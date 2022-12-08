Если у вас возникает вопрос, нужна ли виза в Испанию для россиян, ответ — да, нужна. Испания входит в состав Евросоюза. Визовый режим работает согласно шенгенскому соглашению. Между Россией и странами шенгена ранее действовал упрощенный визовый режим. Но с 12 сентября 2022 года он был отменен. Что это означает для россиян? Визу в Испанию по прежнему можно получить. Однако, увеличен срок рассмотрения заявок до 45 дней. Также, выросли консульские сборы до 80 евро на человека.

Тем не менее наш визовый центр VISA GURU продолжает работу по оформлению виз в страны шенгена. В том числе в Испанию. При подаче документов через нас срок оформления визы существенно ниже — от 10 дней. Поэтому, если вы хотите получить испанский шенген срочно, то рекомендуем подать заявку через форму ниже. Мы оформим для вас визу в Испанию под ключ спокойно и с гарантией:





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Ниже наши эксперты подготовили информацию об оформлении визы в Испанию. Если у вас останутся вопросы, вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами. Это бесплатно.

Нужна ли виза в Испанию для россиян и кто может получить визу?

Итак, виза в Испанию для россиян нужна. Об этом мы написали выше. Теперь разберемся, всем ли гражданам России доступно оформление визы в Испанию.

С 12 мая 2022 года Испанское посольство начало рассматривать заявку на получение визы у Россиян, которым раннее выдавали визы сроком от 1 года. В приоритет ставили не всех заявителей:

есть недвижимость в Испании

являются родственниками граждан ЕС или

Полученная ранее виза была сроком от 2 до 5 лет.

Ввиду коронавирусных ограничений, посещение страны допускалось при наличии важной причины. В конце весны министр туризма, Фернандо Вальдес, объявил, что Испания готовится к открытию границ для туристов.

С 1 июня 2022 года страна возобновила выдачу краткосрочных виз, категории С. На сегодняшний день каждый гражданин Российской Федерации может получить шенген.

Где получить визу в Испанию?

Обратиться в Консульство Испании без посредников нельзя. Подача документов проходит через BLS International или компании, которые выступают в качестве проводника между заявителем и аккредитованной компаний.

Аккредитованная компания – организация, с которой напрямую работает визовое посольство. Список таких учреждений можно посмотреть на сайте Испанского посольства.

Граждане Северо-Западного Консульского округа: Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Мурманской областей и Республики Карелии – должны подавать документы в визовый центр Испании в Санкт-Петербурге. В других городах их заявки рассматриваться не будут.

Жители других областей должны обращаться в Визовый центр, обслуживающий их регион. Если человек зарегистрирован в Северо-Западном Консульском округе, но там не проживает, он может обратиться в организацию, обсуживающую его город с предоставлением справки с места работы.

Документы на шенгенскую визу в Испанию

При подаче в визовый центр документы должны быть разложены в определенном порядке. Ниже представлена правильная последовательность:

Анкета заявителя. Она заполняется на английском или испанском языке. Для детей младше 14 лет, вписанных в паспорт родителей, также нужна отдельная анкета с фотографией. За лица, не достигшие 18 лет, в бланке расписывается мать/отец/один из опекунов. О заполнении анкеты рассказываем здесь . Две фотографии размером 3,5 на 4,5 см. Снимки должны быть цветными, в хорошем разрешении, сделанными на белом фоне. Уши и лицо фотографируемого должны быть открыты. Головной убор допускается только по религиозным соображениям. Срок создания фотографии не превышает 6 месяцев. Один из экземпляров вклеивается в анкету. Загранпаспорт сроком не более 10 лет. Документ должен быть действительным как минимум в течение 3 месяцев после предполагаемой даты возвращения из шенгенской страны. Ксерокопия страниц паспорта, включая пустые. Оригиналы предыдущих, действующих или аннулированных, паспортов. Копии всех страниц общегражданских паспортов, в том числе пустых. Для лиц, не достигших 18 лет, – оригинал и копия свидетельства о рождении. Согласие на обработку персональных данных.

Подтверждение проживания

Подтверждение наличия жилья на все время пребывания в стране (бронь номеров в отеле, договор об аренде квартиры). Подойдет распечатка с таких сайтов, как booking, trivago и др. В подтверждение впишите всех заявителей на визу, в том числе и несовершеннолетних детей.

Отчет об оплате гостиницы предоставлять не нужно. В случае чего бронь можно будет отменить с возмещением стоимости. Подробные условия прописаны на сайтах, предоставляющих отели.

Медицинская страховка

Медицинская страховка с покрытием не меньше 30 000 евро на 1 человека. Страхование должно полностью покрыть экстренную медицинскую помощь, лечение или смерть гражданина, находящегося на территории Испании. Распечатайте полис в цвете либо с синей печатью.

Документ должен действовать на территории всех Шенгенских стран и в течение всего пребывания заграницей. Страховые случаи возмещаются страной шенгенского соглашения. Полис, сделанный на территории Российской Федерации, могут посчитать недействительным.

Бронь авиабилетов или иных средств передвижения

Прикрепите распечатку с бронью билетов на самолет, поезд, автобус. Билет необязательно оплачивать. Однако если в консульстве установят, что билет по какой-то причине аннулирован, в получении визы могут отказать. Чтобы избежать неприятностей, уточните, в течение какого времени действует бронь. А лучше оформите предоплаченное бронирование.

Подтверждение занятости

Если вы официально трудоустроены, возьмите с работы справку, в которой будет указаны: должность заявителя, действующий номер работодателя. Размер зарплаты указывать не обязательно, так как это не финансовая гарантия.

Людям, имеющим свой бизнес, достаточно приложить копии свидетельства регистрации бизнеса и ИНН

Студенты могут прикрепить копию студенческого или взять в вузе справку.

Временно безработным, пенсионерам, студентам нужно предоставить только финансовые гарантии.

Все документ действительны в течение месяца.

Финансовая гарантия

Минимальная сумма на одного человека на одни сутки составляет 85 евро вне зависимости от возраста. Минимальная сумма всего пребывания на территории страны на одного человека составляет 855 евро или 56 000 рублей.

В качестве подтверждения финансовой гарантии предоставьте:

Выписка из банка об остатке средств и движению по счетам за последние 3 месяца с живой печатью. Подавать можно без печати. Точнее с электронной версией печати, обычно банк присылает такой документ с проставленной электронной печатью. Но лучше не полениться и заверить.

Спонсорское письмо – распечатанное заявление о том, что расходы берет на себя иное лицо. Необязательно родственник. К письму приложите копию любого документа, подтверждающую личность спонсора. Заявление, написанное от руки, не рассматривается.

Вы можете узнать более подробную информацию о списке и форматах документов, сроках их действия у наших специалистов:





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Нужна ли виза в Испанию для россиян, если путешествовать на своем автомобиле?

Если вы задаетесь вопросом, нужна ли виза в Испанию для россиян при пересечении границ на своем автомобиле, то ответ — да. Визу в Испанию необходимо оформить.

Помимо основного пакета документов предоставляется:

Копия техпаспорт транспорта

Копия водительское удостоверение

Копия международной страховки автомобиля

Карты с указанием примерного маршрута и дат пересечения границ.

Когда можно подавать документы на визу в Испанию?

Заявку на получение визы можно оставлять максимум за полгода, а заявление – за 15 суток до даты предполагаемой поездки.

Генеральное Консульство Испании в Москве рассматривает заявку на визу не менее 5 рабочих дней. Сроки отправки заявлений из регионов в Москву в эти сроки не включены. Документы каждого гражданина рассматриваются в индивидуальном порядке, из-за чего время принятия решения может меняться.

В связи с отменой упрощенного визового режима официальный срок рассмотрения документов может быть увеличен до 45 дней.

Стоимость визы в Испанию

Стоимость визы в Испанию складывается из консульского и визового сборов. Законодательством ЕС, была установлен единый тарифный план:

Виза категории С – 3108 рублей

Национальная Испанская виза – 5327 рублей

Мультивиза – 3108 рублей.

Также, необходимо заплатить визовый сбор в размере 1372 руб. Цена действительны на момент написания статьи при условии, что вы оформляете визу самостоятельно.

Если вы обращаетесь за помощью в визовый центр, то отдельно оплачиваются услуги специалистов. Например у нас стоимость оформления визы в Испанию составляет от 5 900 рублей.

Нужна ли виза в Испанию для россиян если лететь из другой страны?

Для посещения Испании в любом случае необходима шенгенская виза C или национальная виза категории D. Не важно из какой страны вы летите. Если у вас нет гражданства другого государства, с которым у Испании безвизовый режим, то визу оформлять нужно.

Шенгенская виза в Испанию – это документ, выдаваемый визовым центром государства. При наличии шенгена человек может беспрепятственно посетить 26 стран. Обычно граждане подают заявку на получение документа в стране проживания, но сделать это можно и в государстве, где нет постоянного места жительства. Например, находясь в Турции. В таком случае необходимо указать причину, по которой вы получаете шенген заграницей.

Важно понимать, что для получения визы в другой стране у вас должны быть основания. Например, если вы хотите оформить шенгенскую визу в Турции, то основанием для подачи будет наличие вида на жительство (кимлик).

Если вы получили визу не на территории Российской Федерации, то при поездке в Испанию, вам надо посетить страну, указанную в бланке. Например, если заявление вы подавали во Франции, то, уезжая в Испанию, вы должны в обязательном порядке посетить Францию.

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Условие пересечения границ

Жители третьих стран, в том числе и Российской Федерации, при посещении Испании в некоммерческих целях, должны соблюдать условия въезда, которые были установлены Шенгенским пограничным кодексом.

С 21 мая 2022 года граждане Российской федерации могут попасть в Испанию при предъявлении паспорта и справки о перенесенном коронавирусном заболевании /отрицательном ПЦР тесте, сделанном не меньше чем за 3 суток до перелета/ сертификата о вакцинации, принимаемым Испанским Министерством здравоохранения.

С октября 2022 года требования по предъявлению ПЦР теста были сняты. Гражданам третьих стран не нужно предоставлять справки и сертификаты о вакцинации при пересечении границ Испании.

Медицинский контроль в аэропортах страны полностью отменен. Для туристов это большой плюс, так как сдача анализов отнимала как время, так и деньги.

Если вы собрались лететь в Испанию и готовитесь подавать заявку на получение визы, запомните:

чем больше документов будет собрано, тем лучше;

в визовом центре предоставлять только проверенную информацию;

подготовиться к подаче документов заранее.

Итак, наши эксперты ответили на вопрос, нужна ли виза в Испанию для Россиян. Виза оформляется шенгенская для краткосрочного посещения. Для долгосрочного пребывания оформляется национальная виза типа D.

По всем вопросам оформления визы в Испанию обращайтесь в наш визовый центр VISA GURU:





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