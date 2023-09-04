Транзитная виза в Болгарию позволяет беспрепятственно пересекать территорию страны. Путешественник должен учитывать требования документа, чтобы не нарушить действующее законодательство. Внимание рекомендуется уделить и этапу оформления визы. Особенности связаны с ее типом, сроком действия и набором документов, которые требуются для подачи на рассмотрение.

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Когда оформляется транзитная виза в Болгарию?

Оформить транзит через Болгарию необходимо, когда маршрут проходить через государство, но конечной точкой поездки является третья страна. Функция разрешающего проезд документа заключается в том, что виза позволяет находиться на территории на законных основаниях. Транзитная виза в Болгарию действует до 48 часов (2 суток). За этот период человек должен успеть сделать пересадку, если он совершает перелет или проехать на автомобиле до границы. По сути, транзит – краткосрочное пребывание человека. Виза подобного типа требуется, когда полет предполагает пересадку (выходить за пределы аэропорта нельзя) или в том случае, если нужно проехать на автомобиле.

Особенности получения визы

Транзитная виза в Болгарию выдается гражданам Российской Федерации в 2023 году на прежних основаниях. Ранее предлагалось оформлять ее непосредственно в зоне прилета и досмотра, но решение не было принято. Если путешественник из РФ вынужден сделать пересадку на другой рейс, то оформления транзита не является обязательным, но только тогда, когда он не будет покидать аэропорт. Если же человек захочет выйти за его пределы, то у него должна быть транзитная виза в Болгарию. Процесс оформления требуется пройти до момента вылета из России. Документ выдается в Посольстве республики в РФ. Он может быть выдан на:

Однократное пересечение границы.

Двукратный проезд через территорию страны.

Многократные поездки.

Все особенности требуется указывать в заявлении. Отсутствие транзитного разрешения допускается только для тех, кто имеет шенген с непросроченным действием.

К какой категории относится транзитная виза в Болгарию?

Транзитная виза в Болгарию, как и в любую другую страну, относится к категории C. Именно на нее нужно подавать документы. Документ требуется для всех рейсов, которые приземляются или только останавливаются в аэропорту республики перед продолжением полета до конечной точки маршрута.

Турист должен заранее узнать, нужна ли виза в Болгарию при транзите, поскольку каждый случай рассматривается индивидуально. Подобный документ потребуется и тем, кто проезжает на личном автомобиле. Нужно учитывать, что Болгария является частью Европы, поэтому каждый год через нее проходят иностранцы с целью посетить другие страны. Для того чтобы облегчить контроль и соблюсти все требования законодательства, необходима виза для кратковременного пребывания.

Транзитная виза в Болгарию — это полноценный иммиграционный документ. Он выдается путешественнику, который ненадолго остановится в стране, прежде чем продолжить движение по основному маршруту. Например, конечной точкой поездки является США, начальной – Россия. Человеку требуется сделать пересадку в аэропорту Болгарии, так как прямых рейсов нет. В этом случае в посольстве ему требуется запросить визу для транзита. Еще один момент, который нужно учитывать, касается того, что для некоторых стран транзитные визы являются неиммиграционными, что позволяет въезжать в страну назначения без нарушения действующего законодательства.

Виды кратковременных разрешений

Если требуется транзитная виза в Болгарию, то нужно иметь в виду, что подобный документ делится на несколько видов:

C1 – общая транзитная виза, выдаваемая для иностранных путешественников, проезжающих через страну с обязательной пересадкой или пересечением границы. Требуется для всех туристов, которые выбрали для отдыха, например, страны Европы.

C2 – транзитная виза в штаб-квартиру ООН. Она выдается для тех путешественников, которые связаны с различными зарубежными представительствами. Заявление на нее нужно подавать только тогда, когда имеется запрос или петиции непосредственно от подобного органа.

C3 – транзитная виза правительства иностранного государства. Этот документ предназначен для иностранных государственных служащих, которые совершают поездку через Болгарию с промежуточной остановкой до конечного пункта назначения. Цель поездки в этом случае должна быть связана с государственными заданиями или мероприятиями.

Учитывая перечисленные особенности, нужно внимательно выбирать тип документа и правильно указывать его в заявлении.

Транзитная виза в Болгарию в аэропорту

Транзитная виза в Болгарии, выдаваемая в аэропорту – это разрешение, которое оформляется путешественникам, пересаживающимся на рейс. Оформляется в любом болгарском аэропорту. Наличие подобного документа дает ее владельцу право остановиться и ждать перелета в страну назначения, не нарушая действующих законов, правил и правовых норм.

Нужно учитывать, что болгарские аэропорты не входят в зону шенгена. Несмотря на это, они предоставляют возможность гражданам стран шенгенского соглашения находиться на своей территории. Турист обязан предъявить в этом случае транзитную шенгенскую визу. Она позволяет останавливаться и ждать в международной транзитной зоне аэропорта перед вылетом в страну назначения, которая является конечным пунктом поездки.

Что можно делать с транзитной визой в аэропорту Болгарии?

Необходимо помнить и учитывать, что иностранный гражданин, который находится на территории республики с целью пересадки или проездом, ограничен во времени. Это означает, что превышение установленных норм приведет к нарушению действующих законодательных норм. Если турист находится на территории аэропорта, то он не имеет права выходить за его пределы.

Нарушение этой нормы может повлечь за собой соответствующее наказание. Одновременно с этим важно помнить о том, что существует необходимость в том, чтобы покинуть страну в течение 48 часов после прибытия. Имеется возможность сменить рейс или пересесть на другой вид транспорта, который следует до места назначения.

Что нельзя делать?

Подобный тип визы запрещает:

Оставаться в стране дольше установленного срока.

Устраиваться на работу.

Посещать родных и друзей.

Также нельзя на ее основании остаться в республике с целью дальнейшего получения ВНЖ или ПМЖ.

Основания для подачи заявления

Для того чтобы была оформлена именно транзитная виза в Болгарию, необходимо подать соответствующее заявление. В свою очередь, для подобного документа требуются основания:

Требуется смена рейса для того чтобы можно было добраться до конечной точки маршрута по воздуху.

Необходимо пройти пограничный контроль для того чтобы затем сдать багаж на стыковочный рейс.

Нужно пересечь территорию страны на машине для того чтобы затем продолжить поездку.

Если требуется остаться в республике, чтобы учиться, работать или лечиться, требуется оформить соответствующий цели тип визы. Транзит в этом случае не подойдет.

Для кого не может быть выдана транзитная виза в Болгарию?

Транзитная виза в Болгарию не может быть оформлена в аэропорту страны, если:

Заявитель является беженцем или лицом, которое не имеет гражданства другой страны.

Ранее была оформлена стандартная гостевая виза.

Имеется брачная виза.

Подтверждено наличие транзитной шенгенской визы.

Если присутствует хотя бы одно из этих условий, то получение транзита не требуется.

Срок действия транзитной визы в Болгарию

Если оформляется именно виза для пересадки в Болгарии, то путешественник должен учитывать ряд разнообразных особенностей. Среди них самым главным является время действия документа. Необходимо помнить, что сам по себе транзит – это особое мероприятие, которое для проведения требует небольшого количества времени.

Исходя из этой особенности, транзитный документ считается действительным всего 48 часов. В некоторых случаях срок может быть установлен на 72 часа. Пример: билет на самолет до Испании куплен на 20 сентября. Получается, что пересадка должна быть произведена в этот день и турист обязан покинуть территорию Болгарии именно 20 сентября, но не позднее. У иностранца нет законного права оставаться в стране дольше утвержденного времени, если на то отсутствуют уважительные причины. Например: отмена рейса, болезнь.

Право на получение транзитной визы

Для того чтобы была оформлена транзитная виза в Болгарию, заявитель должен соответствовать одному из следующих критериев:

Не иметь гражданства этой страны или зоны действия шенгена.

Проезжать республику по пути в конечный пункт назначения.

Иностранец должен быть официальным лицом иностранного правительства.

Заявитель должны быть пассажиром, отправляющимся в путешествие с иностранного рейса. Также он может являться членом экипажа, которому требуется добраться до самолета, который затем вылетит в другую страну.

Транзитная виза в Болгарию – документы для оформления

Для того чтобы была оформлена транзитная виза в Болгарию, человеку потребуется собрать и предоставить на рассмотрение следующие документы:

Заявление. Его нужно подать после регистрации на сайте посольства республики, так как потребуется регистрация документа в режиме онлайн. Информация должна быть подана в полном объеме, быть правдивой и точной. Ответы должны быть даны на все вопросы, которые присутствуют в заявлении. За несовершеннолетних заполнение проводят родители или иные законные представители.

Паспорт и копии основных страниц (в том числе, заграничный).

Фотографии (цветные, без головного убора, на белом фоне).

Биометрические данные.

Полис медицинского страхования (и его копия).

Справка, подтверждающая доход (например, выписка из банка или подтверждение наличия места работы).

Квитанция, подтверждающая оплату визового сбора.

Копия подтверждающих документов, например, бронь отеля в одной из стран Европы.

Если пересечение территории страны производится на автомобиле, то на него должны быть также оформлены все соответствующее документы.

Нужно учитывать, что посольство республики может запросить любую дополнительную информацию, документы или иные данные. Например, сотрудники могут запросить личное присутствие кандидата на собеседовании.

Документы для несовершеннолетних заявителей

Если транзитная виза в Болгарию требуется несовершеннолетнему (до 18 лет), то в список документов входят:

Копия свидетельства о рождении.

Согласие родителя или законного опекуна, если заявитель путешествует один или в сопровождении одного из родителей. Исключение: родителю, с которым путешествует несовершеннолетний, принадлежат все родительские права.

Если заявитель имеет гражданство третьей страны, то требуется подтверждение легального проживания.

Также может быть затребован документ, который подтверждает тот факт, что заявитель подал бумаги для возобновления подтверждения легального проживания на территории государства, гражданство которого зафиксировано официально.

Нужно учитывать, что в том случае, когда заявитель не является резидентом, необходимо представить подтверждение легального присутствия, например, в Российской Федерации. Также необходимо обосновать причину подачи заявления на визу в РФ, но не в стране своего проживания.

Следует обратить внимание и на то, что в процессе рассмотрения заявления сотрудник может запросить дополнительные документы или сразу пригласить на собеседование. Если заявителю было отказано в транзитной визе, то ему поступит соответствующее оповещение.

В большинстве случаев человек получает официальное письмо. Он имеет возможность воспользоваться правом подать апелляцию. Действовать он обязан в соответствии с национальным законодательством Республики Болгария. Особенность также состоит в том, что в случае отказа, визовый сбор не возвращается. Он составляет 35 евро.

Для законного пребывания в стране в момент пересадки на другой рейс или для перемещения по территории государства, человеку необходима транзитная виза в Болгарию. Для оформления требуется подать документы в посольство.