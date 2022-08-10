Получить загранпаспорт в Москве через наш визовый центр можно от 8 000 рублей. На цену влияют следующие факторы:

Если нужно получить загранпаспорт в Москве срочно, то стоимость увеличивается в зависимости от сроков. У нас вы можете получить загранпаспорт в срок от 1 дня.

Отсутствие прописки в Москве, области тоже влияет на стоимость, так как процедура оформления загранпаспорта усложняется.

Вид загранпаспорта. Можно получить загранпаспорт нового или старого образца.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону для получения расчета стоимости оформление загранпаспорта:

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