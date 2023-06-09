Как оформляется виза в Японию для россиян?

Как посещать cтрану восходящего солнца в 2023 году, и нужна ли виза в Японию для россиян? В этой статье мы расскажем об особенностях оформления визы в Японию, какие документы для этого понадобятся, а также о других нюансах посещения этой страны.

Чаще всего туристы едут в Японию, чтобы попасть на праздники ханами (любование сакурой) или момидзи-гари (любование красными клёнами), посетить традиционные японские храмы, погулять по красивейшим паркам. В Киото можно посмотреть на старинные святилища, замки, а в Токио — оценить современную архитектуру, высотные здания, сделать покупки в известных торговых центрах.

В 2023 году страна открыта для посещения российскими туристами, однако прямых рейсов сейчас из России в Японию нет, поэтому перелёт будет с пересадками. Далее мы подробнее расскажем, какие сейчас действуют правила при пересечении границы Японии для туристов из России, и что этого потребуется.

Стоимость визы в Японию и где ее оформить?

Сейчас для перелёта из России в Японию нужна виза. Хотя возможность безвизового режима обсуждалась не раз, переговоры по этому вопросу откладывались из-за природных катаклизмов и пандемии, и на сегодняшний день безвизового режима с Россией нет.

При оформлении визы первым делом задаются вопросом, в какую сумму это обойдётся, и где можно получить документ. Если вас интересует цена на визу в Японию, то приятная новость состоит в том, что она совершенно бесплатна.

Однако при подаче заявки через агентства нужно будет внести установленную стоимость за посреднические услуги и пересылку. Других расходов не будет — не понадобится даже оплачивать консульский сбор.

Подать документы можно самостоятельно в Посольстве, расположенном по адресу г. Москва, Грохольский переулок, 27. Уточнить интересующие вопросы можно на сайте консульства или позвонив по телефону. Рабочие дни — с понедельника по пятницу.

Где оформляется виза в Японию в других городах?

Если вы проживаете не в Москве или вам неудобно приезжать туда для подачи заявки, получение визы в Японию возможно в других городах. Японские Консульства также расположены в:

Санкт-Петербурге; Хабаровске; Владивостоке; Южно-Сахалинске.

С учётом текущей обстановки рекомендуется уточнить информацию о режиме работы данных Посольств Японии. Уточнить всю необходимую информацию вы можете у наших специалистов по номеру телефона: 8 495 255 45 35

Также можно выяснить, к какому консульству прикреплён ваш регион проживания и задать другие вопросы о визе в Японию для россиян.

При подаче заявки через агентства следует ориентироваться на цену за услуги и репутацию компании. Например, сейчас некоторые посредники берут за свои услуги порядка 10000 рублей — возможно, дешевле обойдутся билеты до Москвы и самостоятельная подача заявки. В других центрах виза в Японию для россиян может обойтись дешевле, поэтому следует сравнить предложения от разных агентств.

Например в нашем визовом центре VISA GURU стоимость визы в Японию составляет 5900 рублей при наличии выкупленной брони отеля и авиабилетов.

Независимо от выбранного способа подачи, пакет документов будет примерно одинаковым. О требованиях на визу в Японию мы расскажем далее.

Какая виза нужна в Японию?

В зависимости от продолжительности и частоты визитов в страну могут оформляться разные типы виз. Например, при необходимости часто въезжать и выезжать из страны, можно получить многократную.

Тип визы в Японию для россиян также зависит от длительности визита:

для поездки продолжительностью до 90 дней будет достаточно краткосрочной;

при долгосрочном пребывании в целях работы или учёбы понадобится «Certificate of Eligibility». Этот сертификат оформляется принимающей стороной (гарантом) в Иммиграционном Бюро страны посещения;

транзитная — при необходимости сделать пересадку в японском аэропорту по пути следования в другую страну;

прочие типы: для посещения супруга или супруги, в целях получения медицинских услуг и др.

Краткосрочная виза в Японию может быть оформлена на основании следующих целей визита:

туристическая поездка;

деловой визит или посещение в целях культурного обмена;

посещение родственников или знакомых;

поездка в рамках группового тура от турагентств;

студенческая поездка —для студентов вузов.

Какие документы нужны для оформления визы в Японию?

Перечень необходимых документов различается в зависимости от целей визита. Также в процессе оформления сотрудниками Консульства может быть запрошена дополнительная информация или справки.

В настоящее время, чтобы получить визу в Японию для россиян в целях туристической поездки, понадобится следующее:

две визовые анкеты со стандартными цветными снимками, заполненные по-английски или по-японски;

действующий загранпаспорт;

ксерокопии разворотов общегражданского паспорта;

подтверждение платёжеспособности (выписка из банка, данные о движении денежных средств, справка с места трудоустройства с указанием ежемесячного оклада и т.п.);

подтверждение брони авиабилетов и отеля – обязательно должна быть выкупленная бронь;

программа пребывания, заполненная по-английски или по-японски с указанием дат прибытия и выезда;

в случае оформления многократной — письмо с обоснованием необходимости многократного посещения страны;

при оформлении через другого человека — доверенность.

В ходе рассмотрения заявления сотрудники Консульства могут потребовать и другие справки. Вся предоставленная информация должна соответствовать действительности, иначе может последовать отказ.

Внимание! Если вы предоставляете заведомо ложную информацию, то для вас не будет действовать гарантия страховки от отказа.

Также при подаче обратите внимание на состояние бланков — их не стоит скреплять степлером или скрепками, не должно быть смятий, загрязнений, а вся информация должна быть хорошо различима. Если вы подаете документы через нас, то можете не волноваться по этому поводу. Сделаем все идеально.

Далее подробнее остановимся на некоторых необходимых документах из перечня.

Бронь авиабилетов

Перед поездкой нужно подобрать подходящие авиабилеты, ориентируясь на стоимость и другие важные для вас параметры. Для поиска наиболее оптимального предложения лучше воспользоваться специальными сайтами-агрегаторами авиабилетов.

При оформлении брони перепроверьте вводимые данные — имя и фамилия должны быть введены латиницей без ошибок. Также перепроверьте данные заграничного паспорта.

В Посольство нужно предоставить подтверждение брони авиабилетов как на въезд, так и на выезд. Сотрудников Консульства в первую очередь интересуют подтверждение возможности въехать в страну и покинуть её, но на всякий случай рекомендуется распечатать все билеты с учётом пересадок, чтобы была возможность предоставить необходимые доказательства при возникновении вопросов.

Загранпаспорт

Убедитесь, что срок действия загранпаспорта не истекает во время поездки. Также в нём должны быть пустые страницы. Требования к продолжительности действия паспорта после того, как вы покинете страну, не предъявляется, но будет не лишним задать об этом вопрос в Консульстве, так как необходимые условия для посещения могут изменяться.

Анкета на визу в Японию

Виза в Японию для россиян оформляется на основании заполненной визовой анкеты и сопутствующих документов. Заполняется анкета на английском или японском языке. Действующий бланк можно скачать на сайте Консульства. В открывшемся разделе нужно перейти в раздел «Визовая анкета».

С официальными правилами и рекомендациями по заполнению этой анкеты также можно ознакомиться на официальном сайте.

Для подачи заявки понадобятся два экземпляра анкет. В них нужно вклеить фотографии, заполнить необходимые поля на английском или японском языках и подписать. Каждая анкета по объёму занимает около двух страниц формата A4.

Если виза в Японию оформляется через наш визовый центр, то вы можете предоставить всю информацию на русском. Анкету заполнят наши специалисты.

Подтверждение платёжеспособности

Для оформления визы в Японию для россиян понадобится документ, подтверждающий то, что турпоездка обеспечена финансово. Это может быть какая-либо справка, подтверждающая платёжеспособность. Также можно приложить справку с места работы с данными о ежемесячном окладе, выписку о движении денежных средств, размере банковского счёта или любой другой документ, который может подтвердить наличие нужной суммы у заявителя.

Если поездка оплачивается другим лицом, понадобятся дополнительные документы, перечень которых можно уточнить на официальном сайте.

Справку о ежемесячном доходе можно заказать в бухгалтерии по месту трудоустройства. Помимо размера заработной платы будет плюсом, если в справке указать стаж и сведения о том, что на время путешествия организацией предоставляется оплачиваемый отпуск.

Выписку о состоянии банковского счёта можно получить в том банке, где у вас оформлен вклад. Размеры необходимой суммы нигде не прописаны, но рекомендуется иметь около $150 на каждый день пребывания за рубежом. Таким образом, для двухнедельной поездки по текущему курсу рекомендованная сумма на счёте — около 170 000 рублей.

Требований по банку, в котором должен быть открыт счёт, нет — он может быть как российским, так и зарубежным. Главное — подтвердить наличие денег на счёте.

Программа поездки для визы в Японию

При подаче заявки следует наиболее развёрнуто описать последовательность своей поездки с указанием мест, которые вы хотели бы посетить. Обязательно указываются дата и время прибытия, рейс, а также дата, время и номер рейса, на котором вы собираетесь покинуть страну. Также здесь нужно указать отели, где планируется проживание.

Лучше всего развёрнуто расписать каждый день пребывания с подробным описанием разработанного маршрута и способа передвижения между городами, а также внести перечень достопримечательностей, которые вы хотели бы осмотреть.

Обоснование необходимости многократного въезда

Виза в Японию для россиян может быть многократной. Для её получения нужно предоставить сопроводительное письмо с обоснованием необходимости регулярного посещения страны.

Однократная выдаётся на срок до 3 месяцев, а многократная действует три года, что очень удобно. При желании повторно посетить страну в этот период не понадобится вновь собирать все документы и заполнять прочие бланки для получения визы.

Для текста письма, объясняющего необходимость многократных посещений, нет чётких правил — лучше всего честно и подробно объяснить, зачем вам требуется такая виза. Если вы планируете возвращаться в страну в туристических целях, чтобы осмотреть как можно больше городов, то следует так и написать.

Письмо должно быть написано по-английски или по-японски. Как правило, тем, кто посещает Японию впервые, многократная виза не выдаётся, но иногда бывают исключения.

Доверенность

При подаче заявки на визу в Японию для россиян с помощью кого-то другого понадобится дополнительно оформить доверенность, выписанную человеком, пакет документов которого планируется подавать.

Порядок подачи документов

Если вы подаёте документы самостоятельно, в здании Консульства перед подачей вас спросят, приклеены ли нужные фотографии, и в правильном ли порядке разложены все документы. Поэтому следует заранее их подготовить и рассортировать. Разложите документы как надо и приклейте фото — так вы сможете сразу взять талон электронной очереди.

После подачи заявки нужно будет некоторое время подождать. После ожидания вас вновь вызовут и отдадут документ, на основании которого можно будет забрать сделанные загранпаспорта. Там же будет указан день, когда нужно прийти за ними.

Перед вылетом

Справка о вакцинации или ПЦР-тесты для посещения Японии больше не нужны. Тем не менее, на сайте онлайн-сервиса регистрации перед полётом можно заполнить необходимые иммиграционные и таможенные анкеты. Их заблаговременное заполнение иногда ускоряет прохождение обычных формальных процедур в японском аэропорту.

Итак, мы постарались максимально подробно рассказать, нужна ли виза в Японию для россиян и сколько она стоит, а также какие документы понадобятся для её оформления. Надеемся, что смогли вам помочь и прояснили большинство вопросов, связанных с тем, как получить визу в Японию.

Вы можете подать на визу в Японию самостоятельно или обратиться в наш надежный визовый центр VISA GURU по указанным на сайте контактам.