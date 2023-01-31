Шенгенская Виза во Францию сейчас россиянам продолжает выдаваться. При этом за год французы не ввели новых требований и относятся к российским туристам лояльней остальных европейцев. По статистике выдачи виз, во французских визовых центрах мало отказов, а при хорошей визовой истории там по-прежнему можно получить «шенген» на 5 лет. Единственное, что виза во Францию сейчас оформляется по новым правилам – был отменен упрощенный визовый режим. Это повлияло на стоимость пошлины, она увеличена до 80 евро с человека, и на сроки оформления визы.

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Виза во Францию сейчас – как обстоят дела в официальных визовых центрах?

Вопросы о выдаче виз решают в консульстве Франции. Но подают документы в визовые центры. Они есть в 18 российских городах. Московский центр на Проспекте мира работает 5 дней в неделю. Документы принимают по предварительной записи с 9 до 16 часов, а выдают с 9 до 18.

Во многих регионах визовые центры работают только по понедельникам, записаться туда сложнее. Получить информацию о графике работы можно тут: https://france-visas.gouv.fr/ru/web/ru/a-qui-sadresser.

Если вы собрались в Европу и хотите получить «шенген» в визовом центре Франции, вам надо будет либо въехать через эту страну, либо большую часть поездки провести на ее территории. Иначе вы рискуете испортить свою визовую историю, и следующий раз визу во Францию вам не дадут.

Алгоритм действий

создать личный кабинет, заполнить анкету и подготовить документы;

записаться на собеседование в визовый центр того города, куда вы сможете доехать (мест в вашем городе может не быть);

подать документы и сдать биометрию;

получить визу.

Виза во Францию сейчас с первого взгляда оформляется несложно. Однако, заявители сталкиваются с вопросами по:

Заполнению анкеты. Сбору документов. Записи на подачу в виду отсутствия открытых дат.

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Виза во Францию сейчас – запись на подачу документов

Это самый сложный и затратный по времени пункт плана. Поэтому иногда сначала лучше записаться, а потом уже собирать документы. Анкету можно заполнить позже, ее данные при записи на собеседование в визовый центр не требуются.

Собеседование должно состояться не позднее чем за 15 дней и не раньше чем за 3 месяца до поездки. Свободные слоты на визу во Францию сейчас появляются редко, их надо ловить. Глубина записи – 2-3 недели, время появления новых слотов на сайте визового центра непредсказуемо, их могут выложить ночью или рано утром. И чтобы повысить свои шансы, заявители используют ботов записи на шенгенскую визу.

Боты записи на визу – это специально созданные программы, которые каждые 20 секунд мониторят новые окошки в записи. Например максимальный срок записи в нашем визовом центре составляет в до 7 дней. В среднем по факту записываем людей на подачу документов за 3 дня.

Вы можете подавать документы один или группой. Для групп лиц у нас предусмотрена скидка до 40% на оформление визы во Францию. Подробности узнавайте на консультации со специалистом:





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При оформлении самостоятельно, если едете с семьей, достаточно зарегистрироваться кому-то одному и через свой кабинет записать остальных заявителей (до 10 человек).

Но один заявитель – это один временной слот, записать всех на одно время не всегда получается. И даже если вы планируете подавать документы группой, у каждого, включая детей, должен быть свой полный пакет. Одна гостиница, но несколько распечатанных копий брони.

Виды виз во Францию

Виза во Францию сейчас может быть оформлена, как краткосрочная, так и долгосрочная. Туристические визы всегда краткосрочные, даже если выдаются сроком на 5 лет. «Short Stay» означает, что вы не можете пребывать на территории Шенгенской зоны дольше, чем 90 дней за полгода. Это визы категории «С».

Тем, кто планирует остаться во Франции дольше, чем на 3 месяца, нужна категория «D». Такие визы выдают студентам, тем, кто едет в страну на работу или воссоединяется с семьей. Это другая история и другой список документов.

Анкета на визу во Францию

Анкета заполняется на французском или английском языке на сайте визового центра Франции. Там же ей присваивается 17-значный номер, перед которым идут буквы FRA.

Для новичка некоторые формулировки онлайн-анкеты не всегда понятны. К тому же, если вы не владеете английским или французским, то лучше обратиться за помощью к специалистам:





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После заполнения вы распечатываете анкету, заявление о предварительной записи и чек-лист подаваемых документов на визу во Францию.

Виза во Францию сейчас предусматривает следующий список документов на подачу:

Анкета, которую вы заполняете на сайте, а потом распечатываете. У анкеты должен быть 17-значный номер, который начинается с FRA. Фото, 2 шт, 4,5 х 3.5 см, цветные, на светлом однородном фоне. Копия российского паспорта, все заполненные страницы, включая штампы о браке и перечень выданных загранпаспортов. Загранпаспорт, действительный не менее трех месяцев после окончания предполагаемой поездки, оригинал и копия первой страницы с фотографией. Если есть второй действующий загранпаспорт, надо предоставить и его. Можете также принести оригиналы старых паспортов с шенгенскими визами. Страховой полис. Полис должен действовать во всех странах шенгенского соглашения на весь срок поездки и включать покрытие медицинских расходов, репатриацию, госпитализацию и т.п. Страховая сумма – не менее 30 000 €. Бронь отеля или договор аренды, должно быть указано ваше имя. Если останавливаетесь у частного лица, при себе надо иметь приглашение. В консульстве на нем проставят штамп. Это приглашение могут попросить при въезде во Францию. Маршрутный лист или авиабилеты. В отличие от других европейских консульств, которые требуют показать выкупленные авиабилеты, французам достаточно рукописного листа с подтверждением маршрута. Можно сделать в виде таблицы с датами и городами, которые планируете посетить. Финансовые гарантии. Здесь вам достаточно предоставить один из документов, но лучше принести несколько:

справка об остатке на банковском счете (движения по счету не требуется), подойдет любой российский банк, должна быть оригинальная синяя печать, но справки банка «Тинькофф», распечатанные на цветном принтере, тоже принимают (Франция не дает ориентиров, сколько денег должно быть на счете, можно исходить из общеевропейской практики – 60 €⁣ в день, но чем больше, тем лучше);

справка о доходах физического лица 2-НДФЛ;

справка с работы с указанием должности и заработной платы;

спонсорское письмо, к которому прикладывается копия первой страницы паспорта спонсора, справка о его доходах и подтверждение родственной связи (свидетельство о рождении, браке и т.д.), спонсором может быть только ближайший родственник.

Виза во Францию сейчас для детей

У ребенка должен быть свой пакет документов: свидетельство о рождении, копия визы одного или обоих родителей, путешествующих вместе с ребенком (если вы не подаете документы вместе), спонсорское письмо и финансовые гарантии спонсора.

Если вы записаны семейной группой, оригиналы финансовых документов прилагаются в досье родителя, а в пакет ребенка достаточно вложить ксерокопии.

Если ребенок едет без родителей, должно быть нотариально заверенное согласие на выезд. Его оформляют не раньше, чем за три месяца до подачи документов на визу.

Другие цели поездки

Виза во Францию сейчас категории «С» может быть получена не только с туристической целью. Основанием может стать также гостевая поездка или деловой визит. В этом случае нужно приглашение. Легче всего оформить приглашение для близких родственников (для супруга, ребенка или родителя, внука или бабушки с дедушкой). Нужен документ, подтверждающий родство, и от руки написанная бумага. В остальных случаях приглашение заполняется на специальном бланке, взятом в мэрии того города, где проживает приглашающая сторона. Если вы едете по приглашению, можно обойтись без маршрутного листа и авиабилетов.

Биометрия

Франция выдает только биометрические визы. Если вы получаете визы первый раз, нужно присутствовать лично. Биометрические данные включают фотографию, сделанную в момент подачи, и 10 оцифрованных отпечатков пальцев. Следующая биометрия будет обязательна через пять лет.

Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не надо, поэтому документы за них могут подать родители.

Если до этого вы получали «шенген», уже сдавали отпечатки пальцев и пятилетний срок еще не истек, ваши документы может подать друг или родственник. Достаточно написать рукописную доверенность и предоставить копию той визы, для которой вы делали биометрию.

Виза во Францию сейчас – сроки и цены

При подаче документов через визовый центр вам подключают смс-оповещение, но оно может работать с запозданием. Лучше контролировать готовность визы через сайт, в личном кабинете.

Вам могут предложить услуги курьера. Но с точки зрения экономии времени смысла в этом мало – паспорта сначала поступают в визовый центр и только на следующий день передаются в курьерскую службу.

После отмены упрощенного визового режима между Россией и ЕС, визы для россиян стали дороже и рассматривать документы стали дольше. Цена складывается из визового и сервисного сбора. Сейчас это 80 €⁣ + 35 €⁣. Срок рассмотрения составляет 2-3 недели.

Можно ли получить визу во Францию на 5 лет?

Хорошая визовая история помогает получить визу на более долгий срок. Визы туристической категории могут быть на даты поездки, на месяц, на три, на полгода, год, два, три и пять. Чаще всего дают на полгода или год.

Но случаи с выдачей пятилетнего «шенгена» в визовых центрах Франции нередки. Если в вашем паспорте уже есть виза сроком на три года, есть вероятность получить на пять.

Почему могут отказать в выдаче визы во Францию?

Если вы едете один, у вас слабые финансовые гарантии и это ваша первая поездка в Европу, вам могут отказать. Но Франция отказывает россиянам в визах гораздо реже, чем Греция, Испания и другие страны. По закону, французы должны объяснить причину отказа. На деле же обычно ограничиваются шаблонной фразой: «Представленная информация о целях и условиях предполагаемого пребывания недостоверна».

Если вам отказали в визе, мы имеете право подать документы снова. Это можно сделать прямо в день получения отказа. Но лучше почитать форумы, изучить вопрос и понять, что могло пойти не так. Возможно, у консула возникли подозрения, что вы планируете остаться во Франции. В этом случае есть смысл показать документы на собственность в России, чтобы доказать свое намерение вернуться.

В случае новой подачи, вам опять придется оплатить визовый и сервисный сборы.

Можно подать апелляцию на решение консула об отказе в визе. Ее рассматривают месяц. Рекомендуется обратиться к грамотному миграционному адвокату, если планируете подавать апелляцию.

Действуют ли во Франции ковидные ограничения?

Во Франции в данный момент не действуют ковидные ограничения, поэтому туристов не просят предоставлять сертификаты о прививках и ПЦР-тесты.

Рекомендации экспертов по самостоятельному оформлению визы во Францию :

заняться получением визы заранее – запись на визу во Францию может занять больше времени, чем вы планировали;

может занять больше времени, чем вы планировали; при заполнении анкеты внимательно проверить все поля;

проверить документы по чек-листу, обратить внимание на составление маршрутного листа и оформление финансовых гарантий;

следить за готовностью паспорта в личном кабинете.

Отправиться в путешествие по Европе в 2023 году россиянам стало сложнее, но визы по-прежнему выдают. Хороший выбор – получить шенген в визовом центре VISA GURU. Так как мы предоставляем гарантию по договору: если вам отказывают в визе, мы возвращаем деньги за услуги. Все просто и никаких дополнительных условий и нюансов. Подробную информацию узнавайте у наших специалистов:





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