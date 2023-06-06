Французский шенген в 2023 году — как получить?

Французский шенген в 2023 году: какие документы нужны для получения взрослым и детям, как заполнять анкету и в каких случаях могут отказать? Расскажем все про французский шенген далее.
Франция является одной из самых привлекательных стран для посещения и, к счастью, отказывает она в выдаче виз довольно редко. Тем не менее, чтобы процесс прошел успешно, нужно знать, какие документы необходимо подать, сколько денежных средств надо при себе иметь, и что может вызвать подозрения у консула и стать причиной для отказа. Об этом и многом другом – далее в статье.
Вопрос касательно того, как получить французский шенген в 2023 году, и возможно ли это вообще, сейчас интересует многих людей. Несмотря на то, что упрощенный визовый режим по отношению к РФ был отменён, остались европейские страны, продолжающие выдавать визы россиянам. И Франция – не исключение. Более того, именно эта страна чаще других выдаёт долгосрочные визы даже без истории поездок. Впрочем, обо всём – по порядку.
Французский шенген в 2023 году – правила въезда
Итак, в 2023 году Франция открыта для российских туристов. Особых требований и оснований к въезду страна не предъявляет – необходима лишь действующая виза.
Также во Франции отменили коронавирусные требования. Ни сертификат вакцинации, ни ПЦР-тест теперь, ни прочие коронавирусные справки туристам не нужны.
Правда, есть один нюанс – прямых рейсов во Францию сейчас нет. Добраться туда можно только с пересадкой.
По сути, для въезда в страну нужно лишь три документа – сама виза, действующий загранпаспорт и медицинская страховка, покрывающая затраты на 30 000 евро. Однако к процессу получения разрешения на въезд отнестись нужно ответственно.
Основные документы для визы
Для оформления французского шенгена необходимы следующие документы:
- Российский гражданский паспорт и копии всех заполненных страниц.
- Заграничный паспорт со сроком действия как минимум 3 месяца по завершении поездки.
- Подтверждение своего маршрута. Для этого необходимы билеты в обе стороны и бронь жилья.
- Фотография установленного образца.
- Подтверждение финансовой состоятельности. Это может быть спонсорское письмо, выписка с банковского счёта, либо справка с работы или 2-НДФЛ.
- Страховка.
- Визовая анкета.
- Согласие на обработку персональных данных (если человек решил оформлять визу через визовый центр).
Несовершеннолетним россиянам дополнительно придётся предоставить доверенность на подачу и получение документов и свидетельство о рождении. Финансовое подтверждение заменит спонсорское письмо от родителей или опекунов, а намерение вернуться обратно в Россию – справка из учебного заведения.
Как заполнить анкету на французский шенген?
Это, пожалуй, самый ответственный этап. Анкета содержит несколько десятков пунктов:
- ФИО (точь-в-точь как в загранпаспорте).
- Старая фамилия (для вышедших замуж девушек и для тех, кто менял фамилию по собственному желанию). Если человек всю жизнь проходил с одной и той же – этот пункт остаётся пустым. Ни прочерков, ни фраз «no» ставить не нужно.
- Число, месяц и год рождения.
- Точное место рождения.
- Гражданство.
- Пол.
- Семейное положение.
- Наличие или отсутствие детей.
- Номер паспорта.
- Тип документа (служебный, дипломатический, обычный и т.д.).
- Дата выдачи и окончания срока действия загранпаспорта.
- Орган, который выдал загранпаспорт.
- Адрес прописки и проживания.
- Занимаемая должность на работе или статус ученика/студента/безработного.
- Название организации, где числится гражданин, а также её данные (адрес и телефон).
- Желаемый тип визы.
- Страна, куда собирается человек (Франция, соответственно).
- Страна, граница которой будет пересечена самой первой (прямых рейсов нет, как уточнялось ранее).
- Количество дней, которые планируется провести во Франции. Если заявление подаётся на 3-месячную туристическую визу, то надо указать 30 или 45 дней.
- Данные о ранее выданных визах, если таковые были.
- Сведения о дактилоскопии.
- Дата планируемого въезда во Францию.
Также в анкете есть несколько дополнительных пунктов, которые заполняются в случае, если человеку нужна транзитная, учебная, гостевая или рабочая виза. Преимущественно, они также касаются сроков пребывания, наличия пригласительного письма от принимающей стороны и информации о затратах (точнее, кто их будет нести во время пребывания россиянина во Франции). Если человек отправляется в гости к родным, официально там проживающим, то нужно внести информацию и о них.
Более подробно о том, как заполнить анкету на визу во Францию читайте на нашем официальном сайте.
Требования к фото
Французское консульство требует, чтобы фотография на визу соответствовала стандарту OACI/ISO. А именно:
- Лицо должно точно идентифицироваться. То есть, при первом взгляде должно быть ясно, что на фото именно тот человек, который показывает паспорт. Поэтому никакой ретуши и фотошопа не допускается.
- Размер – 35 х 45 мм.
- Лицо должно занимать 70-80% снимка и находиться по центру.
- На фотографии также должны виднеться плечи и шея.
- Фон – обязательно светлый, однотонный.
- Сама фотография – цветная, но в меру контрастная.
- Выражение лица – нейтральное.
- Никаких громоздких аксессуаров, очков (исключение – корригирующие, для зрения, не затемнённые) и головных уборов (только религиозные).
Фотография обязательно должна быть свежей (максимум – 6 месяцев давности) и не иметь никаких водяных знаков и рамок.
Как подтвердить проживание?
Подойдёт три варианта:
- Бронь апартаментов, гостиничного номера и т.д. (не обязательно оплаченная).
- Ваучер, если был приобретён тур.
- Договор аренды жилья.
В этих документах обязательно должны присутствовать имена всех заявителей. Дети – в том числе. Важно, чтобы проживание покрывало каждую ночь поездки. В случае, если на одну-две из них выпадает перелёт или выезд – надо это подтвердить, предъявив билеты.
В случае поездки к родственникам, нужно предъявить:
- Частное приглашение, подписанное принимающей стороной.
- Подтверждение родственных связей.
- Копию паспорта и ВНЖ принимающей стороны.
Если гостить россиянин планирует у человека, который не находится во Франции на ПМЖ, но имеет там недвижимость, к перечисленным выше документам добавляются документы, подтверждающие право собственности.
Если у россиянина имеется своя недвижимость во Франции, то также надо предоставить документ о праве собственности.
Во всех других случаях понадобится предъявить специальное приглашение CERFA для частного визита. Оно нужно, если человек едет к более дальнему родственнику, гражданину Франции или россиянину на ПМЖ. Такое приглашение выдаёт мэрия города, куда планируется визит.
Как подтвердить маршрут?
Для подтверждения своих передвижений необходимо подготовить такие документы:
- Билеты в обе стороны, туда и обратно. На поезд, автобус или самолёт – не важно. При этом перемещения внутри Франции подтверждать не нужно.
- Маршрутный лист, составленный в свободной форме на английском, французском или даже русском языке.
Выкупать билеты заранее не нужно – тут как и с бронью отеля. В случае, если россиянин хочет поехать во Францию на личном автомобиле, перечень документов расширяется:
- Копия водительских прав. Для пассажира – копия загранпаспорта и визы водителя, с которым он поедет.
- Копия свидетельства о регистрации автомобиля, либо арендный контракт.
- Гринкарта (международная страховка) – копия и оригинал.
- Маршрутный лист.
СПРАВКА: сам маршрутный лист в любом случае должен содержать даты пребывания с разбивкой по местам посещения, населённые пункты и адреса отелей/гостевых домов, где человек будет ночевать в перерывах.
Финансовые гарантии
Срок годности всех справок, подтверждающих материальное положение человека – 1 месяц, поэтому их нужно оформлять в последнюю очередь. Финансовой гарантией считается:
- Выписка с банковского счёта. Он может быть накопительным, сберегательным, расчётным, депозитным или даже кредитным. На выписке должна присутствовать мокрая банковская печать и подпись сотрудника, который её выдал. Электронную справку примет только от четырёх банков – «ВТБ», «Альфа-Банк», «Тинькофф» и «Сбербанк».
- 2-НДФЛ за последние 3 или 6 месяцев.
- Справка с места работы на фирменном бланке компании. В ней должна быть указана должность россиянина, его стаж и зарплата. В случае, если заявитель сам является главным бухгалтером или руководителем, то его справку должен подписать секретарь или сотрудник отдела кадров – по понятным причинам.
- Свидетельство о регистрации ИП или лист записи в ЕГРИП – для предпринимателей.
- Справка о постановке на налоговый учёт – для самозанятых.
- Спонсорское письмо – для людей, не оплачивающих поездку самостоятельно. Сопровождается оно копией гражданского паспорта спонсора, одной из перечисленных выше справок и документом, подтверждающим родственные связи.
- Для пенсионеров – пенсионное удостоверение и справку из ПФ РФ о начислении выплат.
- Для школьников и студентов – справка с места учёбы и справка о наличии стипендии, заверенная в учебном заведении.
СПРАВКА: сумма для поездки должна быть приличной: из расчёта как минимум 65 евро на сутки пребывания, если проживание оплачено, и 120 – если нет. Для россиян с приглашением – 32,5 у.е.
Французский шенген в 2023 году для ребенка
Если Францию планирует посетить несовершеннолетний гражданин России, то помимо паспорта (если он уже получен), потребуется ещё свидетельство о рождении – копия и оригинал. В случае, если ребёнок или кто-то из его родителей меняли фамилию, то нужно это подтвердить одним из свидетельств
- О разводе.
- О заключении брака.
- О перемене имени.
ВНИМАНИЕ: Обязательно разрешение от родителей/опекунов на выезд ребёнка. Оно также должно быть нотариально заверенным. В случае, если ребёнок покидает страну в сопровождении третьего лица, нужно предъявить согласие от одного из родителей. С 14 лет подросток может отправиться в поездку самостоятельно, но также с таким согласием. Для сирот необходимо разрешение от органов опеки или директора детского дома.
И, разумеется, ни один из этих документов не нужен, если ребёнок едет во Францию с кем-то из родителей/опекунов.
Требования к страховке
Полис, как указывалось ранее, должен иметь покрытие 30 000 евро и распространяться на все страны Шенгенского соглашения. Минимальный период его действия определяет первая поездка. Однако выгоднее оформить один полис на год, чем несколько – по каждую планируемую поездку.
Важно, чтобы присутствовала гарантия покрытия страховых рисков. Они стандартные:
- Вызов врача или поход на приём.
- Стационарное и амбулаторное лечение.
- Госпитализация.
- Эвакуация на родину.
- Репатриация в случае смерти.
ВАЖНО: полисы, оформленные от руки, не принимаются. Ещё такой документ можно оформить прямо в визовом центре, если решено обратиться туда, но это будет значительно дороже.
Нужны ли биометрические данные?
Да, и имеется определённый порядок действий. Дактилоскопия делается непосредственно в консульстве/посольстве, в день подачи документов. Очень важно прийти заранее – за 15 минут. Опоздавших на приём не принимают.
Когда человека пригласят в порядке очереди, нужно будет подойти к окошку и предоставить документы в том порядке, который озвучит сотрудник. Если с бумагами всё в порядке, то его направят в кассу для оплаты консульского сбора и биометрии. Принимаются только наличные и без сдачи.
Если ранее россиянин не сдавал биометрию, то отпечатки у него возьмут там же, на кассе. И сразу вручат документ, в котором будет обозначена дата готовности. Его надо сохранить – только после его предъявления человеку вернут его готовый паспорт с визовой отметкой.
ВАЖНО: если визу планирует получить вся семья для совместной поездки, и они уже сдавали биометрию, то за всех подать документы может кто-то один. Главное – взять с собой подтверждение родства (свидетельство о рождении, о заключении брака и т.п.). К слову, отпечатки нужно сдавать всего один раз в пять лет.
Французский шенген в 2023 году – получение визы
Если человек подавал документы через консульство, то отследить готовность визы не получится. Нужно будет просто приехать к назначенной дате и времени, чтобы забрать паспорт.
А вот при подаче документов через визовый центр отследить этот процесс можно. Для этого нужно зарегистрироваться на его сайте, введя персональный номер, который будет указан на чеке, выданном в самом ВЦ. Когда паспорт будет готов, человека уведомят с помощью СМС, и он сможет его забрать.
Занимаясь оформлением через консульство, можно сэкономить, но зато у ВЦ есть ряд преимуществ. А именно:
- Если не хватает каких-то копий – их можно сделать в центре.
- При отсутствии возможности приехать в ВЦ в рабочие часы, можно записаться в вечернее время или в выходной – за дополнительную плату, конечно.
- Многие ВЦ предоставляют услуги персонального менеджера.
- За доплату можно подать заявление на визу дистанционно.
- Если нет желания или возможности самостоятельно забрать паспорт, можно оформить курьерскую доставку.
Что делать в случае отказа?
Франция редко отказывает в выдаче виза. Но такие случаи бывают. Преимущественно – когда заявитель пытается обмануть. Вот некоторые примеры:
- Целью поездки был указан туризм, но человек забронировал самый дешёвый хостел, находящийся в промышленной зоне. Консул может предположить, что эта бронь не настоящая.
- Сумма на счету ниже минимально допустимой.
- Целью поездки человек указал посещение футбольного матча, однако потом оказалось, что игра перенеслась на неделю позже.
- Виза запрошена на полгода, а страховка предоставлена лишь на дату первой поездки.
- Безработная женщина подала документы, не имея средств и спонсорского письма – в таком случае могут подумать, что она хочет незаконно иммигрировать.
Чаще всего французов смущает нехватка средств у заявителя, отсутствие у него стабильного источника дохода и подтверждения о намерении вернуться на Родину. Если, например, человек забронировал в Париже номер в отеле на сумму, практически равную его месячной зарплате – это неизменно вызовет подозрение. И чем больше у консула сомнений, тем тщательнее будут проверки – изучат все прилагаемые документы на предмет фальсификации и даже позвонят на работу.
ВАЖНО: отказать в выдаче визы могут кому угодно и без объяснения причин. Увы, обжалованию решения консульства не подлежат, и именно поэтому крайне важно ответственно отнестись к сбору всех документов. В случае отказа нужно подумать, что конкретно могло смутить консула и, устранив ошибки, обратиться вновь.
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