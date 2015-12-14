Оформление виз и загранпаспортов в срок от 1 дня без очередей и справок
Оформление виз и загранпаспортов в срок от 1 дня без очередей и справок
Рейтинг Яндекс
Рейтинг Google
Оформление загранпаспортов, виз и иных миграционных документов
Срочное оформление загранпаспортов
Оформление загранпаспортов в Москве в срок от 1 дня без очередей и справок. Ускорим получение в МФЦПодробнее
Оформление виз шенгена в 26 стран мира
Оформление шенгенских виз в срок от 10 дней со 100% гарантией получения. в 26 стран Европы под ключ от 18900 ₽Подробнее
Приглашение для иностранцев в РФ
Оформление справки о несудимости в срок от 2 дней. Оформление происходит через официальные органыПодробнее
Оформление визы в Канаду
Канада славится высокими показателями отказов. Поэтому, даем 100% гарантию, если не получите визу - вернем деньгиПодробнее
Оформление визы в США
Оформляем визу в США на срок от 1 года до 5 лет. Подготовим к собеседованию и запишем на ближайшие датыПодробнее
Корпоративным клиентам
Visa Guru сотрудничает с корпоративными клиентами и туроператорами на индивидуальных условияхПодробнее
Оформление загранпаспортов и виз со скидкой 20%
Узнайте подробности на консультации с визовым специалистом
Тройная гарантия по договору
Ежегодно более 20% граждан получают отказ в оформлении загранпаспорта или визы. Мы знаем, как этого избежать и не попасть в черные списки
Команда специалистов
Юрий Эшмаков
Владимир Ковалевич
Евгения Саксонова
Виктория Марченко
Вас интересует оформление загранпаспортов, виз, приглашений или иных документов?
Вы можете задать все вопросы нашим специалистам и получить подробную консультацию бесплатно
Поможем получить загранпаспорт и визу даже в самых сложных случаях:
Список документов на загранпаспорт
- Общегражданский паспорт Копии страниц с отметками, а также 18, 19 и 20 страниц
- 4 фото 3,5х4,5 в овале на матовой бумаге (на биометрический паспорт – 2 любые фото).
- Трудовая книжка Копия трудовой книжки
- Загранпаспорт (если есть) Копия 1-й страницы действующего загранпаспорта.
- Для мужчин от 18 до 27 лет Оригинал и копия военного билета с отметками о действующей отсрочке.
- При оформлении второго паспорта на срок первого Ходатайство с работы и цветная копия первого загранпаспорта страниц со штампами выезда из РФ
- Заявление 2 заявления о выдаче загранпаспорта. Примеры заявлений можно скачать по ссылкам ниже:
Список документов на получение визы
- Заграничный паспорт, содержащий как минимум две чистые страницы и не старше десяти лет
- 2 фотографии, соответствующие требованиям 5*5
- Справка с работы с указанием должности и зарплаты (срок 1 месяц) Скачать
- Финансовые документы: выписка из банка с печатью банка
- Бронь авиабилета и отеля (приглашения) если имеется
- Копия внутреннего общегражданского паспорта (не распространяется на детей младше 14 лет): все страницы, содержащие персональные данные, информацию о выданном заграничном паспорте, о регистрации в России, а также 14 страница с отметками или без
- Анкета заявителя Скачать для заполнения
- Дополнительные документы:
- Свидетельство о браке;
- Подтверждение наличия собственности;
- Свидетельство о регистрации бизнеса на территории РФ;
- Иные документы, подтверждающие вашу связь с Родиной.
Отвечаем на вопросы
Сколько стоит оформление загранпаспортов в Москве?
Стоимость оформления загранпаспорта в Москве начинается от 8 000 рублей. На цену влияют следующие факторы:
- Сроки оформления загранпаспорта. В нашем паспортно-визовом центре вы можете получить загранпаспорт срочно от 1 до 4 дней.
- Наличие прописки в Москве или регионах РФ. Если у вас нет прописке в Москве или прописка отсутствует вовсе, то это не проблема — вы все равно можете получить загранпаспорт в соответствии приказом Министерства иностранных дел России N 4271 от 29 марта 2016 года. Согласно его положениям, загранпаспорт выдается резидентам страны, которые не обладают пропиской или имеют временную регистрацию.
- Вид получаемого загранпаспорта. Можно получить загранпаспорт старого образца на 5 лет или нового образца (биометрический загранпаспорт) на 10 лет.
Рекомендуем перед началом оформления загранпаспорта проконсультироваться с нашими специалистами. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону:
8 495 255 45 35
Сколько стоит оформление визы?
Стоимость оформления визы начинается от 5 900 рублей. Цена оформления зависит от:
- Страны, в которую вы планируете оформить визу.
- Сроков получения визы. В нашем паспортно-визовом центре вы можете получить срочную визу от 1 дня.
- Наличия документов.
Рекомендуем перед началом оформления визы проконсультироваться с нашими специалистами. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону:
8 495 255 45 35
У вас есть гарантии? Страховка от отказа в выдаче загранпаспорта или визы?
При получении загранпаспорта, визы, приглашения в нашем паспортно-визовом центре вы получаете тройную гарантию, которая зафиксирована в договоре:
- Цена не измениться на протяжении всего времени работы. Если вдруг что-то поменяется в законодательстве или повысится госпошлина — вам не стоит переживать. Вы платите только ту цену, которая обозначена в договоре.
- Вы получите загранпаспорт или визу точно в срок, указанный в договоре. Без задержек. Иначе вернем деньги за услуги.
- Гарантия 100% — получаете загранпаспорт, визу или вернем деньги за услуги в полном объеме.
Узнавайте подробнее о сотрудничестве и процедуре получения документов у наших специалистов по телефону:
8 495 255 45 35
Возможно ли оформление второго загранпаспорта при наличии первого?
Да. Это не запрещено Законом. Мы рекомендуем своим клиентам оформление 2-х загранпаспортов, так как второй документ позволит:
- сохранить действующие визы в загранпаспорте, в котором закончились пустые страницы;
- одновременно получать визы в разные страны;
- выезжать за рубеж, пока загранпаспорт находится в консульстве на оформлении визы (особенно актуально при оформлении визы в США или Канаду);
- ездить в конфликтующие страны;
- меньше переживать о потере документов в поездке.
Если у вас остались вопросы, можете обратиться к нашим специалистам по телефону:
8 495 255 45 35
Акции визового центра Visa Guru на оформление загранпаспортов и виз
20% скидка на получение визы при оформлении загранпаспорта!
Скидки до 40% для групп от 3 человек и юридических лиц
Рассчитать стоимость оформления документов
Выберите вид документа, который необходимо получить, и мы предоставим полный расчет стоимости: