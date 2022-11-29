Дополнительные документы на визу в Италию

Виза в Италию в Москве может быть оформлена без отказа только при предоставлении полного пакета документов, который зависит от целей поездки:

Распечатанное подтверждение записи на визу в Италию . Могут спросить при посещении.

. Могут спросить при посещении. Предоплаченная бронь отеля и авиабилетов. Увеличивает шансы на одобрение. При рассмотрении Консул обязательно учитывает тип брони. Ведь логично, что если вы уже внесли часть оплаты за отель и билеты, то такие документы будут более надежными.

Увеличивает шансы на одобрение. При рассмотрении Консул обязательно учитывает тип брони. Ведь логично, что если вы уже внесли часть оплаты за отель и билеты, то такие документы будут более надежными. Справка об отсутствии судимости Требуется для получения национальной визы в Италию типа D.

Требуется для получения национальной визы в Италию типа D. Для деловых целей поездки понадобиться справка из Торговой Палаты (visura camerale) приглашающей фирмы + оригинал приглашения, в котором обязательно указываются: номер регистрации в Торговой Палате ФИО всех приглашенных лиц, должность и место работы даты начала и окончания поездки планируемая деятельность приглашенных в Италии (напр.: посещение фабрик, неоплачиваемые стажировки в фирмах, заказ материалов и т.п.) с указанием мест посещения учреждение или физическое лицо в Италии, которое берет на себя все расходы по проживанию приглашенного лица, его питанию и медицинскому страхованию. Приглашение должно быть оформлено на фирменном бланке компании, заверено печатью и подписью ответственного лица итальянской организации с расшифровкой подписи. Также, потребуется копия свидетельства о внесении в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц компании (работодателя), сотрудником которой является заявитель (только для бизнес-приглашений).

(visura camerale) приглашающей фирмы + оригинал приглашения, в котором обязательно указываются:

Для гостевой визы в Италию понадобится оригинал приглашения от физического лица + копия паспорта приглашающего и подтверждение его социального статуса.

от физического лица + копия паспорта приглашающего и подтверждение его социального статуса. Шенгенская виза в Италию для владельцев недвижимости . Дополнительно предоставьте документы о праве собственности на недвижимость.

. Дополнительно предоставьте документы о праве собственности на недвижимость. Студенческая виза в Италию. Предоставьте приглашение от учебного заведения с информацией о зачислении.

Виза в Италию в Москве может быть оформлена в нашем визовом центре. Основные плюсы обращения к нам: гарантии, опыт и умение работать с нестандартными ситуациями. С нами вы можете быть уверены, что виза в Италию под любые цели будет выдана точно в срок и без отказа!