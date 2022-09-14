Основные причины для отказа в выдаче приглашения для иностранца в РФ:

отсутствие необходимых документов;

неправильное заполнение ходатайства, гарантийного письма и других бумаг;

несоответствие представленной информации действительности;

во время предыдущего визита в страну иностранец нарушил закон, несвоевременно покинул границы РФ, был депортирован и т.д.;

принято решение о нежелательности визита данного лица в Россию.

Оформить приглашение иностранцу в Россию с компанией Visa Guru будет простой задачей. Мы подскажем полный перечень необходимых документов, поможем заполнить анкету и в кратчайшие сроки выдадим приглашение. Особенно полезны наши услуги будут, если вы принимаете гостя из миграционно-опасной страны.

Например, с оформлением приглашения для иностранца в Россию из Ирана, Туниса, Ливии, Египта, Алжира, Вьетнама, Китая, Нигерии, Сирии и некоторых других государств могут возникнуть дополнительные сложности. Наши сотрудники знают все «подводные камни» и помогут подготовить бумаги, чтобы избежать отказа.

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