Туристическая виза в Китай для россиян — какие правила действуют для россиян при её получении в 2023 году? Чтобы побывать в Поднебесной в качестве туриста, гражданину РФ понадобится оформить визу в Китай типа L. В марте 2023 года КНР возобновила для россиян выдачу всех типов документов на въезд, поэтому с оформлением не должно возникнуть сложностей. В этой статье мы расскажем о том, как получить туристическую визу в Китай, и что для этого потребуется.

Туристическая виза в Китай – правила выдачи в 2023 году

Если вас беспокоит, выдаются ли сейчас туристические визы в Китай, можно ли их получить в 2023 году — с 15 марта этого года для россиян возобновлена возможность оформления всех типов документов на въезд в КНР. Это относится как к поездкам в туристических целях, так и к деловым визитам, посещениям в личных целях и т.д.

Всегда ли требуется виза при поездке в Китай? В большинстве случаев, чтобы пересечь границу, она понадобится. Исключение — краткосрочное посещение Гонконга и Макао, для которого туристическая виза в Китай не нужна, а также поездка на остров Хайнань в составе организованной туристической группы продолжительностью до 30 дней. Если приобрести пакетный тур (в турфирме с регистрацией в данной провинции) и отправиться группой не менее двух человек, то оформление документов на въезд не понадобится. При этом в течение поездки нельзя покидать остров и путешествовать самостоятельно без группы.

Туристам из России, въезжающим в КНР по пути следования в другие страны, туристическая виза в Китай также не понадобится, хотя правила нахождения в разных аэропортах будут различаться, их необходимо узнавать заблаговременно.

Также она не понадобится, если вы совершаете поездку на круизном лайнере и планируется краткосрочная высадка в Шанхае. Если вы находитесь на его территории или в прибрежных провинциях не более 15 дней, то туристическая виза в Китай не потребуется.

Порядок оформления туристической визы в Китай

Заявку на получение россиянами туристической визы в Китай можно подать онлайн, а затем нужно явиться в Консульство, чтобы лично подать документы.

Сперва вносятся данные для анкеты на портале COVA. Заполненный бланк распечатывается вместе с подтверждением о заполнении.

Затем следует запись в Консульство для личной явки. На сайте госконсульства потребуется указать номер заполненной анкеты, а также свои ФИО. Подтверждение о записи также нужно будет распечатать, так как оно потребуется для входа в визовый зал. При оформлении туристической визы в Китай в Москве заявители сообщают о том, что попасть на свободные слоты довольно сложно, к тому же иногда возможны технические ошибки. Тем не менее, найти свободные места для записи вполне реально, но лучше это делать заранее.

Стандартная процедура выдачи туристической визы в Китай сейчас не предусматривает проведения собеседования — от путешественников требуется только подать документы и ждать решения от Консульства.

Однако при возникновении каких-либо вопросов у сотрудников, заявителя могут вызвать для личной беседы о причинах подачи заявки.

Как заполнить анкету на визу в Китай?

Для заполнения анкеты перейдите на онлайн-портал COVA.

Укажите место планируемой подачи документов. После этого автоматически сгенерируется номер вашего заявления — сохраните его. Если анкета не открылась, попробуйте загрузить страницу сайта в другом браузере.

Для бланка анкеты понадобится загрузить цветное фото 3×4, удовлетворяющее стандартным требованиям — светлый фон, лицо анфас, крупным планом, вгляд направлен прямо. Вклеивать фотографию отдельно не требуется — после заполнения бланков они распечатываются целиком.

Поля анкеты на получение туристической визы в Китай для россиян заполняются на английском или китайском языке.

В первом разделе ничего не проставляется — он заполнится автоматические после выбора Консульства. Далее загружается фото, заполняется информация о себе, указывается дата и место рождения. Затем следует указать цель визита и тип запрашиваемого документа. При оформлении туристической визы в Китай выбираете в перечне пункт (L) Туризм. Затем указываете вариант сервиса — быстрое оформление или обычное. Если выбран срочный сервис, потребуется внести дополнительную оплату. Если срок рассмотрения заявки будет продлён — оплата не возвращается. Также понадобится указать длительность поездки, на сколько дней нужна туристическая виза в Китай. Далее перечисляются все места учёбы, начиная со старших классов. Затем требуется перечислить все места официального трудоустройства. В шестом разделе необходимо предоставить сведения о близких родственниках — родителях и детях. Далее подробно расписывается план поездки. Следует указать день въезда, перечислить города, которые планируете посетить, места, где собираетесь побывать с указанием проживания. Если вы будете останавливаться в отелях — следует вписать их адреса. Также, на случай ЧС, указать сведения о попутчиках (или оставить контакты других лиц, с которыми можно связаться) при их наличии. Затем вносятся данные о предыдущих визитах в страну, а также требуется перечислить страны, в которых заявитель бывал на протяжении пятилетенего периода до подачи заявки. Также требуется указать, имеются ли другие визы в данный момент, срок действия которых не истёк. Далее указываются дополнительные сведения — имелись ли случаи нарушений режима при въезде в страну ранее, судимость, какие-либо заболевания. Тут же нужно ввести информацию о прохождении армейской службы, волонтёрстве, благотворительности и т.п.

При оформлении анкет детей в пункте оплаты поездки нужно выбрать вписать свои данные (либо другого человека, который несёт расходы). То же необходимо сделать, если ваша поездка оплачивается другим лицом или организацией — в этом случае требуется вписать данные спонсирующей стороны.

После заполнения нужно будет распечатать саму анкету, а также подтверждение о её заполнении вместе с QR-кодами. Подтверждение о заполнении необходимо распечатывать так, чтобы бланк целиком поместился на лист.

Порядок подачи документов на туристическую визу в Китай

Туристическая виза в Китай выдаётся при положительном решении Консульства после подачи необходимого пакета документов. Для этого нужно записаться на приём через онлайн-портал, указав свои ФИО и номер заявки, который был автоматически сгенерирован при заполнении анкеты онлайн.

Путешественники, которых желают подать заявку в Москве, часто сталкиваются с нехваткой свободных слотов для записи, о чём можно узнать из их сообщений на разных форумах. Поэтому подавать заявку лучше заранее, с учётом срока проверки документов, а также времени, которое понадобится на запись.

В других городах свободные слоты найти проще, но они также быстро разбираются. Чтобы виза в Китай была оформлена быстро и без отказа рекомендуем обращаться к нашим специалистам:

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Туристическая виза в Китай может оформляться через любое консульство, вне зависимости от города проживания. Однако нужно записываться именно в то подразделение, которое было указано при заполнении анкеты. Если вы хотите изменить место подачи документов, понадобится заполнить новую анкету с указанием другого подразделения.

После подачи заявки в Консульстве остаётся лишь ждать решения по ней. Собеседование в стандартной процедуре оформления не предусмотрено, но иногда заявителя могут пригласить для личной беседы в зависимости от причин, которые указаны в целях поездки.

Какие документы нужны на визу в Китай?

Для оформления потребуется собрать следующий пакет:

Заполненные по-английски или по-китайски бланки анкеты. Они должны быть предварительно распечатаны, также потребуется расписаться. В анкету при заполнении нужно загрузить цветное фото стандартного размера 33×48 мм анфас. Бланк подтверждения о том, что анкета заполнена — необходимо распечатать так, чтобы весь бланк вместился на один лист. Распечатанное подтверждение о записи на приём — понадобится предъявить при личной явке в Консульство. Внутренний паспорт с копиями всех страниц, на которых имеется какая-либо информация. Загранпаспорт, срок действия которого не должен истекать, как минимум, ещё полгода со времени подачи заявки. Информация по количеству необходимых пустых страниц в паспорте различается в разных подразделениях. Как правило, достаточно одной, но в иркутском подразделении запрашивают три. Копия разворота загранпаспорта с информацией о заявителе. Копии страниц, на которых содержатся данные о предыдущих выданных документах на въезд. Если они были вклеены в загранпаспорт, срок действия которого уже истёк, нужно приложить копии первых страниц старых документов. Если вы изменяли фамилию или имя, нужно также приложить копии подтверждающих это документов. Например, это может быть свидетельство о браке. Также необходима информация о том, что приобретены билеты в обе стороны (или же копия ваучера на поездку, если она совершается от турфирмы). При подаче документов на туристическую визу в Китай с двукратным въездом также понадобится подтверждение наличия оплаченных билетов для повторного въезда. Если планируется путешествие по разным городам внутри страны, следует дополнительно приложить копии билетов для внутренних поездок и перелётов — их иногда запрашивают. Потребуется предоставить подтверждение брони отелей. Если запрос подаётся на двукратный въезд — жильё должно быть забронировано на обе поездки. Предварительная оплата не требуется — только бронь. Медицинская страховка, действующая в течении всей поездки. Строгих требований к сумме покрытия нет. Также понадобится подробно расписанная последовать перемещений с указанием дней и мест, где планируется остановиться, описанием маршрута. Вместо плана можно предоставить приглашение от гражданина Китая или китайской компании. К приглашению также есть свои требования, с которыми можно ознакомиться в перечне документов на сайте Консульства.

В случае необходимости к заявителю также могут обратиться с запросом дополнительных документов, чтобы принять решение о возможности въезда.

Как правило, стандартного перечня достаточно, но некоторые путешественники на всякий случай также прикладывают справки из банка о движении денежных средств или сведения о размере заработной платы с работы. В официальном перечне такого требования нет, но некоторые заявители добавляют эти документы для подстраховки (например, если работают как самозанятые и т.п.).

Также обратите внимание, что при въезде потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сданный не позднее 48 часов до въезда.

Он может быть заменён экспресс-тестом на антигены. Результаты закружаются в WeChat или на сайт мониторинга состояния здоровья. После этого понадобится заполнить декларацию и получить сгенерированный QR-код — он предъявляется в аэропорту после прибытия.

При въезде в Гонконг требования о предъявлении результатов ПЦР-теста отменены с 1 апреля 2023 года.

Туристическая виза в Китай – стоимость оформления и сроки

Сколько стоит туристическая виза в Китай? Цена может варьироваться в зависимости от способа её оформления — если вы подаёте документы через посредников, стоимость существенно возрастает и может составлять 20 000 – 30 000 рублей и выше в зависимости от выбранного сервиса.

Стандартный консульский сбор составляет 3300 рублей при подаче заявки на однократную или 6600 — при получении двукратной.

Если туристическая виза в Китай нужна срочно, за быстрое оформление возьмут доплату 2 000 рублей, а для экспресс-получения понадобится доплатить 4 600 рублей. Внести оплату можно только с помощью банковской карты, также будет снята комиссия в размере 2,5% от суммы сбора.

Сколько составляет срок ожидания туристической визы в Китай и на какой срок она выдаётся?

Обычно после подачи документов задержек в выдаче не возникает. Как правило, готовый документ заявители получают в течение семи дней. Официальный срок ожидания, указанный на сайте Посольства, составляет 5 рабочих дней.

Рассмотрение может быть ускорено, но за это нужно внести дополнительную плату. При экспресс-оформлении готовый документ может быть получен уже на следующие сутки после обращения, а при срочном — в течение двух рабочих дней.

Для турпоездки может быть оформлен документ на однократный или двукратный въезд. В первом случае можно единожды посетить страну с определенным сроком пребывания, а во втором — въезжать дважды с промежутком между визитами.

L-3-30 — это однократная туристическая виза в Китай , действующая 3 месяца. Даёт право находиться на территории страны в течение 30 дней.

, действующая 3 месяца. Даёт право находиться на территории страны в течение 30 дней. L-3-30-2 — двукратная, также действует 3 месяца и даёт право на два въезда в страну, каждый визит по продолжительности может составлять 30 дней.

L-6-30-2 — разновидность двукратной — действует полгода, с продолжительность каждого визита до 30 дней (выдача производится сравнительно редко, только по одобрению консула).

Итак, в статье мы подробно рассмотрели, как оформляется туристическая виза в Китай в 2023 году. Надеемся, этот материал был полезен для вас, и вы нашли ответы на все интересующие вопросы.

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