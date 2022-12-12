Виза в Испанию сейчас для россиян может быть получен. Несмотря на то, что 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета ЕС 2022/1500 о приостановлении действия Соглашения между ЕС и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз гражданам этих стран, которое работало с мая 2007 года. В практическом смысле прекращение сотрудничества вызвало негативные последствия в работе консульских и дипломатических представительств, а также резкое сокращение числа разрешений на посещение стран ЕС.

На сайте правительства https://www.exteriores.gob.es размещена официальная информация о том, что виза в Испанию сейчас с целью краткосрочных визитов по визе типа C продолжает выдаваться.

Вместе с тем упомянуты и отрицательные результаты присоединения Испании к решению стран ЕС: увеличились суммы пошлин за выдачу виз российским гражданам. С сентября пошлина для взрослого гражданина РФ будет составлять 80 евро, вдвое меньше – для детей от 6 до 12 лет.

Так, пошлины за выдачу шенгенской визы и национальной визы для вида на жительство обойдутся почти в 5000 рублей, а шенген для детей младше 6 лет будет оформляться бесплатно. Испанская сторона подчёркивает, что на выдачу долгосрочных национальных виз решение Совета ЕС никак не повлияет.

Также, виза в Испанию сейчас выдается не в течение 15 дней, а в течение 45 дней. Именно столько официально имеет право консульство Испании рассматривать заявление.

Увеличение срока рассмотрения шенгенской визы в Испанию повлекло за собой очередь на подачу документов. Если ранее можно было оформить запись на визу в Испанию в течение 3-7 дней, сейчас этот срок составляет в среднем 30 дней. Также, заявители столкнулись с тем, что в принципе не видят свободных дат записи на 2022 год.

Несмотря на все ужесточения, наш визовый центр VISA GURU продолжает работу в штатном режиме. С нами вы по прежнему можете оформить визу в Испанию в срок от 10 дней, вместо длительного ожидания 3-5 недель.

Виза в Испанию сейчас через VISA GURU может быть оформлена в срочном порядке благодаря:

Использованию алгоритма автоматического мониторинга открытых окон записи 24/7. Об этом подробнее написали здесь Профессионализму наших сотрудников и отлаженным связям между нашим визовым центром и официальным представителем посольства Испании.

Также, мы по прежнему даем гарантию — если вы получаете отказ в выдаче визы, то мы возвращаем деньги за услуги. Все просто и без каких-либо условностей. Данная гарантия закреплена в договоре. Более того, мы единственная компания на рынке сервисно-визовых услуг, которая соблюдает эту гарантию.

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Далее наши эксперты предоставили актуальную информацию о том, как виза в Испанию сейчас оформляется для россиян.

Какая виза в Испанию сейчас выдается россиянам?

Виза в Испанию сейчас выдаётся россиянам в случае въезда в Испанию на срок менее 90 дней в целях туризма, посещения семьи, деловой командировки, лечения, учёбы или волонтёрской практики сроком менее 3 месяцев. Вместе с аэропортовой транзитной визой и визой для члена семьи гражданина ЕС, шенгенская виза входит в перечень так называемых краткосрочных виз.

Внимание! Если вы впервые оформляете шенгенскую визу в Испанию, то рекомендуем указывать в анкете срок всей поездки не более 3 недель, иначе возрастает риск получить отказ.

Если иностранец хочет оставаться в Испании дольше 90 дней в целях работы, учебы или получения права на постоянное жительство, то ему необходимо получать национальную (долгосрочную) визу. Кстати, именно такой вид визы нужен в том случае, если иностранные лица едут на работу в Испанию даже на срок менее трёх месяцев. В испанском законодательстве предусмотрено большое разнообразие видов национальных виз. Выдача того или иного разрешения определяется целью приезда в страну.

Вид визы Назначение Учебная виза Требуется, если срок пребывания в стране в целях учёбы или волонтёрства, превысит 90 дней. На срок менее 90 дней эта виза не нужна. Виза для проведения научных исследований Она нужна приглашённым специалистам для нахождения в стране в целях ведения научных исследований в образовательных или коммерческих организациях. Виза для стажировки Выдаётся специалистам, получившим высшее образование и участвующим в программе научной стажировки в Испании. Виза для воссоединения семьи в общем режиме Предназначена для родственников тех иностранцев, которые уже легально проживают в Испании и имеют право на воссоединение семьи. Рабочая виза с правом на официальное трудоустройство Требуется всем лицам старше 16 лет, которые имеют намерение работать в Испании по трудовому договору в качестве наёмного работника. Рабочая виза предпринимателя Нужна лицам старше 16 лет, которые хотят работать в стране в качестве индивидуального предпринимателя. Виза для высококвалифицированных специалистов Требуется для работы по найму в качестве приглашённого квалифицированного специалиста или руководящего работника компании. Виза инвестора Выдаётся в целях пребывания или проживания иностранных лиц, делающих значительные вложения в экономику Испании. Под вложениями понимаются инвестиции в ценные бумаги, участие в имуществе испанских компаний или банковские вклады. Также эту визу могут получить лица, купившие недвижимость в стране. Виза предпринимателя Оформляется иностранным лицам, которые приезжают в Испанию для ведения предпринимательской деятельности, представляющей особый экономический интерес для страны. Виза для проживания без права на работу Нужна для проживания в стране без права на рабочую деятельность. Выдаётся только при гарантированном финансовом обеспечении лица. Виза для восстановления вида на жительства или долгосрочного проживания. Длительность пребывания иностранного лица, необходимая для получения вида на жительство, может прерваться выездом за пределы Испании. В случае возвращения потребуется получение особой визы в целях восстановления разрешения на пребывание в стране и вида на жительство.

Как выдается виза в Испанию сейчас? Режим работы консульств на территории РФ

В России расположено два консульства, которые рассматривают заявления на испанский шенген в зависимости от места жительства заявителя. Они же принимают окончательное решение, выдавать или не выдавать разрешение на посещение страны.

Генеральное Консульство в Москве отвечает за семь федеральных округов, и большая часть заявлений подаётся именно на его рассмотрение.

Консульство в Санкт-Петербурге отвечает за Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Псковскую, Новгородскую, Мурманскую области, Калининградскую область и Карелию.

Консульства располагают визовыми центрами в нескольких городах России. Центры проводят личный приём граждан по вопросам подачи документов. Для их посещения необходимо записываться заранее через аккредитованный испанским посольством интернет-сайт. Свободное время для работы с гражданами распределяется также посольством в соответствии с внутренним распорядком работы.

Посетить визовый центр без предварительной записи невозможно! Забронировать дату и время подачи документов можно посредством онлайн-обращения в авторизованный визовый центр BLS: Centro de Externalización de Visados.

Данный визовый центр ни в коем случае не будет помогать вам с оформлением визы. Разъясним для общего понимания. Визовый центр BLS — это прослойка между заявителями и консульством, задача которого отсеять поток желающих получить визу в Испанию. В их задачи не входит помощь в оформлении и уж тем более никто не заинтересован в том, чтобы вы получили запрашиваемую визу. Вы платите Консульский сбор и визовый сбор. На этом по сути и зарабатывают представительства.

Их задача — принять и проверить документы, взять отпечатки пальцев. На этом все. Если вы «накосячили», будьте добры — предоставить все документы заново и повторно оплатить все сборы.

Обращаем ваше внимание, если вы получили отказ по шенгенской визе, то действия могут быть следующими:

Подать апелляцию — довольно затратно, так как потребуется дополнительно оплачивать услуги миграционного юриста. Не факт, что от апелляции будет толк. Подать документы на визу в Испанию заново. В этом случае, средний процент отказа увеличивается до 40%.

Специально для тех, кто думает «не получилось в Испанию, попробую в Италию»! Не делайте этого. Консульство увидит, что вы «перебираете страны» и в 90% случаев вам светит отказ.

Поэтому, если вам необходима квалифицированная помощь, чтобы оформить визу в Испанию сейчас быстро и с гарантией, то обращайтесь к нашим специалистам. Это лучше, чем получить отказ и переплачивать за апелляции и повторные подачи:





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Весь пакет документов предоставляется только лично в одном из визовых центров либо непосредственно в одном из консульств. Так как вы сдаете на месте отпечатки пальцев. Если у лица нет возможности совершить личный визит, от его имени это могут сделать:

близкие родственники на основании документов, подтверждающих родство и полномочия на подачу заявления;

коммерческий посредник, имеющий аккредитацию в Генеральном консульстве Испании в Москве.

Сколько по времени оформляется виза в Испанию сейчас?

Виза в Испанию сейчас может рассматриваться до 45 дней, не считая ожидании слотов записи. Поэтому рекомендуется оформлять визу заблаговременно.

Подать заявление на оформление шенгенской визы можно не более, чем за 6 месяцев и не менее, чем за 45 дней до даты планируемого въезда в страну пребывания. Моряки могут начинать оформление за 9 месяцев до поездки.

Рассмотрение документов происходит в течение установленного законом срока — сейчас он составляет 45 дней. В зависимости от статуса лица, подающего заявление на получение визы, консульству может потребоваться консультация с центральными органами власти, что может затянуть процедуру оформления.

Ускоренная процедура подачи документов

Сокращение консульских возможностей выдачи виз в связи с сентябрьскими изменениями правил привело к тому, что виза в Испанию сейчас практически не имеет свободных мест записи на подачу документов.

Заявитель должен сам в режиме реального времени отслеживать наличие доступных окон для записи, постоянно проверяя сайты визовых центров или Консульств. Как показывает практика, с таким подходом нереально записаться даже на ближайшие 30 дней.

Поэтому, мы рекомендуем обращаться в наш визовый центр. У нас есть специальный бот автоматического мониторинга открытых слотов, который может записать вас на ближайшие даты. В отличие от человека, алгоритм может мониторить изменения на сайте посольства 24/7 и быстро записывать заявителей на освободившийся слот. Обычно процедура записи занимает 3-5 дней.

При обращении к нам вы получаете следующие преимущества:

запись на подачу при отсутствии свободных мест;

ускоренный процесс подачи документов – вне очереди;

помощь персонального менеджера;

прием документов на все типы виз, которые утверждены Консульством.

сопровождение при непосредственной подаче документов и снятии отпечатков пальцев.

Приоритетная подача документов является платной, стоимость зависит от срочности оформления и объема пакета услуг. Заявку на консультацию можете подать через форму ниже:





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Некоторые категории заявителей могут подать документы без предварительной записи:

члены семей граждан ЕС;

лица при наличии острой гуманитарной необходимости, данный вопрос решается Консульством в индивидуальном порядке;

заявители, которые приглашены российскими дипломатическими миссиями;

обладатели служебных паспортов, совершающие официальные визиты на основании дипломатической ноты.

Актуальный пакет документов для визы в Испанию

Шенгенское соглашение охватывает 26 европейских стран, отменяя необходимость пограничного контроля при пересечении их границ для лиц, имеющих единую шенгенскую визу. Виза позволяет находиться в шенгенской зоне до 90 дней в целях осуществления некоммерческой или туристической деятельности, а также пересекать транзитом территории стран соглашения и транзиты через аэропорты.

Несмотря на свободу передвижения внутри шенгенской зоны, наличие визы не даёт автоматического права на въезд в неё. Для этого нужно соблюсти отдельно перечисленные требования для лиц, въезжающих в страны шенгенского соглашения.

Основным требованием на въезд в Испанию является наличие шенгенской визы. Актуальный список документов для ее получения приведен ниже.

Список документов

Анкета на визу в Испанию Цветная фотография, сделанная не более, чем за 6 месяцев до подачи заявления. Фотография должна быть паспортного размера, сделанная анфас на светлом фоне. Лицо не должно быть закрыто массивной оправой очков, темными очками, предметами одежды или волосами. Несовершеннолетние дети должны быть сняты так, чтобы в кадре не было видно взрослых. Действующий загранпаспорт Страхование туриста с минимальным покрытием полиса в размере 30000 евро или аналогичной суммы в местной валюте. Документ об оплате визовых и консульских сборов. Документы, которые подтверждают причину поездки, условия пребывания, достаточное финансовое обеспечение всех членов семьи заявителя. В качестве подтверждения могут выступать: обратный билет или маршрут поездки; приглашение от компании на бизнес-мероприятия; действующая бронь гостиницы или приглашение от частного лица с указанием места проживания. Для доказательства финансового статуса банковские письма или онлайн-выписки с банковского счета не принимаются. Придётся предъявить либо наличные денежные средства, либо кредитные карты вместе с выпиской со счета о движении денег, либо справку о покупке валюты. На руках необходимо иметь минимальную сумму 810 евро на одного человека на всю поездку, вместо евро можно провозить местную валюту. Также предоставляются документы, являющиеся свидетельством намерения лиц покинуть территорию Испании по завершении поездки либо до истечения срока действия визы. Подтверждение проживания лица на территории консульского округа, в котором подается заявление на визу.

Чтобы пакет документов был принят к рассмотрению, обязательно строгое соблюдение пунктов 1,2,3 и 5. В случае необходимости консульство может запросить у заявителя дополнительные данные или документы, а также вызвать его на личное собеседование.

При пересечении границы пограничный контроль имеет право потребовать любой из указанных документов, поэтому все бумаги должны быть на руках.

Если лицо не представляет по мнению пограничной службы опасности для общественного порядка, здоровья и безопасности государства, то при наличии действительных и правильно оформленных документов ему будет разрешено въехать на территорию Шенгенской зоны.

Государственные органы могут также и запретить въезд, сообщив об этом в обоснованном решении. Гражданин может подать на полученный запрет апелляцию в установленном порядке, однако запрета на въезд она не отменит.

Имеет ли виза в Испанию сейчас ковидные ограничения?

С 21 октября 2022 году для въезда в Испанию несколько категорий лиц освобождаются от предъявления каких-либо документов, относящихся к ковид-ограничениям (сертификата о вакцинации или результатов теста на заболевание).

Ранее для въезда требовалось предоставить:

Сертификат о вакцинации. Испания признаёт действительными только те вакцины, которые одобрен ы ВОЗ и ЕМА. Документ о вакцинации должен иметь дату выдачи не позднее 14 дней с момента завершения полной схемы вакцинации. Срок действия сертификата – 270 дней с момента введения вакцины. Исключение делается только для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, их сертификаты считаются действительными дольше. Сертификат о прохождении теста ПЦР. Если сдается ПЦР-тест, то его нужно сделать не позднее, чем за 72 часа до вылета в страну. Если сдается экспресс-тест на антигены – тогда не позднее 24 часов. Справка о выздоровлении. Принимаются справки о перенесённом заболевании, выданные медицинским учреждением по истечении 11 дней с момента окончания болезни, подтверждённого тестом на наличие антител. Справка будет действительна в течение 180 дней со дня получения положительного результата.

На данный момент ограничения для россиян не действуют. Не спрашивают ни ПЦР тест, ни сертификат о вакцинации, ни справку о выздоровлении.

Виза в Испанию сейчас может быть оформлена, как в порядке стандартной очереди, так и в ускоренном режиме, при обращении в специализированные компании. Въезд в Испанию возможен без ковидных ограничений. Однако, мы все же рекомендует всегда консультироваться с нашими специалистами, чтобы получить максимально актуальную и объективную информацию на день обращения:





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