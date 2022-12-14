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Подача документов на визу в Испанию в Москве самостоятельно
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- 14.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
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Виза в Испанию сейчас — актуальная информация по документам и оформлению на сегодняшний день
- 12.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
Виза в Испанию сейчас для россиян может быть получен. Несмотря на то, что 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета ЕС 2022/1500 о приостановлении действия Соглашения между ЕС и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз гражданам этих стран, которое работало с мая 2007 года. В практическом смысле прекращение сотрудничества вызвало негативные последствия в работе консульских и дипломатических представительств, а также резкое сокращение числа разрешений на посещение стран ЕС.
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Документы для визы в Испанию: перечень и требования к оформлению
- 12.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
Получение Шенгенской визы перед посещением Испании является обязательной процедурой для всех граждан РФ, исключение составляют лица, имеющие дипломатические паспорта. Документы для визы в Испанию необходимо собрать перед подачей заявления на визу. Особое внимание россиянам сейчас стоит обращать внимание на документы для визы в Испанию, которые подтверждают: социальный статус, финансовую состоятельность и привязку к Родине.
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Нужна ли виза в Испанию для россиян?
- 08.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
Если у вас возникает вопрос, нужна ли виза в Испанию для россиян, ответ — да, нужна. Испания входит в состав Евросоюза. Визовый режим работает согласно шенгенскому соглашению. Между Россией и странами шенгена ранее действовал упрощенный визовый режим. Но с 12 сентября 2022 года он был отменен. Что это означает для россиян? Визу в Испанию по прежнему можно получить. Однако, увеличен срок рассмотрения заявок до 45 дней. Также, выросли консульские сборы до 80 евро на человека.
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Как сейчас получить испанский шенген россиянам: документы, сроки, стоимость
- 07.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
Получить испанский Шенген сроком пребывания, не превышающим свыше 90 суток за период 180 дней можно любому гражданину России, за исключением лиц, обладающих дипломатическими загранпаспортами, которым предоставляется доступ автоматически.
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Шенгенская виза в Испанию для россиян: запись на подачу документов, сроки, стоимость и варианты
- 07.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
Шенгенская виза в Испанию для россиян может быть получена, несмотря на отмену упрощенного визового режима и текущую ситуацию в мире. Для россиян выросли консульские взносы с 40 евро до 80 евро на человека. Также, имеются проблемы с записью на подачу документов на шенгенскую визу в Испанию.
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Анкета на визу в Испанию: бланк, заполнение, инструкция
- 05.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
Анкета на визу в Испанию заполняется на английском или испанском языках. Её можно заполнить от руки или в электронном виде. Анкета на визу в Испанию не сложная, однако заявители часто делают ошибки при ее заполнении. Сегодня эксперты VISA GURU расскажут, как заполнить анкету на визу в Испанию.
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Как получить визу в Испанию для россиян сейчас?
- 05.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
Испания является членом Европейского Союза, поэтому, если вы являетесь гражданином Российской Федерации и намерены посетить страну, вам потребуется получить визу в Испанию. Сделать это можно самостоятельно, обратившись в Посольство Испании в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре или Казани. Либо вы можете получить визу в Испанию через аккредитованный визовый центр.
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Запись на визу в Испанию сейчас для россиян: открытые даты и отмена упрощенного визового режима
- 04.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
Запись на визу в Испанию сейчас для россиян открыта. Однако, в связи с текущей ситуации слишком мало окон записи. Ближайшую дату можно ждать неделями. Это связано с отменой укрощённого визового режима между Россией и странами шенгенского соглашения. Но запись на визу в Испанию все же осуществляется. Она возможна в стандартном порядке при самостоятельном оформлении. При обращении через визовый центр запись на визу в Испанию можно осуществить в ускоренном порядке.
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Туристическая виза в Испанию для россиян сейчас. Как оформить визу?
- 03.12.2022
- Опубликовано: Паспортно-визовый центр Visa Guru
- Категория: Виза в Испанию
Испания очень популярное направление для российский туристов. Некоторые граждане едут в страну с целью работы или обучения. Поэтому многие задаются вопросом как оформляется туристическая виза в Испанию для россиян в сегодняшних условиях.