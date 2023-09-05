Эксперты в сфере туризма отмечают, что визовое законодательство Болгарской Республики является самым простым и дружественным для россиян, среди всех государств Европейского Союза. Стандартная виза в Болгарию для россиян делается быстро и недорого, если сравнивать с другими странами Европы. Обладатели Шенгена вообще могут не беспокоится о получении болгарского разрешения на въезд. Шенген позволяет им оставаться на территории Республики Болгария на протяжении трех месяцев.

Если вам необходима помощь в оформлении визы в Болгарию, звоните в наш визовый центр VISA GURU: 8 495 255 45 35 Сделаем визу в течении 7 дней с гарантией!

Нужна ли Виза в Болгарию для россиян?

По действующему болгарскому законодательству, на 2023-й год виза в Болгарию для россиян по-прежнему необходима. Это обязательное условие для граждан России, которые планируют понежиться на болгарских курортах или нанести в страну визит в виде деловой поездки. Визовый режим между Болгарской Республикой и РФ, говорит о том, что в Болгарию нужна виза и для ее оформления, следует обращаться в визовый центр. Сейчас россиянам доступны четыре типа болгарских разрешений на въезд, это:

тип «С» (кратковременное разрешение, действие которого не превышает трех месяцев с одним или двумя въездами на территорию болгар, актуальна для туристов и предпринимателей);

тип «D» (долговременные въездные визы, рассчитанные на годичное или полугодичное пребывание на болгарской территории, это национальная мультивиза, позволяющая ее обладателю въезжать и покидать Болгарию много раз. Мультивизы типа «Д» с годовалым сроком действия, чаще всего используются специалистами, работающими на болгарских предприятиях, зарубежными студентами, которые учатся в местных ВУЗах);

групповые визы туристам в Болгарии (выдаются путешественникам, которые имеют гражданство одной страны, объединившиеся в группу для подачи заявки на оформление. Групповые разрешения рассчитаны на однократный въезд с пребыванием в государстве не больше 30-ти дней);

(выдаются путешественникам, которые имеют гражданство одной страны, объединившиеся в группу для подачи заявки на оформление. Групповые разрешения рассчитаны на однократный въезд с пребыванием в государстве не больше 30-ти дней); тип «А» (транзитные разрешения, время действия которых составляет от двух до девяноста дней, подобный документ оформляется путешественниками, пересекающими болгарскую границу при поездке в третьи страны, используют бизнесмены и рабочие).

Существует и иммиграционная мультивиза, которая выдается гражданам России, желающим получить ВНЖ сроком на один год или перебраться в Болгарию на ПМЖ. Как и прежде, разрешительные документы на въезд выдаются россиянам в стандартном режиме, без существенных изменений.

Посещение Болгарии по документам других стран

Болгарская Республика представляет собой государство, в которое можно въехать по национальным визам соседних стран. Приехать в гости к болгарам можно в том случае, если в паспорте гражданина России проставлены визовые штампы Хорватии, Республики Румыния и Кипра. С 2014-го года въездные документы этих государств равнозначны внутренним болгарским визам.

Срок дозволенного проживания в стране будет значительно ограничен и составит не больше девяноста дней на протяжении каждых 180-ти суток. Впрочем, виза в Болгарию для россиян обладает аналогичными показателями.

Идентичным образом, оформив визу в Болгарию в РФ, каждый россиянин может путешествовать в эти страны, не утруждая себя подготовкой дополнительной документации. Национальная отметка Болгарии на въезд, не позволяет посещать государства, которые входят в Шенгенский блок. Эта несправедливость будет устранена тогда, когда Болгарская Республика вступит в Шенгенскую зону.

Виза в Болгарию для россиян – список документов

Как и раньше, виза в Болгарию для россиян оформляется только при подаче в консульство или визовый центр полного пакета обязательной документации. При этом копии всех необходимых документов, независимо от их размеров, должны быть выполнены на цельном листе бумаги, формат которого относится к типу А4. Соискателю виза в Болгарию в Москве будет выдана только в том случае, если он предоставит следующий набор документов:

оригинальный действующий заграничный паспорт, копия его первого листка (время действия загранпаспорта должно истекать не раньше трех месяцев после завершения путешествия);

заполненное заявление-анкета (заполняется вручную заявителем с обязательной подписью);

цветная фотография размером 35 х 45 миллиметров (фото делается на белом фоне и должно полностью соответствовать международным требованиям, принятым к исполнению в Европе);

ксерокопии всех страниц внутреннего паспорта гражданина РФ;

туристическая страховка (медицинский полис должен действовать на все время путешествия, сумма страхования должна соответствовать или превышать тридцать тысяч евро);

ксерокопии авиабилетов или талонов на поезд (в билетах отмечается время отбытия и личные данные туриста);

копия выписки, подтверждающая бронирование номера в гостинице (указываются реквизиты отеля, количество проживающих человек, их данные, дата проживания и время выезда);

официальная справка с места трудоустройства (в документе должны быть отмечены должность гражданина, сумма его зарплаты и контактные данные организации, в справке проставлены печати и присутствует подпись руководителя предприятия);

подтверждение финансовой состоятельности туриста (выписка с банковского счета, дорожные чеки, справка о приобретении валюты).

Российский гражданин должен предъявить банковскую выписку, подтверждающую наличие у него необходимой денежной суммы из ежедневного расчета в 55-ть евро в день. Минимальная сумма не должна быть ниже 500 евро на все время путешествия. После подачи документации, виза в Болгарию для россиян попадает в специальные реестр, что позволяет соискателю следить за изменением ее статуса через интернет ресурсы.

Когда должна быть оформлена виза в Болгарию для россиян?

Для того чтобы посетить Болгарскую Республику некоторой категории российских граждан ненужно оформлять разрешение на въезд. Держатели активных двукратных и многоразовых Шенгенских виз, владельцы долгосрочных разрешений и видов на жительство (ВНЖ должно быть выдано государствами, входящими в Шенгенский блок) краткосрочная виза для проживания на болгарской территории не нужна. Имеющиеся документы позволяют беспрепятственно въезжать в это балканское государство без дополнительных разрешающих штампов.

Владельцы таких документов имеют полное право на посещение Болгарии при строгом соблюдении таких требований: количество посещений и визовый коридор путешествия, установленные Шенгеном, не должны быть израсходованы. Другими словами, виза в Болгарию для россиян (Шенгенская) должна иметь статус действующей, с запасом разрешенных болгарами въездов.

В любом другом случае потребуется оформить визу в Болгарию, так как между ней и Россией отсутствует безвизовый режим.

Что потребуется для получения визы в Болгарию?

Полный перечень условий, позволяющих без проблем получить визу «Д» в Болгарию, можно найти на официальном портале ВЦ VFS Global. Перед тем, как подавать заявление, нужно заранее определиться с категорией въездного разрешения и выбрать визовый центр. После этого следует записаться на прием, оставив заявку на сайте ВЦ. Там же можно более подробно ознакомиться с актуальными рекомендациями, оставленными для будущих гостей Болгарской Республики. Из профессиональных советов следует отметить следующие:

на прием в визовый центр необходимо прибыть минут за 15-ть до назначенного срока. Если опоздать, тогда сотрудники ВЦ перенесут встречу на другое время другого дня;

друзья, знакомые, близкие родственники и другие сопровождающие заявителя не допускаются в кабинет визового центра. Исключение делается для лиц, которые сопровождают инвалидов, пожилых людей, несовершеннолетних детей;

если возникнет такая необходимость, заявку разрешается подавать через посредника. Главным требованием в данном случае будет наличие нотариально заверенной доверенности на представителя;

с собой необходимо принести оригиналы и ксерокопии всей обязательной документации, включая и загранпаспорт. Если в ВЦ будет представлен не полный пакет требуемых документов или досье будет неправильно заполнено, вероятность отказа в получении разрешающего въезд в страну штампа увеличится многократно. Процесс оформления затянется на несколько месяцев;

после подачи заявки нужно заплатить за консульский и дополнительный сервисный сбор, кроме лиц, освобожденных от этих взносов (инвалиды, дети до 6-ти лет);

обязательным условием для рассмотрения досье является подписание туристом письменного согласия, разрешающего ВЦ обработку индивидуальных данных;

для получения готового разрешения и загранпаспорта рекомендуется взять с собой договор и чек, подтверждающий оплату существующих сборов. В этом случае виза в Болгарию для россиян будет гарантированно получена.

Если в гости к болгарам планируют поехать несколько граждан России (друзья, семейный отдых), то по уставу визового центра на каждого путешественника делается индивидуальная запись. На прием в консульство можно записаться на официальном портале, для чего понадобиться создать личный кабинет. Для оформления штампа, жителям Питера нужно лично прибыть в представительство VFS Global. При необходимости (по уважительной причине) сотрудники ВЦ могут приехать к заявителю на дом и подробно расскажут, что еще требуется сделать и как получить визу в Болгарию с максимальным удобством.

Требования к документам на визу в Болгарию

Чтобы ускорить процесс оформления и как можно быстрее получить заветный штамп, разрешающий посещение Болгарской Республики, требуется выполнить ряд требований, предъявляемых к собранному досье. Виза в Болгарию для россиян будет гарантированно выдана, если подаваемые документы сложить в предписанном порядке. Первым в списке значится загранпаспорт заявителя, затем идут:

заполненная анкета с вклеенной в нее фотокарточкой;

копия главной страницы заграничного паспорта;

документация, объясняющая цель путешествия;

медицинская страховка;

бронь на приобретенные билеты;

справка с места постоянного трудоустройства;

выписки, подтверждающие финансовую состоятельность;

дополнительная документация.

В зависимости от категории выезжающего гражданина, к дополнительным документам могут относится: пенсионное удостоверение (копия), свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица, ксерокопии документации, подтверждающей родственные связи с туристом, копия студенческого билета, справка об оплаченном трансфере, если перелет с пересадками, спонсорская справка об оплате путешествия.

Причины возможного отказа в болгарской визе

При подаче заявки на получение разрешения на посещение Республики Болгария, существует небольшая вероятность отказа. Гражданину России болгарское консульство может отказать во въезде по следующим причинам:

если у россиянина есть собственная фирма на болгарской территории;

у гражданина имеется личная недвижимость в Болгарии;

неполный пакет предоставленной документации;

в анкету внесены ложные данные, ошибки при оформлении досье;

наличие судимости за преступления, совершенные на болгарской земле;

отсутствие достаточного количества денежных средств.

Во всех перечисленных случаях (за исключением судимости) россиянину потребуется оформление визового разрешения другой категории для: бизнес поездки, для неорганизованных туристов, иммиграционные документы типа «D», для частного посещения, транзитной поездки. Каждая виза в Болгарию для россиян имеет разное время действия – от 90 дней пребывания на болгарской территории, до 5-ти лет беспрерывного проживания.

Важная информация! Владельцы мультивиз, разрешающих посещение болгарских территорий, обязаны минимум один раз побывать в любой стране, входящей в шенгенский блок. Идентичные условия теперь распространяются на держателей румынских национальных мультивиз, въездных разрешений Хорватской Республики и Кипра, которые позволяют посещать болгар в их государстве.