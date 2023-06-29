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Туристическая виза в Китай для россиян в 2023 году: оформление, документы, стоимость

Туристическая виза в Китай

Оглавление

Туристическая виза в Китай для россиян — какие правила действуют для россиян при её получении в 2023 году? Чтобы побывать в Поднебесной в качестве туриста, гражданину РФ понадобится оформить визу в Китай типа L. В марте 2023 года КНР возобновила для россиян выдачу всех типов документов на въезд, поэтому с оформлением не должно возникнуть сложностей. В этой статье мы расскажем о том, как получить туристическую визу в Китай, и что для этого потребуется.

Туристическая виза в Китай – правила выдачи в 2023 году

Если вас беспокоит, выдаются ли сейчас туристические визы в Китай, можно ли их получить в 2023 году — с 15 марта этого года для россиян возобновлена возможность оформления всех типов документов на въезд в КНР. Это относится как к поездкам в туристических целях, так и к деловым визитам, посещениям в личных целях и т.д.

Всегда ли требуется виза при поездке в Китай? В большинстве случаев, чтобы пересечь границу, она понадобится. Исключение — краткосрочное посещение Гонконга и Макао, для которого туристическая виза в Китай не нужна, а также поездка на остров Хайнань в составе организованной туристической группы продолжительностью до 30 дней. Если приобрести пакетный тур (в турфирме с регистрацией в данной провинции) и отправиться группой не менее двух человек, то оформление документов на въезд не понадобится. При этом в течение поездки нельзя покидать остров и путешествовать самостоятельно без группы.

Туристам из России, въезжающим в КНР по пути следования в другие страны, туристическая виза в Китай также не понадобится, хотя правила нахождения в разных аэропортах будут различаться, их необходимо узнавать заблаговременно.

Также она не понадобится, если вы совершаете поездку на круизном лайнере и планируется краткосрочная высадка в Шанхае. Если вы находитесь на его территории или в прибрежных провинциях не более 15 дней, то туристическая виза в Китай не потребуется.

Порядок оформления туристической визы в Китай

Как получить китайскую визу?

Заявку на получение россиянами туристической визы в Китай можно подать онлайн, а затем нужно явиться в Консульство, чтобы лично подать документы.

Сперва вносятся данные для анкеты на портале COVA. Заполненный бланк распечатывается вместе с подтверждением о заполнении.

Затем следует запись в Консульство для личной явки. На сайте госконсульства потребуется указать номер заполненной анкеты, а также свои ФИО. Подтверждение о записи также нужно будет распечатать, так как оно потребуется для входа в визовый зал. При оформлении туристической визы в Китай в Москве заявители сообщают о том, что попасть на свободные слоты довольно сложно, к тому же иногда возможны технические ошибки. Тем не менее, найти свободные места для записи вполне реально, но лучше это делать заранее.

Стандартная процедура выдачи туристической визы в Китай сейчас не предусматривает проведения собеседования — от путешественников требуется только подать документы и ждать решения от Консульства.

Однако при возникновении каких-либо вопросов у сотрудников, заявителя могут вызвать для личной беседы о причинах подачи заявки.

Как заполнить анкету на визу в Китай?

Для заполнения анкеты перейдите на онлайн-портал COVA.

Укажите место планируемой подачи документов. После этого автоматически сгенерируется номер вашего заявления — сохраните его. Если анкета не открылась, попробуйте загрузить страницу сайта в другом браузере.

Для бланка анкеты понадобится загрузить цветное фото 3×4, удовлетворяющее стандартным требованиям — светлый фон, лицо анфас, крупным планом, вгляд направлен прямо. Вклеивать фотографию отдельно не требуется — после заполнения бланков они распечатываются целиком.

Туристическая виза в Китай

Поля анкеты на получение туристической визы в Китай для россиян заполняются на английском или китайском языке.

  1. В первом разделе ничего не проставляется — он заполнится автоматические после выбора Консульства.
  2. Далее загружается фото, заполняется информация о себе, указывается дата и место рождения.
  3. Затем следует указать цель визита и тип запрашиваемого документа. При оформлении туристической визы в Китай выбираете в перечне пункт (L) Туризм. Затем указываете вариант сервиса — быстрое оформление или обычное. Если выбран срочный сервис, потребуется внести дополнительную оплату. Если срок рассмотрения заявки будет продлён — оплата не возвращается. Также понадобится указать длительность поездки, на сколько дней нужна туристическая виза в Китай.
  4. Далее перечисляются все места учёбы, начиная со старших классов.
  5. Затем требуется перечислить все места официального трудоустройства.
  6. В шестом разделе необходимо предоставить сведения о близких родственниках — родителях и детях.
  7. Далее подробно расписывается план поездки. Следует указать день въезда, перечислить города, которые планируете посетить, места, где собираетесь побывать с указанием проживания. Если вы будете останавливаться в отелях — следует вписать их адреса. Также, на случай ЧС, указать сведения о попутчиках (или оставить контакты других лиц, с которыми можно связаться) при их наличии.
  8. Затем вносятся данные о предыдущих визитах в страну, а также требуется перечислить страны, в которых заявитель бывал на протяжении пятилетенего периода до подачи заявки. Также требуется указать, имеются ли другие визы в данный момент, срок действия которых не истёк.
  9. Далее указываются дополнительные сведения — имелись ли случаи нарушений режима при въезде в страну ранее, судимость, какие-либо заболевания. Тут же нужно ввести информацию о прохождении армейской службы, волонтёрстве, благотворительности и т.п.

Туристическая виза в Китай

При оформлении анкет детей в пункте оплаты поездки нужно выбрать вписать свои данные (либо другого человека, который несёт расходы). То же необходимо сделать, если ваша поездка оплачивается другим лицом или организацией — в этом случае требуется вписать данные спонсирующей стороны.

После заполнения нужно будет распечатать саму анкету, а также подтверждение о её заполнении вместе с QR-кодами. Подтверждение о заполнении необходимо распечатывать так, чтобы бланк целиком поместился на лист.

Порядок подачи документов на туристическую визу в Китай

Туристическая виза в Китай выдаётся при положительном решении Консульства после подачи необходимого пакета документов. Для этого нужно записаться на приём через онлайн-портал, указав свои ФИО и номер заявки, который был автоматически сгенерирован при заполнении анкеты онлайн.

Путешественники, которых желают подать заявку в Москве, часто сталкиваются с нехваткой свободных слотов для записи, о чём можно узнать из их сообщений на разных форумах. Поэтому подавать заявку лучше заранее, с учётом срока проверки документов, а также времени, которое понадобится на запись.

В других городах свободные слоты найти проще, но они также быстро разбираются. Чтобы виза в Китай была оформлена быстро и без отказа рекомендуем обращаться к нашим специалистам:

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    Туристическая виза в Китай может оформляться через любое консульство, вне зависимости от города проживания. Однако нужно записываться именно в то подразделение, которое было указано при заполнении анкеты. Если вы хотите изменить место подачи документов, понадобится заполнить новую анкету с указанием другого подразделения.

    После подачи заявки в Консульстве остаётся лишь ждать решения по ней. Собеседование в стандартной процедуре оформления не предусмотрено, но иногда заявителя могут пригласить для личной беседы в зависимости от причин, которые указаны в целях поездки.

    Какие документы нужны на визу в Китай?

    Для оформления потребуется собрать следующий пакет:

    1. Заполненные по-английски или по-китайски бланки анкеты. Они должны быть предварительно распечатаны, также потребуется расписаться. В анкету при заполнении нужно загрузить цветное фото стандартного размера 33×48 мм анфас.
    2. Бланк подтверждения о том, что анкета заполнена — необходимо распечатать так, чтобы весь бланк вместился на один лист.
    3. Распечатанное подтверждение о записи на приём — понадобится предъявить при личной явке в Консульство.
    4. Внутренний паспорт с копиями всех страниц, на которых имеется какая-либо информация.
    5. Загранпаспорт, срок действия которого не должен истекать, как минимум, ещё полгода со времени подачи заявки. Информация по количеству необходимых пустых страниц в паспорте различается в разных подразделениях. Как правило, достаточно одной, но в иркутском подразделении запрашивают три.
    6. Копия разворота загранпаспорта с информацией о заявителе.
    7. Копии страниц, на которых содержатся данные о предыдущих выданных документах на въезд. Если они были вклеены в загранпаспорт, срок действия которого уже истёк, нужно приложить копии первых страниц старых документов.
    8. Если вы изменяли фамилию или имя, нужно также приложить копии подтверждающих это документов. Например, это может быть свидетельство о браке.
    9. Также необходима информация о том, что приобретены билеты в обе стороны (или же копия ваучера на поездку, если она совершается от турфирмы). При подаче документов на туристическую визу в Китай с двукратным въездом также понадобится подтверждение наличия оплаченных билетов для повторного въезда. Если планируется путешествие по разным городам внутри страны, следует дополнительно приложить копии билетов для внутренних поездок и перелётов — их иногда запрашивают.
    10. Потребуется предоставить подтверждение брони отелей. Если запрос подаётся на двукратный въезд — жильё должно быть забронировано на обе поездки. Предварительная оплата не требуется — только бронь.
    11. Медицинская страховка, действующая в течении всей поездки. Строгих требований к сумме покрытия нет.
    12. Также понадобится подробно расписанная последовать перемещений с указанием дней и мест, где планируется остановиться, описанием маршрута. Вместо плана можно предоставить приглашение от гражданина Китая или китайской компании. К приглашению также есть свои требования, с которыми можно ознакомиться в перечне документов на сайте Консульства.

    В случае необходимости к заявителю также могут обратиться с запросом дополнительных документов, чтобы принять решение о возможности въезда.

    Как правило, стандартного перечня достаточно, но некоторые путешественники на всякий случай также прикладывают справки из банка о движении денежных средств или сведения о размере заработной платы с работы. В официальном перечне такого требования нет, но некоторые заявители добавляют эти документы для подстраховки (например, если работают как самозанятые и т.п.).

    Также обратите внимание, что при въезде потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сданный не позднее 48 часов до въезда.

    Он может быть заменён экспресс-тестом на антигены. Результаты закружаются в WeChat или на сайт мониторинга состояния здоровья. После этого понадобится заполнить декларацию и получить сгенерированный QR-код — он предъявляется в аэропорту после прибытия.

    При въезде в Гонконг требования о предъявлении результатов ПЦР-теста отменены с 1 апреля 2023 года.

    Туристическая виза в Китай – стоимость оформления и сроки

    Туристическая виза в Китай

    Сколько стоит туристическая виза в Китай? Цена может варьироваться в зависимости от способа её оформления — если вы подаёте документы через посредников, стоимость существенно возрастает и может составлять 20 000 – 30 000 рублей и выше в зависимости от выбранного сервиса.

    Стандартный консульский сбор составляет 3300 рублей при подаче заявки на однократную или 6600 — при получении двукратной.

    Если туристическая виза в Китай нужна срочно, за быстрое оформление возьмут доплату 2 000 рублей, а для экспресс-получения понадобится доплатить 4 600 рублей. Внести оплату можно только с помощью банковской карты, также будет снята комиссия в размере 2,5% от суммы сбора.

    Сколько составляет срок ожидания туристической визы в Китай и на какой срок она выдаётся?

    Обычно после подачи документов задержек в выдаче не возникает. Как правило, готовый документ заявители получают в течение семи дней. Официальный срок ожидания, указанный на сайте Посольства, составляет 5 рабочих дней.

    Рассмотрение может быть ускорено, но за это нужно внести дополнительную плату. При экспресс-оформлении готовый документ может быть получен уже на следующие сутки после обращения, а при срочном — в течение двух рабочих дней.

    Для турпоездки может быть оформлен документ на однократный или двукратный въезд. В первом случае можно единожды посетить страну с определенным сроком пребывания, а во втором — въезжать дважды с промежутком между визитами.

    • L-3-30 — это однократная туристическая виза в Китай, действующая 3 месяца. Даёт право находиться на территории страны в течение 30 дней.
    • L-3-30-2 — двукратная, также действует 3 месяца и даёт право на два въезда в страну, каждый визит по продолжительности может составлять 30 дней.
    • L-6-30-2 — разновидность двукратной — действует полгода, с продолжительность каждого визита до 30 дней (выдача производится сравнительно редко, только по одобрению консула).

    Итак, в статье мы подробно рассмотрели, как оформляется туристическая виза в Китай в 2023 году. Надеемся, этот материал был полезен для вас, и вы нашли ответы на все интересующие вопросы.

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