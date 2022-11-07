Получить загранпаспорт по временной прописке можно в Москве и любом другом городе России. Сроки оформления загранпаспорта по временной прописке составляют до 30 дней. Более того, даже если у вас отсутствует прописка, вы вправе подать заявление на загранпаспорт с соответствие с нормативными актами:

Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации”.

Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 14.07.2022) “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”.

Чтобы получить загранпаспорт по временной прописке достаточно пройти процедуру идентичную получению загранпаспорта по месту постоянной регистрации. Однако, на деле возникают некоторые сложности. Эксперты VISA GURU помогут разобраться в следующих вопросах:

Нужно ли оформлять временную прописку, чтобы подать заявление на загранпаспорт? Можно ли подать заявление на загранпаспорт без временной прописки по месту пребывания? Как получить загранпаспорт по временной прописке? через МФЦ;

через госуслуги;

через визовый центр. Сроки выдачи загранпаспорта по временной прописке

Нужно ли оформлять временную прописку, чтобы подать заявление на загранпаспорт?

Паспорт —основной документ, который нужно предоставить для оформления загранпаспорта. Но официальные требования к российскому паспорту не предполагают наличие в нем сведений о прописке.

Подать заявление на загранпаспорт без постоянной или временной регистрации можно. Сотрудники государственных учреждений не имеют права требовать предоставить дополнительную информацию, не заявленную в официальных документах.

Заявление на получение загранпаспорта с приложенными документами должно быть принято и без сведений о регистрации, хотя с одной проблемой можно столкнуться. Нужно будет указать фактический адрес проживания для проведения проверки. Если заявитель не имеет ограничений на выезд из страны, загранпаспорт будет оформлен.

Разница будет только в сроках оформления загранпаспорта:

Загранпаспорт по временной прописке можно получить в срок до 30 дней (при стандартном оформлении).

Без прописки загранпаспорт будет выдан в срок до 90 рабочих дней.

Если вам нужно получить загранпаспорт срочно, то рекомендуется озаботиться оформлением временной прописки либо обратиться в наш паспортно-визовый центр. Мы поможем оформить загранпаспорт в срок от 1 дня, даже если у вас отсутствует прописка или регистрация. Подробности узнавайте у специалистов:





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Можно ли подать заявление на загранпаспорт без временной прописки по месту пребывания?

Оформление заграничных паспортов происходит согласно особой инструкции МВД. Исходя из ее содержания, любой гражданин РФ может беспрепятственно подать заявление на оформление загранпаспорта по месту временного пребывания.

Учитывайте, что по закону РФ 242-1 от 25 июня 1993 года отсутствие прописки не дает оснований ограничивать права граждан.

В некоторых ситуациях заявителю может быть отказано в приеме документов. Как правило, работники МВД в этих случаях указывают именно на отсутствие постоянной прописки. Следует учитывать, что закон здесь будет на стороне заявителя, при необходимости можно без колебаний обращаться в суд.

Существует строго ограниченный круг лиц, которым может быть отказано в выдаче загранпаспорта. Как правило, это люди, допущенные к государственной тайне, некоторые военнослужащие, граждане, осужденные за преступление или финансовые банкроты. Лица, не имеющие постоянной регистрации, к этому списку отношения не имеют.

Как получить загранпаспорт по временной прописке?

Для получения загранпаспорта по временной прописке есть несколько вариантов:

Оформление загранпаспорта через МФЦ. Доступный практически во всех городах способ, который сбережет вам время и зачастую нервы. Простая и понятная система позволяет оформить паспорта старого и нового образцов;

Онлайн через сайт «Госуслуги». Этот способ все больше обретает популярность у пользователей. После подачи заявления придется подтвердить свои личные данные в МФЦ, но офлайн взаимодействие все равно сведется к минимуму. Кроме того, этот вариант ощутимо сэкономит вам деньги;

Через Визовый Центр

Выехать заграницу можно по загранпаспорту любого формата, однако стоит учитывать их различия при выборе подходящего вам документа.

Главные отличия паспортов нового и старого образца

Загранпаспорт старого образца Биометрический загранпаспорт Действует 5 лет Действует 10 лет Информация только на бумажном носителе Есть чип. Необходимо сдавать биометрические данные 36 страниц 46 страниц Можно вписать детей до 14 лет Оформляется только на 1 человека Принимается в большинстве стран Принимается во всех странах Госпошлина при оформлении 2000 р. для взрослого 1000 р. для ребенка младше 14 лет Стоимость госпошлины 5000 р. для взрослого 2500 р. для ребенка младше 14 лет Минимальный срок оформления от 1 дня для ребенка и от 3 дней для взрослых Минимальный срок оформления от 2 дней для ребенка и от 4 дней для взрослых

*минимальные сроки оформления загранпаспорта указаны с учетом обращения в визовый центр. О стандартных сроках рассмотрения читайте здесь.

Получить загранпаспорт по временной прописке через МФЦ

МФЦ или Многофункциональный центр — организация, оказывающая внушительный перечень государственных и муниципальных услуг. МФЦ действуют в каждом регионе и городе страны. В этом учреждении оформление необходимых документов пройдет с минимальной потерей времени. Для того, чтобы оформить загранпаспорт через МФЦ, необходимо:

Найти ближайший центр; Заплатить госпошлину; Оформить запись на прием через сайт МФЦ, либо занять электронную очередь, взяв талон в терминале при посещении центра; Прийти в выбранную организацию, подготовив все необходимые документы и желательно заполнить анкету на загранпаспорт Получить готовый паспорт в обозначенные сроки. Сведения о готовности документа можно узнать по контактному телефону учреждения.

Список документов, необходимых для получения загранпаспорта:

Паспорт гражданина РФ;

Две копии заполненного заявления. В нем необходимо указать сведения об опыте работы, образовании и военной службе за последние 10 лет;

Квитанция об оплате госпошлины;

Действующий загранпаспорт (при замене), если срок его действия не истек;

Военный билет (для лиц мужского пола, проживающих на территории РФ, в возрасте от 18 до 27 лет);

Три фотографии 3,5х4,5. Снимок напечатан на матовой бумаге, лицо расположено анфас.

Необязательно подавать со всем пакетом документов военный билет или справку, если возможности ее предоставить нет. Сотрудники МФЦ могут самостоятельно запросить эти документы в военкомате. Отказать в приеме заявления из-за отсутствия данных документов не имеют права.

Получить загранпаспорт по временной прописке через госуслуги

Оформить загранпаспорт через Госуслуги довольно просто. Если у вас есть учетная запись, следует перейти по ссылке и авторизоваться. Если вы еще не зарегистрированы на сервисе, то предварительно следует пройти процедуру регистрации и подтвердить учетную запись.

Пройдя регистрацию, заявитель должен придерживаться следующих действий:

Выбрать тип документа. Необходимая услуга называется «Заграничный паспорт»; Выбрать вид паспорта. Старого или нового образца соответственно;

Указать, для кого будет оформлен паспорт;

Указать, где вы хотите получить паспорт. В рассматриваемом случае необходимо выбрать «Где временно зарегистрирован» или «Где живу, но нет прописки»;

Внимательно изучить перечень документов, необходимых для оформления. Если все перечисленное заявитель может предоставить, необходимо нажать кнопку «Перейти к заявлению»;

Подтвердить личные данные, номер телефона и адрес электронной почты; Указать наличие или отсутствие временной регистрации;

Указать адрес фактического проживания;

Добавить фотографии. Система откроет соответствующую форму и даст все необходимые рекомендации на этот счет; Заполнить данные о деятельности за последние 10 лет; Дождаться уведомления по электронной почте. В письме будет указано, когда и куда заявителю необходимо явиться, а также какие документы иметь при себе.

Учитывайте, что вы не обязаны предоставлять оригинал трудовой книжки. Она не входит в перечень необходимых для оформления паспорта документов.

Однако все сведения о работе, указанные заявителем, будут досконально проверяться при рассмотрении заявки. Поэтому, во избежание получения отказа, все данные должны быть максимально правдивыми.

Получить загранпаспорт по временной прописке через визовый центр VISA GURU

Помимо прочих способов, можно оформить загранпаспорт через наш визовый центр VISA GURU. Мы можем помочь:

Оформить загранпаспорт в срочном порядке. Правильно заполнить анкету. Подготовить все необходимые документы. Оказать полное сопровождение от подачи документов до получения загранпаспорта на руки. Оформить заявление на получение загранпаспорта по доверенности Ускорить оформление если вы уже подали заявление через МФЦ.

Получите загранпаспорт в срок от 1 дня, без очередей и справок, с помощью визового центра VISA GURU:





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С нами вам предстоит проделать всего несколько шагов для получения загранпаспорта:

Подать заявку через форму обратной связи или позвонить по телефону. Озвучить специалисту срок, в который бы вы хотели получить загранпаспорт. Предоставить данные в любом удобном формате (анкету заполним за вас). Подадим документы. В обозначенный срок вам необходимо только явиться для получения загранпаспорта.

Таким образом, с нами вы можете получить загранпаспорт по временной прописке или вообще без прописки в срочном порядке. При этом вы экономите свое время и можете не волноваться по вопросам подачи и оформления.

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Сроки выдачи загранпаспорта по временной регистрации и возможность срочного оформления

Загранпаспорт по временной прописке выдаётся в такой же срок, как и при подаче по месту прописки. Он составляет до 30 рабочих дней + 2-3 дня на обработку поданного заявления.

Иногда проблемы могут возникать на местах:

некоторые сотрудники не принимают заявления, основываясь на том, что у вас временная прописка — они не в праве этого делать;

просят подтвердить документами вашу прописку — не имеют права, подтверждением является штамп о временной регистрации в паспорте РФ, более ничего предоставлять вы не обязаны.

после подачи сроки затягиваются — причиной называют отсутствие постоянной прописки, но это НЕ является основанием затягивания сроков.

Существует и ряд случаев, в которых человек может получить загранпаспорт в срочном порядке. К таким ситуациям относятся:

Необходимость срочной операции, которую могут провести исключительно за пределам РФ;

Необходимость медицинской терапии, реализовать которую можно только за границей;

Наличие тяжелобольного родственника, находящегося в ином государстве;

Извещение о смерти близкого родственника, проживающего в другой стране.

В иных случаях срок рассмотрения заявки будет стандартным при самостоятельной подаче. Если вы хотите получить загранпаспорт срочно или ускорить процесс, который уже запущен в МФЦ, то обращайтесь в наш паспортно-визовый центр:





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Итак, получить загранпаспорт по временной прописке можно. Но в процессе оформления можно столкнуться с некоторыми сложностями. Помните, что в данном вопросе закон на вашей стороне. Если сотрудники этого не понимают, достаточно просто предоставить им аргументы из данной статьи. Обычно до суда дело не доходит, сотрудник своими глазами видит норму закона и вопрос снимается.