ГлавнаяПриглашения иностранцам в РФ

Оформим приглашение для иностранца в РФ быстро в срок от 1 дня

Оформим приглашение для иностранца в РФ быстро в срок от 1 дня

  • С 2015 года, оформили 6356+ приглашений
  • Помогаем в сложных случаях с любым гражданством
  • Предоставляем 100% гарантии по договору
  • Оформляем туристические и бизнес приглашения
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Приглашение для иностранца в РФ

Порядок оформления приглашения для иностранца в РФ

  • Отправляете документы нам удобным способом

    После консультации, отправляете нам документы, кому необходимо оформить приглашение

  • Подготавливаем приглашение и отправляем его вам

    После того как мы подготовим официальное приглашения для вас. Отправляем вам по электронной почте

  • Подаете документы на визу в Россию

    Используя наше приглашение, подаете документы для получения визы в России в консульстве России в вашей стране

Оформление загранпаспортов в Москве

Поможем оформить приглашение для иностранца в РФ в срок от 1 дня

Вы можете оформить приглашение быстро и без очередей. Узнавайте подробности на консультации

Оформить приглашение в РФ

Тройная гарантия по договору
Поможем оформить приглашение для иностранца в РФ в срок от 1 дня без посредников и переплат

Оформление загранпаспорта и визы в Москве
Цена не изменится в процессе работ

Вы сможете оформить приглашение для иностранца в РФ в строгом соответствии с договором, где будет зафиксирована стоимость оформления приглашения

Гарантия сроков

Срок выдачи приглашения для иностранца в РФ четко прописан в договоре. Если по вине наших специалистов срываются сроки, то мы возвращаем деньги за услуги

100% гарантия получения приглашения

Если вы не получите приглашение, то мы вернем деньги за услуги в полном объеме

Оформление загранпаспорта и визы в Москве

Рассчитать стоимость оформления приглашения для иностранца в РФ

Выберите кратность действия, тип приглашения и укажите гражданство иностранца. Оставьте номер телефона и мы с вами свяжемся.

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    Приглашение для иностранца в РФ

    Отзывы клиентов

    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
    Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
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    У вас есть вопросы по оформлению приглашения для иностранца в РФ?

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    Поможем оформить приглашение для иностранца в РФ даже в самых сложных случаях:

    • Приглашение нужно получить срочно
    • Нужно пригласить из миграционно-опасной страны
    • Ранее не было виз в Россию
    • Страны из «черного списка»
    • Если были нарушения в предыдущих поездках
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    Вы можете оставить заявку или позвонить по телефону:

    8 495 255 45 35

    Вы можете оставить заявку или позвонить по телефону:

    8 495 255 45 35

    Отвечаем на вопросы

    Основные причины для отказа в выдаче приглашения для иностранца в РФ:

    • отсутствие необходимых документов;
    • неправильное заполнение ходатайства, гарантийного письма и других бумаг;
    • несоответствие представленной информации действительности;
    • во время предыдущего визита в страну иностранец нарушил закон, несвоевременно покинул границы РФ, был депортирован и т.д.;
    • принято решение о нежелательности визита данного лица в Россию.

    Оформить приглашение иностранцу в Россию с компанией Visa Guru будет простой задачей. Мы подскажем полный перечень необходимых документов, поможем заполнить анкету и в кратчайшие сроки выдадим приглашение. Особенно полезны наши услуги будут, если вы принимаете гостя из миграционно-опасной страны.

    Например, с оформлением приглашения для иностранца в Россию из Ирана, Туниса, Ливии, Египта, Алжира, Вьетнама, Китая, Нигерии, Сирии и некоторых других государств могут возникнуть дополнительные сложности. Наши сотрудники знают все «подводные камни» и помогут подготовить бумаги, чтобы избежать отказа.

    Каждый случай рассматривается индивидуально. Для групп лиц предусматриваются скидки. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону для уточнения информации:

    8 495 255 45 35

    Приглашения для иностранца в РФ зависят от цели поездки:

    • туристические — приглашение делается от имени туристической фирмы в виде бумажного документа;
    • бизнес/деловые — приглашение телексом высылается МИДом в российское консульство в электронной форме.

    Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:

    8 495 255 45 35

    Сроки оформления начинаются от 1 дня. Обратите внимание, если у вас сложный случай (например, были нарушения миграционного законодательства), то срок может быть увеличен.

    Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:

    8 495 255 45 35

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    Скидка до 20% при заказе от 3х приглашений

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    Рассчитать стоимость оформления приглашения для иностранца в РФ

    Выберите кратность действия, тип приглашения и укажите гражданство иностранца. Оставьте номер телефона и мы с вами свяжемся.

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