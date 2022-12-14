Проживание или путешествие по Испании невозможно без получения разрешительного документа. Для краткосрочного пребывания предусмотрена Шенгенская виза C. Тем, кто собирается задержаться на продолжительное время, придется оформить документ типа D. Подача документов на визу в Испанию в Москве самостоятельно производится через официального представителя посольства Испании BLS.

Заявители ошибочно полагают, что BLS — это визовый центр, который помогает с оформлением и подачей документов. Однако, это не совсем так.

Визовый центр Испании BLS — это прослойка между заявителями и посольством Испании, которая позволяет отсеять нерадивых заявителей. В их задачи входит только первичная проверка и прием документов во время подачи.

Заявителям важно понимать, что подача документов на визу в Испанию в Москве при обращении непосредственно в визовый центр Испании BLS осуществляется самостоятельно.

Иными словами, подавая документы в BLS вы фактически подаете их в Посольство Испании. Ни о какой помощи в подготовке документов, заполнении анкет и т.д. речи и быть не может.

Еще одно заблуждение, что документы на визу в Испанию можно подать в VFS Global. Есть определенного рода сайты, которые похожи на VFS.

Будьте внимательны! Если в поиске Яндекс рядом с названием сайта отсутствует синяя галочка, значит этот сайт неофициальный. Подавая заявку на таком сайте, вы заплатите вдвойне просто за запись в тот же BLS, так как именно он является официальным представителем посольства Испании на территории РФ.

Если вы зайдете на официальный сайт VFS, то увидите, что Испанию просто нельзя выбрать в списке стран для записи на подачу документов.

Итак, подача документов на визу в Испанию в Москве самостоятельно производится только через официальный сайт BLS. А вот если вам нужна помощь в подготовке документов и сопровождение при подаче, то вы можете обратиться в VISA GURU.

Задача нашего визового центра — взять весь процесс на себя, включая ответственность за корректность поданных документов. Поэтому мы даем гарантию, что если по какой-то причине вы получите отказ в испанской визе, то мы вернем деньги за услуги. Более подробную информацию узнавайте на консультации с нашим специалистом:





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Если же подача документов на визу в Испанию в Москве планируется самостоятельно, то рекомендуем ознакомиться с информацией от экспертов VISA GURU ниже.

Подача документов на визу в Испанию в Москве — предварительная запись

Прием документов осуществляется по предварительной записи. Сделать это можно только через официальный сайт компании или через приложение. В контакт-центр можно обратиться лишь для получения информации.

Заявка подается латинскими буквами. Если планируется групповая поездка, то в записи нужно указать всех участников вояжа. Для этой цели существует опция «добавить заявителя». Указывается также желаемое время подачи документов. На электронную почту придет письмо-подтверждение. Его нужно распечатать, чтобы представить во время подачи документов.

Для членов семей граждан ЕС имеется возможность подать документы через посольство или консульство. Здесь процедура тоже начинается с предварительной записи. Нужно помнить, что консульство рассматривает только заявки на национальные визы.

Важно: BLS International – эксклюзивный поставщик внешних услуг консульств Испании в России. Подачи заявок с других сайтов, предлагающих посредничество, официальными инстанциями к рассмотрению не принимаются.

Обращаться можно только в визовые центры, которые оказывают услуги помощи в оформлении документов и сопровождении при подаче, о чем мы писали в начале статьи.

Подача документов на визу в Испанию в Москве

Для подачи документов необходимо личное присутствие. Обязательным условием является также предоставление биометрических данных всех заявителей старше 12 лет. Процедура дактилоскопии проводится прямо в визовом центре. Здесь же имеется возможность сфотографироваться, если вы не делали фото на визу либо сделали его неправильно.

Основной пакет документов на визу в Испанию

Все документы разрешено оформить как на английском языке, так и на испанском. Потребуются следующие бумаги:

Анкета на испанском или английском языках, с подписью заявителя. Для детей, не достигших возраста получения паспорта, нужен отдельный бланк анкеты с фотографией. Детскую анкету подписывает один из родителей или опекун.

2 цветные фотографии на светлом фоне 3,5 см x 4,5 см. Одна фотография приклеивается к анкетному листу, вторая прилагается к основному пакету документов * .

. Загранпаспорт со сроком действия не более 10 лет и копии всех страниц, включая пустые. Документ должен содержать не менее 2 чистых листов. В случае наличия у заявителя других загранпаспортов, даже аннулированных, необходимы копии всех страниц этих документов.

Оригинал гражданского паспорта и 2 ее ксерокопии на листах формата А4 * .

. Выписка с банковского счета для подтверждения наличия средств, сумма которых должна быть не менее 810 евро. Документ может быть заменен аналогичной выпиской спонсора, согласившегося покрывать расходы путешественника. Срок действия такой справки 1 месяц. От спонсора потребуется также справка о доходах и должности с места работы и копия его паспорта.

Справка с места работы о должности и размере зарплаты. Срок действия – 1 месяц. Документ задуман как доказательство того, что турист не намерен остаться в Испании навсегда. Предприниматели предоставляют копию свидетельства о регистрации их предприятия и копию ИНН.

Бронь авиа или других билетов в обе стороны. Также подтверждают намерение человека вернуться домой по истечении срока действия визы.

Подтверждение адреса проживания на период пребывания, с возможностью проверки консульством (бронь гостиницы, копия аренды жилой недвижимости).

Медицинская страховка минимум на 30000 евро и сроком действия на все время пребывания в Испании*. Страховой полис предусмотрен для оплаты всех расходов, связанных с возможной необходимостью госпитализации и последующего лечения заявителя. Документ должен быть действительным на территории всей Шенгенской зоны, на случай, если болезнь или несчастный случай произойдет по дороге в Испанию.

Для оформления визы на не имеющих паспорта детей требуется оригинал и копия свидетельства о рождении. Если ребенок выезжает с одним из родителей, то потребуется нотариально заверенное разрешение второго. В случае сопровождения доверенным лицом необходимо разрешение обоих родителей с приложенной ксерокопией первых страниц паспортов.

В связи с законом «О персональных данных» при оформлении визы подписывается согласие о защите личных данных персонально на каждого человека.

Для поездки на личном автомобиле нужно предоставить паспорт ТС, водительское удостоверение международного образца и страховку «Green card». *Услуга предоставляется непосредственно в визовом центре.

Дополнительные документы на визу в Испанию

Подача документов на визу в Испанию в Москве в зависимости от целей поездки может подразумевать предоставление дополнительной информации:

Для визы с деловой целью требуется подтверждение принимающей стороны. Для этого подойдет приглашение от расположенной в Испании компании, копия контракта с этой компанией или разрешение на предпринимательскую деятельность на территории страны.

Гостевой визит подтверждается письменным приглашением из Испании, где указывается место предполагаемого проживания, срок поездки и ее цель.

Студенты предоставляют приглашение из учебного заведения Испании или справку с подтверждением, что он уже является его учащимся.

Владельцы собственности документально подтверждают свое право владения.

Пенсионерам необходимо предоставить пенсионное удостоверение и его копию.

Если из России в Испанию решил поехать иностранец, то потребуется представить вид на жительство или справку, подтверждающую регистрацию в стране не менее 6 месяцев.

Обязательным условием является и наличие справки с места работы в России. Если иностранец находится на территории России на визовых правах, то ему нужно представить соответствующий документ. Причем виза должна быть долгосрочной.

Более подробную информацию о документах и их оформлении узнавайте у наших специалистов:





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Подача документов на визу в Испанию в Москве — сроки подачи и рассмотрения

Документы на получение визы можно подавать не ранее, чем за полгода до планируемой поездки. Минимальным сроком подачи ранее было 15 дней, но сейчас ситуация изменилась.

В связи с приостановлением действия соглашения об упрощении визового режима между Европейским Сообществом и Россией, изменился срок рассмотрения заявлений. Теперь время ожидания может длиться до 45 дней.

Отслеживать статус своего заявление можно по ссылочному номеру в счете/квитанции, полученной в визовом центре. О готовности визы сообщит СМС, если подключить такую услугу при подаче документов.

Стоимость оформления визы

Изменения в политике ЕС сказались и на стоимости оформления разрешительного документа. Теперь, а именно с 12.09.2022 взрослым придется заплатить визовый сбор в размере 80 евро, детям с 6 до 12 лет такая услуга обойдется в 40 евро. Платными являются и дополнительные услуги Визового центра BLS:

дактилоскопия;

фотография;

ксерокопирование.

сервисный сбор.

Не придется платить за визу инвалидам первой группы с российским гражданством и детям до шести лет. Также освобождается от оплаты один сопровождающий инвалида человек.

Итак, процедура оформления визы начинается с записи на визу в Испанию. При записи следует тщательно проверять домен (адрес) сайта. Далее в визовый центр подаются документы. Время ожидания оформления визы может длиться до полутора месяцев. Дождавшись одобрения, получаем визу, и добро пожаловать в Испанию.

На данный момент между странами шенгена и РФ отменен упрощенный визовый режим. Помимо увеличения суммы сборов увеличился срок возможного рассмотрения заявления до 45 дней. Соответственно, это вызвало дефицит открытых слотов записи на подачу документов.

Но не переживайте, мы сможем вам помочь! При подаче через визовый центр VISA GURU возможна ускоренная запись благодаря специальному боту. Срок записи на визу 3-5 дней, а полный срок оформления визы в Испанию у нас от 10 дней. Поэтому, если вам нужна виза в Испанию срочно, рекомендуем обращаться к нашим специалистам:





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