Как сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги?

Сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги довольно просто. Сервис интуитивно понятный, а с нашей инструкцией вы сможете легко сделать загранпаспорт для ребенка.
Чтобы сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги, следует выполнить следующие действия:
Необходимые документы в электронном виде:
- Электронная копия свидетельства о рождении ребенка.
- Электронный документ, удостоверяющий личность родителя.
- Цифровая фотография ребенка на белом фоне.
Процедура на портале «Госуслуги»:
- Если у вас нет аккаунта на «Госуслугах», начните с регистрации.
- Войдите в свой профиль на сайте.
- Перейдите на страницу услуги “Загранпаспорт нового поколения”.
- Выберите опцию оформления для ребенка до 14 лет.
- Убедитесь, что ваша контактная информация корректна.
- Внесите данные ребенка и загрузите необходимые документы и фотографии.
- Укажите информацию о документах родителя или опекуна.
- Определите, кто будет забирать готовый загранпаспорт: один из родителей или опекун.
- Выберите подразделение ГУВМ, где вы планируете получать готовый паспорт.
Если по какой-то причине родитель, оформивший заявление, не может получить документ, он может указать другого родителя или опекуна.
После успешной отправки заявки вам придет уведомление с датой и временем, когда следует обратиться в указанное отделение ГУВМ для предоставления оригиналов документов и последующих шагов оформления.
Сколько стоит сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги?
Оформление загранпаспорта для ребенка до 14 лет через Госуслуги включает следующие этапы:
Необходимые действия после получения уведомления из МВД:
- Произвести оплату госпошлины.
- Предоставить требуемые документы в указанное время.
- Ожидать готовности паспорта.
- Записаться на прием в ГУВМ для получения документа.
- Получить готовый паспорт.
Стоимость:
- Биометрический загранпаспорт: 2500 рублей.
- Загранпаспорт старого образца: 1000 рублей.
С 1 января 2023 года скидка 30% при оплате через Госуслуги отменена. При отсутствии уплаты госпошлины сразу, процедура может затянуться, но это не является основанием для отказа. При оформлении биометрического документа ребенок будет фотографироваться в ГУВМ, а также будут сняты отпечатки пальцев.
Прием готового документа через Госуслуги:
- Войдите в личный кабинет на портале Госуслуг.
- Перейдите в раздел “Запись на прием в МВД”.
- Выберите удобное подразделение и время.
- При отсутствии доступного времени, попробуйте повторить позднее.
Преимущества использования Госуслуг для этой процедуры:
- Экономия времени: быстрое оформление заявления и минимум времени на посещение госорганов.
- Удобство: возможность забрать документ без стояния в очередях.
- Безопасность: снижение риска мошенничества.
Часто задаваемые вопросы:
- Можно ли оформить загранпаспорт ребенку через Госуслуги? Да, инструкция представлена выше.
- Какие документы требуются? Свидетельство о рождении ребенка, фотография ребенка и документ родителя.
- Как оплатить госпошлину? Оплата производится через портал Госуслуг.
- Каков срок оформления? При подаче по месту постоянной регистрации – 1 месяц, в других случаях – до 3 месяцев.
Бывают случаи, когда сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги нужно срочно, например за неделю. Но на Госуслугах не предусмотрено срочное оформление.
Поэтому, если вам нужно сделать себе или ребенку загранпаспорт в срок от 1 дня, то обращайтесь в VISA GURU. Мы даем гарантию получения и сроков. Заявку можно подать на сайте.