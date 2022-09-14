Оформим приглашение для иностранца в РФ быстро в срок от 1 дня
Оформим приглашение для иностранца в РФ быстро в срок от 1 дня
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Порядок оформления приглашения для иностранца в РФ
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Отправляете документы нам удобным способом
После консультации, отправляете нам документы, кому необходимо оформить приглашение
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Подготавливаем приглашение и отправляем его вам
После того как мы подготовим официальное приглашения для вас. Отправляем вам по электронной почте
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Подаете документы на визу в Россию
Используя наше приглашение, подаете документы для получения визы в России в консульстве России в вашей стране
Поможем оформить приглашение для иностранца в РФ в срок от 1 дня
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Команда специалистов
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Владимир Ковалевич
Евгения Саксонова
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Почему могут отказать в выдаче приглашения для иностранцев в РФ?
Основные причины для отказа в выдаче приглашения для иностранца в РФ:
- отсутствие необходимых документов;
- неправильное заполнение ходатайства, гарантийного письма и других бумаг;
- несоответствие представленной информации действительности;
- во время предыдущего визита в страну иностранец нарушил закон, несвоевременно покинул границы РФ, был депортирован и т.д.;
- принято решение о нежелательности визита данного лица в Россию.
Оформить приглашение иностранцу в Россию с компанией Visa Guru будет простой задачей. Мы подскажем полный перечень необходимых документов, поможем заполнить анкету и в кратчайшие сроки выдадим приглашение. Особенно полезны наши услуги будут, если вы принимаете гостя из миграционно-опасной страны.
Например, с оформлением приглашения для иностранца в Россию из Ирана, Туниса, Ливии, Египта, Алжира, Вьетнама, Китая, Нигерии, Сирии и некоторых других государств могут возникнуть дополнительные сложности. Наши сотрудники знают все «подводные камни» и помогут подготовить бумаги, чтобы избежать отказа.
Каждый случай рассматривается индивидуально. Для групп лиц предусматриваются скидки. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону для уточнения информации:
8 495 255 45 35
Какие бывают типы приглашений для иностранца в РФ?
Приглашения для иностранца в РФ зависят от цели поездки:
- туристические — приглашение делается от имени туристической фирмы в виде бумажного документа;
- бизнес/деловые — приглашение телексом высылается МИДом в российское консульство в электронной форме.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
Каковы сроки оформления приглашения в РФ?
Сроки оформления начинаются от 1 дня. Обратите внимание, если у вас сложный случай (например, были нарушения миграционного законодательства), то срок может быть увеличен.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
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Скидка до 20% при заказе от 3х приглашений
Скидка до 40% для постоянных клиентов и организаций
Рассчитать стоимость оформления приглашения для иностранца в РФ
Выберите кратность действия, тип приглашения и укажите гражданство иностранца. Оставьте номер телефона и мы с вами свяжемся.