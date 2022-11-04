Узнайте, как из другого города сделать загранпаспорт не по месту постоянной регистрации. Разрешено ли законом оформлять загранпаспорт из другого города без постоянной регистрации? Как себя вести, если сотрудники МВД отказывает в принятии заявления на основании отсутствия прописки? Об этом расскажут эксперты нашего визового центра VISA GURU.

Обращаем ваше внимание, что загранпаспорт из другого города без прописки стандартно оформляется в срок до 90 рабочих дней. При обращении в наш визовый центр, вы можете получить загранпаспорт в срок от 1 дня без очередей и справок, даже при отсутствии прописки. Подробности узнавайте на бесплатной консультации:

Можно ли оформить загранпаспорт из другого города в соответствии с законом?

Заграничный паспорт — это документ, удостоверяющий личность предъявителя за пределами страны, гражданином которой он является.

Согласно нормам международного и отечественного права идентификатор нужен каждому россиянину, желающему выехать за границу.

Основной Закон (Конституция РФ 1996 года) предусматривает свободную его выдачу гражданам, намеревающимся на время покинуть пределы России.

Порядок приема заявлений предписан Административным кодексом и ведомственными положениями ГУВМ МВД РФ.

Согласно Приказу Министерства Внутренних дел России от 16.11. 2017 г. за № 864, утвердившего п. 100 внутреннего регламента миграционной службы, каждый россиянин вправе оформить и получить загранпаспорт по месту фактического проживания вне зависимости от адреса постоянной регистрации.

Чиновникам, которые отказывают в приеме документов лицам без прописки, следует указать на статью 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”.

В этой статье предусмотрено право заявителя на обжалование действий (бездействий) органов власти, пренебрегающих своими обязанностями.

Нормативным актом, регулирующим процедуру приема, оформления и выдачи загранпаспортов, служит Приказ МВД России № 864 от 16.10.2017 г. Этот ведомственный документ перечисляет отделения полиции, уполномоченные оказывать эту услугу, определяет порядок и последовательность действий, указывает сроки подготовки и выдачи загранпаспортов, обозначает правила взаимодействия подразделений полиции с гражданскими властями.

Пошаговая инструкция действий в отношении сотрудников органов МВД, которые отказываются принять заявление на загранпаспорт из другого города

— Вопрос стоит таким образом: вправе ли сотрудники органов отказать в оформлении или выдаче готового загранпаспорта, если заявитель обратился не по месту регистрации?

— Ответ может быть только один: нет, такие действия работников полиции нарушают закон.

Что делать в случае неправомерного отказа:

Отправить жалобу сразу в три инстанции: прокуратуру, следственный комитет и непосредственно руководству подразделения. Написать один текст в трех экземплярах, указав три адресата. Сообщить свои ФИО, адрес регистрации, адрес проживания, контактный телефон. Описать ситуацию: известить, что обратились с просьбой оформить загранпаспорт и получили отказ в связи с тем, что не имеют прописки в этом районе. Попросить проверить нерадивых служащих, привлечь их к ответственности и принять заявление. Приложить к жалобе видео или аудиозапись разговора, в котором сотрудники отказываются оказать услугу в связи с отсутствием прописки.

Чиновникам можно напомнить статью 27 Конституции, дающую право гражданам свободно выезжать за пределы России и возвращаться обратно.

Отсутствие регистрации по месту фактического проживания не является достаточным поводом к отказу оформлять загранпаспорт.

Работники отдела, требующие от заявителя временной или постоянной прописки, нарушают закон и отказываются выполнять приказы собственного министерства. Жалобу отправляют через портал “Госуслуги” или сайт генеральной прокуратуры.

Заявление руководителю отделения МВД подают заказным письмом через Почту России для отправки заказных писем или используют для этой цели форму для приема обращений Министерства внутренних дел РФ. В следственный комитет обращаются через виртуальную приемную.

Когда загранпаспорт из другого города оформить невозможно?

Причины отказа принять заявление на загранпаспорт из другого города ровно такие же, как и на оформление документа по прописке или временной регистрации.

Законом и ведомственными актами перечисляются основания, по которым служащие полиции могут отказать в приеме заявления на загранпаспорт. Подавая документы, учитывают требования к их составу, оформлению и содержанию.

Причины закономерного отказа в приеме заявления или выдаче готового загранпаспорта, основания и действия по устранению:

Повод Основание Действие Не хватает документов из регламентированного перечня п. 37 Приказа МВД от 16.10.2017 № 864 Подготовить и подать недостающие бумаги повторно Форма и содержание заявления не соответствуют требованиям (почерк неразборчив) Приказ МВД № 864 Переписать заявление заново, оформить согласно правилам и подать исправленный экземпляр Истекает срок действия внутреннего паспорта гражданина РФ ФЗ-114 Поменять документ на действующий Заявитель относится к невыездной категории граждан ФЗ-114 Причину чаще всего невозможно устранить В электронном заявлении заполнены не все поля Приказ МВД № 864 Исправить и подать вторично Фотография не соответствует требованиям качества Приказ МВД № 864 Сделать профессиональное фото и загрузить повторно

Если служащие полиции отказывают по причине неправильного оформления или из-за того, что не хватает одного или нескольких документов из перечня, устраняют указанные недостатки и повторно подают заявление.

Если отказ не обоснован и нарушает законодательство России, составляют письменную жалобу и знакомят с ее содержанием руководителя. Обычно этого хватает, чтобы устранить все препятствия.

Поможет ли временная прописка сделать загранпаспорт из другого города?

Сотрудники отдела полиции не вправе запрашивать сведения вне регламента, поэтому требование сделать временную регистрацию незаконно.

Каждый гражданин имеет право обратиться с просьбой о выдаче идентификатора личности в подразделение миграционной полиции:

там, где имеет постоянную прописку;

где ее не имеет;

зарегистрирован временно.

Закон не предписывает никаких ограничений по этому вопросу. Поэтому нет смысла специально делать временную прописку. Это не повлияет на решение миграционной полиции и не ускорит процесс подготовки и выдачи загранпаспорта.

Если в районном отделе полиции есть подразделение, уполномоченное оказывать эту услугу, никаких трудностей быть не может. Если такового нет, придется отправлять запрос на веб- портал “Госуслуги” или обращаться в ближайший населенный пункт, где есть соответствующий отдел или работает МФЦ.

Узнать адрес регионального подразделения МВД можно на портале “Госуслуги” или на сайте министерства.

Куда подавать заявление на загранпаспорт из другого города?

Гражданин России, желающий получить загранпаспорт в регионе, где он не имеет регистрацию, может:

отправить запрос и сканы документов через веб-портал “Госуслуги”;

обратиться в МФЦ там, где он живет в настоящее время;

подать заявление в местное отделение МВД.

воспользоваться услугами посреднических сайтов.

Единственное, что отличает подачу документов по месту регистрации от других способов, это сроки оформления.

Если подавать заявление по месту прописки, загранпаспорт будет выдан через 1 месяц. Чтобы оформить загранпаспорт из другого города потребуется до 90 дней. Точкой отсчета считается дата его приема. На обработку заявления может уйти до 3 дней дополнительно.

Можно ли получить загранпаспорт из другого города в срочном порядке?

При наличии обстоятельств, требующих немедленного выезда, паспорт должен быть выдан в течение 3 рабочих дней — это касается загранпаспорта старого образца. Биометрический можно оформить в срок не менее 4 дней, так как необходимо время на прохождение дактилоскопии и печать в Госзнаке. Экстренность подтверждают документально.

Сроки оформления сокращают, если за границу выезжают:

лечиться;

навестить тяжелобольного родственника;

проститься с усопшим близким.

Для подтверждения первого случая предъявляют направление лечащего врача. Во втором и третьем предоставляют медицинскую справку или свидетельство о смерти.

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Подробнее о сроках оформления загранпаспорта читайте здесь.

Как оформить загранпаспорт из другого города через интернет?

Каждый гражданин России может оставить заявку на получение загранпаспорта дистанционно. Посетить подразделение полиции придется только для проверки подлинности указанных в анкете сведений и получения готового загранпаспорта.

На сайте опубликовано подробное руководство, как оформить загранпаспорт через Госуслуги. Чтобы воспользоваться услугами онлайн-сервиса, достаточно следовать мануалу.

Краткая инструкция по подаче заявления на портале “Госуслуги”:

Открывают сайт по адресу https://www.gosuslugi.ru/. Лица, не имеющие аккаунта, проходят процедуру регистрации. Зарегистрированные граждане входят в Личный кабинет. Заполняют заявление-анкету по форме, предложенной системой. Нажимают команду “отправить”. Оплачивают пошлину.

Система известит об успешной отправке заявления. Если оно принято к рассмотрению, придет SMS с приглашением посетить подразделение полиции для очной проверки подлинности документов. Также, вы можете отслеживать статус оформления загранпаспорта в личном кабинете. Подробнее о том, как проверить готовность загранпаспорта, — читайте здесь.

Затем придется еще раз прийти в отделение для получения готового загранпаспорта. Он выдается лично владельцу. О случаях, когда можно получить загранпаспорт по доверенности читайте в этой статье.

Список документов на загранпаспорт

Списки документов, необходимых для оформления загранпаспорта, перечислены в нормативных актах МВД и МИД РФ. Ознакомиться с ними можно на официальных сайтах ведомств или прочить в этой статье.

Полный перечень документов, которые требуются для получения загранпаспорта, перечислен в следующих актах:

Приложение к Приказу МВД РФ № 889, пункт 37 Оформление биометрического паспорта Приложение к Приказу МВД РФ № 864, пункт 37 Оформление обычного загранпаспорта Приказ МИД РФ №4270, пункт 17 Получение нового загранпаспорта Приказ МИД России № 4271, пункт 17 Получение загранпаспорта старого образца

В этих служебных актах перечислены списки всех необходимых документов. Требование сведений сверх этих реестров является нарушением закона.

Паспорт гражданина РФ — основной документ, по которому оформляют заграничный идентификатор. В регламенте нет требований относительно отметки о прописке или регистрации. Внутренний паспорт действителен без этих штампов.

Пакет документов, подаваемых в органы внутренних дел включает:

Анкету на загранпаспорт Паспорт гражданина РФ. Военный билет (мужчины от 18 до 27 лет) — не является обязательным документом. Читайте, как получить загранпаспорт без военного билета . Трудовая книжка — тоже необязательный документы, но если есть лучше предоставить. Узнайте, как получить загранпаспорт без трудовой книжки . Квитанцию об оплате госпошлины. Фотографию 45 х 25 мм (цветную или черно-белую). Старый загранпаспорт (при наличии).

Актуальные анкеты на загранпаспорт можно скачать с нашего сайта по ссылкам ниже:

Анкету заполняют вручную или на компьютере. Ошибки, исправления не допускаются. Информация должна быть достоверной и полной. Сообщение ложных сведений приведет к отказу в предоставлении услуги.

Лица, у которых есть заграничные паспорта с истекшим сроком действия, включают их в перечень. Для оформления загранпаспорта старого образца нужно сделать несколько фотографий. Заявители, сменившие фамилию, имя, отчество, предъявляют справки, подтверждающие этот факт.

О том, как подать заявление на смену загранпаспорта при смене фамилии читайте в этой статье.

Стоимость оформления загранпаспорта

Размер пошлины и стоимость оформления загранпаспорта не зависит от места оказания услуги. Наличие или отсутствие прописки на нее не влияет.

Паспорт нового образца обойдется в 5 000 рублей за взрослого гражданина, 2500 рублей за ребенка до 14 лет. Старый паспорт взрослого стоит 2000 рублей, ребенка — 1400 рублей.

Процедура подачи заявления и оформления заграничного идентификатора выполняется одинаково во всех учреждениях. В МФЦ заявление напишут инспектора. В органах МВД просители пишут его самостоятельно. На портале заполнение и загрузка выполняется заявителями. В этом случае тоже придется посетить отделение полиции лично.

Как получают готовый загранпаспорт?

Служащие отдела МВД, принявшие заявление, оповещают заявителя о готовности документа звонком, SMS-сообщением или отправляют письмо на электронную почту. В оповещении указывают дату и время, когда следует прийти за готовым документом.

При получении граждане проверяют загранпаспорт на безошибочность введенных сведений и расписываются в получении документа.

Подробное изучение законодательных актов МВД и МИД РФ показало, что для получения загранпаспорта постоянная или временная регистрация не нужна и оформить загранпаспорт из другого города можно.

Любой гражданин Российской Федерации вправе заказать его оформление в любом уголке страны. Главное условие — наличие внутреннего паспорта, удостоверяющего личность и гражданство заявителя.

Служащие миграционной полиции в своих действиях руководствуются внутренним регламентом. В этом материале названы основные положения, регулирующие взаимоотношения сотрудников с заявителями.

Отказ в предоставлении услуги или запрашивание дополнительных сведений являются превышением полномочий и нарушением закона.

Названные выше нормативы предусматривают обращение граждан с жалобами в вышестоящие и контролирующие инстанции на неправомерные действия (бездействия) сотрудников миграционной службы.

Порой достаточно показать чиновникам подготовленный экземпляр жалобы, чтобы они исполнили свои обязанности, как того требует закон.

Известны крайние случаи доведения подобных конфликтов до Верховного Суда, когда высшая судебная инстанция выступала в защиту истца.

Бюрократов наказывали, а заявители получали моральное и материальное удовлетворение. Законопослушные граждане знают свои права и умеют их отстаивать.

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