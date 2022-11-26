Готовим документы на визу во Францию

Документы на визу во Францию в Москве подаются на английском или французском языках. Несмотря на то, что вы записываетесь на территории РФ, вы обязаны предоставить перевод, заверенный печатью организацией, которая его выполнила. При этом нотариально заверять перевод не требуется.

Благодаря опыту, наработанному годами, специалисты VISA GURU точно знают, как собрать основной и дополнительный пакет документов на визу во Францию. С нами все просто: вы заполняете опросный лист на русском языке, дальше мы все сделаем за вас.

Если вы хотите заранее узнать о списке документов, то рекомендуем посмотреть его здесь.