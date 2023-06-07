Для выезда за границу каждому ребенку необходимо иметь детский загранпаспорт. Этот документ требуется в любом возрасте, в том числе годовалым детям и новорожденным. До 2016 года для выезда за границу достаточно было сделать соответствующие записи в паспорте родителей. В связи с изменениями в законодательстве, сейчас для пересечения границы ребенку обязательно иметь детский загранпаспорт.

Можно оформить паспорт нового или старого образца, они отличаются некоторыми нюансами, которые необходимо учитывать перед подачей документов на оформление.

Детский загранпаспорт старого образца:

срок действия до 5 лет;

обязательное внесение данных родителей или опекунов;

ускоренный процесс оформления.

Детский загранпаспорт нового образца (биометрический):

срок действия до 10 лет;

позволяет быстрее пройти пограничный контроль и процесс оформления виз;

необходимость внесения биологических данных владельца – отпечатки пальцев, скан сетчатки глаз;

требуется срочная замена документа, если обнаружены несовпадения внешности на фото.

У детей по мере взросления часто меняется внешность. По причине изменения внешних данных требуется переоформлять паспорт через каждые 2-3 года. В большинстве случаев ребенку до 18 лет лучше сделать детский загранпаспорт на 5 лет, старого образца. Стоимость оформления такого паспорта обходится дешевле, чем биометрического. Но, загранпаспорт нового образца имеет больше страниц, позволяет быстрее проходить паспортный контроль. Такой документ лучше подходит, если приходится часто путешествовать.

В российском законодательстве предусмотрена возможность одновременного оформления двух загранпаспортов – старого и нового форматов. Благодаря такому решению можно избежать возможных сложностей с идентификацией.

Если в биометрическом документе обнаружатся несоответствия во внешности на фото, можно будет подтвердить личность ребенка при помощи загранпаспорта старого образца.

Как оформить детский загранпаспорт?

Оформить детский загранпаспорт можно в ГУВМ МВД, в МФЦ, через Госуслуги. Для оформления загранпаспорта в ГУВМ МВД нужно занять электронную очередь в ближайшее отделение УМВД, это делается на сайте Госуслуги. Также можно сразу прийти в отделение, без предварительной записи, и подать документы в порядке живой очереди.

Для оформления паспорта нового образца для ребенка в возрасте от 12 лет нужно будет пройти датилоскопию и сделать фото в отделении. После подачи заявления и всех необходимых документов останется только прийти в УМВД и забрать детский загранпаспорт, когда он будет готов.

Нужно учесть, что в отделениях ГУВМ МВД часто бывают большие очереди, возможно придется долго ждать, чтобы подать документы.

В ГУВМ МВД можно оформить загранпаспорт срочно, в течение 5-10 дней. Для этого нужно документально подтвердить основания такой необходимости, например: смерть близкого родственника, срочное лечение за рубежом. Это делается в крайних случаях и только при оформлении паспорта старого образца.

Оформление детского загранпаспорта через МФЦ осуществляется почти также. Нужно записаться на прием в ближайшее отделение МФЦ или прийти в любой рабочий день с пакетом документов и подать заявление в порядке живой очереди. Детям от 12 лет нужно пройти датилоскопию. В отделении МФЦ можно оплатить госпошлину на месте и при необходимости сделать недостающие копии документов.

В некоторых отделениях МФЦ может быть недоступна услуга оформления детского загранпаспорта нового образца. Рекомендуется заранее уточнять эту информацию по телефону.

Наиболее удобный вариант – оформление детского загранпаспорта через Госуслуги. В этом случае не понадобится делать много копий документов и распечатывать лист анкеты.

Воспользоваться этой возможностью получится только с подтвержденной учетной записью. После регистрации на сайте Госуслуги необходимо верифицировать аккаунт. Для этого нужно прийти с оригиналами документов в отделение МФЦ или пенсионного фонда. Без подтвержденной учетной записи многие услуги на портале недоступны и оформить детский загранпаспорт через Госуслуги не получится пока не будет пройдена верификация.

Как оформить детский загранпаспорт через Госуслуги?

Через Госуслуги можно подать заявку и оплатить госпошлину. После этого нужно будет записаться на прием в Миграционную службу и взять с собой все необходимые оригиналы документов. Для оформления загранпаспорта личное присутствие ребенка обязательно, в отделении потребуется сделать фото и снять отпечатки пальцев для внесения данных в биометрический паспорт.

Для подачи заявки нужно войти на сайт Госуслуг и в нижней части страницы с перечислением доступных услуг выбрать пункт «Оформление загранпаспорта гражданина РФ».

Далее нужно выбрать образец детского загранпаспорта – старый или новый, нажав на соответствующую кнопку. В завершении этого этапа останется выбрать способ оформления – лично в отделении Миграционной службы или в электронной анкете.

После выполнения вышеперечисленных действий нужно нажать на кнопку «Получить услугу», чтобы открыть бланк заявления.

Для заполнения анкеты потребуется ввести данные свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей. Все поля необходимо заполнять внимательно, чтобы не допустить ошибок. Нужно указывать точную информацию, проставлять галочки, где это требуется. В каждом блоке есть подсказки, на которые надо ориентироваться в процессе заполнения формы.

Необходимо точно соблюдать инструкции по настройке цифровой фотографии. Фото нужного формата требуется правильно разместить в соответствующей форме. В случае некорректного размещения фотографии заявка может быть отклонена. Читайте более подробно о требованиях к фото на загранпаспорт.

Как отслеживать статус заявки?

После заполнения и отправления бланка можно отслеживать статус заявки, который будет отображаться в форме отправленного заявления. Сразу появится статус «Отправлено», когда электронное заявление будет отправлено на проверку. Если будет отображаться надпись «Зарегистрировано», это означает, что указанные данные проверены, ошибок нет. При обнаружении некорректно указанной информации появится статус «Возврат».

После появления статуса «Принято» можно записаться на прием в Миграционную службу и узнать точную дату получения готового загранпаспорта. В статусе «Приглашение» будет указан адрес выдачи документа. Когда готовый детский загранпаспорт будет выдан заявителю, на сайте Госуслуг в соответствующем разделе появится статус «Закрыто».

ВАЖНО. В редких случаях заявителю отказывают в получении детского загранпаспорта. В таких ситуациях на электронный адрес присылают письмо с подробными разъяснениями. При возникновении вопросов можно позвонить на горячую линию для получения дополнительной информации.

Какие нужны документы нужны, чтобы оформить детский загранпаспорт?

При любом способе оформления детского загранпаспорта необходимо подготовить следующие документы:

Заявление. Его можно заполнить самостоятельно на сайте Госуслуг или в государственном учреждении при помощи сотрудников, которые предоставят бланк.

Свидетельство о рождении, в котором должен быть штамп о гражданстве РФ.

Паспорт ребенка старше 14 лет. Предыдущий детский загранпаспорт, если таковой имеется.

если таковой имеется. Паспорт родителя или опекуна.

Попечитель, опекун или усыновитель должен предоставить документы, которые подтверждают права законного представителя.

Фото 3,5×4,5. Для оформления загранпаспорта старого образца требуется 4 фото, для биометрического паспорта нужно толькл одно фото.

Квитанция об оплате государственной пошлины.

Сколько стоит детский загранпаспорт?

На детский загранпаспорт цена зависит от возраста ребенка и выбранного формата документа. Для детей старше 14 лет загранпаспорт старого образца стоит 2000 рублей. Для детей до 14 лет – 1000 рублей. Биометрический загранпаспорт детям старше 14 лет стоит 5000 рублей, младше 14 лет – 2500 рублей. При подаче заявления через сайт Госуслуг предоставляется скидка на оплату госпошлины в размере 30%. Для жителей Калининградской области и Крыма детский загранпаспорт старого образца делают бесплатно.

Со временем размер госпошлины может меняться. Узнать точно сколько стоит детский загранпаспорт можно на сайте Госуслуг, в отделениях МФЦ, ГУВМ МВД.

Оплата госпошлины

Оплатить госпошлину желательно до посещения ГУВМ МВД, чтобы предоставить все необходимые документы вместе с квитанцией. Но, оплачивать государственную пошлину нужно после того, как заявление на оформление загранпаспорта будет принято. Совершить оплату можно в кассе любого банка, через терминал, на сайте Госуслуг или Сбербанк Онлайн. Бланк квитанции об оплате госпошлины можно скачать в интернете, взять в Сбербанке или в отделении УФМС. На сайте Госуслуг в соответствующем разделе будут указаны реквизиты для оплаты государственной пошлины.

Заполнять квитанцию нужно внимательно, правильно указывая все данные:

тип загранпаспорта – старого или нового образца;

возраст ребенка – старше или младше 14 лет;

правильный код бюджетной классификации (КБК);

сумма платежа.

Нельзя допускать ошибок при заполнении бланка квитанции. Иначе платеж может не зачисляться, его придется отзывать и потом заново производить оплату по новым реквизитам.

Сколько делается детский загранпаспорт?

На детский загранпаспорт сроки изготовления зависят от места подачи документов. Если оформление документа осуществляется по месту постоянной регистрации, тогда он будет готов чере 1 месяц. При оформлении по месту временного пребывания детский загранпаспорт изготавливается в течение трех месяцев.

Срочно оформить загранпаспорт можно только в исключительных ситуациях, если требуется незамедлительно выехать за рубеж на лечение или по другим весомым причинам. Для срочного оформления понадобится предоставить подтверждающие документы – медицинское заключение, телеграмму и т.д. В таком случае получить детский загранпаспорт можно в течение 5-10 дней.

Как правильно сделать на детский загранпаспорт фото?

Для создания фото на детский загранпаспорт определены единые требования для всех возрастных категорий: для детей младше и старше 14 лет. Фото для загранпаспорта старого и нового образца должны соответствовать одним и тем же параметрам:

высота фото – 4,5 см, ширина – 3,5 см;

от макушки до верхней части фото должно быть расстояние 0,3–0,5 см;

светлый однотонный фон;

матовая бумага;

для цветной гаммы глубина цвета – 24 бит, для черно-белой – 8 бит;

размер фото на электронном носителе: 10КВ – 5 МБ, допустимые форматы: JPEG, PNG, BMP.

Лучше всего сделать фотографии на загранпаспорт в ателье, где специалисты знают все нюансы создания таких фото. Но, бывают ситуации, когда родителям удобнее сфотографировать ребенка дома. Важно, чтобы на фотографии было прямое изображение лица (анфас), без наклонов и поворотов головы.

На изображении не допускается наличие посторонних предметов: игрушек, головного убора, а также частей рук, домашних животных и т.д. На глазах не должно быть темных солнцезащитных очков, допускаются прозрачные очки, которые не отбрасывает блики. Тени на лице также недопустимы. Во время фотографирования камера должна находиться на уровне глаз, на расстоянии 2,5 метра от ребенка, камеру нужно закрепить на штативе.

Для загранпаспорта старого образца нужно сделать 4 фото. Для биометрического документа понадобится только 1 снимок, который будет прикреплен к анкете. Фото для самого загранпаспорта нового образца должен делать сотрудник отделения ГУВМ МВД.

В интернете есть специальные сервисы, с помощью которых можно отредактировать и улучшить качество фото. Такие ресурсы позволяют задавать нужные размеры фото, менять фон, улучшать четкость изображения и т.д. Самостоятельно сделать фотографию на детский загранпаспорт – несложно, нужно только соблюдать основные требования и придерживаться перечисленных рекомендаций.