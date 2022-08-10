Поможем получить загранпаспорт в Москве в срок от 1 дня без очередей и справок
Получить загранпаспорт в Москве в срок от 1 дня без очередей и справок
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Вы приезжаете к нам в офис. Вместе с нашим специалистов выбираете срок получения загранпаспорта и удобное для посещения МФЦ. Анкеты и фото делаем у нас в офисе бесплатно!
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Приезжаете в МФЦ на следующий день на подпись документов, снятие отпечатков и фотографирование. Ваше присутствие обязательно.
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Вы можете получить загранпаспорт даже если у вас нет прописки в Москве и регистрации в РФ.
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Стоимость зависит от вида загранпаспорта, срочности его получения и наличия прописки
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Владимир Ковалевич
Евгения Саксонова
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Отвечаем на вопросы
Сколько стоит получить загранпаспорт в Москве?
Получить загранпаспорт в Москве через наш визовый центр можно от 8 000 рублей. На цену влияют следующие факторы:
- Если нужно получить загранпаспорт в Москве срочно, то стоимость увеличивается в зависимости от сроков. У нас вы можете получить загранпаспорт в срок от 1 дня.
- Отсутствие прописки в Москве, области тоже влияет на стоимость, так как процедура оформления загранпаспорта усложняется.
- Вид загранпаспорта. Можно получить загранпаспорт нового или старого образца.
Каждый случай рассматривается индивидуально. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону для получения расчета стоимости оформление загранпаспорта:
8 495 255 45 35
Можно ли получить загранпаспорт в Москве, если у меня нет прописки?
Да. Вы можете получить загранпаспорт даже не имея прописки в Москве и Московской области. Процедура законна и регламентирована приказом Министерства иностранных дел России N 4271 от 29 марта 2016 года.
Согласно его положениям, загранпаспорт выдается резидентам страны, которые не обладают пропиской или имеют временную регистрацию. Также, мы работаем со случаями, когда у гражданина вообще отсутствует регистрация на территории РФ.
Более подробную информацию вы можете уточнить по телефону:
8 495 255 45 35
У вас есть гарантии получения загранпаспорта?
Безусловно. Гарантии при оформлении загранпаспорта следующие:
- цена не измениться в процессе работы;
- сроки строго фиксированы в договоре;
- если вам отказали в выдаче загранпаспорта, то мы полностью возвращаем деньги.
Все гарантии закреплены в договоре, с которым заявитель может ознакомиться перед оплатой услуг
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
Можно ли иметь 2 загранпаспорта?
Да. Вы можете получить два загранпаспорта на одно имя. Это не запрещено. Более того, мы рекомендуем иметь второй загранпаспорт, на случай если первый будет утерян. Или когда загранпаспорт потребуется, чтобы оформить шенгенскую визу, а вы тем временем можете поехать путешествовать со вторым загранпаспортом.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
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