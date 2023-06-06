Выдачу биометрических паспортов сроком на 10 лет возобновили

По ситуации с приостановлением выдачи биометрических паспортов сроком на 10 лет. С 20 января в РФ приостановлена выдача 10-летних загранпаспортов. Летом 2022 года выдачу загранпаспортов нового образца приостановили российские посольства в нескольких странах. В МИД РФ заявили, что проблема возникла «в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя».

⚠️ Выдача была приостановлена во всех регионах РФ, в том числе и в некоторых отделах в Москве, из-за проблем на «Гознаке».

Выдача биометрических загранпаспортов возобновлена с 1 июня 2023 года.

Какие сейчас есть проблемы с биометрическими загранпаспортами?

Сейчас проблема банальная – много людей хотят получить загранпаспорт нового образца на 10 лет. Поэтому образовалась просто огромная очередь из желающих оформить биометрический загранпаспорт.

Сейчас чисто физически не могут быстро обрабатываться все заявления, поэтому срок выдачи загранпаспорта в стандартном режиме составляет не ДО 30 дней, а ОТ 30 дней.

Есть ли хорошие новости?

Хорошая новость в том, что вы по прежнему можете получить срочный загранпаспорт в Москве нового образца через наш визовый центр. Мы даем гарантию сроков оформления от 1 дня. Сейчас мы принимаем заявки. Если вам необходим срочный загранпаспорт, то оставляйте заявку на нашем сайте: https://visa-guru.ru/uslugi/poluchit-zagranpasport-v-moskve