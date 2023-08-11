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офис 540 (м.Менделеевская)

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Как сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги?

Как сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги?

Оглавление

Сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги довольно просто. Сервис интуитивно понятный, а с нашей инструкцией вы сможете легко сделать загранпаспорт для ребенка.

Чтобы сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги, следует выполнить следующие действия:

Необходимые документы в электронном виде:

  1. Электронная копия свидетельства о рождении ребенка.
  2. Электронный документ, удостоверяющий личность родителя.
  3. Цифровая фотография ребенка на белом фоне.

Процедура на портале «Госуслуги»:

  1. Если у вас нет аккаунта на «Госуслугах», начните с регистрации.
  2. Войдите в свой профиль на сайте.
  3. Перейдите на страницу услуги “Загранпаспорт нового поколения”.
  4. Выберите опцию оформления для ребенка до 14 лет.
  5. Убедитесь, что ваша контактная информация корректна.
  6. Внесите данные ребенка и загрузите необходимые документы и фотографии.
  7. Укажите информацию о документах родителя или опекуна.
  8. Определите, кто будет забирать готовый загранпаспорт: один из родителей или опекун.
  9. Выберите подразделение ГУВМ, где вы планируете получать готовый паспорт.

Если по какой-то причине родитель, оформивший заявление, не может получить документ, он может указать другого родителя или опекуна.

После успешной отправки заявки вам придет уведомление с датой и временем, когда следует обратиться в указанное отделение ГУВМ для предоставления оригиналов документов и последующих шагов оформления.

Сколько стоит сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги?

Оформление загранпаспорта для ребенка до 14 лет через Госуслуги включает следующие этапы:

Необходимые действия после получения уведомления из МВД:

  1. Произвести оплату госпошлины.
  2. Предоставить требуемые документы в указанное время.
  3. Ожидать готовности паспорта.
  4. Записаться на прием в ГУВМ для получения документа.
  5. Получить готовый паспорт.

Стоимость:

С 1 января 2023 года скидка 30% при оплате через Госуслуги отменена. При отсутствии уплаты госпошлины сразу, процедура может затянуться, но это не является основанием для отказа. При оформлении биометрического документа ребенок будет фотографироваться в ГУВМ, а также будут сняты отпечатки пальцев.

Прием готового документа через Госуслуги:

  1. Войдите в личный кабинет на портале Госуслуг.
  2. Перейдите в раздел “Запись на прием в МВД”.
  3. Выберите удобное подразделение и время.
  4. При отсутствии доступного времени, попробуйте повторить позднее.

Преимущества использования Госуслуг для этой процедуры:

  • Экономия времени: быстрое оформление заявления и минимум времени на посещение госорганов.
  • Удобство: возможность забрать документ без стояния в очередях.
  • Безопасность: снижение риска мошенничества.

Часто задаваемые вопросы:

  • Можно ли оформить загранпаспорт ребенку через Госуслуги? Да, инструкция представлена выше.
  • Какие документы требуются? Свидетельство о рождении ребенка, фотография ребенка и документ родителя.
  • Как оплатить госпошлину? Оплата производится через портал Госуслуг.
  • Каков срок оформления? При подаче по месту постоянной регистрации – 1 месяц, в других случаях – до 3 месяцев.

Бывают случаи, когда сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги нужно срочно, например за неделю. Но на Госуслугах не предусмотрено срочное оформление.

Поэтому, если вам нужно сделать себе или ребенку загранпаспорт в срок от 1 дня, то обращайтесь в VISA GURU. Мы даем гарантию получения и сроков. Заявку можно подать на сайте.

Паспортно-визовый центр VISA GURU
Паспортно-визовый центр VISA GURU

Паспотрно-визовый центр Visa Guru с 2015 года оказывает услуги по оформлению загранпаспортов, виз, приглашений и иных документов для граждан и корпоративных клиентов. С нами риск отказа = 0%

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