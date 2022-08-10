ГлавнаяОформить загранпаспорт

Поможем получить загранпаспорт в Москве в срок от 1 дня без очередей и справок

Получить загранпаспорт в Москве в срок от 1 дня без очередей и справок

  • +15 435 клиентов смогли получить загранпаспорт
  • Помогаем получить загранпаспорт без прописки
  • Предоставляем 100% гарантии по договору
  • Скидка 20% на загранпаспорт + виза
  • +15 435 клиентов смогли получить загранпаспорт
  • Помогаем получить загранпаспорт без прописки
  • Предоставляем 100% гарантии по договору
  • Скидка 20% на загранпаспорт + виза
Узнать стоимость оформления
Получить загранпаспорт в Москве

Рейтинг Яндекс

  • 5.0 (153 отзыва)

Рейтинг Google

  • 5.0 (34 отзыва)

Получить загранпаспорт в Москве за 3 шага и 30 минут вашего времени

Получить загранпаспорт в Москве

  • Оформление в офисе

    Вы приезжаете к нам в офис. Вместе с нашим специалистов выбираете срок получения загранпаспорта и удобное для посещения МФЦ. Анкеты и фото делаем у нас в офисе бесплатно!

  • Подача документов в МФЦ

    Приезжаете в МФЦ на следующий день на подпись документов, снятие отпечатков и фотографирование. Ваше присутствие обязательно.

  • Можете получить загранпаспорт

    Получаете загранпаспорт точно в срок, указанный в договоре. Без задержек и очередей. У нас вы можете получить загранпаспорт в срок от 1 дня!

Поможем получить загранпаспорт в Москве с гарантией в срок от 1 дня

Вы можете получить загранпаспорт даже если у вас нет прописки в Москве и регистрации в РФ.

Получить загранпаспорт

Получить загранпаспорт может каждый

Получить загранпаспорт в Москве для ребенка до 14 лет

Загранпаспорт для детей до 14 лет

Получить загранпаспорт в Москве для ребенка до 18 лет

Загранпаспорт для подростков до 18 лет

Получить загранпаспорт в Москве для взрослого от 18 лет

Загранпаспорт для взрослых от 18 лет

Тройная гарантия по договору
Поможем получить загранпаспорт спокойно и с гарантией. Мы знаем, как оформить загранпаспорт быстро и без отказа

Оформление загранпаспорта и визы в Москве
Цена не изменится в процессе работ

Вы сможете получить загранпаспорт в строгом соответствии с договором, где будет зафиксирована цена за услуги

Гарантия сроков

Срок выдачи загранпаспорта четко прописан в договоре. Если по вине наших специалистов срываются сроки, то мы возвращаем деньги за услуги

Даем 100% гарантию получения загранпаспорта

Если по нашей вине вы получаете отказ в выдаче загранпаспорта, то мы возвращаем деньги за услуги

Оформление загранпаспорта и визы в Москве

Узнайте стоимость оформления загранпаспорта

Стоимость зависит от вида загранпаспорта, срочности его получения и наличия прописки

Узнать стоимость

Отзывы клиентов

Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Назад
Далее
Смотреть все отзывы

Команда специалистов

Вас интересует, как получить загранпаспорт в Москве без длительного ожидания и справок?

Вы можете задать все вопросы нашим специалистам и получить подробную консультацию бесплатно

Задать вопрос специалисту

Поможем получить загранпаспорт даже в самых сложных случаях:

  • Загранпаспорт нужен срочно!
  • Нет военного билета
  • Проблемы с регистрацией
  • Отсутствует печать гражданства у ребенка
  • Нет регистрации в Москве и Московской области
  • Нет вообще регистрации нигде
Визовый центр в Москве Visa Guru
Обратиться к специалистам
Оформление загранпаспортов и виз в визовом центре Visa Guru

Вы можете оставить заявку или позвонить по телефону:

8 495 255 45 35

Вы можете оставить заявку или позвонить по телефону:

8 495 255 45 35

Отвечаем на вопросы

Получить загранпаспорт в Москве через наш визовый центр можно от 8 000 рублей.  На цену влияют следующие факторы:

  • Если нужно получить загранпаспорт в Москве срочно, то стоимость увеличивается в зависимости от сроков. У нас вы можете получить загранпаспорт в срок от 1 дня.
  • Отсутствие прописки в Москве, области тоже влияет на стоимость, так как процедура оформления загранпаспорта усложняется.
  • Вид загранпаспорта. Можно получить загранпаспорт нового или старого образца.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону для получения расчета стоимости оформление загранпаспорта:

8 495 255 45 35

Да. Вы можете получить загранпаспорт даже не имея прописки в Москве и Московской области. Процедура законна и регламентирована приказом Министерства иностранных дел России N 4271 от 29 марта 2016 года.

Согласно его положениям, загранпаспорт выдается резидентам страны, которые не обладают пропиской или имеют временную регистрацию. Также, мы работаем со случаями, когда у гражданина вообще отсутствует регистрация на территории РФ.

Более подробную информацию вы можете уточнить по телефону:

8 495 255 45 35

Безусловно. Гарантии при оформлении загранпаспорта следующие:

  • цена не измениться в процессе работы;
  • сроки строго фиксированы в договоре;
  • если вам отказали в выдаче загранпаспорта, то мы полностью возвращаем деньги.

Все гарантии закреплены в договоре, с которым заявитель может ознакомиться перед оплатой услуг

Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:

8 495 255 45 35

Да. Вы можете получить два загранпаспорта на одно имя. Это не запрещено. Более того, мы рекомендуем иметь второй загранпаспорт, на случай если первый будет утерян. Или когда загранпаспорт потребуется, чтобы оформить шенгенскую визу, а вы тем временем можете поехать путешествовать со вторым загранпаспортом.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:

8 495 255 45 35

Блог экспертов Visa Guru

Акции визового центра Visa Guru на оформление загранпаспортов и виз

20% скидка на получение визы при оформлении загранпаспорта!

Воспользоваться акцией
Получить загранпаспорт и визу в Москве

Скидки до 40% для групп от 3 человек и юридических лиц

Воспользоваться акцией

Рассчитать стоимость оформления документов

Выберите вид документа, который необходимо получить, и мы предоставим полный расчет стоимости:

    Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Получить загранпаспорт и визу
    Заполните форму и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут



      Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности

      Заполните форму и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут



        Мне необходимо получить:

        Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности