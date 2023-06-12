Нужна виза в Китай для россиян, и как её оформить в нынешних условиях?

Путешественники не могли попасть в КНР с 2020 года из-за ограничений на протяжении трёх лет. Теперь туристы смогут свободно посетить страну, но возникает один вопрос — нужна виза в Китай для россиян? Чтобы найти ответ на этот вопрос и более подробно узнать о пребывании в Китае в качестве туриста, рекомендуется прочитать материал ниже, он сможет ответить на все вопросы.

При поездке россиян в Китай оформлять визу обязательно, но есть ряд исключений, при которых оформлять визу при поездке в Китай необязательно, к ним относятся:

Путешественники, которые приезжают на Хайнань, в составе туристической группы. В этом случае можно будет пребывать на территории Китая в течение тридцати суток. Но туристам придётся приобрести тур у агентства, которое зарегистрировано на Хайнане. В этом случае выезжать за пределы острова и путешествовать без туристической группы будет просто запрещено.

Пассажиры крупных лайнеров, которые приплывают в Шанхай. В этом случае на территории Шанхая и прибрежных провинций можно будет находиться на протяжении 15 суток.

Тем, кто прибывает с туристической группой в провинцию Гуандун из Гонконга и Макао. Максимальный срок пребывания составляет 144 часа.

Если вы обладаете картой для деловых поездок АТЭС (это аналог визы для дипломатов, бизнесменов и предпринимателей). Максимальный срок пребывания будет составлять 60 дней.

Туристические группы из стран АСЕАН, которые приезжают в город Гуйлинь. В список государств входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Если вы обладаете постоянным или временным видом на жительство в Китае.

Только в таких случаях не нужна виза в Китай для россиян, во всех остальных туристам стоит сделать её и спокойно посещать страну.

Выдача всех типов виз была возобновлена в 2023 году 15 марта, теперь россияне могут:

приехать в КНР по ещё действительным визам, которые были выданы до 28 марта 2020 года;

приобретать все разновидности виз.

Документы на визу в Китай

Читатели поняли, что нужна виза в Китай для россиян, поэтому стоит уточнить и полный перечень документов, которые понадобятся для получения визы:

Заграничный паспорт (должны быть представлены как оригинал, так и копия). Оригинал должен быть со сроком действия больше 6 месяцев, а также в нём должны быть пустые странички (их количество — не меньше 3) для проставления визы.

Заполненная анкета и распечатанная страница, которая подтверждает прохождение этой анкеты. Анкетирование нужно пройти в онлайн режиме, а после распечатать и поставить на ней свою подпись. Обязательно потребуется распечатать ещё и страничку, на которой подтверждено прохождение регистрации. Перед сдачей обязательно перепроверьте все данные.

Фото: электронное и на анкете. Фотография должна соответствовать вполне привычным требованиям: анфас, без головных уборов, цветное и сделано совсем недавно. Размер: 3,3 на 4,8 сантиметра

Подтверждение записи на приём получения визы, нужна распечатка. Записаться нужно будет онлайн, а позже лишь приложить её к остальному набору документов.

Копия российского паспорта. Нужно будет отксерокопировать страницу с данными и регистрацией проживания.

Если ранее туристу выдавалась виза, то её также потребуется приложить в виде копии и оригинала. Если виза в Китай уже была ранее получена, то нужно будет предоставить копию страницы с данными старого загранпаспорта и копию страницы, на которой поставлена виза. Если же за это время была сменена фамилия, то потребуется приложить документ, который подтвердит смену фамилии.

Страховой полис на весь период пребывания в Китае.

Если поездка в Китай ваша личная инициатива, то потребуется отксерокопировать бронь билетов в оба конца. То есть, заранее предстоит побеспокоиться о том, чтобы получить билет и сразу обратно в Россию.

Также если поездка в Китай ваша инициатива, то потребуется добавить к перечню документов ещё и документ, подтверждающий бронь в гостинице Китая. Потребуется официальный документ, который будет выдан отелем, он должен быть заверенным, на нём должна быть печать и подпись, также должны быть указаны даты поездки, названия, адреса и телефона гостиницы. Запросить подобный бланк можно от отеля через электронную почту, контактные данные обычно находятся на официальной странице гостиницы.

Документы для бизнес визы в Китай:

Если же поездка будет осуществляться через туркомпанию или китайскую организацию, то также потребуется прикрепить письмо-приглашение на поездку в Китай. Письмо должно буде содержать следующую информацию:

ФИО, дата рождения, пол туриста;

вся информация о маршруте туриста, то есь, нужно сообщить дату вылета туда и обратно, весь маршрут;

данные о приглащающей стороне (например, данные компании или туркомпани), которая и приглашает туриста.

Стоит учитывать, что Китай достаточно строго относится к коронавирусным нормам, поэтому за 48 часов до вылета вам придётся либо пройти ПРЦ-тест, который будет отрицательным.

Как можно получить визу в Китай?

После того как было понято, что нужна виза в Китай для россиян, чтобы посетить эту страну, возник следующий вопрос: как нужно оформлять визу в Китай? Для этого нужно последовательно выполнить все нижеописанные шаги.

Собрать все документы

Более подробно о списке всех документов рассказывалось выше. Вам нужно будет обязательно собрать загранпаспорт, заполненную анкету (дальнейший шаг), фото, брони билетов и отеля и другие документы.

Заполнение анкеты онлайн

Первым делом предстоит заполнить анкету онлайн, она будет отображаться при переходе на ссылку. После заполнения туристу лишь потребуется распечатать её и ту страницу, которая подтверждает заполнение анкеты. Потребуется также подписать обе распечатки. Для заполнения анкеты следуйте инструкции:

Перейдите по вышеуказанной гиперссылке и выберите материк, на котором находится страна проживания. Россиянам нужно будет кликнуть «Европа» и выбрать город проживания. После вас перекинут на следующую страницу, где будут указаны основные правила заполнения анкеты. Чтобы приступить к заполнению, нужно кликнуть «Начало заполнения». Сверху анкеты будет указан номер заявления, он может понадобиться для восстановления данных и бронирования. Можно приступать к заполнению. Анкета состоит из 10 страниц, каждая из них посвящена отдельной теме. Потребуются вполне привычные данные: персональная информация (имя, фамилия, фото, дата и место рождения); информация о работе; образование; информация о семье и многое другое. После заполнения анкеты её нужно отправить, распечатать её и ту, страницу, которая подтверждает прохождение и заполнение анкеты.

Рекомендации по заполнению анкеты

К основным рекомендациям по заполнению анкеты относятся:

Рекомендуется заполнять анкету строго по порядку, так как в противном случае вас просто не пропустит на следующую страницу. Но позже можно написать к ранее заполненным страницам, для этого нужно будет запомнить номер заявления и перемещаться по разделам.

Фамилия, пол, дата рождения должны совпадать с данными актуального заграничного паспорта.

Если вас нужна срочная виза, которую нужно сделать в ближайшие дни, то рекомендуется нажать «Срочный», в таком случае виза будет изготовлена в ближайшее время.

Можно запросить разные виды виз: однократную (выполнится лишь один въезд), двухкратную (въезд будет выполнен два раза) или многократную (по визе можно будет въезжать в Китай несколько раз до истечения срока её действия). Но даже если вы запросите одну визу, то по факту может быть выдана другая, это связано с решением консульства.

После заполнения анкету стоит несколько раз перепроверить, так как при наличии ошибок визу могут просто не выдать. Заполнять нужно электронно, исправлять ошибки в уже распечатанном документе запрещено.

Запись на приём в консульство КНР или посольство

Консульства и посольства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Иркутске, Владивостоке и Екатеринбурге. Нет каких-либо ограничений по месту жительства, записываться можно на приём в совершенно любом консульстве. Опытные путешественники рекомендуют записываться заранее (за 1,5-2 месяца до даты вылета).

В назначенное время и в назначенном месте вам предстоит подать документы в выбранной консульство или посольство.

Оплата визы

Виза буде готова уже на пятый день, но если нужно сделать это срочно, то крайне рекомендуется заказать услугу срочного оформления (через один рабочий день) или даже сверхсрочного (на следующий день). Дальше предстоит оплатить визу, сделать это можно только при помощи карты, так как наличные деньги у вас никто не примет.

Куда нужно подавать документы на визу в Китай?

Место для подачи документа должно совпадать с посольством или консульством, которое было выбрано в анкете. Записываться на приём в консульство или посольство необходимо онлайн по следующей ссылке: https://avas.mfa.gov.cn/qzyyCoCommonController.do?yyindex&locale=zh_CN. Вам предстоит выбрать материк, на котором вы проживаете. То есть, россиян нужно выбрать «Европа». Дальше нужно будет кликнуть на страну проживания и город, где вам будет удобно подать документы. Пользователю будут показаны основные правила заполнения этой формы.

ВАЖНО. Все данные нужно заполнять исключительно на английском или китайском языках.

После вам нужно будет заполнить небольшую форму, которая включает в себя следующие данные: имя, фамилия, контактный номер, адрес электронной почты и номер бланка заявления на визу. Затем нужно будет следовать указаниям на сайте и выбрать свободные дату и время подачи заявления. Вам будет отображено подтверждение записи на приём, его также потребуется распечатать и взять с собой в консульство.

Виза в Китай для ребёнка

Если нужна виза в Китай для россиян с ребёнком, то её также можно будет получить. Ребёнок до 18 лет наравне со взрослыми может спокойно посетить Китай. Можно будет оформить разрешение с возможностью однократного или многоразового пересечения границы иностранного государства.

Допускается вписать ребёнка в заграничный паспорт одного из родителей, в таком случае виза в Китай для них будет общей, но стоимость услуг по оформлению и консульский сбор будут рассчитываться индивидуально и в полном объёме, что для взрослого, что для ребёнка. На несовершеннолетнего предстоит собрать такой же объём документов и подать визу и на него.

Как долго делается виза в Китай?

Если вам нужна виза в Китай для россиян, то обычно срок составляет 5 рабочих дней, если вы не решитесь приобрести срочную или экспресс визы. В таких случаях срок будет намного меньше, для срочной — 2 рабочих дня, а для экспресс-визы — один рабочий день. Но стоимость таких виз будет дороже, придётся переплатить пару тысяч. Также стоит учитывать, что переплата не всегда даст должный результат, изготовление визы могут задержать, поэтому об изготовлении визы стоит позаботиться заранее.

Как оформить регистрацию в Китае?

После того как иностранец прилетел в Китай, ему предстоит оформить временную регистрацию на территории страны, в противном случае он получит штраф 500 CNY (около шести тысяч рублей) за каждый день просрочки.

Если турист проживает в отеле, то выполнить регистрацию обязан отель, это нужно уточнять индивидуально в отеле перед заездом. Если же путешественник проживает в гостинице, то ему предстоит обратиться в полицейский участок по месту проживания с договором аренды.

В некоторых городах можно выполнить электронную регистрацию, например, в Шанхае. Учитывайте, что сделать это нужно в течение 24 часов с прилёта.

Виза в Китай сейчас оформляется преимущественно через агентов, так как самостоятельно её получить довольно тяжело. Выбирая визовый центр ориентируйтесь на отзывы, репутацию и предоставляемую информацию на сайтах агентств.

Многие визовые центры не имеют профиля оформления виз в Китай и пишут откровенную ерунду, при этом даже список документов дают неверный. Также, многие манипулируют ценой. Пишут цены типа от 1990 рублей или от 3000 рублей, но не пишут о том, что это только часть пошлины! Цель просто затянуть вас “выгодной” ценой, а потом раскрутить по полной. Иногда происходят вопиющие случаи, когда визовые центры вытягивают до 60 000 рублей за оформление, но при этом цена начиналась всего с нескольких тысяч рублей. К таким точно не стоит обращаться.

Мы против такого подхода и сразу пишем фиксированную цену без сюрпризов! Адекватные визовые центры сразу озвучивают цену, которая не меняется в процессе оформления визы в Китай.

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