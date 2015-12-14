Оформление виз и загранпаспортов в срок от 1 дня без очередей и справок

Оформление виз и загранпаспортов в срок от 1 дня без очередей и справок

  • С 2015 года оформили + 15 435 паспортов и 9350 виз
  • Скидка 20% на загранпаспорт + виза
  • Работаем со случаями отказов в загранпаспортах и визах
  • Предоставляем 100% гарантии по договору
  • Оформили + 15 435 паспортов и 9350 виз
  • Скидка 20% на загранпаспорт + виза
  • Работаем со случаями отказов
  • Предоставляем 100% гарантии по договору
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Оформление загранпаспортов в Москве

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  • 5.0 (153 отзыва)

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  • 5.0 (34 отзыва)

Оформление загранпаспортов, виз и иных миграционных документов

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Ежегодно более 20% граждан получают отказ в оформлении загранпаспорта или визы. Мы знаем, как этого избежать и не попасть в черные списки

Оформление загранпаспортов и виз в Москве
Цена не изменится на протяжении всего времени работы

Оформление загранпаспортов и виз будет выполнено в строгом соответствии с договором, где будет зафиксирована цена за услуги

Вы получите загранпаспорт и визу в точно указанные сроки, без задержек

Срок выдачи загранпаспорта, визы или приглашения в РФ четко прописан в договоре. Если по вине наших специалистов срываются сроки, то мы возвращаем деньги за услуги

Даем 100% гарантию на получение загранпаспорта и визы

Если по нашей вине вы получаете отказ в получении загранпаспорта или визы, то мы полностью возвращаем деньги за услуги

Оформление загранпаспортов и виз в Москве

Отзывы клиентов на оформление загранпаспортов и виз

Оформление загранпаспортов в Москве
Оформление загранпаспортов в Москве
Оформление загранпаспортов в Москве
Оформление загранпаспортов в Москве
Оформление загранпаспортов в Москве
Оформление загранпаспортов в Москве
Оформление загранпаспортов в Москве
Оформление загранпаспортов в Москве
Оформление загранпаспортов в Москве
Оформление загранпаспортов в Москве
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Команда специалистов

Вас интересует оформление загранпаспортов, виз, приглашений или иных документов?

Вы можете задать все вопросы нашим специалистам и получить подробную консультацию бесплатно

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Поможем получить загранпаспорт и визу даже в самых сложных случаях:

  • Вы из Крыма
  • Загранпаспорт и виза нужны срочно
  • Ранее у вас был отказ
  • Если Вы безработный, студент или пенсионер
  • Нет регистрации в Москве или Московской области
  • Нет регистрации вообще нигде
Оформление загранпаспортов в Москве
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Оформление загранпаспортов в Москве

Список документов на загранпаспорт

Список документов на получение визы

  • Заграничный паспорт, содержащий как минимум две чистые страницы и не старше десяти лет
  • 2 фотографии, соответствующие требованиям 5*5
  • Справка с работы с указанием должности и зарплаты (срок 1 месяц) Скачать
  • Финансовые документы: выписка из банка с печатью банка
  • Бронь авиабилета и отеля (приглашения)  если имеется
  • Копия внутреннего общегражданского паспорта (не распространяется на детей младше 14 лет): все страницы, содержащие персональные данные, информацию о выданном заграничном паспорте, о регистрации в России, а также 14 страница с отметками или без
  • Анкета заявителя Скачать для заполнения 
  • Дополнительные документы:
    • Свидетельство о браке;
    • Подтверждение наличия собственности;
    • Свидетельство о регистрации бизнеса на территории РФ;
    • Иные документы, подтверждающие вашу связь с Родиной.

Просьба уточнять в  каждом конкретном случае точный список документов по телефону: 8 495 255 45 35

Просьба уточнять в  каждом конкретном случае точный список документов по телефону:

8 495 255 45 35

Отвечаем на вопросы

Стоимость оформления загранпаспорта в Москве начинается от 8 000 рублей. На цену влияют следующие факторы:

  • Сроки оформления загранпаспорта. В нашем паспортно-визовом центре вы можете получить загранпаспорт срочно от 1 до 4 дней.
  • Наличие прописки в Москве или регионах РФ. Если у вас нет прописке в Москве или прописка отсутствует вовсе, то это не проблема — вы все равно можете получить загранпаспорт в соответствии приказом Министерства иностранных дел России N 4271 от 29 марта 2016 года. Согласно его положениям, загранпаспорт выдается резидентам страны, которые не обладают пропиской или имеют временную регистрацию.
  • Вид получаемого загранпаспорта. Можно получить загранпаспорт старого образца на 5 лет или нового образца (биометрический загранпаспорт) на 10 лет.

Рекомендуем перед началом оформления загранпаспорта проконсультироваться с нашими специалистами. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону:

8 495 255 45 35

Стоимость оформления визы начинается от 5 900 рублей. Цена оформления зависит от:

  • Страны, в которую вы планируете оформить визу.
  • Сроков получения визы. В нашем паспортно-визовом центре вы можете получить срочную визу от 1 дня.
  • Наличия документов.

Рекомендуем перед началом оформления визы проконсультироваться с нашими специалистами. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону:

8 495 255 45 35

При получении загранпаспорта, визы, приглашения в нашем паспортно-визовом центре вы получаете тройную гарантию, которая зафиксирована в договоре:

  • Цена не измениться на протяжении всего времени работы. Если вдруг что-то поменяется в законодательстве или повысится госпошлина — вам не стоит переживать. Вы платите только ту цену, которая обозначена в договоре.
  • Вы получите загранпаспорт или визу точно в срок, указанный в договоре. Без задержек. Иначе вернем деньги за услуги.
  • Гарантия 100% — получаете загранпаспорт, визу или вернем деньги за услуги в полном объеме.

Узнавайте подробнее о сотрудничестве и процедуре получения документов у наших специалистов по телефону:

8 495 255 45 35

Да. Это не запрещено Законом. Мы рекомендуем своим клиентам оформление 2-х загранпаспортов, так как второй документ позволит:

  • сохранить действующие визы в загранпаспорте, в котором закончились пустые страницы;
  • одновременно получать визы в разные страны;
  • выезжать за рубеж, пока загранпаспорт находится в консульстве на оформлении визы (особенно актуально при оформлении визы в США или Канаду);
  • ездить в конфликтующие страны;
  • меньше переживать о потере документов в поездке.

Если у вас остались вопросы, можете обратиться к нашим специалистам по телефону:

8 495 255 45 35

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