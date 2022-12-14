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Виза в Испанию

  • Подача документов на визу в Испанию в Москве самостоятельно

    • 14.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
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  • Виза в Испанию сейчас — актуальная информация по документам и оформлению на сегодняшний день

    • 12.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
    Комментариев нет
    Виза в Испанию сейчас — актуальная информация по документам и оформлению на сегодняшний день

    Виза в Испанию сейчас для россиян может быть получен. Несмотря на то, что 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета ЕС 2022/1500 о приостановлении действия Соглашения между ЕС и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз гражданам этих стран, которое работало с мая 2007 года. В практическом смысле прекращение сотрудничества вызвало негативные последствия в работе консульских и дипломатических представительств, а также резкое сокращение числа разрешений на посещение стран ЕС.

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  • Документы для визы в Испанию: перечень и требования к оформлению

    • 12.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
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    Документы для визы в Испанию: перечень и требования к оформлению

    Получение Шенгенской визы перед посещением Испании является обязательной процедурой для всех граждан РФ, исключение составляют лица, имеющие дипломатические паспорта. Документы для визы в Испанию необходимо собрать перед подачей заявления на визу. Особое внимание россиянам сейчас стоит обращать внимание на документы для визы в Испанию, которые подтверждают: социальный статус, финансовую состоятельность и привязку к Родине.

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  • Нужна ли виза в Испанию для россиян?

    • 08.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
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    Нужна ли виза в Испанию для россиян?

    Если у вас возникает вопрос, нужна ли виза в Испанию для россиян, ответ — да, нужна. Испания входит в состав Евросоюза. Визовый режим работает согласно шенгенскому соглашению. Между Россией и странами шенгена ранее действовал упрощенный визовый режим. Но с 12 сентября 2022 года он был отменен. Что это означает для россиян? Визу в Испанию по прежнему можно получить. Однако, увеличен срок рассмотрения заявок до 45 дней. Также, выросли консульские сборы до 80 евро на человека.

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  • Как сейчас получить испанский шенген россиянам: документы, сроки, стоимость

    • 07.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
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    Шенгенская виза оформление

    Получить испанский Шенген сроком пребывания, не превышающим свыше 90 суток за период 180 дней можно любому гражданину России, за исключением лиц, обладающих дипломатическими загранпаспортами, которым предоставляется доступ автоматически.

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  • Шенгенская виза в Испанию для россиян: запись на подачу документов, сроки, стоимость и варианты

    • 07.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
    9 комментариев
    Шенгенская виза в Испанию для россиян

    Шенгенская виза в Испанию для россиян может быть получена, несмотря на отмену упрощенного визового режима и текущую ситуацию в мире. Для россиян выросли консульские взносы с 40 евро до 80 евро на человека. Также, имеются проблемы с записью на подачу документов на шенгенскую визу в Испанию.

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  • Анкета на визу в Испанию: бланк, заполнение, инструкция

    • 05.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
    2 комментария
    Анкета на визу в Испанию

    Анкета на визу в Испанию заполняется на английском или испанском языках. Её можно заполнить от руки или в электронном виде. Анкета на визу в Испанию не сложная, однако заявители часто делают ошибки при ее заполнении. Сегодня эксперты VISA GURU расскажут, как заполнить анкету на визу в Испанию.

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  • Как получить визу в Испанию для россиян сейчас?

    • 05.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
    2 комментария
    Как получить визу в Испанию?

    Испания является членом Европейского Союза, поэтому, если вы являетесь гражданином Российской Федерации и намерены посетить страну, вам потребуется получить визу в Испанию. Сделать это можно самостоятельно, обратившись в Посольство Испании в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре или Казани. Либо вы можете получить визу в Испанию через аккредитованный визовый центр.

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  • Запись на визу в Испанию сейчас для россиян: открытые даты и отмена упрощенного визового режима

    • 04.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
    Комментариев нет
    Нужна ли виза в Испанию для россиян?

    Запись на визу в Испанию сейчас для россиян открыта. Однако, в связи с текущей ситуации слишком мало окон записи. Ближайшую дату можно ждать неделями. Это связано с отменой укрощённого визового режима между Россией и странами шенгенского соглашения. Но запись на визу в Испанию все же осуществляется. Она возможна в стандартном порядке при самостоятельном оформлении. При обращении через визовый центр запись на визу в Испанию можно осуществить в ускоренном порядке.

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  • Туристическая виза в Испанию для россиян сейчас. Как оформить визу?

    • 03.12.2022
    • Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
    • Категория: Виза в Испанию
    Комментариев нет
    Туристическая виза в Испанию для россиян сейчас

    Испания очень популярное направление для российский туристов. Некоторые граждане едут в страну с целью работы или обучения. Поэтому многие задаются вопросом как оформляется туристическая виза в Испанию для россиян в сегодняшних условиях.

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