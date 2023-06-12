Виза на Кипр для россиян в 2023 году: правила въезда, документы, стоимость и процесс оформления

В настоящее время количество туристических направлений, доступных гражданам России в 2023 году, существенно уменьшилось. Если раньше в ряд стран можно было добраться напрямую, то теперь понадобятся пересадки в других пунктах, что осложняет оформление документов и влияет на стоимость билетов туда и обратно. «Шенген» также теперь оформить сложнее. Однако виза на Кипр, особенно если поездка осуществляется в целях туризма, по-прежнему остаётся доступной для оформления россиянам.

Соглашения о безвизовом пересечении границ между нашими странами нет, поэтому для въезда на Кипр нужна виза. Хотя оформление «шенгена» сейчас сопряжено с рядом сложностей, для российских граждан действует возможность получения национальной визы через Консульства. Кроме того, территория острова контролируется разными государствами, поэтому визовая политика при поездке туда неоднозначна.

Например, для въезда на Северный Кипр виза россиянам не нужна — штамп ставится при въезде. Единственная сложность — по данному направлению нет прямых рейсов. В этой статье мы расскажем об особенностях подачи заявки и какие документы вам при этом понадобятся.

Правила въезда на Кипр для россиян в 2023 году

Прямых рейсов из России в настоящее время нет. Добраться можно с пересадкой в городах других стран — например, в аэропортах Дубая, Белграда, Тель-Авива. Через Финляндию добраться не получится, так как в эту страну въезд туристам из России вновь запрещён.

Какая виза на Кипр оформляется сейчас для россиян? В настоящее время из-за отсутствия прямого авиасообщения нет возможности получить про-визу в упрощённом порядке. Однако этот остров можно посетить и по другим документам.

В 2023 году россияне могут въехать на территорию острова, получив многократный «шенген» или оформив национальную визу Кипра.

Визу на Кипр можно получить через Консульства. Ранее россияне могли оформить её бесплатно, но с 1 декабря 2022 года консульский сбор составляет 80 евро. Для детей национальная виза также стала платной — её стоимость составляет 40 евро для ребёнка в возрасте до 12 лет.

Предъявление сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-тестов больше не требуется.

Как получить визу на Кипр?

Для этого россиянам потребуется подготовить стандартный пакет документов:

заполненную анкету;

загранпаспорт;

цветные фотографии стандартных размеров;

подтверждение платёжеспособности — справку с места работы или выписку о наличии счёта в банке;

копии разворотов общегражданского паспорта с фотографией и пропиской;

бронь отеля или другие документы о наличии места для проживания — подтверждение аренды жилья или наличие недвижимости в собственности.

Национальная виза на Кипр может выдаваться на срок до трёх или пяти лет. По ней возможен въезд в страну один раз или несколько в зависимости от того, как долго она действует. Всего на территории острова разрешается проживать не более 3 месяцев суммарно. Иностранный гражданин может находиться непрерывно внутри страны не более 90 дней за период 180 суток.

Обращаем ваше внимание, что в нынешней ситуации Кипр ставит срок действия визы под даты поездки!

Национальная виза на Кипр — какие документы нужны?

Рассмотрим поподробнее, какие документы понадобятся.

Заполненная анкета. Стандартный бланк заявления доступен для скачивания на сайте Посольства в Москве.

Загранпаспорт, действующий не менее трёх месяцев со дня окончания поездки. В паспорте также должны оставаться, как минимум, две свободных страницы на развороте. Максимальный срок давности выдачи паспорта — десять лет. Также понадобиться сделать копию первой страницы загранпаспорта.

Фотографии. Понадобятся цветные фото в количестве 2 штук стандартного размера 3×4 для получения визы на Кипр .

. Справка с работы с указанием информации о доходах, стаже, должности. При невозможности получения справки — подтверждение платёжеспособности другим документом, например, выпиской из банка с информацией о состоянии счёта. Если поездка оплачивается другим лицом или организацией — приложить документы, подтверждающие спонсорство.

Копия паспорта. Копия разворота с фотографией общегражданского паспорта, а также копия регистрации и страницы с данными о ранее выданных паспортах.

Авиабилеты. Хотя в правилах получения национальной визы не указана необходимость предоставления оплаченных авиабилетов, при рассмотрении заявки их всё же могут попросить предоставить.

С полным пакетом для разных категорий заявителей вы можете ознакомиться здесь.

Шенгенская виза на Кипр — как оформить и какие документы потребуются?

Кипр не входит в шенгенскую зону. Поэтому именно на Кипр вы шенгенскую визу оформить не сможете. Но въехать по шенгенской визе, скажем, Франции на Кипр вы сможете при определенных условиях.

Шенгенская виза должна быть обязательно использована по назначению страны. Если человек открыл визу во Францию, не съездил в Шенген, а сразу едет на Кипр, так нельзя, нужно сначала посетить Шенген перед поездкой на Кипр.

Поэтому, если вы едете именно на Кипр, то лучше оформить национальную визу данной страны.

В сентябре 2022 года прекратило действие упрощённого режима выдачи для граждан России, что значительно усложнило оформление «шенгена».

В настоящее время въезд с целью туризма запрещён в Финляндии, Эстонии, Польше, Чехии, Литвы и Латвии. Некоторые страны не прекращали выдачу «шенгена» официально, но на практике туристы из России сталкиваются с большими трудностями при подаче заявок.

Стоимость, документы и сроки оформления визы на Кипр

Перечень документов, необходимых для получения шенгенской визы на Кипр, после отмены упрощённого режима, был увеличен. Теперь рекомендуется уточнять его в Консульстве, так как возможны изменения в порядке оформления.

В обычный перечень входят:

загранпаспорт;

копии стандартных разворотов общегражданского паспорта (фото, прописка);

заполненная анкета;

две цветные фотографии стандартного размера, удовлетворяющие стандартным требованиям к фото при подаче заявки;

страховка и документ, подтверждающий возможность финансового обеспечения поездки;

оплаченные билеты туда и обратно;

подтверждение места для проживания — бронь отеля, наличие съёмного жилья или недвижимости в собственности.

Согласно сведениям туроператоров, срок получения «шенгена» в Москве составляет около 3 недель. Территория действия — все страны Шенгенской зоны, включая Кипр, а срок её действия — весь период поездки.

Требования к страховке остались прежними — она должна покрывать сумму 30 тысяч евро. Консульский сбор был увеличен.

Виза на Северный Кипр — особенности посещения для россиян

Можно ли побывать на Кипре без визы? При посещении некоторых территорий острова действительно не понадобится её оформлять. Такая возможность существует при въезде на его северную часть. При пересечении границы этой части острова оформление визы как для россиян, так и для других иностранных граждан, не требуется, если срок визита не превышает одного месяца. Прибыв в аэропорт, путешественникам из России нужно заполнить лишь иммиграционный бланк, после чего пройти пограничный контроль.

Для тех, кто не хотел бы занимать страницы загранпаспорта ещё одним штампом, есть приятная новость — при въезде на пункте пограничного контроля можно попросить проставить отметку не в паспорт, а на специальный вкладыш.

Единственное требование — не потерять его во время путешествия, чтобы предъявить, выезжая с территории острова. После того, как штамп о въезде поставлен, граница считается пройденной. Иностранным гражданам оформляется временная туристическая виза, действующая 30 дней. Иммиграционный бланк нужно сохранять на протяжении всего срока путешествия.

Если у вас имеется виза на Кипр, и вы хотели бы попасть в его северную часть, следует соблюдать ряд правил. Границу можно пересекать лишь на официальных КПП. После заполнения иммиграционного бланка на пограничном контроле во вкладыш ставится штамп о въезде на северную часть острова. Штамп лучше не проставлять в загранпаспорт, иначе обратный въезд на территорию Республики Кипр или в Грецию может стать проблемным.

Таможенный контроль на Кипре

Хотя распространено мнение, что границу северной части острова легко пересечь, таможенники строго относятся к туристам при нарушении установленных правил.

Нельзя ввозить или вывозить денежную сумму, превышающую $10 000 долларов. Максимальный объём духов для ввоза без дополнительной оплаты —100 мл.

Допускается брать с собой не более двадцати пачек сигарет.

Запрещено перевозить оружие или боеприпасы.

Нельзя вывозить антикварные ценности.

Животные будут помещены на карантин, пока их не осмотрит ветеринар, а такая процедура может затянуться надолго — возможно даже, на несколько месяцев.

Тем не менее, если правила въезда и выезда соблюдать, проблем с пересечением границы не возникнет.

Причины отказа в выдаче

Если вы столкнулись с отказом в выдаче визы на Кипр, это могло произойти по следующим причинам:

срок действия загранпаспорта скоро истекает. Загранпаспорт должен действовать ещё, как минимум, 3 месяца после окончания поездки. Если срок действия вашего документа подходит к концу, не забудьте его заменить.

не хватает каких-либо документом или они заполнены с ошибками;

документы смяты, фотография не соответствует требованиям и другие нарушения при подаче пакета документов;

недостаточное обоснование цели поездки. Если сотрудники Консульства решат, что причины поездки недостаточно обоснованы или не хватает документов, подтверждающих заявленную цель поездки, то вполне возможен отказ;

недостаточно средств на счёте в банке для финансирования поездки. Либо заработная плата, указанная в справке о доходах, недостаточна для гарантии финансового обеспечения путешествия. При несоответствии сроков поездки финансовому обеспечению сотрудники Консульства могут отказать в выдаче визы на Кипр ;

; испорченная репутация. Если путешественник когда-либо нарушал миграционные предписания, это также может стать причиной отказа. Если турист недостаточно серьёзно отнёсся к правилам въезда и выезда из страны, пребывания на её территории, это зафиксируют в единой информационной базе;

Республика Кипр относится к Шенгенской зоне. Если вы подаёте заявку на получение «шенгена», и ранее не посещали других стран, чистый загранпаспорт может сыграть определённую роль в отказе. Само по себе это не причина для отказа, но при наличии других нарушений или недочётов может стать решающим фактором при отклонении заявки;

предоставленная информация не соответствует действительности. Например, если цифры в справке о доходах преувеличены, то при обнаружении сотрудниками Консульства ложной информации заявитель получит отказ.

при подачи заявки на посещение Республики Кипр был указан адрес проживания на Северном Кипре.

фальсификация документов. Если будут выявлены подложные документы, также последует отказ.

также из-за нестабильной обстановки иногда случаются массовые отказы в выдаче без особых причин. Например, в декабре 2022 года были публикации о массовом отказе россиянам, самостоятельно планировавшим путешествие в целях посещения родственников и знакомых.

Что делать в случае отказа в выдаче визы Кипра?

При получении отказа в шенгенской визе на Кипр можно попытаться отправить новый запрос на повторное рассмотрение, но не позднее чем через 2 месяца после отклонения заявления. Это стоит делать только если вы уверены, что для отказа нет оснований, а все документы оформлены без ошибок.

Если повторная заявка будет одобрена, вам придёт соответствующее уведомление. Если ответа на апелляцию не последовало, это следует расценивать как отказ.

При наличии ошибок выявленные недостатки нужно устранить, а затем попытаться повторно подать документы на въезд, но консульский сбор придётся оплатить ещё раз.

Также возможны другие варианты — например, если вы подавали заявку на «шенген» и получили отказ, можно попробовать оформить национальную.

Если же вы рассматриваете остров в качестве возможного места для отдыха, и вам не принципиально, в какую его часть отправиться, можно остановить выбор на Северном Кипре, для посещения которого не требуется предварительное оформление документов на въезд.

Итак, мы рассмотрели вопросы, связанные с получением визы на Кипр россиянами в 2023 году. Надеемся, нам удалось ответить на интересующие вас вопросы.

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