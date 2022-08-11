Подача документов в Консульство

Подготавливаем и отправляем пакет необходимых документов и справок для оформления визы + оплачиваем консульские и сервисные сборы. У нас есть возможность отправить документы уже на следующий день после обращения. Без предварительной записи. Это позволит оформить шенгенскую визу без задержек.