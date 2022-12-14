Запись на визу в Испанию сейчас для россиян открыта. Однако, в связи с текущей ситуации слишком мало окон записи. Ближайшую дату можно ждать неделями. Это связано с отменой укрощённого визового режима между Россией и странами шенгенского соглашения. Но запись на визу в Испанию все же осуществляется. Она возможна в стандартном порядке при самостоятельном оформлении. При обращении через визовый центр запись на визу в Испанию можно осуществить в ускоренном порядке.