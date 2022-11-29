Шенгенская виза в Италию в Москве. Гарантия получения в срок от 10 дней
Стоимость под ключ от 5 900₽
Шенгенская виза в Италию в Москве. Гарантия получения в срок от 10 дней
Стоимость под ключ от 5 900₽
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Вы можете получить шенгенскую визу в Италию в Москве быстро и с гарантией
Вы предоставляете всю информацию на русском языке, остальное сделаем мы!
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Запись на визу в Италию
Запись на визу в Италию в Москве возможна стандартном или срочном порядке. В первом случае, запись на визу в Италию возможна в течение 3-5 недель. Этот вариант подойдет, если вы никуда не торопитесь и заблаговременно хотите оформить визу в Италию. Срочная запись на визу в Италию и полное оформление проводится в срок от 10 дней. Этот вариант подойдет, если виза в Италию в Москве нужна срочно.
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Заполнение анкеты на шенгенскую визу в Италию на английском языке
Вы заполняете простой опросный лист на визу в Италию на русском языке. Мы проверяем правильность данных и заполняем основную анкету для подачи на английском языке вместо вас.
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Даем актуальный список документов на визу в Италию
Мы поможем собрать документы на визу в Италию. Часть документов, например: медицинскую страховку, выписку из ЕГРЮЛ, брони отеля и авиабилетов мы можем сделать за вас. Полный список документов можете посмотреть по ссылке.
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Проверяем, переводим документы
При необходимости выполняем перевод документов. Тщательно проверяем заполнение, сроки и формат документов. Даем гарантию, что если виза в Италию в Москве не будет выдана из-за ошибок или неточностей в документах, ты мы сделаем полный возврат денежных средств. Включая сервисные и визовые сборы.
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Подача на визу в Италию в Москве с полным сопровождением
За вами закрепляется персональный менеджер, который пройдет с вами путь от записи до выдачи визы в Италию на руки. Возможно личное сопровождение при подаче документов по вашему запросу.
Шенгенская виза в Италию с ускоренным оформлением!
Ускоренная запись на визу в Италию возможна при помощи автоматизированного бота, который мониторит открытые окна записи в Посольстве Италии и записывает вас на ближайшие даты. Подробности узнавайте у наших специалистов
ПОЧЕМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ?
Тройная гарантия по договору
Поможем оформить шенгенскую визу в Италию в Москве без очередей и отказа
Уточняйте актуальную информацию о визах в Италию и работе посольств у нашей службы поддержки
Специалист ответит на все ваши вопросы касаемо оформления виз и загранпаспортов
Стоимость визы в Италию
Стоимость визы в Италию в Москве зависит от выбранного тарифа. Вы можете оформить визу в Италию срочно или в стандартном порядке
- Заполнение анкеты на визу в Италию
- Помощь в подготовке документов
- Проверка документов и их перевод (при необходимости)
- Запрос виз на максимальный срок (до 5 лет)
- Помощь в подаче документов или подача документов за вас (если ранее сдавали дактилоскопию)
- Отслеживание статуса рассмотрения визы
- Стандартная запись на подачу документов
- Заполнение анкеты на визу в Италию
- Помощь в подготовке документов
- Проверка документов и их перевод (при необходимости)
- Запрос виз на максимальный срок (до 5 лет)
- Помощь в подаче документов или подача документов за вас (если ранее сдавали дактилоскопию)
- Отслеживание статуса рассмотрения визы
- Ускоренная запись на подачу документов
* Пошлина оплачивается отдельно. Стоимость пошлины на сегодняшний день 6 000 рублей.
Опытная команда поможет оформить визу в Италию без отказа
Юрий Эшмаков
Владимир Ковалевич
Евгения Саксонова
Виктория Марченко
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Документы на визу в Италию
Основные документы на визу в Италию
- Действующий загранпаспорт со сроком окончания не менее 3 месяцев, а лучше 6 месяцев.
- Копия первого разворота загранпаспорта и всех страниц, где есть отметки о пересечении границ.
- Фото на визу в Италию. Цветное в двух экземплярах — для анкеты и для самой визы. Размер 3,5×4,5 см. Фото рекомендуется сделать непосредственно перед подачей. Максимально возможный срок фото до 6 месяцев.
- Анкета на визу в Италию. Заполняется на английском или итальянском языке. Если вы оформляете визу через наш визовый центр, то вы можете заполнить опросный лист на русском. Данные в основную анкету мы внесем на английском языке.
- Бронирование отеля в Италии и авиабилетов в обе стороны. Уточняйте актуальную информацию у наших специалистов. Возможно понадобиться предоплаченная бронь (см. раздел «Дополнительные документы»)
- Выписка с банка по остатку и движению за последние 3 месяца. На счету должно быть 95 евро на человека в сутки. То есть остаток на счете должен покрывать всю вашу поездку. Выписку заказываете онлайн у своего банка, заверять живой печатью необязательно. Выписку из банка на визу в Италию рекомендуется заказывать непосредственно перед подачей документов.
- Справка с работы на визу в Италию или выписка из ЕГРЮЛ для предпринимателей. Справка с работы на визу оформляется на бланке организации. Пример справки смотрите здесь. Выписка из ЕГРЮЛ обязательно должна быть переведена на английский с печатью заверения перевода. Вниманию ИП: вы не можете сами себе выдать справку с работы и подписать её — это должен сделать бухгалтер, руководитель отдела кадров или директор. Также, не рекомендуем ставить подписи вымышленного бухгалтера — это подлог документов, за который вы можете попасть в черный список.
- На фирменном бланке организации с печатью и подписью руководства.
- Неработающим необходимо предоставить спонсорское письмо. Также, понадобятся копии документов, подтверждающие родство (например, свидетельство о браке/рождении), копия внутреннего паспорта РФ спонсора.
- Чтобы получить визу в Италию, студентам необходимо предоставить справку с места учебы и спонсорское письмо.
- Несовершеннолетним до 18 лет необходимо предоставить справку с места учебы, копию свидетельства о рождении, копию заверенного нотариусом согласия на выезд ребенка из РФ в Италию и другие страны Шенгенского соглашения от не выезжающего родителя, копию первой страницы и страницы с пропиской паспорта РФ родителя, если у родителей есть действующий шенген – предоставить копию загранпаспорта родителя.
- Медицинская страховка с покрытием до 30 000 евро. Вы можете сделать медстраховку на визу в Италию самостоятельно или заказать проверенную страховку в нашем визовом центре, которая точно подойдет.
- Данные дактилоскопии. Сдаются непосредственно после подачи документов на месте.
Внимание! Срок действия всех справок на визу в Италию должен быть не старше 30 дней. Также, рекомендуем уточнять список актуальных документов у наших специалистов.
Дополнительные документы на визу в Италию
Виза в Италию в Москве может быть оформлена без отказа только при предоставлении полного пакета документов, который зависит от целей поездки:
- Распечатанное подтверждение записи на визу в Италию. Могут спросить при посещении.
- Предоплаченная бронь отеля и авиабилетов. Увеличивает шансы на одобрение. При рассмотрении Консул обязательно учитывает тип брони. Ведь логично, что если вы уже внесли часть оплаты за отель и билеты, то такие документы будут более надежными.
- Справка об отсутствии судимости. Требуется для получения национальной визы в Италию типа D.
- Для деловых целей поездки понадобиться справка из Торговой Палаты (visura camerale) приглашающей фирмы + оригинал приглашения, в котором обязательно указываются:
- номер регистрации в Торговой Палате
- ФИО всех приглашенных лиц, должность и место работы
- даты начала и окончания поездки
- планируемая деятельность приглашенных в Италии (напр.: посещение фабрик, неоплачиваемые стажировки в фирмах, заказ материалов и т.п.) с указанием мест посещения
- учреждение или физическое лицо в Италии, которое берет на себя все расходы по проживанию приглашенного лица, его питанию и медицинскому страхованию.
Приглашение должно быть оформлено на фирменном бланке компании, заверено печатью и подписью ответственного лица итальянской организации с расшифровкой подписи. Также, потребуется копия свидетельства о внесении в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц компании (работодателя), сотрудником которой является заявитель (только для бизнес-приглашений).
- Для гостевой визы в Италию понадобится оригинал приглашения от физического лица + копия паспорта приглашающего и подтверждение его социального статуса.
- Шенгенская виза в Италию для владельцев недвижимости. Дополнительно предоставьте документы о праве собственности на недвижимость.
- Студенческая виза в Италию. Предоставьте приглашение от учебного заведения с информацией о зачислении.
Виза в Италию в Москве может быть оформлена в нашем визовом центре. Основные плюсы обращения к нам: гарантии, опыт и умение работать с нестандартными ситуациями. С нами вы можете быть уверены, что виза в Италию под любые цели будет выдана точно в срок и без отказа!
Виза в Италию: вопросы заявителей
Можно ли получить визу в Италию в Москве без личного присутствия?
Документы может подать любое доверенное лицо, при условии, что у вас сданы данные биометрии. Многие говорят «мы же сдавали на загранпаспорт…». Друзья, базы данных абсолютно разные. Поэтому биометрия должна быть сдана именно на шенгенскую визу.
Если вы не проходили дактилоскопию или у нее вышел срок, то необходимо 1 раз прийти на сдачу документов и отпечатков пальцев. Готовую визу с загранпаспортом доставит курьер прямо к вам домой.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
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Какова стоимость визы в Италию?
Шенгенская виза в Италию в Москве в нашем визовом центре стоит от 5 900 рублей — стандартное оформление. От 28900 — срочное оформление + сюда уже включен визовый сбор.
Дополнительно непосредственно во время подачи платится консульский сбор. Для россиян он был недавно повышен с 40 евро до 80 евро с человека.
При оформлении через VISA GURU для групп лиц предусматриваются скидки до 40%. Узнавайте более подробную информацию у наших специалистов:
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Возможно ли сделать визу в Италию за 1 день?
К сожалению в нынешних условиях это невозможно. Если на сайте визового центра написано, что шенгенская виза в Италию в Москве или другую страну шенгенской зоны делается за 1 день — это обман. Не рекомендуем обращаться в данный визовый центр, так как они дают заведомо ложную фантастическую информацию.
Возможно сделать ускоренную запись на визу за 1 день (и то, нужно очень постараться), но после подачи ваше заявление будет рассматриваться Консульством минимум 5 дней.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
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За какой срок можно подавать документы на визу в Италию?
На данный момент максимально возможный заблаговременный срок подачи — 3 месяца. Сейчас обсуждается увеличение данного срока до 6 месяцев, но пока решение по данному вопросу официально принято не было.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
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Можно ли заказать доставку загранпаспорта с визой в Италию в любой город? Или только по прописке?
После того, как ваше заявление было рассмотрена и виза в Италию выдана, мы доставляем ваш загранпаспорт курьерской доставкой в любое указанное место. Оно необязательно должно совпадать с местом прописки. Вы можете указать любой город и адрес на территории РФ.
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