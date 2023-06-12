Виза на Кипр в Москве с гарантией за 7 дней
Без посещения Консульства!
Виза на Кипр в Москве с гарантией за 7 дней
Без посещения Консульства!
Рейтинг Яндекс
Рейтинг Google
Виза на Кипр без очередей
Наши специалисты возьмут на себя весь процесс оформления визы на Кипр. Вы получаете полное сопровождение до получения визы на руки
-
Сбор документов на визу Кипра
В обычный перечень входят:
- загранпаспорт;
- копии стандартных разворотов общегражданского паспорта (фото, прописка);
- заполненная анкета;
- две цветные фотографии стандартного размера, удовлетворяющие стандартным требованиям к фото при подаче заявки;
- страховка и документ, подтверждающий возможность финансового обеспечения поездки;
- оплаченные билеты туда и обратно;
- подтверждение места для проживания — бронь отеля, наличие съёмного жилья или недвижимости в собственности.
Более подробно со список документов можно ознакомиться здесь.
-
Подача заявления в Консульство Кипра
Заполняем анкету, проверяем документы, составляем заявку и подаем в Консульстве. Вы можете никуда не ходить, курьер приедет к вам и заберет необходимые документы для подачи.
-
Получение визы на Кипр
Виза на Кипр будет гарантированно получена в срок до 7 рабочих дней. Наш курьер доставит загранпаспорт с визой к вам на дом. Доставка документов уже входит в стоимость оформления визы. С нами вы можете расслабиться и просто ждать оформления визы!
Виза на Кипр с гарантией 100%
В визовом центре VISA GURU вы получаете гарантию получения визы. Если в визе на Кипр будет отказано, мы полностью вернем вам деньги.
Тройная гарантия по договору
Поможем оформить визу на Кипр с гарантией выдачи, неизменности цены и сроков
Подробную и актуальную информацию по выдаче виз на Кипр россиянам узнавайте у наших специалистов
Проконсультируем по вопросам оформления визы на Кипр бесплатно
Стоимость визы на Кипр
Стоимость визы на Кипр не меняется в процессе работ. Данная цена включает в себя полное оформление визы, включая все пошлины и комиссии.
Стандартная виза на КипрСрок оформления до 7 рабочих дней
- Заполнение анкеты на визу Кипра
- Помощь в подготовке документов
- Проверка документов
- Подача документов
- Выкуп брони отеля и авиабилетов
Виза на Кипр под ключСрок оформления до 7 рабочих дней
- Заполнение анкеты на визу Кипра
- Помощь в подготовке документов
- Проверка документов
- Подача документов
- Выкуп брони отеля и авиабилетов
* Пошлина уже включена в стоимость. Никаких доплат!
Команда специалистов
Юрий Эшмаков
Владимир Ковалевич
Евгения Саксонова
Виктория Марченко
Вас интересует, как получить визу на Кипр быстро и без очереди?
Вы можете задать все вопросы нашим специалистам и получить подробную консультацию бесплатно
Поможем получить визу на Кипр в сложных случаях:
Документы на визу Республики Кипр
Подробный список документов на визу Кипра для граждан России:
-
Заграничный паспорт с оставшимся сроком действия не менее 3 месяцев после окончания визы, имеющий не менее двух незаполненных страниц. Паспорт должен быть выдан не более чем 10 лет назад. Если у заявителя имеются несколько действительных паспортов, все оригиналы необходимо представить.
-
Одно фото размером 3×4 см на светлом фоне, без овалов и углов, не старше полугода.
-
Заполненный вопросник на русском языке.
-
Анкета с личной подписью заявителя, расположенной на последней странице в последнем поле (дата не требуется). Для несовершеннолетних подпись должна быть сделана одним из родителей с указанием “отец” или “мать”.
-
Копия главной страницы загранпаспорта (страница с личной информацией и фото).
-
Копии авиабилетов, показывающие полный маршрут (РФ – третья страна – Кипр, Кипр – третья страна – РФ).
-
Справка о финансовой состоятельности, может быть с места работы, указывающая должность и зарплату, или форма 2-НДФЛ за последние два года.
-
Полис туристической медицинской страховки с минимальным покрытием в 30 000 евро.
Дополнительно для пенсионеров:
- Копия пенсионного удостоверения.
- Оригинал банковской выписки с остатком на счету, исчисляемым из расчета 80 евро на день пребывания. Выписка не должна быть старше одного месяца на момент обращения в Консульство.
Для безработных:
- Спонсорское письмо.
- Справка о работе спонсора, уточняющая его должность и зарплату. Справка не должна быть старше одного месяца на момент обращения в Консульство.
- Доказательство родственных связей и копия первой страницы российского паспорта ближайшего родственника или выписка из банка с личного счета.
Для несовершеннолетних граждан России следует предоставить:
- Копию свидетельства о рождении.
Если ребенок путешествует вместе с заявителем и записан в его заграничный паспорт, требуется:
-
Представить копию страницы паспорта, где указаны данные ребенка.
-
Согласие от родителя или законного опекуна нужно только в случаях, когда ребенок путешествует самостоятельно, с третьими лицами или с одним из родителей. Исключение делается, если родитель, путешествующий с ребенком, обладает всеми родительскими правами (например, если второй родитель умер или был лишен родительских прав, необходимо представить свидетельство о его смерти или судебное решение о передаче всех родительских прав тому родителю, который подает заявление).
-
Копию действующей визы/про-визы родителя (родителей) или лица, сопровождающего ребенка, если виза для ребенка не запрашивается одновременно с визой родителя (родителей). К этому добавляется первая страница загранпаспорта с личными данными.
-
Если у детей и родителей разные фамилии, следует приложить копию свидетельства о браке родителей и копию свидетельства о рождении детей. Документы, подтверждающие родство, прилагаются в тех ситуациях, где возможно требование подтверждения этого родства.
Список документов для жителей СНГ и иностранных граждан на территории РФ:
-
Действующий заграничный паспорт, который будет действителен как минимум 3 месяца после окончания срока действия визы. Паспорт должен иметь минимум две свободные страницы и быть выданным не ранее 10 лет до даты обращения за визой. В случае наличия у заявителя нескольких паспортов, все оригиналы должны быть представлены.
-
Одна фотография размером 3 х 4 см на светлом фоне без рамок, сделанная не ранее, чем полгода назад.
-
Заполненный анкетный бланк на русском языке.
-
Заполненная анкета с личной подписью заявителя. За несовершеннолетних в анкете должен расписаться один из родителей и указать свое родство (“father” или “mother”).
-
Копии авиабилетов с указанием полного маршрута.
-
Копия и оригинал патента или разрешения на работу.
-
Копия и оригинал визы, регистрации, РВП или вида на жительство на территории РФ.
-
Для студентов: оригинал справки из университета и оригинал с копией студенческого билета.
-
Банковская выписка, не старше одного месяца, и спонсорское письмо от спонсора с справкой о его месте работы, указанием должности и заработной платы.
-
Справка с места работы, не старше одного месяца, с указанием должности и заработной платы. Если иностранный гражданин работает на физическое лицо, требуется копия трудового договора и спонсорское письмо от работодателя.
-
Если с родителями путешествуют дети, вписанные в паспорт родителя, их нужно указать в соответствующем пункте анкеты и приглашения.
-
Если у детей и родителей разные фамилии, нужны копии свидетельства о браке родителей и свидетельства о рождении детей.
- В случае самостоятельного путешествия несовершеннолетнего или его сопровождения третьими лицами, а также в случае сопровождения ребенка только одним из родителей, требуется представить нотариально заверенное согласие на выезд от другого родителя.
Пожалуйста, обратите внимание, что консульство имеет право запросить любые дополнительные документы после первичного рассмотрения вашего заявления. Это может потребоваться для дополнительной проверки представленной информации. Подготовьтесь к тому, что вам могут потребоваться дополнительные документы, которые не включены в этот список.
Виза на Кипр для россиян в 2023 году: правила въезда, документы, стоимость и процесс оформления
В настоящее время количество туристических направлений, доступных гражданам России в 2023 году, существенно уменьшилось. Если раньше в ряд стран можно было добраться напрямую, то теперь понадобятся пересадки в других пунктах, что осложняет оформление документов и влияет на стоимость билетов туда и обратно. «Шенген» также теперь оформить сложнее. Однако виза на Кипр, особенно если поездка осуществляется в целях туризма, по-прежнему остаётся доступной для оформления россиянам.
Соглашения о безвизовом пересечении границ между нашими странами нет, поэтому для въезда на Кипр нужна виза. Хотя оформление «шенгена» сейчас сопряжено с рядом сложностей, для российских граждан действует возможность получения национальной визы через Консульства. Кроме того, территория острова контролируется разными государствами, поэтому визовая политика при поездке туда неоднозначна.
Например, для въезда на Северный Кипр виза россиянам не нужна — штамп ставится при въезде. Единственная сложность — по данному направлению нет прямых рейсов. В этой статье мы расскажем об особенностях подачи заявки и какие документы вам при этом понадобятся.
Правила въезда на Кипр для россиян в 2023 году
Прямых рейсов из России в настоящее время нет. Добраться можно с пересадкой в городах других стран — например, в аэропортах Дубая, Белграда, Тель-Авива. Через Финляндию добраться не получится, так как в эту страну въезд туристам из России вновь запрещён.
Какая виза на Кипр оформляется сейчас для россиян? В настоящее время из-за отсутствия прямого авиасообщения нет возможности получить про-визу в упрощённом порядке. Однако этот остров можно посетить и по другим документам.
В 2023 году россияне могут въехать на территорию острова, получив многократный «шенген» или оформив национальную визу Кипра.
Визу на Кипр можно получить через Консульства. Ранее россияне могли оформить её бесплатно, но с 1 декабря 2022 года консульский сбор составляет 80 евро. Для детей национальная виза также стала платной — её стоимость составляет 40 евро для ребёнка в возрасте до 12 лет.
Предъявление сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-тестов больше не требуется.
Как получить визу на Кипр?
Для этого россиянам потребуется подготовить стандартный пакет документов:
- заполненную анкету;
- загранпаспорт;
- цветные фотографии стандартных размеров;
- подтверждение платёжеспособности — справку с места работы или выписку о наличии счёта в банке;
- копии разворотов общегражданского паспорта с фотографией и пропиской;
- бронь отеля или другие документы о наличии места для проживания — подтверждение аренды жилья или наличие недвижимости в собственности.
Национальная виза на Кипр может выдаваться на срок до трёх или пяти лет. По ней возможен въезд в страну один раз или несколько в зависимости от того, как долго она действует. Всего на территории острова разрешается проживать не более 3 месяцев суммарно. Иностранный гражданин может находиться непрерывно внутри страны не более 90 дней за период 180 суток.
Обращаем ваше внимание, что в нынешней ситуации Кипр ставит срок действия визы под даты поездки!
Национальная виза на Кипр — какие документы нужны?
Рассмотрим поподробнее, какие документы понадобятся.
- Заполненная анкета. Стандартный бланк заявления доступен для скачивания на сайте Посольства в Москве.
- Загранпаспорт, действующий не менее трёх месяцев со дня окончания поездки. В паспорте также должны оставаться, как минимум, две свободных страницы на развороте. Максимальный срок давности выдачи паспорта — десять лет. Также понадобиться сделать копию первой страницы загранпаспорта.
- Фотографии. Понадобятся цветные фото в количестве 2 штук стандартного размера 3×4 для получения визы на Кипр.
- Справка с работы с указанием информации о доходах, стаже, должности. При невозможности получения справки — подтверждение платёжеспособности другим документом, например, выпиской из банка с информацией о состоянии счёта. Если поездка оплачивается другим лицом или организацией — приложить документы, подтверждающие спонсорство.
- Копия паспорта. Копия разворота с фотографией общегражданского паспорта, а также копия регистрации и страницы с данными о ранее выданных паспортах.
- Авиабилеты. Хотя в правилах получения национальной визы не указана необходимость предоставления оплаченных авиабилетов, при рассмотрении заявки их всё же могут попросить предоставить.
С полным пакетом для разных категорий заявителей вы можете ознакомиться здесь.
Шенгенская виза на Кипр — как оформить и какие документы потребуются?
Кипр не входит в шенгенскую зону. Поэтому именно на Кипр вы шенгенскую визу оформить не сможете. Но въехать по шенгенской визе, скажем, Франции на Кипр вы сможете при определенных условиях.
Шенгенская виза должна быть обязательно использована по назначению страны. Если человек открыл визу во Францию, не съездил в Шенген, а сразу едет на Кипр, так нельзя, нужно сначала посетить Шенген перед поездкой на Кипр.
Поэтому, если вы едете именно на Кипр, то лучше оформить национальную визу данной страны.
В сентябре 2022 года прекратило действие упрощённого режима выдачи для граждан России, что значительно усложнило оформление «шенгена».
В настоящее время въезд с целью туризма запрещён в Финляндии, Эстонии, Польше, Чехии, Литвы и Латвии. Некоторые страны не прекращали выдачу «шенгена» официально, но на практике туристы из России сталкиваются с большими трудностями при подаче заявок.
Стоимость, документы и сроки оформления визы на Кипр
Перечень документов, необходимых для получения шенгенской визы на Кипр, после отмены упрощённого режима, был увеличен. Теперь рекомендуется уточнять его в Консульстве, так как возможны изменения в порядке оформления.
В обычный перечень входят:
- загранпаспорт;
- копии стандартных разворотов общегражданского паспорта (фото, прописка);
- заполненная анкета;
- две цветные фотографии стандартного размера, удовлетворяющие стандартным требованиям к фото при подаче заявки;
- страховка и документ, подтверждающий возможность финансового обеспечения поездки;
- оплаченные билеты туда и обратно;
- подтверждение места для проживания — бронь отеля, наличие съёмного жилья или недвижимости в собственности.
Согласно сведениям туроператоров, срок получения «шенгена» в Москве составляет около 3 недель. Территория действия — все страны Шенгенской зоны, включая Кипр, а срок её действия — весь период поездки.
Требования к страховке остались прежними — она должна покрывать сумму 30 тысяч евро. Консульский сбор был увеличен.
Виза на Северный Кипр — особенности посещения для россиян
Можно ли побывать на Кипре без визы? При посещении некоторых территорий острова действительно не понадобится её оформлять. Такая возможность существует при въезде на его северную часть. При пересечении границы этой части острова оформление визы как для россиян, так и для других иностранных граждан, не требуется, если срок визита не превышает одного месяца. Прибыв в аэропорт, путешественникам из России нужно заполнить лишь иммиграционный бланк, после чего пройти пограничный контроль.
Для тех, кто не хотел бы занимать страницы загранпаспорта ещё одним штампом, есть приятная новость — при въезде на пункте пограничного контроля можно попросить проставить отметку не в паспорт, а на специальный вкладыш.
Единственное требование — не потерять его во время путешествия, чтобы предъявить, выезжая с территории острова. После того, как штамп о въезде поставлен, граница считается пройденной. Иностранным гражданам оформляется временная туристическая виза, действующая 30 дней. Иммиграционный бланк нужно сохранять на протяжении всего срока путешествия.
Если у вас имеется виза на Кипр, и вы хотели бы попасть в его северную часть, следует соблюдать ряд правил. Границу можно пересекать лишь на официальных КПП. После заполнения иммиграционного бланка на пограничном контроле во вкладыш ставится штамп о въезде на северную часть острова. Штамп лучше не проставлять в загранпаспорт, иначе обратный въезд на территорию Республики Кипр или в Грецию может стать проблемным.
Таможенный контроль на Кипре
Хотя распространено мнение, что границу северной части острова легко пересечь, таможенники строго относятся к туристам при нарушении установленных правил.
- Нельзя ввозить или вывозить денежную сумму, превышающую $10 000 долларов. Максимальный объём духов для ввоза без дополнительной оплаты —100 мл.
- Допускается брать с собой не более двадцати пачек сигарет.
- Запрещено перевозить оружие или боеприпасы.
- Нельзя вывозить антикварные ценности.
- Животные будут помещены на карантин, пока их не осмотрит ветеринар, а такая процедура может затянуться надолго — возможно даже, на несколько месяцев.
Тем не менее, если правила въезда и выезда соблюдать, проблем с пересечением границы не возникнет.
Причины отказа в выдаче
Если вы столкнулись с отказом в выдаче визы на Кипр, это могло произойти по следующим причинам:
- срок действия загранпаспорта скоро истекает. Загранпаспорт должен действовать ещё, как минимум, 3 месяца после окончания поездки. Если срок действия вашего документа подходит к концу, не забудьте его заменить.
- не хватает каких-либо документом или они заполнены с ошибками;
- документы смяты, фотография не соответствует требованиям и другие нарушения при подаче пакета документов;
- недостаточное обоснование цели поездки. Если сотрудники Консульства решат, что причины поездки недостаточно обоснованы или не хватает документов, подтверждающих заявленную цель поездки, то вполне возможен отказ;
- недостаточно средств на счёте в банке для финансирования поездки. Либо заработная плата, указанная в справке о доходах, недостаточна для гарантии финансового обеспечения путешествия. При несоответствии сроков поездки финансовому обеспечению сотрудники Консульства могут отказать в выдаче визы на Кипр;
- испорченная репутация. Если путешественник когда-либо нарушал миграционные предписания, это также может стать причиной отказа. Если турист недостаточно серьёзно отнёсся к правилам въезда и выезда из страны, пребывания на её территории, это зафиксируют в единой информационной базе;
- Республика Кипр относится к Шенгенской зоне. Если вы подаёте заявку на получение «шенгена», и ранее не посещали других стран, чистый загранпаспорт может сыграть определённую роль в отказе. Само по себе это не причина для отказа, но при наличии других нарушений или недочётов может стать решающим фактором при отклонении заявки;
- предоставленная информация не соответствует действительности. Например, если цифры в справке о доходах преувеличены, то при обнаружении сотрудниками Консульства ложной информации заявитель получит отказ.
- при подачи заявки на посещение Республики Кипр был указан адрес проживания на Северном Кипре.
- фальсификация документов. Если будут выявлены подложные документы, также последует отказ.
- также из-за нестабильной обстановки иногда случаются массовые отказы в выдаче без особых причин. Например, в декабре 2022 года были публикации о массовом отказе россиянам, самостоятельно планировавшим путешествие в целях посещения родственников и знакомых.
Что делать в случае отказа в выдаче визы Кипра?
При получении отказа в шенгенской визе на Кипр можно попытаться отправить новый запрос на повторное рассмотрение, но не позднее чем через 2 месяца после отклонения заявления. Это стоит делать только если вы уверены, что для отказа нет оснований, а все документы оформлены без ошибок.
Если повторная заявка будет одобрена, вам придёт соответствующее уведомление. Если ответа на апелляцию не последовало, это следует расценивать как отказ.
При наличии ошибок выявленные недостатки нужно устранить, а затем попытаться повторно подать документы на въезд, но консульский сбор придётся оплатить ещё раз.
Также возможны другие варианты — например, если вы подавали заявку на «шенген» и получили отказ, можно попробовать оформить национальную.
Если же вы рассматриваете остров в качестве возможного места для отдыха, и вам не принципиально, в какую его часть отправиться, можно остановить выбор на Северном Кипре, для посещения которого не требуется предварительное оформление документов на въезд.
Итак, мы рассмотрели вопросы, связанные с получением визы на Кипр россиянами в 2023 году. Надеемся, нам удалось ответить на интересующие вас вопросы.
Если вам нужна виза на Кипр для россиян, то обращайтесь в наш проверенный визовый центр VISA GURU. У нас высший рейтинг на рынке сервисно-визовых услуг (см. отзывы на Яндекс). Мы предоставляем гарантии сроков, цены и выдачи визы.
Отвечаем на вопросы
Что делать, если у меня был отказ в шенгенской визе? Дадут ли визу на Кипр?
Вы можете без проблем подать на визу Кипра, даже если у вас был отказ в шенгене. Но дополнительно стоит приложить копию официального письма с причинами отказа и приложить к основному списку документов. Помните, что окончательное решение о выдаче визы всегда принимается Консульством Кипра. Но мы со своей стороны готовы предоставить гарантию, что в случае отказа – мы вернем деньги за услуги в полном объеме.
Поэтому рекомендуем обращаться к нашим специалистам:
8 495 255 45 35
Что делать, если поставили штамп при посещении Северного Кипра?
При наличии в паспорте штампа «Турецкая Республика Северный Кипр», въезд на территорию Кипра запрещен.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
Можно ли оформить визу на Кипр самостоятельно?
Да. Вы можете сами заниматься оформлением документов и подачей заявки. Однако, статистический риск отказа при самостоятельном оформлении возрастает на 50%.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
Виза на Кипр всегда выдается только под даты поездки?
Нет. Ранее вы могли получить визу на Кипр сроком действия от 3 до 5 лет. Однако, в настоящее время в Посольстве Кипра ставят только под даты поездки. Будьте к этому готовы и планируйте заранее.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
Режим работы Посольства Республики Кипр в Москве
Консульский отдел открыт для приема документов: понедельник-пятница с 9.30 до 13.30 для выдачи документов: понедельник-пятница с 15.00 до 16.00
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35