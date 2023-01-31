Первого апреля 2022 года Франция объявила, что возобновляет приём документов для оформления всех видов виз для россиян. Виза во Францию для россиян в 2023 году может быть оформлена без сертификата о вакцинации – это требование исключили из перечня. В виду сложившихся событий 12 сентября был отменен упрощенный визовый режим со странами, которые заключили шенгенское соглашение. Франция входит в зону шенгена, поэтому стоимость визового сбора увеличена до 80 евро на заявителя, также увеличилось время рассмотрения заявления на визу во Францию. В свою очередь, более длительная обработка документов вызвала затруднения с записью на визу во Францию для россиян – очень мало открытых дат записи. Но виза во Францию для россиян в 2023 году по прежнему может быть оформлена

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Какая нужна виза во Францию?

Во Францию можно оформить шенгенскую визу. Лучший вариант – туристическая мультивиза, дающая право оставаться во Франции 90 дней в течение одного полугодия. Если же человек получил право учиться или работать в этой стране, то ему потребуется оформить национальную визу.

ВАЖНО: Отпадает необходимость оформлять этот документ, если ранее россиянин уже получил действующую визу в какую-либо другую страну, относящуюся к зоне Шенгена. Однако тут есть нюанс. Если по такой визе человек решит отправиться во Францию, то он должен знать, что перед этим основную часть времени ему придётся провести в том государстве, в которое он и открывал визу. Нарушение данного правила чревато проблемами при следующей попытке оформить шенгенскую визу.

Например, если россиянин оформил визу в Испанию, то ему нужно пробыть там две недели (условно говоря), а потом можно на неделю полететь во Францию. Проблем при пересечении границ не возникнет – у путешественника только проверят билет, страховку и срок шенгенской визы.

Необходима ли транзитная виза во Францию?

Виза во Францию для транзита нужна, если в планах у россиянина поездка через Францию в третьи страны, не входящие в шенгенскую зону. И действует транзитная виза всего сутки (24 часа). Она необходима, если в ходе поездки требуется сменить аэропорт или терминал, либо осуществить две и более пересадки.

В случае, если у россиянина просто планируется пересадка на другой рейс (например, в Париже, в аэропорте Шарль де Голль, где пересадки – довольно частое явление), то транзитную визу оформлять не нужно. Однако надо понимать, что в таком случае покинуть пределы аэропорта и осмотреть город не получится.

ВНИМАНИЕ: Есть ещё одно исключение, при котором транзитную визу заменяют на аэропортную (сокращённо называется ВТА). Её можно запросить, если россиянин будет пересаживаться во Франции, прилетев в неё из Украины, Беларуси, Молдавии или Турции.

Анкета на получение французской визы

СПРАВКА: Начиная с 2019 года, анкета на получение визы во Францию заполняется в онлайн-режиме на официальном сайте визового центра страны, где предварительно потребуется создать свой личный кабинет.

После этого откроется доступ к шаблону анкеты, в который необходимо внести следующие сведения:

Гражданство.

Состав туристической группы (один, с семьёй, либо с гражданами ЕС).

Страна, в которой будет подаваться заявление на визу, а также город.

Тип визы.

Продолжительность поездки.

Основное место пребывания – то есть, Франция. Для посещения островов Тихого океана и Карибского бассейна, также относящихся к Франции, нужны специальные визы.

Страна, в которой гражданину выдадут визу (то есть, Россия).

Тип паспорта (заграничный, дипломатический, паспорт моряка и т.д.), его номер, дата выдачи и срок действия.

Цель визита.

Пол, семейное положение, ФИО, дата/место рождения и проживания.

Номер телефона и электронный адрес.

Наличие/отсутствие в семье граждан Франции и ЕС в целом.

Все данные, касающиеся официального трудоустройства или учёбы.

Сведения о ранее выданных визах и пройденной дактилоскопии.

Другие страны, планируемые к посещению, помимо Франции.

Дата планируемого въезда и выезда из зоны Шенгена.

Финансовые сведения (кто оплачивает поездку, забронированы ли уже билеты, сколько средств будет в распоряжении).

После того, как анкета будет заполнена, сайт сгенерирует регистрационную квитанцию. С ней человеку предстоит записаться на сдачу документов в удобный для него визовый центр. Анкету и саму квитанцию требуется распечатать в двух экземплярах.

Требования к загранпаспорту

ВАЖНО: Для одобрения визы необходимо, чтобы загранпаспорт действовал ещё как минимум три месяца после завершения поездки. Ещё проверяется наличие двух чистых страниц, в идеале – в одном развороте. И четыре – если в паспорт путешественника вписан его ребёнок, и виза запрашивается на них обоих. При этом старый, просроченный загранпаспорт сдаётся.

Виза во Францию нередко выдается на долгий срок. Так что есть смысл и паспорт подать с длительным сроком действия. В случае, если он подходит к концу, следует заблаговременно его поменять. Аналогичный совет, если в нём осталось лишь две чистые страницы на двух разных разворотах. Вы можете получить загранпаспорт в визовом центре VISA GURU в срок от 2 дней.

Другие документы для получения визы

Важный этап – медицинская страховка. Она должна иметь покрытие как минимум в 30 000 евро и распространяться на весь Шенген. В наше время не составит труда оформить такую страховку – более того, многие российские банки сейчас предлагают льготные условия по заграничному страхованию. А в случае, если поездка во Францию подразумевает занятие активными видами спорта (например, сноубордингом или катанием на лыжах), рекомендуется приобрести расширенную страховку.

Следующее – это фотографии. Их нужно сделать в соответствии со стандартом OACI/ISO. Снимки должны быть цветными, выполненными на однотонном светлом фоне, и размером 35 х 45 мм.

Также в визовый центр нужно подать полную копию гражданского паспорта – все заполненные страницы, а также те, где должны быть сведения о детях и семейном положении (даже если они пустые). Оригинал тоже необходимо взять с собой, дабы сотрудник центра проверил достоверность предоставляемой информации.

Подтверждающие документы

В консульстве должны убедиться, что путешественник продумал поездку и не доставит проблем на месте. Потому надо предъявить документ, подтверждающий наличие места временного проживания, любой на выбор:

Распечатанная бронь номера в отеле, гостинице или хостеле.

Документы на владение недвижимостью.

Договор о съёме жилья.

При этом бронь не обязательно должна быть наперёд оплачена. Важно лишь, чтобы она была подтверждена на все дни поездки. Если планируется ночной переезд и жильё, соответственно, на этот день не потребуется, надо предъявить билет, который бы это подтвердил. Можно объяснить это и в устной форме, уточнив, что одна ночь будет проведена в пути.

В случае, если гражданин России отправляется во Францию к кому-то в гости, надо предоставить приглашение. Оно заменяет любые брони.

Нужны и маршрутные документы, подтверждающие передвижения гражданина. Это может быть билет на автобус, поезд, самолёт – не важно, главное, чтобы он указывал на то, что граница будет пересечена именно в том месте, которое указано в анкете. Внутренние перемещения по Франции подтверждать не обязательно – хватит и импровизированного маршрутного листа. Он же является единственным подтверждающим документом для людей, планирующих пересечь границу на личном автомобиле.

Финансовая сторона поездки

СПРАВКА: Подтвердить свою материальную состоятельность россиянин может одним документом – выпиской с банковской карты.

Сделать её желательно непосредственно перед обращением, но максимальный срок действия – всего 30 дней. При этом платежную историю показывать не требуется. Главное, чтобы на справке стояла мокрая печать банка, который её выдал.

Оборотная сумма в день на момент 2023 года составляет 70-80 евро. Соответственно, если человек едет во Францию на две недели, у него на счету должно быть минимум 1 120 евро. При неоплаченном жилье суточная сумма увеличивается до 120 евро.

Справку 2-НДФЛ для французской визы запрашивать не обязательно. Хватит справки с рабочего место, оформленной на фирменном бланке, обязательно с печатью. Важно указание должности, зарплаты и даты начала работы. Ещё фирма обязана указать, что на время поездки она предоставляет своему сотруднику отпуск, по завершении которого он вернётся на трудовое место.

Если россиянин является самозанятым или индивидуальным предпринимателем, то ему нужно предоставить лишь выписку с банковского счёта и документальное подтверждение своего статуса (ИНН). Если в поездку собирается человек, являющийся учредителем собственной фирмы, либо генеральным директором, он может сам себе выдать справку о должности и месте работы, но на подписание отнести главному бухгалтеру или другому должностному лицу. Это нужно для исключения фальсификации.

Виза во Францию для ребёнка

Если поездка планируется с ребёнком, то на него тоже понадобится оформить всё, что было перечислено выше:

Анкету.

Страховку.

Фотографии.

Транспортные документы.

Бронь жилья.

А дополнительно – свидетельство о рождении, подтверждающее родство. Оно необходимо, даже если ребёнок старше 14 лет и считается взрослым. Но в этом случае в визовый центр нужно будет принести и гражданский паспорт (копию и оригинал для сверки).

Если ребёнка одного отправляют заграницу, нужно заверенное нотариусом согласие родителей или опекунов. И обязательно спонсорское письмо, подтверждающее тот факт, что родитель на 100% покроет все расходы во время поездки. К нему понадобится приложить вышеупомянутую выписку с банковского счёта и справку о доходах.

Виза во Францию для неработающих и пенсионеров

Людям, относящимся к данным категориям, для оформления визы нужны все перечисленные выше документы, кроме справки о работе. Главная справка в этом случае – выписка с банковского счёта. Если человек не может её предоставить, то заменить можно спонсорским письмом. Но в таком случае нужно ещё подтвердить родство со спонсором – например, свидетельством о браке или рождении. А пенсионерам ещё понадобится предъявить копию пенсионного удостоверения.

Что ещё нужно знать?

Есть ряд нюансов, беспокоящих россиян перед оформлением визы во Францию. Выделить их можно в такой перечень:

Перевод. Никакие документы перед подачей на визу переводить на французский язык не требуется. Исключение – приглашение в страну, если человек летит к кому-то в гости.

Деньги. Главное, чтобы на карте был установленный минимум. На решение консула ничто другое не повлияет, он не откажет человеку, если посчитает, что у него «подозрительно много» средств, или «маловато, могло бы быть и побольше».

Перенос поездки. Менять билеты и бронь лучше уже после получения визы – всё равно она будет действовать ещё полгода. При рассмотрении документов всё должно быть чётко – консул, увидев отменённую бронь, может расценить как обман, и отказать в выдаче визы.

В целом, получить визу во Францию не так трудно, как может казаться. Особенно если обратиться к специалистам. Франция редко отказывает в выдаче виз, поэтому главное – грамотно заполнить анкету и предоставить все необходимые документы в срок.

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