Загранпаспорт для пенсионера может быть нового образца на 10 лет и старого образца на 5 лет. Чтобы оформить загранпаспорт для пенсионера стоит пройти такую же процедуру, как и для получения загранпаспорта для взрослого старше 18 лет. Для оформления загранпаспорта пенсионеру не нужно предоставлять пенсионное удостоверение. Эксперты VISA GURU подробно расскажут, как оформить загранпаспорт для пенсионера.

Мы понимаем, что пожилому человеку может быть сложно разобраться во всех нюансах онлайн подачи заявления на загранпаспорт. Поэтому, если вам нужна помощь, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам:





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Документы на загранпаспорт для пенсионера

Оформление загранпаспорта регламентируется Приказом МВД от 27.11.2017 N 889. Полный список документов, которые потребуются, чтобы оформить загранпаспорт для пенсионера содержится в п. 37-43. Согласно данным пунктам человеку пенсионного возраста необходимо предоставить:

Анкету-заявление. Заполнить анкету на загранпаспорт Заявление на биометрический загранпаспорт для взрослых.

Заявление на загранпаспорт старого образца для взрослых. Паспорт гражданина РФ. Необходимо сделать копию этого документа. На подачу документа необходимо при себе иметь оригинал и копию. Последнюю сотрудник уполномоченного органа забирает для формирования дела. Фотографии: необходимы 3 шт. размером 3,5х4,5. Их забирают для анкеты и для внутреннего архива. Снимок можно сделать в любом фото салоне. При оформлении биометрического загранпаспорта фотографию делает специалист уполномоченного органа. При наличии, необходим старый загранпаспорт. Если у документа истек срок действия, то его предоставлять не нужно. Сотрудники уполномоченного органа поставят на нем штамп «аннулировано». По данному паспорту выехать заграницу будет невозможно. Однако, если в нем есть виза, ей можно пользоваться, пока не истечёт срок действия. Необходимо только при подаче документов приложить дополнительное заявление, чтобы ее оставили.

Внимание! Если вы подаете заявление через сервис Госуслуг, то никаких дополнительных бумажных анкет заполнять не надо. Вы просто приходите в МВД и приносите необходимые документы.

Данный список документов является исчерпывающим. Дополнительных бумаг сотрудники УМВД требовать не могут. Однако также рекомендуется иметь при себе дополнительно:

Квитанцию об оплате государственной пошлины. Она может понадобиться для подтверждения факта оплаты, в случае возникновения вопросов. Иногда, по техническим причинам, возможна задержка информации о том, что пошлина оплачена и денежные средства поступили. Чек об оплате, в данном случае, позволит сэкономить время. Трудовую книжку: необходима чтобы корректно заполнить пункт в анкете о трудовой деятельности. Стоит иметь ввиду, что предъявлять копию ТК сотруднику уполномоченного органа при подаче документов не надо.

Также не требуется предоставлять пенсионное удостоверение, так как данного документа нет в списке обязательных для оформления загранпаспорта документов.

Никаких льгот при оформлении загранпаспорта для пенсионера нет. Данная группа лиц подает документы на тех же условиях и основаниях, что и другие. Также для людей пенсионного возраста нет скидок на оплату госпошлины при оформлении данной услуги. Однако пенсионер может подать заявление через портал государственных услуг и получить скидку в размере 30% (в 2023 году отменят). При оформлении заграничного документа другими способами стоимость услуги будет дороже.

Загранпаспорт для пенсионера через госуслуги – пошаговая инструкция

Для тех пенсионеров, которые уверенно владеют компьютером, проще и удобнее будет заказать заграничный документ через портал государственных услуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учётную запись на данном сайте.

Кратко процесс оформления загранпаспорта через госуслуги будет выглядеть следующим образом:

Зарегистрироваться на сайте портала госуслуг. Пройти авторизацию. Заполнить анкетные данные. Выждать время, когда сотрудники УВД назначат дату и время посещения уполномоченного органа. В назначенный день предоставить необходимый пакет документов. Забрать готовый паспорт для заграничных поездок.

Пошаговая инструкция оформления заявления на загранпаспорт через госуслуги:

Авторизоваться на сайте госуслуг. Выбрать в верхнем меню «Услуги», затем «Паспорта, регистрации и визы». Далее необходимо нажать «Загранпаспорт гражданина РФ». Либо перейти по прямой ссылке Выбрать тип паспорта. Если необходим паспорт нового поколения, то необходимо нажать на «Выбрать новый образец», а если необходимо оформить старый образец паспорта – нажать «Выбрать старый образец». Выбрать, для кого оформляется загранпаспорт. После предварительного заполнения данных откроется следующая страница, на которой необходимо нажать «Получить услугу». 4 Необходимо ответить на несколько вопросов. 5 Затем необходимо выбрать, где будет получен документ: по месту постоянной прописки, временного пребывания либо фактического проживания. Нажать «Перейти к заполнению». Подтверждение идентификационной информации. После регистрации система автоматически их подставит в форму. Их необходимо только проверить на корректность. 6 Подтверждается адрес постоянной регистрации, в случае получения загранника по месту прописки. В ином случае, требуется подтвердить адреса временной регистрации и фактического проживания. Далее открывается страница с фотографией. Снимок можно загрузить из сохраненных файлов. 7 Заполняется информация о трудовой деятельности за последние 10 лет. Заполнение возможно в любом порядке. При выборе пункта «Я учился», необходимо указать все места учебы с периодами обучения. Пункт «Я работал» заполняется аналогично с указанием всех мест работы. Пункт «Я служил» заполняется в том случае если заявитель за последние 10 лет проходил военную службу. Те лица, которые последние 10 лет не учились и не работали, заполняют 4 пункт. 8 Пункт об изменении фамилии. Если фамилия менялась, то необходимо указать старые данные. 9 Указать есть ли действующий загранник. Если срок старого документа истек, то указывать его не требуется. 10 Указывается причина смены паспорта для заграничных поездок. Первый пункт выбирается, если документ оформляется впервые, а второй – в случае замены старого. 11 Выбрать подразделение, в котором есть желание получить документ. Если необходимого отделения нет в списке, то стоит обратиться в территориальный орган МВД в регионе. Адрес можно посмотреть на госуслугах или на сайте МВД.

После подачи заявления через 3 дня на почту будет выслано уведомление, в котором будет указана дата и время посещения уполномоченного органа. К назначенной дате необходимо подготовить документы и распечатать фото, а также оплатить госпошлину.

В назначенную дату заявитель предъявляет документы сотруднику ФМС, который сверяет данные документов с заполненным заявлением. Готовый загранпаспорт возможно получить примерно через месяц. Сроки зависят от места подачи документов. Если местом получения паспорта указан адрес временной регистрации, то ожидать придется дольше.

Как записаться на подачу документов в МФЦ?

Можно получить загранпаспорт через МФЦ. В этом случае порядок действий будет следующим:

Записаться в МФЦ для подачи документов. Это возможно сделать через официальный сайт МФЦ. Когда заявка будет заполнена, заявителю назначается дата и время, когда необходимо подойти. Кроме того, записаться возможно по телефону и при личном обращении в центр. Подача документов. Перед посещением центра необходимо собрать все документы и сделать фотографии. Информацию о необходимых бумагах есть на сайте МФЦ. Также список необходимых документов можно узнать по телефону. Оплата государственной пошлины. Стоимость зависит от того, какой тип паспорта желает получить заявитель. Паспорт нового поколения стоит дороже. Оплатить госпошлину возможно через любое банковское учреждение. Придти в назначенную дату со всеми документами и заполнить заявление. Выждать время изготовления паспорта. Если документы подавались по месту прописки, срок изготовления паспорта будет составлять 30 дней, если заявитель обращается не по месту регистрации, то срок изготовления будет составлять 90 дней. Также возможно заказать загранник за три дня в особенных случаях. Это может быть смерть или тяжелая болезнь близкого родственника за рубежом, а также необходимость проведения операции для заявителя за границей. Для срочного оформления паспорта потребуется предоставить подтверждающие документы. Получение паспорта для заграничных поездок. Заявителю придет уведомление о готовности загранпаспорта на номер мобильного телефона или по почте. Для получения паспорта необходимо посетить то же подразделение МФЦ, в котором подавались документы и заявление. Важно при получении паспорта внимательно проверить в нем корректность всех данных.

Заполнение анкеты на загранпаспорт для пенсионера для подачи через МФЦ — инструкция

Анкета на паспорт для заграничных поездок, в случае его подачи через МФЦ, состоит из следующих пунктов:

Указывается тип паспорта. Он может быть нового или старого образца. Заполняется ФИО. Заполнять данный пункт необходимо полностью без сокращений. Указывается пол. Для этого в соответствующем квадрате ставится галочка. Указывается цифрами дата рождения. Прописать место рождения из паспорта Смена ФИО: заполняется, если заявитель менял фамилию или имя. Необходимо прописать старые данные, место и дату смены. Если не хватает места для заполнения всех данных, необходимо заполнить Приложение 1. Адрес: указывается адрес регистрации и дата регистрации. Адрес фактического проживания заполняется в том случае, если он отличается от прописки. Контактные данные: заполняются при желании. Лучше указать контакты, чтобы сотрудники смогли связаться с заявителем в случае возникновения вопросов. Данные паспорта: серия, номер, дата, кем и когда выдан документ. Получение паспорта: указывается причина заказа паспорта: он получается в первый раз или необходимо заменить старый документ. Наличие ограничений в выезде за границу. В случае, если лицо имело доступ к секретным данным, то требуется предоставить информацию об организации. Если данной ситуации не было, то ставится галочка напротив «Нет». В этом же пункте указывается информация о наличии препятствий в выезде за границу. Если их не было, то ставится галочка напротив нет. Есть ли действующий заграничный паспорт. Если у старого загранника не истек срок действия, указываются его данные: серия, номер, дата и место выдачи. В случае отсутствия данного документа, ставится соответствующая отметка. Пункт о трудовой деятельности за последние 10 лет. Если лицо пребывает на пенсии более 10 лет и нигде не работает, то в данном пункте указывается адрес его проживания. Если лицо находится на пенсии менее 10 лет – указываются все места работы.

Стоит воспользоваться следующими рекомендациями при заполнении анкеты на загранпаспорт:

Важно очень внимательно заполнять все пункты, так как исправления в анкете запрещены. Анкета заполняется печатными разборчивыми буквами ручкой синего или черного цвета. Лучше всего анкету заполнять с помощью компьютера. Исправления и использование корректора в анкете недопустимы. В противном случае, анета сотрудниками принята не будет. Если анкета заполняется на компьютере, ее необходимо распечатать на одном листе с двух сторон. Чтобы избежать ошибок и исправлений, стоит сначала изучить данные, которые имеются. Если есть сомнения в заполнении пункта о работе, то стоит воспользоваться трудовой книжкой и переписать сведения оттуда. В случае затруднений в заполнении анкеты, стоит обратится в специализированные организации. За определённую плату сотрудники данной конторы помогут с заполнением.

Ранее анкету требовалось заверять. На данный момент такой необходимости нет. Также не стоит самостоятельно вклеивать в заявление свою фотографию. Это сделают сотрудники уполномоченного органа.

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