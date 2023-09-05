Вместе с Хорватией, Румынской Республикой и Кипром, Болгария обладает особенным въездным режимом. Это делает страну наиболее популярной для туристических поездок среди россиян. Как и прежде, для посещения государств сначала необходимо получить визу в Болгарию одноразового или многократного типа. Список требований болгар, предъявляемый к получению туристической визы или транзитной, существенно отличается от списка их шенгенских коллег.

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Существует две категории болгарских виз – краткосрочная, относящаяся к типу «С» и долгосрочная типа «Д». Самая распространенная и востребованная – тип «С». Получить визу в Болгарию этой категории проще, быстрее и дешевле. Такое разрешение чаще всего запрашивают туристы, спортсмены, родственники проживающих в Болгарии россиян. На болгарской территории она позволяет находиться не более 3-х месяцев подряд.

Вторая категория болгарского разрешения на въезд – тип «D», популярна у тех граждан, которые намерены проживать в стране больше 90 дней, неопределенно долго, или остаться в Болгарской Республике на ПМЖ. Возможные причины для этого – работа, учеба, семейные обстоятельства.

Долговременная виза оформляется самим претендентом через Генконсульства в Петербурге и Екатеринбурге или дипломатическое посольство в Москве. Краткосрочное разрешение можно получить через туристические агентства или визовые центры. Там же можно более подробно узнать, как получить визу Болгарии гражданину России, чтобы стать постоянным резидентом.

Как получить визу в Болгарию: собираем документы

Сейчас получить визу в Болгарию гражданам России можно в прежнем режиме, как и несколько лет назад. Сохранился и пакет необходимых документов, как стандартных, так и дополнительных. Чтобы получить транзитную визу в Болгарию или разрешение иной категории, требуется предоставить в посольство следующую документацию:

заполненная и собственноручно подписанная визовая анкета (все пункты досье должны быть обязательно заполнены);

действующий заграничный паспорт с ксерокопиями первой страницы (время действия загранпаспорта должно быть не меньше девяносто дней после завершения предполагаемого визита);

одна фотография, выполненная в цвете (размер фото должен составлять 3,5 х 4,5 см, цвет фона белый, фотоснимок полностью соответствует международным стандартам, распространенным в Европе);

страховой полис, действительный в государствах ЕС на весь срок путешествия (минимальная сумма покрытия страховки составляет не меньше 30-ти тысяч евро);

российский паспорт и ксерокопии всех его страниц;

справки и выписки, подтверждающие бронь на гостиничный номер (в броне указывается срок поездки, подтверждение оплаты за номер и контактная информация отеля);

копии (или оригинал) авиабилетов в оба конца с проставленными датами (при автомобильной поездке нужно иметь при себе копию техпаспорта машины, Грин карту, водительское удостоверение);

справку с места трудоустройства или учебного заведения (в справке должны быть отображены данные о занимаемой должности, сумме заработной платы, необходимые печати и контактные телефоны организации);

документация, подтверждающая финансовую состоятельность (выписка счета в банке, чеки о приобретении валюты, дорожные чеки, не меньше 500 евро из расчета 50-т евро в сутки).

Гарантированно получить визу в Болгарию без этих документов у выезжающего гражданина не получится. Прежде чем подать заявление рекомендуется собрать полный пакет документации. Главное – выполнить все без ошибок с первого раза, тогда разрешение на въезд в Болгарскую Республику оформят быстро и без каких-либо проблем.

Сроки действия визы в Болгарию

Республика Болгария получить визу в Москве предлагает различного срока действия. По времени активности визовое разрешение делится на: однократное, двукратное и многократное. Однократное въездное разрешение дает пользователю право на разовый въезд в государство и пребывание в нем до 90 суток в пределах 6-ти месяцев со дня приезда. Конкретное время присутствия в стране напечатано на визовой наклейке.

Двукратная виза позволяет туристу сделать два въезда в страну и пробыть в ней до 3-х месяцев с момента первого прибытия. Держатели двукратного разрешения на посещение Болгарской Республики не имеют права въезжать в государство два раза, через один и тот же пограничный пост.

Многократная трехмесячная – активна на протяжении девяноста дней. Документ разрешает заявителю многократный въезд и открывает общее пребывание в стране сроком до 90 суток. Это самый распространенный вариант, который выбирают россияне, чтобы получить визу в Болгарию для деловых поездок.

Многоразовая шестимесячная – срок действия документа рассчитан на шесть месяцев. Разрешение позволяет въезжающему лицу многократное посещение государства и беспрерывное пребывание в нем сроком до трех месяцев. Аналогична трехмесячной, только имеет увеличенный срок активности. Получить визу в Болгарию сейчас можно в болгарском посольстве, туристическом агентстве или в визовом центре.

Многократная годовая – действительна на протяжении одного года. Разрешение открывает для пользователя многоразовый въезд и общее проживание на болгарской территории до 90 суток в течение 6-ти месяцев с момента первого посещения. Конкретное время пребывания отмечено на визовом вкладыше.

Для транзитного проезда через границы Болгарской республики в третьи страны, требуется получить транзитную визу (однократную, многоразовую или двухразовую). Документ позволяет въехавшему лицу оставаться в Болгарии до 5-ти суток за каждое посещение.

Как получить визу в Болгарию – инструкция для россиян

Для того чтобы получить туристическую визу в Болгарию или въездное разрешение иного типа, требуется предоставить обязательный пакет документов. Досье подается двумя способами. Вариант первый – предварительная запись в генконсульство в Москве или Петербурге. Заявка подается за 14-ть суток до предполагаемого времени поездки. Записаться на прием можно по телефону консульства, строго с 13-ти часов до 16-ти часов рабочего дня.

Вариант второй – обращение в визовые центры государства. Получить визу в Болгарию можно воспользовавшись адресами официальных центров, которые опубликованы на главном интернет-портале консульства. Визовые центры расположены в крупных городах РФ, таких, как: Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и другие. Независимо от места постоянной прописки, подать заявление можно в любое болгарское представительство. Предварительная запись не требуется.

Стандартные сроки оформления

Документы следует подавать не ранее 3-х месяцев и не позднее шести дней до числа предстоящего путешествия, при стандартном рассмотрении. Необходимо учитывать тот факт, что для оформления требуется время на пересылку документации в посольство и обратно из региона заявителя.

Чтобы получить визу в Болгарию быстро, существует вариант срочно оформления разрешения на въезд и экспресс вариант. Срочный заказ – уходит двое суток, экспресс оформление выполняется за один рабочий день. Стоимость выше и в большинстве случаев срочные документы оформляются на один выезд. Классическая болгарская виза делается в течение 4-7 дней.

Этапы получения въездного разрешения в Болгарию

Получить визу в Болгарию краткосрочного типа самостоятельно не получится. Потребуется воспользоваться профессиональными услугами визового центра. Долгосрочное разрешение категории «D» делается только в посольстве Болгарской Республики или в ее консульствах в Питере, Москве и Екатеринбурге.

Этап первый – заполнение анкеты (она же опросник, визовое заявление). Сделать это нетрудно – необходимо правдиво отвечать на все вопросы. Вторым этапом выполняется сбор необходимой документации. Список обязательных документов можно узнать на официальном портале визового центра VFS Global. Приобретение страховки – третий этап. Купить можно общий полис на несколько туристов или индивидуальную страховку на каждого заявителя. При покупке группового полиса, требуется, чтобы каждый путешественник был внесен в страховку поименно.

Существует два способа приобретения медицинской страховки. Первый – покупка у страховых агентов, которых всегда много вблизи визовых центров. Второй способ – купить полис через интернет. Этот метод позволяет самостоятельно выбрать набор опций, страховую компанию, стоимость страхового покрытия (сумма не должна быть ниже 30 000 тысяч евро). На оформление полиса через интернет уходит не более 3-х минут, для покупки потребуется банковская карта и данные загранпаспорта. Второй способ позволяет получить визу «D» в Болгарию с экономией денежных средств и времени.

Как получить визу в Болгарию: подаем документы

Документация, для того чтобы получить визу в Болгарию краткосрочного типа, подается для оформления в визовый центр. Предварительная запись не требуется. Нужно прибыть в ВЦ по рабочему графику сбора документов и отдать досье сотруднику центра. Постановка на учет произойдет в течение 30-40 минут. За сервисный и консульский сборы можно расплатиться на месте, используя наличные деньги или карточку банка. Оплата происходит в рублях с учетом текущей стоимости евро.

Стоимость пошлины на оформление визы в Болгарию

Многие туристы интересуются – можно ли получить визу в Болгарию бесплатно? Лица с ограниченными возможностями любой группы и дети до шести лет, могут поучить разрешение на въезд в Болгарскую Республику бесплатно.

В остальных случаях стоимость для граждан России следующая: консульский сбор составляет 35 € (деньги идут в казну Республики Болгария), 19 евро придется заплатить за услуги ВЦ (сервисный сбор). В итоге получается 54 евро.