С 15 марта 2023 года Китай снова начал выдавать визу гражданам России. Сейчас же многих интересует вопросы: как сделать визу в Китай в 2024 году, есть ли какие-то изменения в процессе и какие документы необходимо собрать? В статье будут разобраны все нюансы, необходимые для путешествия в эту страну.

Где сделать визу в Китай?

Выбор места обращения зависит от того, какой тип документа требуется. Для путешественников в КНР есть несколько вариантов, где сделать визу в Китай:

Визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге (могут обращаться жители любого города России);

Консульство в Хабаровске, Иркутске, Владивостоке и Екатеринбурге (также, могут обращаться граждане с пропиской в любом городе РФ).

Коммерческие визовые центры (визу в Китай можно будет оформить полностью онлайн)

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Консульство КНР в Москве и Санкт-Петербурге делает только тип R для специалистов и их семей.

Также, есть вариант получить документ уже на границе между Россией и Китаем. Но для этого нужно приглашение с иностранной стороны. Например, если вы собираетесь в путешествие через турагентство, оно должно прислать письмо-приглашение.

Срок действия китайских виз

Все зависит от типа визы в Китай. Если он необходим для путешествий, то максимальный срок карты – 90 дней. При этом в самом Китае подряд можно находиться не более 30 суток. Вариант оформления на многократное посещение не предусмотрен. Только один или два раза.

Возникает вопрос: Как сделать рабочую визу продолжительного действия? Необходим тип М и обязательное приглашение со стороны компании, которая запрашивает специалиста.

Как сделать визу в Китай онлайн?

Не всегда есть возможность физически присутствовать в нужной конторе. На такой случай можно подать заявку на получение необходимой карточки через сайт. В любом случае, придется заполнить анкету. И важно сделать все правильно, чтобы получить сделать визу в Китай с первого раза. Разберем разницу в анкете при подаче документов в визовом центре или консульстве.

Ранее уже говорилось, где оформляется: специальный центр Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Иркутска и Владивостока. Необходимо заполнить анкету на визу в Китай, далее распечатать и привезти с собой в контору. Подавать документ вместе с остальным списком (перечень дальше в статье).

Если же оформить туристическую визу можно только в режиме онлайн, следует открыть портал: cova.mfa.gov.cn. Если сайт не открывается, можно попробовать на разных браузерах, а также отключить антивирус и анти-рекламу. Анкета заполняется на английском или местном языках. Важно, в конце анкеты указать то место, в котором вы действительно сможете получить карту.

Как сделать визу в Китай: пошаговая инструкция работы с анкетой из консульства

Чтобы сделать визу в Китай онлайн, вам потребуется правильно заполнить анкету на визу в Китай. Ошибки и недостоверные данные могут стать причиной отказа. При этом сборы не возвращаются. Будьте внимательны.

Шаг 1: Автоматическое заполнение

В первом разделе все заполняется автоматически (название консульства, в котором анкета и заполняется). В ином случае, вписать полное название отделения. Пример указан на изображении ниже.

Шаг 2: Личная информация и фото

Во втором разделе необходимо загрузить фотографию размером 33х48 мм, цветную. Лицо должно быть отчетливо видно, фон желательно белый или светлый. В этом же пункте нужно внести сведения из загранпаспорта, личные данные и прочее. Подробные требования к фото и пример ниже:

Шаг 3: Цель поездки и тип документа

В графе цель указывается обычно «путешествие» или «работа». Исходя из этого, выбирается и тип «пропуска» в эту страну:

L – туристическая карточка;

F – рабочая, деловая;

X – студенческая, учебная;

Z – рабочая;

J – для представителей СМИ;

M – для работы на продолжительный срок.

Также, оформить тур-визу или любой другой тип можно в срочном или обычном порядке. В последней графе третьего раздела указывается срок, на который необходимо находиться в КНР. Ниже указан пример из анкеты:

Шаг 4: Данные о работе

Нужно указать информацию о местах работы за последние пять лет: адрес, специальность, продолжительность службы и так далее.

Шаг 5: Информация об образовании

Нужно указать самую высшую ступень законченного образования. Например, высшее или среднее специальное.

Шаг 6: О семье

Необходимо указать основные данные о семье: родителях, детях, супруге и так далее. Их адреса, контакты, ФИО и прочее.

Шаг 7: Информация о будущих путешествиях

В этом разделе необходимо указать следующее:

В каких городах планируется проживать или временно останавливаться. Точные даты въезда и выезда. Они должны совпадать с указанным ранее периодом нахождения в стране. Если уже решен вопрос с проживанием (отель, родственники, знакомы и т.д.), указывается их адрес. Данные о контактном лице на случай ЧС. Пример ниже:

В этом же разделе информация о том, как сделать групповую визу в Китай. Необходимо добавить лицо к числу «сопровождающих» с фотографиями и данными.

Пример ниже:

Шаг 8: Информация об истории путешествий

Нужно указать, оформляли ли визы в Китай ранее, сколько раз и когда, есть ли сейчас подобные карточки-пропуски в другие государства. Также, необходима информация о странах, в которых Вы были в течение последнего года.

Шаг 9: Прочие сведения

Здесь указывается дополнительная информация о личности человека и его опыте в КНР. Например, наличие/отсутствие судимости, был ли отказ и так далее. Скриншот ниже:

После заполнения всех полей нужно распечатать анкету, подписать ее, подготовить еще комплект документов и можно сделать визу в Китай в одном из офисов страны. Важно еще, что весь 2024 год путешественникам не нужно будет сдавать биометрию для получения некоторых тип карточек: транзитной, туристической, семейной и бизнес.

Документы на визу в Китай

Для того, чтобы оформить визу в Китай в Москве или других городах Москвы, нужно обратиться к официальным сайтам посольств и центров:

На представленных сайтах довольно подробная информация о документах. Однако из-за различий в центрах возникает путаница.

Например, часто не указано то, что с собой нужно иметь копию обычного паспорта РФ. Среди центров самый актуальный список представлен в иркутском филиале.

Здесь продублируем все, что может пригодиться при подаче заявления:

Заполненная, распечатанная и подписанная человеком, который и подает заявку. Пример заполнения указан выше. Полное название этой анкеты – «Visa Application Form of the People’s Republic of China». Заполненная, распечатанная и подписанная от руки страница-подтверждение онлайн-анкеты – «Confirmation of Online Visa Application». После записи на прием в специальный центр или консульство получить подтверждение – «AVAS Confirmation». Загранпаспорт и его копия. Требования к загранпаспорту: действительно более полу года с момента получения, наличие от одной до четырех пустых страниц в зависимости от города. Паспорт Российской Федерации, выданный менее полугода назад. Копии всех страниц. Копии всех данных об изменениях в загранпаспорте за последние 5 лет. Например, из страниц загранпаспорта. Подтверждение изменений фамилии, имени или отчества. Например, свидетельство о браке и его копии. Необязательно, но очень рекомендуется предоставить копии оплаченных билетов (самолет, поезд, автобус и т.д.). Также, могут потребоваться подтверждения оплаченных перемещений внутри государства. Например, на поезда между городами. Рекомендуется предоставить копии броней отелей, в которых планируется остановиться. Оплата сразу необязательна. Приглашение с иностранной стороны. Это может быть компания, родственник, знакомый и так далее. Маршрут путешествия, если необходимо оформить тур-визу для россиян в Китай.

Визовые центры говорят, что список документов может дополняться и изменяться. Но с представленным перечнем Вы с большей вероятностью сможете получить положительный результат проверки.

Документы для несовершеннолетних

Для ребенка или подростка нужно учитывать несколько особенностей:

Анкета (того же вида, что и обычная) подписывается совершеннолетним, законный представитель ребенка. Например, отец, мать, отчим, попечитель и т.д. Нужно свидетельство о рождении и его копия. Даже, если подросток уже имеет паспорт, то есть он старше 14-ти лет.

Как подать заявление, чтобы сделать визу в Китай?

Санкт-Петербург и Москва. Офис принимает посетителей каждый будний день с 09:00 до 15:00. Очередь формируется естественно, без предварительной онлайн или офлайн записи. С собой необходимо иметь все бумаги и их копии, представленные выше. Другие города России: Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Хабаровск. Время работы каждого филиала стоит уточнить на официальном сайте (они уже указывались в графе «Документы»). Подача заявлений тоже проходит в порядке живой очереди. Вы можете обратиться в визовый центр VISA GURU из любого города РФ, чтобы сделать визу в Китай полностью онлайн. То есть вам не придется посещать представительство в принципе. Вы получите готовую визу в Китай в течении 3-5 дней. Обратиться можно по номеру телефона: 8 495 255 45 35

Бывали случае организации собеседования для возможности въезда в страну. Однако они очень редки. Собеседование может возникнуть из-за сомнений проверяющего документы сотрудника и причин, которые указал заявитель. Но чаще всего в таких случаях просто отказывают.

Сколько стоит сделать визу в Китай?

В конце 2023 года цена немного снизилась. Далее указанная стоимость будет действовать весь 2024 год:

1. Визовый сбор:

Разовая карточка – 2 500 руб.

Двукратная карточка – 5 000 руб.

Многократная (рабочая) карточка – 7 400 руб.

2. Цена, чтобы быстрее оформить визу в Китай:

Срочное оформление – 2 000 руб.

Экспресс-оформление – 4 600 руб.

3. Сервисный сбор:

Должен оплачиваться только в визовом центре:

Обычная карточка – 3 800 руб.

Срочная – 5 800 руб.

Экспресс – 7 600 руб.

Так получается, что минимальная стоимость оформить визу в Китай – 2 500 рублей (не срочно, на одну поездку и не через центр). Максимальная сумма – около 20 000 рублей.

В нашем визовом центре оформление визы в Китай стоит 16 900 рублей. Виза оформляется онлайн в срок 3-5 дней, действует до 90 дней. Получить консультацию можно бесплатно у наших специалистов: 8 495 255 45 35

Пример готовой наклейки в загранпаспорте представлен ниже:

Сколько оформляется виза в Китай?

Сроки изготовления и утверждения зависит только от выбора формата получения карточки. А вот способ и место получения не влияют на скорость. Возможно три варианта: обычное оформление, срочное и экспресс.

При обычном варианте готовиться она будет неделю с момента подачи личных данных, включая нерабочие дни. При срочном – два дня, включая нерабочие дни. А вот при экспрессе – один рабочий день.

Обязательно ли нужно делать визу в Китай?

Вовсе нет. Визовый режим между Россией и Китаем очень гибкий. Страна предлагает путешествовать без «пропуска» в нескольких случаях:

Если у вас есть постоянный вид на жительство в Китае. Путешественники, которые состоят в туристической группе. Она должна отвечать нескольким требованиям: количество человек от 5 до 50, срок тура – до 15 суток, а также, быть в списке Министерства экономического развития России. Отзывы путешественников показывают, что безвизовый режим в этом случае работает не всегда. Стоит уточнить этот момент у туристического агентства перед оформлением. Путешественники, которые отправляются исключительно на остров Хайнань не более, чем на 30 суток. При этом, запрещается уезжать с острова или перемещаться отдельно от группы. А само турагентство должно быть зарегистрированным на Хайнане. Путешественники, прибывшие на круизных лайнерах в Шанхай. Можно находиться без не более 15 суток и только на территории Шанхая. Туристическая группа из Гонконга и Макао может находиться на территории Китайской Народной Республики не более 144 часов. Если у вас имеется карта деловых поездок АТЭС. Это своеобразный аналог карточки. С ней можно находиться не более двух месяцев. Путешественники в Гуйлинь из следующих стран: Сингапур, Камбоджа, Филиппины, Бруней, Лаос, Мьянма, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Вьетнам. Как видно, Россия в их число не входит.

Нюансы путешествия в Гонконг или Макао и обратно

Официально Гонконг и Макао не считаются КНР, поэтому россияне могут находиться в этих регионах до двух недель и до месяца соответственно. Важно, что из Гонконга и Макао въехать обратно на территорию без карточки не получится, даже если по ней вы и попали на острова. Так, придется запрашивать новую карточку.

Принимает ли Китай россиян в 2024 году?

Определенно, да. Границы между странами открыты и не подвержены никаким санкциям или особым ограничениям. Помимо этого, страна довольно просто и часто выдает постоянное место жительства в отличие от многих других государств. Сегодня в КНР существует масса прямых рейсов.

Добраться можно всеми видами транспорта: поездом, самолетом, автобусом (туристическое агентство), пароходом. Например, из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Красноярска и некоторых других городов есть прямые рейсы самолетов в столицу Китая и крупные города страны. Также, популярный маршрут: из любого города России во Владивосток, а затем – в Китай.