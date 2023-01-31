Если вы планируете поездку во Францию, вам потребуется оформить шенгенскую визу категории C. Эксперты VISA GURU расскажут, как получить визу во Францию в условиях отмены упрощенного визового режима.

Во Францию оформляется шенгенская виза. Поэтому, на её оформления распространяются правила шенгенского соглашение. Но это вовсе не означает, что к вам будут предвзято относиться сотрудники посольства. Да, теперь визу во Францию оформить немного дороже и сложнее, но процент отказов при этом не меняется. По крайней мере в нашем визовом центре заявители продолжают получать визу в штатном режиме.

Как получить визу во Францию – запись на подачу документов

Подавая документы на получение визы во Францию в России, следует учитывать, что в сентябре 2022 года после утверждения Еврокомиссией было приостановлено соглашение об упрощённом режиме выдачи виз.

Теперь сроки обработки заявки увеличились до 15 дней вместо обычных десяти. В некоторых случаях этот срок может составлять до 45 дней. Итак, запись на визу во Францию сейчас тоже усложнилась. Заявления рассматривают дольше, соответственно открытых дат записи меньше.

Что делать? Вы можете проводить бессонные ночи за монитором пытаясь поймать открытый слот или обратиться к нам. Наши специалисты гарантированно запишут вас на подачу уже в течение 3-5 дней:





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Подать заявление с пакетом документов можно в одном из официальных VFS Визовых Центров, расположенных в 18 городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке и других). Каждый из них является официальным представителем Генерального консульства Франции в Москве.

В Москве на приём выделено 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу; в Санкт-Петербурге — 3 дня в неделю, с понедельника по среду. В других центрах приём ведётся 1 раз в неделю.

График работы нужного визового центра, а также его точное местонахождение, телефон и адрес веб-сайта можно узнать на странице официального сайта визового центра Франции:

Для этого необходимо найти в списке официальных представителей нужный Визовый Центр, перейти по ссылке «Записаться на приём» и следовать дальнейшим инструкциям. Понадобится создать учётную запись на портале, заполнить анкету и записаться на подачу документов.

Как подготовить пакет документов на визу, чтобы получить визу во Францию

Чтобы получить визу во Францию, необходимо подготовить пакет документов. В зависимости от целей поездки перечень необходимых документов может различаться. Визы могут быть краткосрочными или долгосрочными. Для туристических целей можно оформить краткосрочную визу, дающую право находиться во Франции в течение 90 дней.

Для более продолжительного нахождения на территории страны понадобится оформить долгосрочную визу. Цель поездки, помимо туризма, может быть профессиональной, деловой, для лечения, воссоединения семьи или другой.

Стандартный пакет документов для получения визы включает в себя:

загранпаспорт (оригинал, а также копия разворота с фотографией и личными данными; при наличии детей также понадобится приложить копию страницы с данными о них);

копии страниц общегражданского паспорта (все страницы с какой-либо информацией);

2 фото в цвете на матовой бумаге 4,5×3,5 см на однотонном фоне;

справка с места работы, где должны быть указаны должность, оклад (на фирменном бланке организации). Для пенсионеров — копия пенсионного удостоверения; для студентов — справка из учебного заведения; для инвалидов — справка об инвалидности;

справка о состоянии банковского счёта, подписанная и заверенная печатью банка. Минимальный остаток на счёте к моменту поездки должен составлять не менее €720, если в стране планируется находиться до 21 дня;

страховой полис, который будет действителен в течение всей поездки. Должна быть страховка на сумму не менее €35 000, покрывающая возможные медицинские расходы, а также такие случаи как госпитализация, репатриация и др.;

копия подтверждённой брони гостиницы или подтверждение иного места размещения/ваучер от турфирмы/подтверждение о владении недвижимостью/приглашение от других владельцев недвижимости;

подтверждение наличия авиабилетов;

заполненная анкета;

при наличии детей — их свидетельства о рождении;

согласие на обработку персональных данных;

бланк записи в визовый центр Франции на подачу документов.

При оформлении визы для ребёнка также понадобится собрать пакет документов:

загранпаспорт ребёнка и копия первой страницы, копии прошлых виз при наличии;

оригинал свидетельства о рождении и нотариально заверенная копия;

если родитель менял имя после рождения ребёнка, нужно предоставить подтверждающие документы (например, свидетельство о браке или разводе, оригинал и копия справки из ЗАГСа);

заполненная анкета, подписанная обоими родителями;

2 одинаковых фото для шенгенской визы или 4 фото — для национальной.

Также, в зависимости от целей поездки, могут понадобиться другие документы:

при деловом визите, культурном или научном обмене: приглашение или его копия от принимающей стороны;

при прохождении стажировки (учебной или рабочей): договор о стажировке «convention de stage tripartite» (трехстороннее соглашение о стажировке);

поездка в образовательных целях: приглашение, студенческий билет (карточка) или документ, подтверждающий зачисление на курсы;

посещение друзей или родственников: приглашение от гражданина Франции «Attestation d’accueil»; от легально пребывающих во Франции граждан РФ — приглашение, написанное от руки. Для посещения родственников нужно приложить копии документов, подтверждающих родство. Если приглашающая сторона (гражданин РФ) находится во Франции дольше 3 месяцев, понадобится также копия вида на жительство или долгосрочной визы;

для научных сотрудников: контракт «convention d’accueil», выданный компетентными органами;

для журналистов: пресс-карта или справка с работы и письмо от работодателя о профессиональной цели поездки.

Для предпринимателей при оформлении визы, помимо основного перечня бумаг, нужно предоставить:

копию свидетельства ОГРНИП;

копия свидетельства ИНН.

Все документы должны быть действительны на период поездки. Особое внимание следует уделить декларации о доходах ИП. В справке по форме 3-НДФЛ потребуется указать также информацию о расходах и убытках (если имелись) за последний год.

Для пенсионеров при въезде во Францию можно оформить краткосрочную визу — обычный шенген, для которого нужно предоставить стандартный пакет документов, но с расширенной медицинской страховкой и финансовым покрытием; или инвестиционную пенсионную визу.

Для инвестиционного разрешения должны удовлетворяться требования по возрасту иммигранта и его финансовому состоянию. Пенсионер внести вклад в местную экономику от €500 000, а также подтвердить наличие ежегодного пассивного дохода от €50 000.

Требования к документам, фото и справкам

К документам, подаваемым заявителям, предъявляется ряд требований. Все документы должны иметь актуальный срок действия не только на момент их подачи, но и в течение всего периода поездки (нахождения на территории страны).

Фотографии должны быть сделаны в течение последних 6 месяцев, взгляд на фото должен быть направлен в камеру прямо, изображен полный анфас, изображение лица должно занимать примерно 70-80 % фотографии. Фон — светлый или однородный.

Все документы должны быть в надлежащем виде, без надрывов, смятых страниц и т.п.

Как пройти процедуру подачи документов?

После заполнения анкеты и подачи заявки вам будет назначена дата личной явки в Визовый Центр для оформления документов и сбора необходимых биометрических данных.

С 2015 года все выдаваемой Францией визы являются биометрическими, поэтому въезжающие граждане должны проходить процедуру снятия биометрии. Эти данные остаются действительны в течение 5 лет со дня прохождения процедуры.

При подаче документов вы приходите на приём, сотрудники Консульства или Визового Центра проверяют документы, взимают пошлину и производят сбор биометрических данных — нужно будет принести фото с собой или сфотографироваться на месте, а также сделать цифровые отпечатки 10 пальцев. Вся процедура займёт примерно двадцать минут.

Если с момента получения предыдущей биометрической визы (шенгена) прошло не более 59 месяцев, можно также воспользоваться уже имеющимися биометрическими данными.

Какие сборы и пошлины необходимо уплатить?

При оформлении визы во Францию необходимо оплатить консульский сбор.

Для совершеннолетних граждан РФ эта сумма составляет €35, при срочном оформлении — €70.

Для детей 6-12 лет величина консульского сбора составляет €40.

Услуги Визового Центра оплачиваются отдельно, в 2023 году в Москве оформление документов стоит чуть более 4000 рублей.

По желанию также можно оплатить дополнительную услугу, чтобы получить преимущество при ожидании свободных мест на подачу документов. Это обойдётся примерно в €55.

В среднем расходы составят:

при подаче документов в Консульстве около 3000 рублей, включая оплату консульского сбора (примерно 2700 ₽) и фотографию в студии (200 ₽).

в Визовом Центре стоимость оформления составит примерно 5700 рублей, включая консульский сбор (2700 ₽), сервисный сбор (2300 ₽), затраты на логистику (450 ₽) и фото (200 ₽).

у центров-посредников стоимость возрастёт дополнительно, так как увеличиваются затраты на проверку и оформление документов. В среднем цена составит 7000 рублей при личной подаче. Также можно заказать услугу «под ключ», включающую пересылку документов, в этом случае цена возрастёт до 9000 рублей.

Как получить визу во Францию по окончании процедуры?

После подачи заявки срок её рассмотрения составляет до 15 дней, в некоторых случаях он может быть увеличен до 45 дней. Хотя обычно заявка рассматривается быстрее, лучше подавать документы заранее. Точный срок зависит от загруженности сотрудников Консульства.

Как отследить готовность визы?

Все заявки на получение визы во Францию рассматриваются сотрудниками Генерального консульства. На получение ответа может уйти от недели до месяца. Узнать о готовности визы можно одним из следующих способов.

На сайте

Чтобы не тратить время впустую, можно воспользоваться онлайн-сервисом отслеживания.

В зависимости от способа подачи документов можно узнать о готовности визы онлайн через портал Визового Центра или дипломатического представительства Франции. В разделе отслеживания паспорта нужно заполнить поле с регистрационным номером и ввести данные загранпаспорта, после чего будет отображён статус готовности документов. На обоих сайтах данные обновляются два раза в день, в 12:00 и 17:00 по московскому времени.

По электронной почте

Также можно запросить данные о статусе заявления, написав письмо по электронной почте. Для получения ответа необходимо указать сведения о загранпаспорте. В ответном сообщении вы получите информацию о готовности визы.

Посредством смс-сообщения

Как правило, при оформлении визы услуга смс-оповещения о готовности документа подключается автоматически, но на всякий случай можно дополнительно спросить, подключена ли эта опция. Когда виза будет готова, вам придёт соответствующее смс-уведомление.

По телефону

Также вы в любое удобное время можете позвонить на горячую линию, чтобы узнать о статусе рассмотрения заявки.

Сколько ждать визу?

Официальный срок рассмотрения документов после подачи заявки составляет 15 дней, обычно ответ приходит раньше. Точный срок зависит от количества заявок и загруженности Консульства.

В отдельных случаях время рассмотрения может быть увеличено до 45 дней. Такая ситуация может возникнуть, если возникают сомнения в том, что предоставленные документы действительны или требуется уточнить их подлинность.

Также иногда появляется необходимость в личном собеседовании с заявителем или внесении в пакет документов недостающих справок. На всякий случай лучше подавать заявление заранее. Документы отправляют не раньше, чем за 6 месяцев, но желательно сделать это не позднее, чем за полтора. Оптимальный срок подачи заявки — за 2 месяца до планируемой даты въезда во Францию.

Процедуру получения готовой визы можно ускорить, воспользовавшись услугами курьерской почты или заказав доставку на дом — это также можно сделать онлайн.

Что делать в случае отказа?

При предоставлении полного пакета действительных документов с актуальными датами проблем с получением визы во Франции не должно возникнуть. Причиной отклонения заявки могут быть:

не хватает части документов;

у каких-либо справок или документов закончился срок действия или он истекает до окончания поездки;

документы утратили юридическую силу;

документы имеют ненадлежащий вид (нечёткая фотография, бумаги смяты, нечитаемы и т.п.);

выявлена попытка фальсификации;

причины поездки недостаточно обоснованы, не ясна продолжительность пребывания и цель визита;

от приглашающей стороны не последовало подтверждения;

недостаточная сумма финансового обеспечения;

указанный тип визы не соответствует целям поездки;

нет подтверждённого намерения о возвращении;

срок пребывания 90 дней на территории стран-участников соглашения уже был использован;

ранее имелись нарушения визового законодательства;

недостаточно данных о заявителе;

медицинский полис утрачен или не соответствует требованиям по его оформлению;

наличие судимости.

При отказе в выдаче визы можно отправить повторный запрос на новое рассмотрение, но не позднее чем через 2 месяца после отклонения заявки. Такой запрос имеет смысл делать в случае уверенности, что для первоначального отказа не было причин. Апелляцию подают на французском языке. Если заявку в результате одобрят, вы получите соответствующее уведомление. Отказом считается получение прямого отклонения апелляции или отсутствие ответа от комиссии в течение двух месяцев.

В этом случае выявленные недостатки нужно устранить, после чего вы сможете повторно подать документы на въезд, но визовый сбор придётся оплатить заново.

В целом получить визу во Францию достаточно просто, если вы обращаетесь к компетентным специалистам или оформляете визу не в первый раз. Но если у вас первый опыт, рекомендуется обратиться к специалистам. Вы можете обратиться к нам либо в любой другой визовый центр с хорошим рейтингом:





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