Срочное оформление загранпаспорта в Москве возможно. Рассмотрим процесс срочного оформления загранпаспорта. Вы узнаете от чего зависят сроки выдачи загранпаспорта в Москве и возможно ли срочное оформление загранпаспорта в Москве самостоятельно.

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Разрешено ли законом срочное оформление загранпаспорта в Москве?

Процедура временного выезда за пределы государства регламентирована законодательными актами РФ. Основанием служит Конституция, закрепляющая положение о праве граждан беспрепятственно покидать территорию России и также свободно возвращаться.

Порядок оформления выездной документации регулируется Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ.

Официальным документом, удостоверяющим личность гражданина за рубежом, служит заграничный паспорт. Его предъявляют при пересечении границ большинства государств. Каждый россиянин любого возраста вправе иметь этот документ.

Заграничные паспорта оформляются и выдаются органами УВМ МВД РФ. Заявление на получение загранпаспорта подается в территориальное подразделение миграционной службы, в МФЦ (многофункциональный центр обслуживания населения) или через интернет в Единый портал госуслуг.

В 2022 году имеют законное хождение загранпаспорта старого и нового поколений. Заявитель имеет право заказать один или другой. Граждане, у которых есть старый загранпаспорт, могут в дополнение к нему получить новый.

О ценах и сроках оформления загранпаспорта в Москве старого и нового образца информация ниже:

По ссылкам указана информация при условии оформления через наш паспортно-визовый центр. Если вы оформляете загранпаспорт самостоятельно, то вы можете получить загранпаспорт в Москве в стандартном порядке или ускорить оформление при документальном подтверждении оснований.

Стандартное оформление загранпаспорта в Москве

Статья 10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ” определяет сроки оформления загранпаспорта.

Отдельный пункт посвящен времени подготовки документа гражданам, имеющим допуск к сведениям особой важности или к совершенно секретной информации. Согласно закону от 21 июля 1993 года № 54850-1 он должен быть готов к выдаче не дольше чем через три месяца после подачи обращения.

Указанные в регламенте сроки являются максимальными. На деле период подготовки может быть значительно меньше. Длительность определяется внешними факторами, такими как сезонность, перегруженность службистов, другими подобными обстоятельствами.

Прием заявлений, оформление и выдача заграничных паспортов осуществляется территориальными органами УВМ (управления вопросами миграции) МВД РФ.

Сотрудники отдела принимают запрос к рассмотрению независимо от места обращения. Закон предписывает экстерриториальный принцип, по которому услуга оказывается по месту жительства, пребывания или обращения.

Порядок, сроки, перечень документов определены Административным регламентом МВД РФ, который утвержден приказом МВД России от 31 марта 2021 года № 186 (для правил оформления паспортов старого образца) и приказом МВД России от 31 декабря 2019 года № 996 для норм подготовки идентификаторов нового поколения.

Местом жительства в официальных бумагах называют адрес постоянной регистрации; его отличают от места фактического проживания или пребывания. Адреса последних могут совпадать с первым или не совпадать.

Независимо от того, есть регистрация или нет, россияне обладают всеми гражданскими правами, где бы они не находились. Этот постулат относится и к получению загранпаспорта. Единственное, на что влияет место подачи заявления, это длительность изготовления документа.

Сроки оформления загранпаспорта по месту регистрации

Независимо от учреждения, в которое заявитель подавал запрос, рассматривать его будут органы внутренних дел. Срочность или затянутость зависит от того, в какое отделение поданы документы.

Если это подразделение находится в районе постоянной прописки просителя, тогда максимальный срок оформления займет 1 месяц. Дата приема документов служащими служит точкой отсчета. 30 рабочих дней дается на оформление паспортов старого и нового образца. Подать заявление на загранпаспорт через Госуслуги можно в онлайн режиме.

Сроки оформления загранпаспорта без прописки

Если подать заявление по месту фактического проживания без прописки, процесс затянется на три месяца. Причина увеличения срока в том, что органы будут проверять личность заявителя, прописанного в ином регионе, дольше, чем человека, зарегистрированного в их местности.

19 февраля 2018 года Федеральный закон № 28-ФЗ внес изменения в действующее законодательство относительно сроков подготовки документа при подаче заявления вне места регистрации.

02 марта того же года изменения вступили в силу. По этим нормативам документ должен быть готов к выдаче в течение 3 месяцев. До этого срок оформления мог составлять 4 месяца.

Читайте, как оформить загранпаспорт без прописки в этой статье.

В каких случаях можно сделать срочное оформление загранпаспорта в Москве?

Законодательной базой ускоренного получения загранпаспорта служат следующие правовые акты:

ст. 8 ФЗ от 15.08.1996 № 114 ФЗ с редакцией от 11.10.2018;

п.23, 24 Приказа МВД от 27.11.2017 № 889.

Законом предусмотрены обстоятельства, которые могут существенно ускорить оформление загранпаспорта.

К таковым относятся:

необходимость экстренного лечения заявителя за границей;

тяжелая болезнь близкого родственника;

смерть человека, находящегося в родстве с заявителем.

Близкими родственниками закон считает:

супругов, детей, родителей;

братьев, сестер;

внуков, дедушек, бабушек.

Граждане, подавшие документы, имеют законное право отслеживать процесс оформления загранпаспорта. Оно закреплено в ведомственных регламентах МВД.

Ответственные сотрудники обязаны отвечать на запросы заявителей по телефону или по электронной почте о том, на каком этапе находится рассмотрение. Чтобы избежать бюрократических задержек, рекомендуется воспользоваться этим правом.

Возможно ли срочное оформление загранпаспорта в Москве самостоятельно?

В Москве и Московской области действует ряд сервисов, оказывающих посреднические услуги по срочному оформлению загранпаспортов:

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Не все визовые центры специализируются на загранпаспортах. Поэтому при обращении следует внимательно изучить деятельность визового центра. Многие посредники, которые в основном занимаются оформлением виз, передают задачу срочного оформления загранпаспорта третьим лицам. В этом случае вы заплатите дорого, и не факт, что загранпаспорт оформят срочно.

Если же нет возможности оплатить услуги посредников, придется подавать документы самостоятельно. Но здесь стоит учитывать, что вам нужно документально подтвердить необходимость срочного оформления загранпаспорта в Москве.

Чтобы срочное оформление загранпаспорта в Москве стало возможным, необходимо:

Собрать медицинские справки о необходимости получения срочной медицинской помощи в зарубежных клиниках. Иметь на руках заверенную телеграмму или другое официальное извещение о тяжелом состоянии или смерти близкого родственника за границей. Дополнить пакет документов на оформление загранпаспорта свидетельствами, требующими немедленного выезда. Составить ходатайство с просьбой ускорить процесс подготовки загранпаспорта. Подать заявление в отдел УВМ МВД или оформить загранпаспорт через МФЦ

Медицинское заключение из зарубежной клиники, в которой заявитель собирается лечиться, должно содержать название диагноза и способы лечения. Отправителю надо завершить описание выводом о важности немедленного медицинского вмешательства. В нем необходимо указать, что промедление может привести к тяжелым последствиям, возможно, летальным.

В справке приводят доказательства того, что отечественные медицинские учреждения не имеют возможности оказать больному нужную помощь.

По регламенту ускоренный период подготовки загранпаспорта составляет не больше 3 дней. Речь идет о рабочих днях. Если заявление принято в пятницу, паспорт будет готов не раньше, чем в среду следующей недели. Если проверка личности заявителя завершится быстрее, он может быть готов и за 1-2 дня.

Несмотря на то, что в законе подразумевается сокращение сроков до 3 дней для оформления загранпаспортов старого и нового образцов, биометрический паспорт подготовить за это время не представляется возможным.

Дело в том, что биометрический загранпаспорт печатается в Госзнаке, а загранпаспорт старого образца непосредственно в МВД. В первом случае процесс печать занимает 1-2 дня. А вот загран старого образца печатается за 30 минут.

Платить за срочность не придется. Размер госпошлины за ускоренное оформление загранпаспорта по уважительным причинам такой же, как за получение паспорта на общих основаниях.

Пакет документов на оформление дополняют свидетельствами, доказывающими необходимость сокращения сроков выдачи.

Документы для выдачи срочного загранпаспорта могут включать:

ходатайство с просьбой ускорить оформление загранпаспорта в связи с необходимостью экстренного выезда за границу;

письмо от медицинского учреждения РФ с подтверждением диагноза и приведением доказательств важности лечения заявителя в зарубежной клинике;

письмо от зарубежного медучреждения о необходимости получения помощи россиянином в их заведении;

заключение мед. организации по месту жительства больного о факте заболевания;

телеграмму из-за границы о болезни близкого родственника;

телеграмму из-за границы о смерти человека, находящегося в родстве с заявителем;

В двух последних случаях предъявляют свидетельства родственных связей.

Телеграфные сообщения заверяют согласно законам страны, в которой проживает или проживал родственник россиянина.

Регламентом предусмотрены требования, которым должны отвечать документы, подаваемые на срочное оформление загранпаспорта в Москве. В первую очередь это касается гражданского паспорта внутреннего обращения.

Он должен быть действительным и пригодным для использования. Если он просрочен, в приеме заявления будет отказано.

Документы на срочное оформление загранпаспорта подают лично в подразделение УВМ МВД.

Свидетельства от иностранных организаций перед отправкой в Россию легализуют и переводят на русский язык. Подлинность подписи переводчика или верность перевода заверяется нотариально.

Во всех этих случаях необходимо отметить, что таким образом оформляется загранпаспорт старого поколения. Электронный документ нельзя подготовить за три дня. На его подготовку требуется от 4 дней.

Срочное оформление загранпаспорта в Москве через визовый центр

В Москве и Московской области действуют визовые центры, оказывающие услуги по оформлению загранпаспортов старого и нового образца. Это зарегистрированные в России юридические лица, поэтому обращение в эти фирмы полностью законно и безопасно. Некоторые из них были перечислены в списке выше.

Деятельность центров заключается в оказании помощи при оформлении загранпаспортов и виз. По необходимости гражданин может делегировать специалистам центра свои полномочия.

Для этого надо:

Выбрать надежный Визовый Центр Войти на сайт, найти нужную услугу (заказать паспорт старого / нового образца) либо просто обратиться за консультацией. Оставить заявку.

Через несколько минут по номеру телефона, указанному в запросе, позвонит специалист центра и даст бесплатную консультацию. Для того, чтобы сотрудник ВЦ мог действовать от имени заявителя, составляется доверенность. По этому документу он сможет:

подавать заявление в УВМ МВД;

сдавать и получать необходимые документы и информацию;

оплачивать сборы и госпошлины;

получать загранпаспорт.

Доверенность, в которой указываются персональные данные и реквизиты доверителя и доверенного лица, заверяется нотариусом.

Внимание! Для оформления загранпаспорта нового образца заявителю необходимо 1 раз лично посетить подразделение, чтобы сдать отпечатки пальцев.

Документы для оформления через визовый центр:

Заявление помогут заполнить непосредственно в ВЦ. Фотографии и ксерокопии сделают там же. Все действия можно выполнить удаленно, без посещения офиса центра или отделения УВМ.

Для этого надо оставить заявку на сайте ВЦ. Специалист позвонит и объяснит порядок действий. Готовый паспорт будет доставлен в срок от 2 дней после подачи документов и оплаты заказа. Цена срочного оформления загранпаспорта в Москве зависит от вида документа, срочности изготовления и места жительства заказчика. Более подробную информацию узнавайте на бесплатной консультации:





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Могут ли отклонить запрос на срочное оформление загранпаспорта в Москве?

Процедура рассмотрения заявки на срочность заключается в проверке подлинности указанных сведений. Отказ в удовлетворении просьбы об ускоренном получении загранпаспорта может быть вызван:

Недостаточностью оснований, приведенных в качестве доказательства необходимости срочного выезда. Ошибками, неточностями, исправлениями в представленных документах. Отсутствием некоторых свидетельств. Необходимостью дополнительной проверки личности заявителя.

Отказать в срочном оформлении могут военнообязанным мужчинам и женщинам, тем, кто работал в органах, учился или учится за границей, имеет доступ к государственным и военным секретам.

При оформлении через наш визовый центр вы ничем не рискуете. Если срочное оформление загранпаспорта в Москве завершилось отказов или нарушены сроки выдачи — мы возместим ваши расходы в полном объеме. Данную гарантию фактически только мы предоставляем в Москве. Прописываем её в официальном договоре.

Почему биометрический загранпаспорт оформляется дольше, чем загранпаспорт старого образца?

Причина в технологии изготовления загранпаспорта, каковым является биометрический паспорт. В отличие от загранпаспорта старого поколения верификация личности владельца в этом документе осуществляется по сканеру отпечатков пальцев и прочим физиологическим параметрам владельца.

Фотография, отпечатки пальцев и реквизиты биометрического документа нанесены на электронный чип, который делают на фабрике Гознака.

Официальные источники объясняют медленные темпы изготовления биометрических загранпаспортов большим количеством заказов и сложной технологией изготовления. Подробнее от отличиях загранпаспортов читайте здесь.

Срочное оформление загранпаспорта в Москве возможно в срок от 3 дней самостоятельно или при помощи визового центра:

В первом случае, необходимо собрать доказательства срочного выезда за границу. Должна быть весомая причина, о них говорилось выше. Горящая путевка или огромное желание побыстрее уехать из страны — не подойдут 🙂 Во втором случае срочное оформление загранпаспорта в Москве идет в следующем порядке: Оставляете заявку на нашем сайте. Получаете консультацию по всем интересующим вопросам. Выбираете тариф по срочности оформления (от 2, 3, 7 дней и т.д.). Заключаем договор с гарантиями. В указанный в договоре срок ваш загранпаспорт будет готов. По желанию документ может быть доставлен по указанному адресу.

Если срочное оформление загранпаспорта в Москве проводится через визовый центр, то вам не нужно собирать никаких дополнительных документов и доказательств. Все сделают специалисты.

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