Совершеннолетний житель России получает заграничный паспорт лично. Другой представитель сможет забрать заграничный паспорт в том случае, когда заявитель признаётся недееспособным, ограниченно дееспособным. Получить загранпаспорт по доверенности за гражданина, признанного полностью недееспособным или частично недееспособным, можно законному представителю.

Многим людям было бы удобнее не тратить время на походы по инстанциям и получение документов, но в случае с заграничным паспортом гражданина такой подход не срабатывает. Человеку придётся выкраивать время и подавать документы лично, если речь не идёт о недееспособных людях. Законодательство Российской Федерации не предусматривает возможность получить загранпаспорт по доверенности, если лицо полностью дееспособно.

Получить документ гражданина, который выезжает за рубеж, можно в многофункциональных центрах населённых пунктов и в отделах миграционной службы подразделений МВД. Россиянин, которому исполнилось восемнадцать лет и кто не имеет никаких ограничений по дееспособности, обязан сам готовить, подписывать и подавать документы для получения паспорта.

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Можно ли получить загранпаспорт по доверенности за другого человека в стандартных случаях?

Удостоверяющий личность гражданина России за границей документ выдаётся заявителю лично в руки, после чего он ставит свою подпись за его получение. Данное правило регламентировано законом № 114 от 15 августа 1996 года, который определяет порядок въезда и выезда из Российской Федерации.

Оформление паспорта и выдача паспорта осуществляется органами внутренних дел по месту жительства человека, подтверждённому регистрацией, или по месту пребывания на территории Российской Федерации по его заявлению, поданному лично либо через законного представителя. Возложить это дело на другого гражданина не получится, не поможет даже генеральная доверенность.

Относится это и к процессу подачи документов, и к процессу получения готового паспорта. Всё разрешено сделать человеку только лично. Оформление загранпаспорта по доверенности гражданина российским законодательством не предусмотрено.

На сайте МВД России можно получить ответы на часто задаваемые вопросы по поводу получения заграничного паспорта гражданина.

При каких же условиях можно получить загранпаспорт по доверенности?

Согласно федеральному российскому закону «О порядке въезда в РФ и выезда за её пределы», получить загранпаспорт за другого человека, признанного полностью недееспособным или частично недееспособным, можно по доверенности. Оформить такую доверенность возможно только на законного представителя. Им может быть супруг гражданина, близкий родственник или опекун.

В соответствии с приказом МВД России 864 п.102, если у человека проблемы со здоровьем, мешающие ему посетить Управление по Вопросам Миграции МВД, он должен обратиться в миграционную службу со своим письменным заявлением. Письменное заявление составляется в произвольной форме. Заявление заверяется лично подписью гражданина. Оно даёт право приглашения работников миграционной службы домой к заявителю.

По отношению к несовершеннолетним или гражданам, признанным судом недееспособными (ограниченно дееспособными) заявление о выдаче загранпаспорта подаёт один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей (законных представителей) при предоставлении документов, подтверждающих права представителей.

Какие документы нужны, чтобы получить загранпаспорт по доверенности?

Документы на получение загранпаспорта России для взрослых:

паспорт гражданина РФ;

цветная или чёрно-белая фотография;

загранпаспорт, если есть и срок действия не истёк;

военный билет для мужчин от 18 лет до 27 лет;

разрешение командования для военных служащих, кроме призыва;

свидетельство о перемене фамилии, имени или отчества, если меняли.

Какие нужны документы, чтобы сделать загранпаспорт до 14 лет:

свидетельство о рождении ребёнка;

цветная фотография или чёрно-белая фотография;

паспорт гражданина РФ представителя;

документ, удостоверяющий, что ребёнок является гражданином РФ;

акт органа опеки и попечительства, если присутствует опека.

Оформление загранпаспорта для ребенка с 14 до 18 лет:

свидетельство о рождении; паспорт;

цветная или чёрно-белая фотография;

паспорт гражданина РФ представителя;

акт органа попечительства, если есть опека.

Для оформления доверенности по вопросу получения загранпаспорта гражданина требуется собрать такие документы:

гражданский паспорт доверенного лица;

гражданский паспорт доверителя;

документ, подтверждающий родственные связи граждан;

СНИЛС доверителя.

Родственные связи подтверждает свидетельство о браке граждан, копия страницы паспорта со штампом о браке, свидетельство о рождении, паспорт.

Полномочия доверенного лица включают в себя сбор нужных документов; передачу справок специалистам; получение загранпаспорта на другого человека; передачу документа доверителю. Тот, на кого возложены полномочия, уже более не вправе передоверить их другому человеку.

Доверенность на ребёнка, ещё не достигшего совершеннолетия, не нужна. Все документы подаются родителем или законным представителем ребёнка. Он же сможет забрать заграничный паспорт РФ после изготовления.

В качестве дополнения рекомендуется получить справку, которая подтверждает наличие связей родственников. Законный представитель может предъявить решение органа опеки и попечительства или своё опекунское удостоверение. Доверенность для получения загранпаспорта на супругов оформлять также не нужно. Законный представитель должен иметь только свой паспорт и ксерокопию судебного решения об опеке.

Как составить доверенность?

Для того, чтобы составить доверенность от частного лица, необходимо заполнить бланк, ответив на несколько пунктов:

1. Фамилия, имя и отчество доверителя.

2. Серия, номер документа, который удостоверяет личность доверителя.

3. Дата, место выдачи внутреннего паспорта.

4. Адрес по месту регистрации гражданина.

5. Фамилия, имя и отчество доверенного лица.

6. Адрес регистрации доверенного лица.

7. Номер загранпаспорта, который необходимо получить.

8. Дата действительности доверенности.

9. Дата выдачи документа.

10. Подпись и расшифровка подписи доверителя.

Как получить загранпаспорт по доверенности через портал Госуслуг?

Недееспособный гражданин сможет оформить загранпаспорт через Госуслуги. Этим сайтом предусмотрено только личное пользование кабинетом, но запрета на пользование другим человеком нет. Чтобы его создать необходимо зайти на сайт Госуслуги, указать данные, почту и телефон.

После регистрации на сайте необходимо подтверждение создания аккаунта. Это предполагает подтверждение своей личности заявителя. С 2022 года подтверждение учётной записи стало возможным посредством привязки аккаунта на сайте Сбербанка России.

Для оформления загранпаспорта для ребёнка до 14 лет через Госуслуги нужно создать несовершеннолетнему упрощённый аккаунт и привязать к своей учётной записи на сайте.

Инструкция по созданию аккаунта на Госуслугах для ребенка до 14 лет:

Войти в свою учётную запись на сайте. Нажать на свой кабинет. Войти в личную информацию. Нажать на кнопку всех данных. Нажать кнопку «Добавить информацию о ребёнке». Указать личные данные несовершеннолетнего. Нажать кнопку сайта «Сохранить». Вернуться к «Информации» и получить код. Копировать высветившиеся цифры. Войти в запись несовершеннолетнего. Ввести номер свидетельства о рождении и дату выдачи. Сохранить все сведения. Нажать кнопку «Привязать». Ввести скопированный цифровой код.

Аккаунт несовершеннолетнего теперь будет привязан к учётной записи родителя.

Если несовершеннолетнему уже есть 14 лет и он имеет гражданский паспорт России, то регистрация учётной записи на сайте Госуслуг проводится ребёнком самостоятельно.

Можно выбрать простой или обычный тип аккаунта, чтобы получить минимальное количество услуг или воспользоваться всем пакетом. Для создания на сайте аккаунта необходимо написать личные данные, сведения из паспорта. Данные необходимо сохранить.

Все сведения проверяют сотрудники ПФР и ГУВММВД. Стандартные сроки процедуры до 5 суток.

Поступает ответ в виде сообщения на телефон или письмом на указанную почту. Затем несовершеннолетний подтверждает свою личность. Ему необходимо получить от Госуслуг письмо с кодом, который нужно ввести на сайте. Такое заказное письмо отправляется по почте.

Можно также получить помощь сотрудника МФЦ и активировать учётную запись сотрудником в центре. С собой нужно иметь внутренний паспорт РФ. Активировав свой аккаунт, несовершеннолетний гражданин может получить загранпаспорт паспорт.

Со своего аккаунта Госуслуг подать заявление на заграничный паспорт для другого человека нельзя. Оформить загранпаспорт с личного аккаунта для другого гражданина невозможно, такой функции нет на сайте Госуслуг.

Если совершеннолетний гражданин не умеет работать с интернетом, для подачи заявления на Госуслуги можно сделать аккаунт вместе с ним. В случае если аккаунт уже существует, необходимо узнать его логин и пароль.

Если доверитель дееспособен, то получать загранпаспорт он будет сам, если нет – можно получить загранпаспорт по доверенности. С личными данными работать может только близкий человек, с которым у заявителя доверительные отношения.

После получения доверенности доверенное лицо получает такие полномочия:

передавать документы в визовый центр;

собирать справки от имени заявителя;

делать оплату пошлин и сборов;

забрать загранпаспорт.

Чтобы получить загранпаспорт по доверенности, доверенному лицу необходимо пройти процедуру, которую проходил бы и сам заявитель, оформляя документы лично. Отличие в том, что к списку подаваемых документов следует приложить нотариально оформленную доверенность.

В стандартных случаях, несмотря на большой спрос на оформление заграничного паспорта через представителей по доверенности, законодательство исключает эту возможность. Вместе с тем закон допускает оформление загранпаспорта законными представителями.

Законный представитель недееспособного или ограниченно дееспособного лица иногда испытывает затруднения с получением загранпаспорта по доверенности. Случается это, когда при составлении документа допущены ошибки, нет даты выдачи или не указаны сроки действия доверенности.

Законными представителями гражданина являются родители, попечители и опекуны. Доверенность не сможет сделать постороннего человека законным представителем. Оформление, выдача загранпаспорта производится лично гражданину или его представителю.

Если вы получаете загранпаспорт для ребенка, то доверенность не требуется. Вы можете заполнить анкету на загранпаспорт для ребенка, собрать все необходимые документы и подать их, так как родители являются законными представителями своего ребенка.

При оформлении загранпаспорта нового образца требуется присутствие ребенка. Если вы оформляете загранпаспорт старого образца, то личное присутствие детей необязательно.

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