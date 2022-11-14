Нынешние внешние политические факторы оставляют за собой актуализацию вопроса о наличии детского загранпаспорта при въезде в Грузию, так как существует ряд нюансов, которые следует учесть перед поездкой. Правила таможенного законодательства Грузии достаточно своеобразны, поэтому даже при отсутствии визового режима въезд в Грузию без загранпаспорта ребенка старше 14 лет не разрешен. А вот если ребенку до 14 лет и у родителя есть загранпаспорт старого образца, то при определенным условиях в Грузию без загранпаспорта ребенок попасть сможет. О всех нюансах расскажут эксперты паспортно-визового центра VISA GURU.

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Разрешен ли въезд в Грузию без загранпаспорта гражданам РФ в принципе?

Въезд в Грузию без загранпаспорта гражданам РФ запрещен. На границе в страну пограничные органы обязаны поставить штамп в документе, чтобы утвердить законное пребывание на территории данного государства на протяжении одного года. По истечению этого срока следует оформить постоянный или временный вид на жительство.

Справка: при несоблюдении таможенных правил и истечению загранпаспорта на три месяца будет наложен штраф в размере 180 лари (6190 рублей); более трех месяцев – 360 лари (12380 рублей). Оплата штрафа будет производиться при выезде из страны.

Какие документы требуются для въезда в Грузию ребенку?

При поездке с детьми следует задуматься об их документах, которые необходимы для въезда в страну. Для детей маленького возраста рекомендуется оформлять заграничный паспорт старого образца, так как в таком возрасте они быстро растут, и часто фотография в документе не соответствует его маленькому владельцу. По истечению пяти лет, паспорт подлежит обязательной замене. (7)

Документы для заграничного паспорта старого образца:

Заграничный паспорт. Если возраст ребенка составляет менее 14 лет, то он может быть вписан в документ своих родителей. В таком случае в Грузию без загранпаспорта ребенок сможет въехать по документу родителя.

Свидетельство о рождении. Основной причиной необходимости предъявления данного документа становится путешествие с одним родителем и наличием личных паспортов, в которых указаны разные фамилии.

Согласие на вывоз ребенка в другую страну — это необходимо при поездке детей с одним из родителей или сопровождающим. При запрете о выезде ребенка из страны от одного родителя, следует сначала снять запрет, а далее оформить документ, разрешающий выезд из РФ.

Справка: при путешествии ребенка с прародителями или лицами, опекающими его, следует оформить разрешение на выезд нотариально.

Заявление на получение паспорта в двух экземплярах. Оно оформляется родителем, в паспорт которого вписан ребенок.

Квитанция об уплате госпошлины;

Четыре цветные фотографии размером 3,5*4,5 см.

Биометрический загранпаспорт на 10 лет относится к новому типу документов и не имеет возрастного ограничения для его оформления.

Какие документы следует собрать:

Заявление на получение биометрического паспорта;

Паспорт РФ, если ребенок достиг возраста 14 лет;

Свидетельство о рождении с печатями о гражданстве;

Одна фотография 3,5*4,5 см;

Старый заграничный паспорт (если имеется);

Паспорт одного родителя и копия с основными данными и страницы, на котором указано место регистрации;

Квитанция уплаченной госпошлины.

При получении и сдаче биометрического паспорта присутствие ребенка обязательно.

При каких условия въезд в Грузию без загранпаспорта ребенка разрешен?

Основным критерием, дающим ответ на данный вопрос, является возраст ребенка. После 14 лет у ребенка должен быть собственный заграничный паспорт. Но если возраст 14 лет не достигнут, то следует вписать его в паспорт одного из родителя.

Но существуют и новые загранпаспорта с присутствием электронного чипа, в которые вписать детей нет возможности. В такой ситуации следует заранее оформить на каждого ребенка заграничный паспорт.

Какой минимальный срок действия паспорта родителя, чтобы можно было пересечь границу с Грузией?

С одной стороны, Консульский информационный портал в 2022 году предоставил официальную информацию о сроке действия заграничного паспорта для поездки в Грузию, в котором говорится, что въезд гражданина РФ в страну может осуществляться по действительному заграничному паспорту, и дата срока окончания его действия может быть любой.

Но с другой стороны, по словам Грузинского посольства, рекомендуется иметь минимум три месяца до окончания срока действия документа. Это позволит вам беспроблемно выехать из страны обратно в Россию.

Справка: если срок действия документа закончился, то можно оформить в российском Консульстве Грузии временный документ, который даст возможность вернуться домой.

Поэтому на вопрос: выпустят ли в Грузию, если загранпаспорт заканчивается через два месяца, можно ответить отрицательно. В этом государстве, как и во многих других европейских странах, действует требование, суть которого состоит в том, что минимальный срок действия заграничного паспорта должен составлять не менее 90 дней.

Что делать если срок действия загранпаспорта родителя и ребенка истек на территории Грузии?

При сложившейся ситуации в первую очередь нужно записаться в консульский отдел Секции интересов России и Грузии для оформления нового документа.

Какие документы необходимы для подачи заявления на замену загранпаспорта?

Недействительный заграничный паспорт;

Четыре цветные фотографии размером 3,5*4,5 см.

Далее сотрудник проверит все необходимые документы и их тождественность, сделает копии и распечатает для дальнейшей их передачи в консульский отдел. Гражданин получит номер своей заявки и счет на оплату услуги Визового центра в размере 60 лари (1144 рублей).

Но для того, чтобы вернуться в РФ, при этом имея просроченный заграничный паспорт, необходимо оформить Свидетельство на выезд в Российскую Федерацию. Для этого обратитесь в Дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в Грузии.

Документы для Свидетельства на выезд:

Три цветные или черно-белые фотографии размером 3,5*4,5 см;

Заявление;

Паспорт гражданина Российской Федерации и наличие копии первой и второй его страницы;

Недействительный заграничный паспорт и его копия;

Свидетельство о рождении ребенка, печать которого показывает гражданство РФ, и копию документа.

Что делать, если ребенку исполнилось более 14 лет, при этом он вписан в загранпаспорт родителя и находится на территории Грузии?

Даже при условии, что ребенок вписан в загранпаспорт родителя и срок его действия еще не закончился, необходимо после наступления четырнадцатилетнего возраста ребенка подавать заявление на загранпаспорт для ребенка. Для этого нужно обратиться консульский отдел Секции интересов России и Грузии.

В Грузию без загранпаспорта гражданам РФ старше 14 лет въехать не получится. Согласно требованиям, чтобы приехать в любой грузинский город вместе с детьми, необходимо иметь собственный документ как взрослому, так и ребенку.

Исключение составляют дети, которые не достигли возраста — 14 лет. Они могут въехать в Грузию без загранпаспорта при условии, что у родителя есть загранпаспорт старого образца на 5 лет.

При поездке ребенка только с одним родителем обязательным документом является разрешение на выезд за границу от другого родителя. При путешествии вместе с бабушкой и дедушкой или других лиц следует оформлять заверенную доверенность у нотариуса.

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