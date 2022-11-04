Если вы подали документы для получения загранпаспорта и хотите проверить готовность загранпаспорта, то сделать это можно несколькими актуальными способами. Каждый из описанных в статье способов гарантирует точную информацию о готовности. Специалисты VISA GURU расскажут, как проверить готовность загранпаспорта.

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Как проверить готовность загранпаспорта?

Для получения загранпаспорта, необходимо подать заявление онлайн или лично в МФЦ / МВД. Также, потребуется приложить документы для загранпаспорта. Чтобы подать заявление онлайн, необходимо узнать, как сделать загранпаспорт через Госуслуги. Для оформления через МФЦ читайте эту статью.

Срок изготовления документа может занимать от одного до трех месяцев. Длительность может меняться в исходя из того, куда подавались данные — по месту постоянной или временной регистрации или же по месту фактического пребывания.

Полезная информация:

Если вам нужно получить загранпаспорт без прописки, то читайте эту статью. О нюансах получения загранпаспорта по временной прописке читайте здесь

Согласитесь, мало кому хочется тратить время на частые поездки в паспортный стол, чтобы проверить готовность загранпаспорта. Еще более неприятной, процедура окажется в той ситуации, когда сотрудники организации заявят о том, что документ еще не готов.

Вовсе необязательно посещать паспортный стол, чтобы проверить готовность загранпаспорта. Сегодня проверка доступна в дистанционном формате, с помощью следующих способов решения проблемы:

официальный сайт ГУВМ

портал Госуслуг

контактный номер телефона для связи с сотрудником паспортного стола.

Обращаясь за помощью к одному из трех вышеперечисленных способов, вы сможете проверить готовность загранпаспорта в течение нескольких минут. Большим преимуществом является то, что осуществить проверку вы можете находясь в любом месте.

Как проверить готовность загранпаспорта через ГУВМ МВД РФ?

При подключении к сети интернет, заявитель может воспользоваться способом для онлайн проверки готовности документа с помощью официального сайта ГУВМ.

Зайдя на сайт, можно увидеть соответствующий раздел «Информационные сервисы». Самой первой в разделе находится функция «Проверка готовности заграничного паспорта», которая осуществляется с помощью номера российского паспорта жителя страны.

Нажав на вышеуказанную опцию, сайт автоматически способом переводит пользователя на страницу, которая предлагает два окна, которые необходимы для введения данных для проверки. На поля нужно ввести информацию, а именно: в первое окно — серию, а во второе — номер паспорта, которые подтверждают личность заявителя.

На следующем этапе высветиться капча, которая поможет сайту удостовериться в том, что запрос осуществляет человек, а не робот. После капчи необходимо нажать на кнопку «подтвердить запрос».

Подождав незначительное количество времени, заявитель может увидеть окно, где предоставлена вся интересующая информация о состоянии ожидаемого документа.

Обратите внимание! Информация на сайте ежедневно обновляется. Все актуальные данные сайту предоставляют территориальные органы службы.

Такой способ является наиболее простым и быстрым, так как позволяет проверить готовность загранпаспорта по номеру российского паспорта, находясь в любом месте, в любое время.

Для проверки готовности подходят не только документы нового, а и старого образца, а также свидетельство о рождении. Документы необходимые для проверки могут меняться в зависимости от того, какие подавались при подаче заявления в паспортный стол.

Как проверить готовность загранпаспорта паспорта через Госуслуги?

Если вы подавали заявление на загранпаспорт через Госуслуги, то вы можете отслеживать статус оформления загранпаспорта в своем личном кабинете. Для этого необходимо просто перейти в раздел уведомлений предварительно авторизовавшись на портале. Чтобы пройти авторизацию, пользователь должен ввести на сайте свой пароль и номер СНИЛС либо номер мобильного телефона, привязанного к учетной записи.

Вы получаете уведомления на каждом этапе рассмотрения, начиная от подачи и заканчивая приглашением в подразделение МВД.

При осуществлении правильной проверки, пользователю доступен просмотр следующей информации:

дата и место подачи документов для оформления;

сообщение о готовности или об этапе создания загранпаспорта.

Также, информация поступает с помощью сообщений на номер телефона, который заявитель указывал во время подачи документов.

Если по какой-либо причине информация в течении долгого времени не поступает к заявителю, стоит обратиться в техподдержку сервиса.

Даже в случае отказа в выдаче загранпаспорта вы получите соответствующее уведомление с возможными причинами.

Ограничения на получение загранпаспорта могут быть связаны с несколькими распространенными причинами. Наиболее популярными среди них является неуплата алиментов и задолженности по кредитам. Узнайте, можно ли получить загранпаспорт с долгами в реестре ФССП.

В некоторых случаях запрет на получение загранпаспорта может быть связан с факторами, которые относятся к составляющим государственной тайны. Зачастую, для сохранения такой информации используются сайты пограничной службы, судебные приставы или же коммерческие онлайн-ресурсы. В данных ресурсах собирается и в последующем — хранится подобная информация со всех официальных государственных баз данных.

Куда придет уведомление о готовности загранпаспорта?

Уведомление о готовности загранпаспорта придет на тот сервис, через который вы подавали документы для его оформления.

Если вы подавали документы с помощью посещения паспортного стола, то о готовности загранпаспорта вас уведомят с помощью звонку или сообщению по номеру телефона, который был указан при заполнении данных.

При подаче заявления на оформление загранпаспорта через портал Госуслуг уведомление о готовности вы также получите через:

тестовое сообщение по номеру телефона;

привязанную к порталу электронную почту;

уведомление в личном кабинете.

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