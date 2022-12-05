Как получить визу в Испанию для россиян сейчас?

Испания является членом Европейского Союза, поэтому, если вы являетесь гражданином Российской Федерации и намерены посетить страну, вам потребуется получить визу в Испанию. Сделать это можно самостоятельно, обратившись в Посольство Испании в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре или Казани. Либо вы можете получить визу в Испанию через аккредитованный визовый центр.

В СЛЕДСТВИИ ПОЛНОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПРОЩЕНИИ ВИЗОВОГО РЕЖИМА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СООБЩЕСТВОМ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА (ЕС) 2022/1500 ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА:

С 12 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА СТОИМОСТЬ ВИЗОВОГО СБОРА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВИЗУ В ИСПАНИЮ ТИПА «С» ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ СОСТАВИТ 80 ЕВРО (ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 12 ЛЕТ – 40 ЕВРО).

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВИЗУ В ИСПАНИЮ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ДО 45 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ ИСПАНИИ.

Приказом Министерства внутренних дел 452/2022 от 20 мая Испания изменила критерии применения временных ограничений на несущественные поездки из третьих стран в Европейский Союз, принятые Приказом 657/2020 от 17 июля.

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Виза в Испанию – это официальное разрешение на въезд и пребывание в стране. Виза обычно выдается посольством или консульством страны, в которую направляется путешественник. Выдача шенгенской визы в Испанию регулируется правилами.

Чтобы получить визу в Испанию, вы можете:

Обратиться в посольство самостоятельно. Воспользоваться услугами визового центра.

В первом случае получить визу в Испанию сложнее, так как весь пакет документов придется готовить самостоятельно. Также, запись на визу возможна только в стандартном порядке.

При обращении в визовый центр, от вас потребуется только предоставить данные, остальное за вас сделают профессионалы. Начиная от записи на подачу документов и заполнения анкеты, вплоть до доставки вашего загранпаспорта с готовой визой в указанное место.

Таким образом, получить визу в Испанию проще через визовый центр. Однако, в этом случае вы дополнительно к консульскому сбору должны будете оплатить услуги.

Что такое шенгенская виза в Испанию?

Благодаря Шенгенскому соглашению, подписанному в 1985 году, у нас есть возможность путешествовать по большей части Европы — всего 26 стран — по одной визе. К ним относятся 23 страны Европейского союза (ЕС) и 3 европейские страны, не входящие в ЕС.

Шенгенская виза избавляет от хлопот и расходов, связанных с подачей заявления на получение визы для каждой страны: вы можете посетить несколько стран за одну поездку без необходимости уезжать и возвращаться.

Вы подаете заявление на получение шенгенской визы в зависимости от того, в какой стране вы пробудете дольше всего. Например, если вы проведете 1 ночь в Германии, 2 во Франции и 1 в Греции, вы будете подавать заявление через консульство Франции. Если вы планируете провести одинаковое количество времени в каждой стране, вы будете подавать заявление в той стране, где вы впервые побываете.

Существует два типа краткосрочной визы (шенгенской визы):

Однократная виза с максимальным сроком действия 90 дней. Это позволяет вам находиться в Испании/Шенгенской зоне не более 90 дней один раз.

Многократная виза с максимальным сроком действия 5 лет. Это разрешение позволяет находиться в Испании/Шенгенской зоне не более 90 дней за каждые 180 дней. Это не должно быть последовательным. Вы также можете распространять это. Но иностранец не может оставаться в Шенгенской зоне более 90 дней из 180 дней.

Шенгенская информационная система (SiS)

Представляет собой общую электронную базу данных, обеспечивающую автоматизированные процедуры поиска информации о людях и объектах. Эта система используется, в частности, для:

проверка лиц и предметов при пограничном контроле при пересечении внешней границы;

полицейские и таможенные проверки, проводимые в пределах данной страны;

выдача виз и видов на жительство;

выполнение правовых положений об иностранцах в контексте применения положений, касающихся передвижения лиц.

SIS используется национальными учреждениями, отвечающими, в частности, за для: защиты границ, уголовного преследования преступлений, предотвращения угроз общественной безопасности, внутренней и внешней безопасности государства, возбуждения уголовного дела по публичному обвинительному акту и возбуждения судебного расследования, предшествующего обвинительному акту, а также выдачи виз, выдачи вида на жительство разрешает.

Визовая политика Испании

Испания реализуют европейскую визовую политику, изложенную в Визовом кодексе ЕС. Основными пунктами шенгенской визовой политики являются:

Каждый гражданин государства-члена Шенгенской зоны имеет право свободно въезжать и проживать на территории другого государства-члена. Никаких особых формальностей не требуется.

На внутренних границах между странами, сотрудничающими в рамках Шенгенской зоны, пограничный контроль не осуществляется.

Контроль может осуществляться на территории государства, например в районе внутренней границы, которая, однако, не является пограничным контролем (в результате которого может быть разрешен въезд лиц), а его целью является, например, борьба с трансграничной преступностью и контроль безопасности.

Отмена контроля на внутренних границах стран Шенгенской зоны приводит к введению усиленного контроля за законностью пребывания иностранцев, т.н. мобильные проверки проводятся по всей стране. Такие проверки направлены на подтверждение выполнения условий въезда и пребывания на территории государств-членов, входящих в Шенгенскую зону, включая проверку необходимых документов.

Документом, необходимым для пересечения внешней границы Шенгенской зоны, в том числе ЕС, является паспорт.

Использование базы данных SIS способствует обеспечению и поддержанию высокого уровня безопасности в Шенгенской зоне, включая эффективный розыск как лиц (например, с целью экстрадиции или экстрадиции, несущих ответственность за деяния, за которые они привлечены к ответственности, так и пропавших без вести) лица), потерянное или украденное имущество и запрет на въезд для граждан третьих стран. Каждая страна, участвующая в сотрудничестве в рамках Шенгенской зоны, имеет возможность информировать соответствующие службы о розыске данного лица или объекта во всех других странах зоны.

Чтобы получить визу в Испанию, необходимо подготовить полный пакет документов

Список документов на визу в Испанию:

сопроводительное письмо (анкета), содержащее личные данные заявителя, цель его поездки, даты прибытия и информацию об обратном пути. Сопроводительное письмо также должно содержать информацию обо всех других сопровождающих лицах. Это также относится к членам семьи, друзьям или деловым партнерам, путешествующим с той же целью;

загранпаспорт, действительный не менее трех месяцев после ожидаемого пребывания в Испании с визой и не менее двух свободных страниц. Паспорт также должен быть выдан в течение последних 10 лет.

ксерокопии всех страниц паспорта;

оригиналы и копии использованных паспортов (при наличии);

ксерокопии всех страниц внутреннего паспорта;

анкета на получение визы;

Две цветные фотографии паспортного размера, 3.5×4.5 мм, напечатанные на матовой или глянцевой бумаге фотографического качества, сделанные в течение последних 6 месяцев, чтобы отразить ваш нынешний внешний вид на простом белом или почти белом фоне.

бронь отеля;

обратные билеты;

оригинал и копия медицинской страховки, действующей на территории Европейского Союза, со страховым покрытием не менее 30 000 евро;

справка с места работы на бланке с указанием должности, оклада и факта предоставления отпуска при отъезде;

подтверждение финансовой состоятельности;

оплата консульского сбора.

пенсионерам и неработающим потребуется ксерокопия пенсионного удостоверения, личная выписка из банка или поручительство от лица, финансирующего поездку, ксерокопия внутреннего паспорта и справка от работодателя.

учащиеся и студенты должны приложить справку из учебного заведения, копию студенческого билета, спонсорское письмо, справка с места работы лица, финансирующего поездку и ксерокопии страниц вашего внутреннего паспорта.

для детей к основному пакету документов прикладывается оригинал и копию свидетельства о рождении и подписанную анкету родителей.

если ребенок едет с одним из родителей или с сопровождающим лицом, необходимо приложить нотариально заверенную доверенность от второго родителя (родителей) и ксерокопию (копии) его внутреннего паспорта (паспортов) . При отсутствии одного из родителей требуется соответствующий документ (справка) из компетентных органов.

биометрические данные.

Уважаемые заявители! Уточняйте актуальность списка документов непосредственно перед подачей на визу в Испанию у нашей службы поддержки по номеру телефона: 8 495 255 45 35

Как получить визу в Испанию — процедура

Прежде всего, вам необходимо записаться на подачу документов.

заполнить анкету на получение визы. Для этого перейдите по ссылке Генерального консульства Испании в Москве. Изучите образец анкеты, заполните ее на испанском или английском языках. Подписывать и наклеивать фото не надо. Подписать анкету можно прямо на месте. Фото в анкету на визу в Испанию вклеит специалист.

Подача документов происходит только по предварительной договоренности. Записаться можно через наш визовый центр в Москве:





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Подтверждение поездки

если вы планируете путешествовать по Испании на автомобиле, вам потребуется предоставить копию водительского удостоверения и документы о страховании автомобиля, регистрации транспортного средства (документ V5) или документы об аренде автомобиля. Если за рулем будет кто-то другой, необходимо приложить письмо от водителя с копией его паспорта.

если вы собираетесь посетить другие страны Шенгенского соглашения, вы должны предоставить полный маршрут. Вам также потребуется предоставить документацию, показывающую, как пересекать различные границы (по воздуху или по суше, например, билеты на самолет, автобус, паром или Евротоннель).

если вы путешествуете с деловыми целями, вы должны предоставить документы, подтверждающие цель вашего пребывания, например, приглашение от компании или организации в Испании для участия в собрании, съезде, ярмарке или конгрессе и т. д.

Подтверждение проживания

подробное бронирование отеля на время пребывания или

если вы находитесь в туре или круизе, приложите письмо от вашего турагента с полным маршрутом городов и отелей.

в случае проезда по приглашению оригинал и ксерокопия приглашения должны быть приложены к документам, выдаваемым в отделении полиции по месту жительства приглашающего лица.

После получения паспортов необходимо предъявить внутренний паспорт и квитанцию об оплате консульского сбора.

Подтверждение финансового положения:

У вас должно быть не менее 57$ на человека в день для пребывания в Шенгенской зоне. Нужно будет предоставить:

банковские выписки за последние 6 месяцев;

свидетельство о браке для супружеских пар, у которых нет совместного счета, и один из супругов спонсирует поездку (должно быть на английском или испанском языке)

в случае финансовой поддержки ближайшего родственника, документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении или любой соответствующий документ на английском/испанском языке), копия паспорта спонсора и письмо о полной финансовой ответственности.

Шенгенская страховка

В 2004 году Европейский Союз решил ввести обязательство по медицинскому страхованию путешествий в качестве условия для выдачи шенгенской визы.

Страховка должна покрывать любые расходы на транспортировку домой по медицинским показаниям, неотложную медицинскую помощь и неотложную стационарную помощь. Страховка должна соответствовать следующим условиям:

Действителен для всей Шенгенской зоны (покрытие Европы).

Минимальное покрытие € 30,000

Должен быть действителен в течение периода, в течение которого застрахованное лицо проживает в Испании/Шенгенской зоне.

Медицинская туристическая страховка может быть оформлена поручителем, спонсором или членом семьи в Испании. В этом случае спонсор является держателем полиса, а заявитель на получение визы – застрахованным лицом. Полис медицинского страхования путешествий и условия полиса могут быть составлены на голландском или английском языках.

Подтверждение занятости

если вы работаете: письмо от работодателя с указанием вашей должности, стажа работы и годовой заработной платы и/или платежных ведомостей за последние 3–6 месяцев.

если вы не работаете (только родственники), нотариально заверенное письмо от лица, от которого вы экономически зависимы, которое берет на себя полную финансовую ответственность за ваш проезд и проживание, а также копию его действительного паспорта и его последние банковские выписки. Вы также задокументируете свои отношения с этим человеком на английском/испанском языках.

если вы работаете не по найму или владеете бизнесом: подтверждение того, что вы работаете не по найму или владеете бизнесом, — выписка из ЕГРЮЛ оригинал + перевод. Также рекомендуется приложить последнюю налоговую декларацию.

Документы подаются в следующем порядке:

анкета; загранпаспорт; бронь гостиницы; полис медицинского страхования; проездные билеты; справка с места работы; подтверждение финансовой состоятельности; ксерокопии всех страниц загранпаспорта.

Биометрические данные

С 8 ноября 2021 годы действует новый порядок для получения визы в Испанию. Когда вы подаете заявление на получение шенгенской визы в первый раз, вам придется предоставить биометрические данные.

Биометрические данные — это характеристики, с помощью которых можно установить личность человека. Для этого используются уникальные части тела, например отпечаток пальца.

Если вам необходимо предоставить отпечатки пальцев, это будет сделано при подаче заявления. Эти биометрические данные остаются действительными в течение 5 лет. Детям до 12 лет, в этом нет необходимости.

Что нужно сделать, чтобы получить биометрические данные?

Нужно только положить руку на сканирование отпечатков пальцев, и сканирование будет выполнено. Фотография паспорта также сканируется вместе с вашим отпечатком пальца . Процесс биометрической регистрации занимает до 5 минут. Данные хранятся в Визовой информационной системе (ВИС) в течение 5 лет.

Если у вас есть травмы кончиков пальцев, вы можете записаться на прием для подачи заявления на визу только после того, как ваши травмы заживут. При отказе предоставить биометрические данные, ваше заявление на получение визы не будет принято.

Заявителям на получение визы в возрасте до 12 лет, лицам, которые не могут дать разрешение, или лицам, которые физически не могут пройти сканирование отпечатков пальцев, может быть достаточно фотографии на паспорт.

Какие сборы и пошлины необходимо уплатить?

Консульский сбор составляет 80 евро с каждого заявителя.

При срочном оформлении визы сумма удваивается.

Визовый сбор 1180 руб.

Такие суммы вы платите при самостоятельном оформлении. Если вы решите воспользоваться услугами визовых центров, то сюда прибавляется оплата услуг помощи в оформлении визы в Испанию.

Например, в нашем визовом центре получить визу в Испанию можно от 5 900 рублей. При ускоренном оформлении цена от 28900 рублей. При ускоренном оформлении виза в Испанию может быть выдана в срок от 10 дней. Подробности узнавайте на бесплатной консультации со специалистом:





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Как отследить готовность визы?

Готовность визы можно отслеживать на сайте визового центра или консульства Испании. В системе нужно ввести следующие данные:

регистрационный номер;

серия и номер паспорта;

дата рождения заявителя;

ключ проверки.

После этого система предоставляет данные о текущем статусе испанской визы. Если паспорт уже готов, вы можете забрать его в этот же день.

Если вы оформляете визу в Испанию через наш визовый центр, то за вами будет закреплен личный менеджер. Вы можете просто спросить о состоянии рассмотрения вашего заявления. Также, вам не нужно будет никуда ехать. По готовности мы доставим вам загранпаспорт с готовой визой в Испанию на дом.

За какой срок можно получить визу в Испанию?

В обычных ситуациях посольство принимает решение в течение 15 календарных дней. Этот период принятия решения определяется законом и включен в Европейский визовый кодекс (Регламент терминов (EC) 810/2009). Период судебного решения начинается в день получения посольством заявления на получение визы.

В некоторых случаях для проведения исследования требуется больше времени. Срок принятия решения может быть продлен максимум до 30 дней. Вас в этом случае обязательно уведомят.

Если потребуются дополнительные документы, в исключительных случаях этот срок может быть продлен до 60 дней.

Чтобы получить визу в Испанию, настоятельно рекомендуется подавать заявление за 3 недели до запланированной даты отъезда. Однако заявки не будут приниматься ранее, чем за 90 дней до выезда.

Также имейте в виду следующее:

Если необходимы дополнительные исследования, период принятия решения может быть продлен максимум до 30 дней.

В процессе подачи заявления на получение визы заявитель не будет иметь при себе своего паспорта.

Заявление без полного пакета документов, как указано в контрольном списке, может привести к отклонению заявления на получение визы. Кроме того, компетентные органы всегда могут запросить дополнительные подтверждающие документы.

В случае отказа оплаченный визовый сбор не будет возмещен (включая другие расходы, которые вам пришлось понести).

Помимо процедуры рассмотрения документов сейчас есть проблема с датами записи. Открытые окна можно прождать несколько недель. Поэтому, если вам необходимо получить визу в Испанию срочно, рекомендуем записываться в наш визовый центр VISA GURU. Мы гарантируем запись на визу в Испанию уже в течение нескольких дней. Подать заявку можно через форму ниже:





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Отказ в визе Испании — что делать?

В выдаче визы в Испанию может быть отказано. В этом случае вы получите письмо с объяснением причин отказа в визе.

Причины могут быть разные, например вы не:

подтвердили бронь;

указали подробный маршрут;

подтвердили социальный статус;

прошли финансовую проверку и т.д.

Вы можете возразить против этого решения и/или подать новую заявку.

Подать апелляцию может также законный представитель или адвокат. Уведомление о возражении должно быть отправлено в консульство Испании в течение четырех недель после объявления решения.

Итак, получить визу в Испанию сейчас стало немного сложнее, ввиду приостановления упрощенного визового режима. Но мы также, как и раньше, готовы предоставить нашим заявителям 100% гарантию: если вы не получаете визу в Испанию, мы просто возвращаем деньги за услуги. Данная гарантия является официальной и фиксируется в договоре на оказание услуг. Обратиться в наш визовый центр можно через форму ниже:





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