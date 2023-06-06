Французский шенген в 2023 году — как получить?

Французский шенген в 2023 году: какие документы нужны для получения взрослым и детям, как заполнять анкету и в каких случаях могут отказать? Расскажем все про французский шенген далее.

Франция является одной из самых привлекательных стран для посещения и, к счастью, отказывает она в выдаче виз довольно редко. Тем не менее, чтобы процесс прошел успешно, нужно знать, какие документы необходимо подать, сколько денежных средств надо при себе иметь, и что может вызвать подозрения у консула и стать причиной для отказа. Об этом и многом другом – далее в статье.

Вопрос касательно того, как получить французский шенген в 2023 году, и возможно ли это вообще, сейчас интересует многих людей. Несмотря на то, что упрощенный визовый режим по отношению к РФ был отменён, остались европейские страны, продолжающие выдавать визы россиянам. И Франция – не исключение. Более того, именно эта страна чаще других выдаёт долгосрочные визы даже без истории поездок. Впрочем, обо всём – по порядку.

Французский шенген в 2023 году – правила въезда

Итак, в 2023 году Франция открыта для российских туристов. Особых требований и оснований к въезду страна не предъявляет – необходима лишь действующая виза.

Также во Франции отменили коронавирусные требования. Ни сертификат вакцинации, ни ПЦР-тест теперь, ни прочие коронавирусные справки туристам не нужны.

Правда, есть один нюанс – прямых рейсов во Францию сейчас нет. Добраться туда можно только с пересадкой.

По сути, для въезда в страну нужно лишь три документа – сама виза, действующий загранпаспорт и медицинская страховка, покрывающая затраты на 30 000 евро. Однако к процессу получения разрешения на въезд отнестись нужно ответственно.

Основные документы для визы

Для оформления французского шенгена необходимы следующие документы:

Российский гражданский паспорт и копии всех заполненных страниц.

Заграничный паспорт со сроком действия как минимум 3 месяца по завершении поездки.

Подтверждение своего маршрута. Для этого необходимы билеты в обе стороны и бронь жилья.

Фотография установленного образца.

Подтверждение финансовой состоятельности. Это может быть спонсорское письмо, выписка с банковского счёта, либо справка с работы или 2-НДФЛ.

Страховка.

Визовая анкета.

Согласие на обработку персональных данных (если человек решил оформлять визу через визовый центр).

Несовершеннолетним россиянам дополнительно придётся предоставить доверенность на подачу и получение документов и свидетельство о рождении. Финансовое подтверждение заменит спонсорское письмо от родителей или опекунов, а намерение вернуться обратно в Россию – справка из учебного заведения.

Как заполнить анкету на французский шенген?

Это, пожалуй, самый ответственный этап. Анкета содержит несколько десятков пунктов:

ФИО (точь-в-точь как в загранпаспорте). Старая фамилия (для вышедших замуж девушек и для тех, кто менял фамилию по собственному желанию). Если человек всю жизнь проходил с одной и той же – этот пункт остаётся пустым. Ни прочерков, ни фраз «no» ставить не нужно. Число, месяц и год рождения. Точное место рождения. Гражданство. Пол. Семейное положение. Наличие или отсутствие детей. Номер паспорта. Тип документа (служебный, дипломатический, обычный и т.д.). Дата выдачи и окончания срока действия загранпаспорта. Орган, который выдал загранпаспорт. Адрес прописки и проживания. Занимаемая должность на работе или статус ученика/студента/безработного. Название организации, где числится гражданин, а также её данные (адрес и телефон). Желаемый тип визы. Страна, куда собирается человек (Франция, соответственно). Страна, граница которой будет пересечена самой первой (прямых рейсов нет, как уточнялось ранее). Количество дней, которые планируется провести во Франции. Если заявление подаётся на 3-месячную туристическую визу, то надо указать 30 или 45 дней. Данные о ранее выданных визах, если таковые были. Сведения о дактилоскопии. Дата планируемого въезда во Францию.

Также в анкете есть несколько дополнительных пунктов, которые заполняются в случае, если человеку нужна транзитная, учебная, гостевая или рабочая виза. Преимущественно, они также касаются сроков пребывания, наличия пригласительного письма от принимающей стороны и информации о затратах (точнее, кто их будет нести во время пребывания россиянина во Франции). Если человек отправляется в гости к родным, официально там проживающим, то нужно внести информацию и о них.

Более подробно о том, как заполнить анкету на визу во Францию читайте на нашем официальном сайте.

Требования к фото

Французское консульство требует, чтобы фотография на визу соответствовала стандарту OACI/ISO. А именно:

Лицо должно точно идентифицироваться. То есть, при первом взгляде должно быть ясно, что на фото именно тот человек, который показывает паспорт. Поэтому никакой ретуши и фотошопа не допускается.

Размер – 35 х 45 мм.

Лицо должно занимать 70-80% снимка и находиться по центру.

На фотографии также должны виднеться плечи и шея.

Фон – обязательно светлый, однотонный.

Сама фотография – цветная, но в меру контрастная.

Выражение лица – нейтральное.

Никаких громоздких аксессуаров, очков (исключение – корригирующие, для зрения, не затемнённые) и головных уборов (только религиозные).

Фотография обязательно должна быть свежей (максимум – 6 месяцев давности) и не иметь никаких водяных знаков и рамок.

Как подтвердить проживание?

Подойдёт три варианта:

Бронь апартаментов, гостиничного номера и т.д. (не обязательно оплаченная).

Ваучер, если был приобретён тур.

Договор аренды жилья.

В этих документах обязательно должны присутствовать имена всех заявителей. Дети – в том числе. Важно, чтобы проживание покрывало каждую ночь поездки. В случае, если на одну-две из них выпадает перелёт или выезд – надо это подтвердить, предъявив билеты.

В случае поездки к родственникам, нужно предъявить:

Частное приглашение, подписанное принимающей стороной.

Подтверждение родственных связей.

Копию паспорта и ВНЖ принимающей стороны.

Если гостить россиянин планирует у человека, который не находится во Франции на ПМЖ, но имеет там недвижимость, к перечисленным выше документам добавляются документы, подтверждающие право собственности.

Если у россиянина имеется своя недвижимость во Франции, то также надо предоставить документ о праве собственности.

Во всех других случаях понадобится предъявить специальное приглашение CERFA для частного визита. Оно нужно, если человек едет к более дальнему родственнику, гражданину Франции или россиянину на ПМЖ. Такое приглашение выдаёт мэрия города, куда планируется визит.

Как подтвердить маршрут?

Для подтверждения своих передвижений необходимо подготовить такие документы:

Билеты в обе стороны, туда и обратно. На поезд, автобус или самолёт – не важно. При этом перемещения внутри Франции подтверждать не нужно.

Маршрутный лист, составленный в свободной форме на английском, французском или даже русском языке.

Выкупать билеты заранее не нужно – тут как и с бронью отеля. В случае, если россиянин хочет поехать во Францию на личном автомобиле, перечень документов расширяется:

Копия водительских прав. Для пассажира – копия загранпаспорта и визы водителя, с которым он поедет.

Копия свидетельства о регистрации автомобиля, либо арендный контракт.

Гринкарта (международная страховка) – копия и оригинал.

Маршрутный лист.

СПРАВКА: сам маршрутный лист в любом случае должен содержать даты пребывания с разбивкой по местам посещения, населённые пункты и адреса отелей/гостевых домов, где человек будет ночевать в перерывах.

Финансовые гарантии

Срок годности всех справок, подтверждающих материальное положение человека – 1 месяц, поэтому их нужно оформлять в последнюю очередь. Финансовой гарантией считается:

Выписка с банковского счёта. Он может быть накопительным, сберегательным, расчётным, депозитным или даже кредитным. На выписке должна присутствовать мокрая банковская печать и подпись сотрудника, который её выдал. Электронную справку примет только от четырёх банков – «ВТБ», «Альфа-Банк», «Тинькофф» и «Сбербанк».

2-НДФЛ за последние 3 или 6 месяцев.

Справка с места работы на фирменном бланке компании. В ней должна быть указана должность россиянина, его стаж и зарплата. В случае, если заявитель сам является главным бухгалтером или руководителем, то его справку должен подписать секретарь или сотрудник отдела кадров – по понятным причинам.

Свидетельство о регистрации ИП или лист записи в ЕГРИП – для предпринимателей.

Справка о постановке на налоговый учёт – для самозанятых.

Спонсорское письмо – для людей, не оплачивающих поездку самостоятельно. Сопровождается оно копией гражданского паспорта спонсора, одной из перечисленных выше справок и документом, подтверждающим родственные связи.

Для пенсионеров – пенсионное удостоверение и справку из ПФ РФ о начислении выплат.

Для школьников и студентов – справка с места учёбы и справка о наличии стипендии, заверенная в учебном заведении.

СПРАВКА: сумма для поездки должна быть приличной: из расчёта как минимум 65 евро на сутки пребывания, если проживание оплачено, и 120 – если нет. Для россиян с приглашением – 32,5 у.е.

Французский шенген в 2023 году для ребенка

Если Францию планирует посетить несовершеннолетний гражданин России, то помимо паспорта (если он уже получен), потребуется ещё свидетельство о рождении – копия и оригинал. В случае, если ребёнок или кто-то из его родителей меняли фамилию, то нужно это подтвердить одним из свидетельств

О разводе.

О заключении брака.

О перемене имени.

ВНИМАНИЕ: Обязательно разрешение от родителей/опекунов на выезд ребёнка. Оно также должно быть нотариально заверенным. В случае, если ребёнок покидает страну в сопровождении третьего лица, нужно предъявить согласие от одного из родителей. С 14 лет подросток может отправиться в поездку самостоятельно, но также с таким согласием. Для сирот необходимо разрешение от органов опеки или директора детского дома.

И, разумеется, ни один из этих документов не нужен, если ребёнок едет во Францию с кем-то из родителей/опекунов.

Требования к страховке

Полис, как указывалось ранее, должен иметь покрытие 30 000 евро и распространяться на все страны Шенгенского соглашения. Минимальный период его действия определяет первая поездка. Однако выгоднее оформить один полис на год, чем несколько – по каждую планируемую поездку.

Важно, чтобы присутствовала гарантия покрытия страховых рисков. Они стандартные:

Вызов врача или поход на приём.

Стационарное и амбулаторное лечение.

Госпитализация.

Эвакуация на родину.

Репатриация в случае смерти.

ВАЖНО: полисы, оформленные от руки, не принимаются. Ещё такой документ можно оформить прямо в визовом центре, если решено обратиться туда, но это будет значительно дороже.

Нужны ли биометрические данные?

Да, и имеется определённый порядок действий. Дактилоскопия делается непосредственно в консульстве/посольстве, в день подачи документов. Очень важно прийти заранее – за 15 минут. Опоздавших на приём не принимают.

Когда человека пригласят в порядке очереди, нужно будет подойти к окошку и предоставить документы в том порядке, который озвучит сотрудник. Если с бумагами всё в порядке, то его направят в кассу для оплаты консульского сбора и биометрии. Принимаются только наличные и без сдачи.

Если ранее россиянин не сдавал биометрию, то отпечатки у него возьмут там же, на кассе. И сразу вручат документ, в котором будет обозначена дата готовности. Его надо сохранить – только после его предъявления человеку вернут его готовый паспорт с визовой отметкой.

ВАЖНО: если визу планирует получить вся семья для совместной поездки, и они уже сдавали биометрию, то за всех подать документы может кто-то один. Главное – взять с собой подтверждение родства (свидетельство о рождении, о заключении брака и т.п.). К слову, отпечатки нужно сдавать всего один раз в пять лет.

Французский шенген в 2023 году – получение визы

Если человек подавал документы через консульство, то отследить готовность визы не получится. Нужно будет просто приехать к назначенной дате и времени, чтобы забрать паспорт.

А вот при подаче документов через визовый центр отследить этот процесс можно. Для этого нужно зарегистрироваться на его сайте, введя персональный номер, который будет указан на чеке, выданном в самом ВЦ. Когда паспорт будет готов, человека уведомят с помощью СМС, и он сможет его забрать.

Занимаясь оформлением через консульство, можно сэкономить, но зато у ВЦ есть ряд преимуществ. А именно:

Если не хватает каких-то копий – их можно сделать в центре.

При отсутствии возможности приехать в ВЦ в рабочие часы, можно записаться в вечернее время или в выходной – за дополнительную плату, конечно.

Многие ВЦ предоставляют услуги персонального менеджера.

За доплату можно подать заявление на визу дистанционно.

Если нет желания или возможности самостоятельно забрать паспорт, можно оформить курьерскую доставку.

Что делать в случае отказа?

Франция редко отказывает в выдаче виза. Но такие случаи бывают. Преимущественно – когда заявитель пытается обмануть. Вот некоторые примеры:

Целью поездки был указан туризм, но человек забронировал самый дешёвый хостел, находящийся в промышленной зоне. Консул может предположить, что эта бронь не настоящая.

Сумма на счету ниже минимально допустимой.

Целью поездки человек указал посещение футбольного матча, однако потом оказалось, что игра перенеслась на неделю позже.

Виза запрошена на полгода, а страховка предоставлена лишь на дату первой поездки.

Безработная женщина подала документы, не имея средств и спонсорского письма – в таком случае могут подумать, что она хочет незаконно иммигрировать.

Чаще всего французов смущает нехватка средств у заявителя, отсутствие у него стабильного источника дохода и подтверждения о намерении вернуться на Родину. Если, например, человек забронировал в Париже номер в отеле на сумму, практически равную его месячной зарплате – это неизменно вызовет подозрение. И чем больше у консула сомнений, тем тщательнее будут проверки – изучат все прилагаемые документы на предмет фальсификации и даже позвонят на работу.

ВАЖНО: отказать в выдаче визы могут кому угодно и без объяснения причин. Увы, обжалованию решения консульства не подлежат, и именно поэтому крайне важно ответственно отнестись к сбору всех документов. В случае отказа нужно подумать, что конкретно могло смутить консула и, устранив ошибки, обратиться вновь.

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