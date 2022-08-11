Оформить шенгенскую визу в Москве в срок от 10 дней с гарантией получения 100%
Оформить шенгенскую визу в Москве в срок от 10 дней с гарантией получения 100%
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Оформить шенгенскую визу можно за 3 простых шага без очереди
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Заполнение анкеты на визу
Правильно оформим и заполним ваши данные для анкеты. Это позволит избежать задержек и конечно же отказа на самом первом этапе.
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Подача документов в Консульство
Подготавливаем и отправляем пакет необходимых документов и справок для оформления визы + оплачиваем консульские и сервисные сборы. У нас есть возможность отправить документы уже на следующий день после обращения. Без предварительной записи. Это позволит оформить шенгенскую визу без задержек.
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Получение готовой визы шенген
По истечению срока, указанного в договоре (или раньше), присылаем вам уведомление о готовности шенгенской визы. Вы можете забрать её сами либо мы вышлем визу на дом курьером.
Поможем оформить шенгенскую визу в Москве с гарантией в срок от 10 дней
Вы можете оформить шенгенскую визу без предварительной записи. Узнавайте подробности на консультации
Помогаем оформить шенгенскую визу для:
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Подростков до 18 лет
Взрослых от 18 лет
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Поможем оформить шенгенскую визу спокойно и с гарантией. Без отказа и длительного ожидания
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Юрий Эшмаков
Владимир Ковалевич
Евгения Саксонова
Виктория Марченко
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Поможем оформить шенгенскую визу даже в самых сложных случаях:
Отвечаем на вопросы
Сколько стоит оформить шенгенскую визу в Москве?
Оформить шенгенскую визу в Москве через наш визовый центр можно от 5 900 рублей. На цену влияют следующие факторы:
- Насколько срочно нужна шенгенская виза;
- Имеется ли у вас действующий загранпаспорт. Если документа нет, то вы можете получить загранпаспорт у нас;
- Был ли ранее отказ в визе шенген. Если отказ был, поможем устранить причину и оформим визу шенген с гарантией.
Каждый случай рассматривается индивидуально. Для групп лиц предусматриваются скидки. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону для получения расчета стоимости:
8 495 255 45 35
Какие документы необходимо собрать, чтобы оформить шенгенскую визу?
Стандартный пакет документов на визу шенген состоит из следующих пунктов:
- заявление с подписью аппликанта, оформленное на английском или на национальном языке;
- актуальное цветное фото на белом фоне, размер — 3,5 х 4,5 ( 70-80% должно занимать лицо, не прикрытое волосами, головной убор и очки лучше снять);
- действующий загранпаспорт (не менее 3 месяцев после окончания срока получаемой визы), а также копии страниц с фото и личными данными;
- банковская выписка, дорожные чеки, данные о спонсоре, приглашение или другие подтверждения благосостояния заявителя;
- справка с места работы (свидетельство предпринимателя, справка из вуза);
- универсальный для стран Европы страховой полис.
Дополнительные документы на шенгенскую визу:
- Свидетельство о браке;
- Подтверждение наличия собственности;
- Свидетельство о регистрации бизнеса на территории РФ;
- Иные документы, подтверждающие вашу связь с Родиной.
Наши специалисты помогут собрать все необходимые документы. Фото на визу также входит в стоимость.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
Каковы сроки оформления шенгенской визы?
На данный момент минимально возможный срок получения шенгенской визы от 10 дней. У нас есть возможность подать документы уже на следующий день без предварительной записи и очередей.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
Можно ли оформить шенгенскую визу с гарантией?
Мы предоставляем 100% гарантии получения шенгенской визы, которые зафиксированы в договоре:
- цена не измениться в процессе оформления шенгенской визы;
- сроки получения обсуждаются и фиксируются в договоре;
- если вы получили отказ в шенгенской визе, то мы полностью возвращаем деньги.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
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