрении вашего заявления вам придется предоставить все оригиналы документов в территориальный орган МВД, выдающий вам паспорт. Сотрудник будет сверять оригиналы с поданными ранее копиями, поэтому не вносите в них изменений и не заменяйте экземпляры.

Документы на загранпаспорт старого образца на 5 лет

Формы всех документов, которые положено прикладывать к заявлению на выдачу загранпаспорта, приведены в качестве приложений к Регламенту. Основные заявления и справки, которые надо собрать и подать в ведомство, следующие:

Заявление о выдаче паспорта в двух экземплярах. К нему нужно приложить заполненные формы со сведениями: об изменении персональных данных, о трудовой деятельности за последние 10 лет, о детях до 14 лет, которых надо внести в паспорт, о законном представителе. Все формы имеются в Регламенте. Паспорт гражданина РФ. Военнослужащим обязательно предоставить разрешение от командования на выезд за пределы РФ. Мужчины призывного возраста предоставляют военный билет с отметкой о прохождении службы либо военный билет офицера запаса. Также нужна будет справка о том, что мужчина призывного возраста не является призванным на военную или гражданскую службу на момент подачи заявления на получение загранпаспорта. Рекомендуемый образец запроса для получения такой справки можно посмотреть в Приложении № 10 к Регламенту. Военный билет или справку рекомендуется предоставить, чтобы получить загранпаспорт старого образца на 5 лет, но при отсутствии этих документов отказать в приеме заявления вам НЕ могут. В случае отсутствия у вас на руках документов, территориальный орган обязан самостоятельно запросить данные из военкомата. О том, как получить загранпаспорт без военного билета читайте здесь Старый загранпаспорт — есть он у вас есть. Если подаете бумажное заявление лично — то три фотографии 3,5*4,5, если подаете заявление онлайн — тогда надо иметь цифровое фото. О требованиях к фото рассказываем здесь При оплате госпошлины за оформление паспорта вы можете по своему усмотрению приложить квитанцию. Пошлина уплачивается в размере 2000 рублей. Паспорт вам не дадут при отсутствии оплаты, но не при отсутствии квитанции в пакете документов.

В каких случая требуются дополнительные документы?

К основному пакету документов добавляются дополнительные заявления в тех случаях, когда помимо простой выдачи нового паспорта гражданину требуется совершить иные манипуляции с уже имеющимся документом.

Если гражданин хочет изменить написание своего имени в заграничном паспорте, то он пишет заявление в установленной форме и прикладывает документы, в которых содержится желаемое написание его данных. Такими документами могут выступать: ранее выданный загранпаспорт; документа ЗАГСа; загранпаспорт супруга, родителя или законного представителя, имя которых берет гражданин; вид на жительство в другой стране.

Если гражданин утратил по каким-то причинам прежний загранпаспорт , то он подает заявление об объявлении утраченного документа недействительным. Заявление об утере пишется в полицию.

В случае оформления срочной выдачи паспорта старого образца должны быть приложены документы, подтверждающие необходимость быстрого выезда за границу: направление на срочное лечение от российской медицинской организации; письмо зарубежной мед. организации о необходимости прохождения лечения вместе с заключение лечащей организации по месту жительства; заверенное по правилам государства-отправителя сообщение, подтверждающее наличие тяжелого состояния или смерти близких родственников заявителя.

Если заявитель по состоянию здоровья не может лично оформить паспорт, ему разрешено подать заявление о предоставлении этой услуги на дому по месту жительства или месту пребывания. При этом необходимо приложить медицинское заключение в соответствии с Приказом Минздрава от 14.09.2020 г. №972н.

Можно ли получить загранпаспорт старого образца на 5 лет без прописки или регистрации?

Согласно Конституции РФ, гражданин может самостоятельно выбирать себе место жительства. При этом на новом месте жительства он может оформить постоянную регистрацию, временную регистрацию при сохранении постоянной, а может вообще не иметь регистрации.

Наличие или отсутствие регистрации по месту жительства не является причиной ущемления его в праве на получение загранпаспорта. Часто возникает ситуация, когда заявитель не имеет возможности вернуться в регион своей постоянной регистрации, а паспорт получить надо.

Тогда при подаче документов ему придется оформить еще одно заявление в соответствии с Приложением N15 к Регламенту. Оно предназначено для тех случаев, когда регион оформления загранпаспорта не совпадает с регионом постоянной регистрации заявителя либо у заявителя есть только фактическое место проживания без какой-либо регистрации. Все прочие документы гражданин подготавливает и сдает без дополнительных изменений.

Наш визовый центр специализируется на выдаче загранпаспортов в срочном порядке, даже если у вас:

только временная регистрация;

вообще нет прописки в регионе подачи;

отсутствует регистрация на территории РФ,

Каковы сроки выдачи паспорта?

Регламент определяет сроки, которые необходимы для выдачи паспорта после обработки поступившего заявления и документов, с учетом возможных проверок и обращений в иные ведомства. Они закреплены в разделе II Регламента.

Течение срока оформления паспорта начинается со дня подачи заявления. При этом не имеет значения, как оно будет подано — лично или в электронном виде.

Если гражданин подает документы на территории того субъекта РФ, в котором имеет постоянную регистрацию, то срок выдачи паспорта составляет 1 месяц.

Если заявитель подает документы по месту пребывания или месту обращения, то срок будет составлять 3 месяца.

В случае обращения за срочной выдачей паспорта старого образца оформление не должно занимать больше 3 рабочих дней. Срок исчисляется с момента подачи заявления вместе с документами, подтверждающими наличие необходимых обстоятельств.

Если заявитель имеет допуск к государственной тайне или к сведениям особой важности, то для него загранпаспорт может оформляться не более 3 месяцев.

Загранпаспорт старого образца на 5 лет для ребенка

Дети выезжают за границу так же, как и взрослые, только при наличии действующего загранпаспорта. Так как несовершеннолетние дети самостоятельно не могут выступать заявителями, оформляет загранпаспорт для ребенка от их имени законный представитель.

Чаще всего это один из родителей или усыновители ребенка. Также в этом качестве выступают опекуны, попечители несовершеннолетних или недееспособных граждан.

Какой пакет документов необходимо собрать им для оформления загранпаспорта на детей?

В целях оформления заграничных паспортов дети делятся на группы в зависимости от возраста — до 14 лет и от 14 до 18 лет.

Если паспорт старого образца оформляется для ребенка в возрасте до 14 лет, то необходимы следующие документы:

заявление о выдаче загранпаспорта несовершеннолетнему гражданину в одном экземпляре

удостоверение личности законного представителя — паспорт гражданина РФ или загранпаспорт иностранного гражданина, если представитель проживает вне территории РФ

свидетельство о рождении ребенка

документы, подтверждающие наличие у ребенка гражданства России

для усыновителя — документы, подтверждающие его полномочия

фотографии: если заявитель хочет внести в свой паспорт сведения о несовершеннолетних детях, тогда нужны три фотографии самого заявителя, и по две штуки на каждого из детей до 14 лет

две фотографии ребенка до 14 лет, черно-белые или цветные, а также фото в цифровом варианте для подачи заявления онлайн

если у ребенка есть предыдущий загранпаспорт, его необходимо предоставить

квитанция об уплате госпошлины — так же, как и в общем порядке, вы можете приложить ее по своему усмотрению. Размер пошлины составляет 1000 рублей.

По доверенности оформлять заграничный паспорт ребенку нельзя, это могут делать только родители или официальные опекуны

Загранпаспорт старого образца на 5 лет для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

Ребенок в возрасте от 14 лет получает паспорт гражданина РФ. Поэтому и при оформлении загранпаспорта для него требуется немного другой пакет документов. Для детей с 14 до 18 лет необходимо предоставлять:

заявление о выдаче загранпаспорта несовершеннолетнему гражданину в двух экземплярах

если несовершеннолетний является недееспособным, то прикладываются дополнительно данные о полномочиях законного представителя

удостоверение личности ребенка – паспорт гражданина РФ

удостоверение личности законного представителя — паспорт гражданина РФ или загранпаспорт иностранного гражданина, если представитель проживает вне территории РФ

документ, подтверждающий полномочия законного представителя либо усыновителя

прежний загранпаспорт ребенка, если он был выдан

три черно-белые или цветные фотографии ребенка размером 3,5*4,5 и фото в цифровом формате при подаче заявления онлайн.

Если ребенок выезжает за границу один, без сопровождения родителей или иных представителей, то ему необходимо иметь при себе помимо паспорта еще и нотариально заверенное разрешение на выезд, полученное от его законных представителей.

Сроки оформления заграничного паспорта для детей ничем не отличаются от общих сроков по Регламенту при самостоятельной подаче. Если вы воспользуетесь услугами нашего визового центра, то срок будет сокращен. Загранпаспорт для ребенка может быть оформлен в срок от 1 до 5 рабочих дней.

При оформлении онлайн-заявления на Госуслугах документы подаются с аккаунта любого из родителей. Для этого необходимо создать дочерний аккаунт для ребенка. Инструкцию читайте в этой статье.

Загранпаспорт старого образца на 5 лет стандартно оформляется в срок от 30 дней до 90 дней, в зависимости от наличия регистрации. При подаче через визовый центр вы можете получить загранпаспорт в срок от 3 дней для взрослого и от 1 дня для ребенка. При необходимости оформить загранпаспорт старого образца на 5 лет срочно, обращайтесь в паспортно-визовый центр VISA GURU: