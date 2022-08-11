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Оформить шенгенскую визу в Москве в срок от 10 дней с гарантией получения 100%

Оформить шенгенскую визу в Москве в срок от 10 дней с гарантией получения 100%

  • Подача документов на следующий день без очереди
  • С 2015 года оформили +9 350 виз
  • При заказе Шенген + загранпаспорт скидка 20%
  • Гарантия возврата денег в случае отказа
  • Подача документов без очереди
  • С 2015 года оформили +9 350 виз
  • Скидка 20% на загранпаспорт+шенген
  • Гарантия возврата денег в случае отказа
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Оформить шенгенскую визу в Москве

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  • 5.0 (153 отзыва)

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  • 5.0 (34 отзыва)

Оформить шенгенскую визу можно за 3 простых шага без очереди

Оформить шенгенскую визу в Москве

  • Заполнение анкеты на визу

    Правильно оформим и заполним ваши данные для анкеты. Это позволит избежать задержек и конечно же отказа на самом первом этапе.

  • Подача документов в Консульство

    Подготавливаем и отправляем пакет необходимых документов и справок для оформления визы + оплачиваем консульские и сервисные сборы. У нас есть возможность отправить документы уже на следующий день после обращения. Без предварительной записи. Это позволит оформить шенгенскую визу без задержек.

  • Получение готовой визы шенген

    По истечению срока, указанного в договоре (или раньше), присылаем вам уведомление о готовности шенгенской визы. Вы можете забрать её сами либо мы вышлем визу на дом курьером.

Поможем оформить шенгенскую визу в Москве с гарантией в срок от 10 дней

Вы можете оформить шенгенскую визу без предварительной записи. Узнавайте подробности на консультации

Получить шенгенскую визу

Помогаем оформить шенгенскую визу для:

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Детей до 14 лет

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Подростков до 18 лет

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Взрослых от 18 лет

Тройная гарантия по договору
Поможем оформить шенгенскую визу спокойно и с гарантией. Без отказа и длительного ожидания

Оформление загранпаспорта и визы в Москве
Цена не изменится в процессе работ

Вы сможете оформить шенгенскую визу в строгом соответствии с договором, где будет зафиксирована стоимость оформления визы

Гарантия сроков

Срок выдачи шенгенской визы четко прописан в договоре. Если по вине наших специалистов срываются сроки, то мы возвращаем деньги за услуги

100% гарантия получения шенгенской визы

Если по нашей вине вы получаете отказ в шенгенской визе, то мы возвращаем деньги за услуги

Оформление загранпаспорта и визы в Москве

Узнайте, сколько стоит оформить шенгенскую визу в Москве с гарантией и без очереди

Стоимость шенгена зависит от срочности и сложности в вашем случае. Узнайте точную стоимость на консультации со специалистом

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Отзывы клиентов

Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
Отзывы на оформление загранпаспортов и виз Visa Guru
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Команда специалистов

Вас интересует, как получить шенгенскую визу в Москве без предварительной записи и очереди?

Вы можете задать все вопросы нашим специалистам и получить подробную консультацию бесплатно

Задать вопрос специалисту

Поможем оформить шенгенскую визу даже в самых сложных случаях:

  • Вы из Крыма
  • Вы хотите оформить шенгенскую визу срочно
  • Ранее у вас был отказ в шенгенской визе
  • Если Вы безработный, студент или пенсионер
  • Нет регистрации в Москве и Московской области
  • Нет вообще регистрации нигде
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Оформить шенгенскую визу в Москве

Вы можете оставить заявку или позвонить по телефону:

8 495 255 45 35

Вы можете оставить заявку или позвонить по телефону:

8 495 255 45 35

Отвечаем на вопросы

Оформить шенгенскую визу в Москве через наш визовый центр можно от 5 900 рублей.  На цену влияют следующие факторы:

  • Насколько срочно нужна шенгенская виза;
  • Имеется ли у вас действующий загранпаспорт. Если документа нет, то вы можете получить загранпаспорт у нас;
  • Был ли ранее отказ в визе шенген. Если отказ был, поможем устранить причину и оформим визу шенген с гарантией.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Для групп лиц предусматриваются скидки. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону для получения расчета стоимости:

8 495 255 45 35

Стандартный пакет документов на визу шенген состоит из следующих пунктов:

  • заявление с подписью аппликанта, оформленное на английском или на национальном языке; 
  • актуальное цветное фото на белом фоне, размер — 3,5 х 4,5 ( 70-80% должно занимать лицо, не прикрытое волосами, головной убор и очки лучше снять);
  • действующий загранпаспорт (не менее 3 месяцев после окончания срока получаемой визы), а также копии страниц с фото и личными данными;
  • банковская выписка, дорожные чеки, данные о спонсоре, приглашение или другие подтверждения благосостояния заявителя;
  • справка с места работы (свидетельство предпринимателя, справка из вуза);
  • универсальный для стран Европы страховой полис.

Дополнительные документы на шенгенскую визу:

  • Свидетельство о браке;
  • Подтверждение наличия собственности;
  • Свидетельство о регистрации бизнеса на территории РФ;
  • Иные документы, подтверждающие вашу связь с Родиной.

Наши специалисты помогут собрать все необходимые документы. Фото на визу также входит в стоимость.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:

8 495 255 45 35

На данный момент минимально возможный срок получения шенгенской визы от 10 дней. У нас есть возможность подать документы уже на следующий день без предварительной записи и очередей.

Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:

8 495 255 45 35

Мы предоставляем 100% гарантии получения шенгенской визы, которые зафиксированы в договоре:

  • цена не измениться в процессе оформления шенгенской визы;
  • сроки получения обсуждаются и фиксируются в договоре;
  • если вы получили отказ в шенгенской визе, то мы полностью возвращаем деньги.

Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:

8 495 255 45 35

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