Виза во Францию в Москве с гарантией в срок от 10 дней
Стоимость под ключ от 5 900₽
Виза во Францию в Москве с гарантией в срок от 10 дней
Стоимость под ключ от 5 900₽
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Виза во Францию в Москве с гарантией быстрой записи на подачу документов
Наши специалисты помогут подготовить документы, перевести их на английский язык и получить визу во Францию без очередей
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Готовим документы на визу во Францию
Документы на визу во Францию в Москве подаются на английском или французском языках. Несмотря на то, что вы записываетесь на территории РФ, вы обязаны предоставить перевод, заверенный печатью организацией, которая его выполнила. При этом нотариально заверять перевод не требуется.
Благодаря опыту, наработанному годами, специалисты VISA GURU точно знают, как собрать основной и дополнительный пакет документов на визу во Францию. С нами все просто: вы заполняете опросный лист на русском языке, дальше мы все сделаем за вас.
Если вы хотите заранее узнать о списке документов, то рекомендуем посмотреть его здесь.
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Виза во Францию в Москве с полным сопровождением
Помимо работы с документами на визу во Францию, мы оказываем непосредственное сопровождение. За вами закрепляется менеджер, который ведет вас непосредственно от начала подготовки к подаче вплоть до получения готовой визы на руки.
Вы не останетесь одни во время подачи документов в Посольстве, если возникнут проблемы или вопросы — они будут решены на месте. Виза во Францию с помощью наших специалистов делается спокойно и с гарантией.
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Получить визу во Францию на срок до 5 лет - это реально
Для своих заявителей мы всегда запрашиваем визу во Францию на максимальный срок — 5 лет. Также, мы готовы предоставить 100% гарантию — если вам отказывают в визе, то мы возвращаем деньги за услуги в полном объеме. Гарантия прописана в договоре.
Виза во Францию с ускоренным оформлением без очередей на подачу документов!
Мы решили проблему с записью на визу во Францию при помощи онлайн бота, который мониторит открытые окна записи и сможет записать вас на ближайшие даты в автоматическом режиме. Узнайте подробности на консультации с визовым специалистом
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Почему могут отказать в визе во Францию?
Стоимость визы во Францию
Виза во Францию в Москве стоит от 5900 рублей. Цена зависит от срочности оформления
- Заполнение анкеты на визу во Францию
- Помощь в подготовке документов
- Проверка документов и их перевод (при необходимости)
- Запрос виз на максимальный срок (до 5 лет)
- Помощь в подаче документов или подача документов за вас (если ранее сдавали дактилоскопию)
- Отслеживание статуса рассмотрения визы
- Стандартная запись на подачу документов
- Заполнение анкеты на визу во Францию
- Помощь в подготовке документов
- Проверка документов и их перевод (при необходимости)
- Запрос виз на максимальный срок (до 5 лет)
- Помощь в подаче документов или подача документов за вас (если ранее сдавали дактилоскопию)
- Отслеживание статуса рассмотрения визы
- Ускоренная запись на подачу документов
* Пошлина оплачивается отдельно. Стоимость пошлины на сегодняшний день 6 000 рублей.
Команда специалистов
Юрий Эшмаков
Владимир Ковалевич
Евгения Саксонова
Виктория Марченко
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Вы можете задать все вопросы нашим специалистам и получить подробную консультацию бесплатно
Виза во Францию в Москве даже в самых сложных случаях:
Документы на визу во Францию
Основной пакет документов на визу во Францию
- Загранпаспорт сроком действия не менее 3 месяцев, ксерокопия разворота документа и страниц с отметками.
- Фотография для анкеты на визу во Францию. Стандартный размер для шенгенской визы 3,5×4,5 см (цветная). Фото не старше 6 месяцев. Рекомендуется делать непосредственно перед подачей.
- Заполненная анкета на визу во Францию. При оформлении через наш визовый центр, берем ответственность за заполнение анкеты на себя. Вы можете предоставить информацию в любой удобной форме на русском языке или воспользоваться нашим опросным листом. Саму анкету заполнят на английском языке и перепроверят наши специалисты.
- Обычная бронь отеля и авиабилетов. Уточняйте актуальную информацию у наших специалистов. Возможно понадобиться предоплаченная бронь (см. раздел «Дополнительные документы»)
- Выписка с банковского счета по остатку и движению денежных средств. На счету должно быть 95 евро на человека в сутки. То есть остаток на счете должен покрывать всю вашу поездку. Выписку заказываете онлайн у своего банка, заверять не надо. Желательно заказать выписку непосредственно перед подачей документов. Выписку по движению средств необходимо предоставить за 3 последних месяца. Все справки должны быть на английском языке.
- Справка с работы на визу во Францию. На фирменном бланке организации с печатью и подписью руководства. Пример справки смотрите здесь.
- Для ИП или юридического лица можно предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Выписка должна быть переведена на английский язык. Если вы не знаете, где достать справку — предоставьте ИНН, мы сами оформим выписку и переведем её.
- Неработающим необходимо предоставить спонсорское письмо. Также, понадобятся копии документов, подтверждающие родство (например, свидетельство о браке/рождении), копия внутреннего паспорта РФ спонсора.
- Чтобы получить визу во Францию, студентам необходимо предоставить справку с места учебы.
- Несовершеннолетним до 18 лет необходимо предоставить справку с места учебы, копию свидетельства о рождении, копию заверенного нотариусом согласия на выезд ребенка из РФ во Францию и другие страны Шенгенского соглашения от не выезжающего родителя, копию первой страницы и страницы с пропиской паспорта РФ родителя, если у родителей есть действующий шенген – предоставить копию загранпаспорта родителя.
- Шенгенская виза во Францию в Москве для пенсионеров может быть получена при предоставлении копии пенсионного удостоверения.
- Медицинская страховка на визу во Францию с покрытием до 30 000 евро. Вы можете сделать медстраховку на визу во Францию самостоятельно или заказать проверенную страховку в нашем визовом центре.
- Данные дактилоскопии. Наш специалист сопроводит вас и поможет быстро пройти биометрию. Если ранее сдавали биометрические данные и прошло менее 5 лет, то повторно проходить не надо. Мы сами запросим биометрические данные из базы. То есть, если у вас уже сданы биометрические данные, то в принципе вы можете оформить визу во Францию не выходя из дома. Все сделают наши специалисты.
Внимание! Срок действия всех справок на визу во Францию должен быть не старше 30 дней. Также, рекомендуем уточнять список актуальных документов у наших специалистов.
Дополнительный пакет документов на визу во Францию
Помимо основного пакета документов, виза во Францию подразумевает наличие дополнительных документов в зависимости от целей поездки:
- Предоплаченная бронь отеля и авиабилетов. Если ранее требовалось предоставить обычную бронь, то теперь рекомендуется делать именно предоплаченную. Это повышает шансы на одобрение визы во Францию. Мы можем сделать для вас бронь билетов и отеля по запросу.
- Справка об отсутствии судимости. Требуется крайне редко. В основном для получения национальной визы во Францию типа D.
- Для бизнес визы или рабочей визы во Францию. Пригласительное письмо от организации во Франции, в котором указываются точные даты и цели поездки. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом.
- Приглашение для получения гостевой визы во Францию:
- Документ не может быть оформлен в свободной форме. Он представляет собой специальный бланк, который выдается миграционной службой на территории Республики.
- Заполненное приглашение передается в мэрию города проживания французского гражданина. Сотрудники департамента визируют бланк и далее документ пересылается российской стороне.
- В приглашении указывается адрес, по которому будет проживать турист. Эти сведения не должны расходиться с официальным местом жительства французского приглашающего.
- Если затраты покрывает житель европейской Республики, об этом нужно сообщить в формуляре и приложить справку, доказывающую соответствующие финансовые возможности. К приглашению также прикрепляются документы, подтверждающие наличие родственных связей между сторонами.
- Шенгенская виза во Францию для владельцев недвижимости. Любой владелец объекта недвижимости во Франции или проживающий во Франции на условиях официального долгосрочного контракта на аренду, имеет право оформить визу «Гость». Она даёт право нахождения во Франции, а также странах-членах ЕС на протяжении всего года. На визу «Гость» заявитель должен будет предоставить свидетельство о владении недвижимостью или долгосрочный контракт на аренду жилья во Франции.
- Студенческая виза во Францию. Заявитель должен быть зачислен в высшее учебное заведение. Помимо стандартного пакета документов, необходимо предоставить документ о зачислении.
Виза во Францию в Москве может быть оформлена легко и под любые цели, через аккредитованный визовый центр VISA GURU. Для получения консультации обращайтесь по номеру телефона:
8 (495) 255 45 35
Отвечаем на вопросы
Виза во Францию в Москве подается, почему требуется перевод документов?
Это требование Посольства Франции. Все документы должны быть переведены на английский или французский язык. Не переживайте по этому поводу, вы можете предоставить все данные и документы на русском языке, а наши специалисты переведут на требуемый язык и все перепроверят.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
Сколько стоит виза во Францию в Москве?
Виза во Францию в нашем визовом центре стоит от 5 900 рублей. На цену влияют следующие факторы:
- если виза во Францию нужна срочно, то вам необходимо выбрать пакет с ускоренной записью (см. раздел с ценами)
- Имеется ли у вас действующий загранпаспорт. Если документа нет, то вы можете получить загранпаспорт в Москве у нас;
- Был ли ранее отказ в визе в страну, которая входит в шенгенскую зону. Если отказ был, поможем устранить причину и оформим визу во Францию с гарантией
Каждый случай рассматривается индивидуально. Для групп лиц предусматриваются скидки до 40%. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону для получения расчета стоимости:
8 495 255 45 35
Нужно ли брать детей на подачу заявления на визу во Францию?
Если вашим детям менее 12 лет, то их присутствие не обязательно. Для детей старше 12 лет присутствие при оформлении визы во Францию обязательно
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
Влияет ли наличие штампов о поездках на выдачу визы во Францию?
Влияет только в позитивном ключе. Если у вас есть штампы, свидетельствующие о поездках — это будет плюсом. Если у вас чистый паспорт — это не основание для отказа в визе во Францию.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
На какой максимальный срок можно получить шенгенскую визу во Францию в Москве?
Максимальный срок, на который выдаётся виза во Францию в Москве — 5 лет. Для своих заявителей мы всегда запрашиваем на максимальный срок. Но иногда Консул принимает решение выдать визу во Францию исключительно под даты поездки.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
Нужна ли бронь отеля или авиабилетов для оформления визы во Францию?
Безусловно. Виза во Францию в Москве может быть выдана только при наличии билетов в обе стороны и забронированного отеля на срок поездки. С недавних пор участились случаи, когда обычной брони было недостаточно. Чтобы свести риски отказа к минимальным, рекомендуем делать предоплаченное бронирование. Мы сможем это сделать для вас по запросу.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35