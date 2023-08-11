Как сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги?

Сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги довольно просто. Сервис интуитивно понятный, а с нашей инструкцией вы сможете легко сделать загранпаспорт для ребенка.

Чтобы сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги, следует выполнить следующие действия:

Необходимые документы в электронном виде:

Электронная копия свидетельства о рождении ребенка. Электронный документ, удостоверяющий личность родителя. Цифровая фотография ребенка на белом фоне.

Процедура на портале «Госуслуги»:

Если у вас нет аккаунта на «Госуслугах», начните с регистрации. Войдите в свой профиль на сайте. Перейдите на страницу услуги “Загранпаспорт нового поколения”. Выберите опцию оформления для ребенка до 14 лет. Убедитесь, что ваша контактная информация корректна. Внесите данные ребенка и загрузите необходимые документы и фотографии. Укажите информацию о документах родителя или опекуна. Определите, кто будет забирать готовый загранпаспорт: один из родителей или опекун. Выберите подразделение ГУВМ, где вы планируете получать готовый паспорт.

Если по какой-то причине родитель, оформивший заявление, не может получить документ, он может указать другого родителя или опекуна.

После успешной отправки заявки вам придет уведомление с датой и временем, когда следует обратиться в указанное отделение ГУВМ для предоставления оригиналов документов и последующих шагов оформления.

Сколько стоит сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги?

Оформление загранпаспорта для ребенка до 14 лет через Госуслуги включает следующие этапы:

Необходимые действия после получения уведомления из МВД:

Произвести оплату госпошлины. Предоставить требуемые документы в указанное время. Ожидать готовности паспорта. Записаться на прием в ГУВМ для получения документа. Получить готовый паспорт.

Стоимость:

Биометрический загранпаспорт: 2500 рублей.

Загранпаспорт старого образца: 1000 рублей.

С 1 января 2023 года скидка 30% при оплате через Госуслуги отменена. При отсутствии уплаты госпошлины сразу, процедура может затянуться, но это не является основанием для отказа. При оформлении биометрического документа ребенок будет фотографироваться в ГУВМ, а также будут сняты отпечатки пальцев.

Прием готового документа через Госуслуги:

Войдите в личный кабинет на портале Госуслуг. Перейдите в раздел “Запись на прием в МВД”. Выберите удобное подразделение и время. При отсутствии доступного времени, попробуйте повторить позднее.

Преимущества использования Госуслуг для этой процедуры:

Экономия времени: быстрое оформление заявления и минимум времени на посещение госорганов.

Удобство: возможность забрать документ без стояния в очередях.

Безопасность: снижение риска мошенничества.

Часто задаваемые вопросы:

Можно ли оформить загранпаспорт ребенку через Госуслуги? Да, инструкция представлена выше.

Да, инструкция представлена выше. Какие документы требуются? Свидетельство о рождении ребенка, фотография ребенка и документ родителя.

Свидетельство о рождении ребенка, фотография ребенка и документ родителя. Как оплатить госпошлину? Оплата производится через портал Госуслуг.

Оплата производится через портал Госуслуг. Каков срок оформления? При подаче по месту постоянной регистрации – 1 месяц, в других случаях – до 3 месяцев.

Бывают случаи, когда сделать ребенку загранпаспорт через Госуслуги нужно срочно, например за неделю. Но на Госуслугах не предусмотрено срочное оформление.

Поэтому, если вам нужно сделать себе или ребенку загранпаспорт в срок от 1 дня, то обращайтесь в VISA GURU. Мы даем гарантию получения и сроков. Заявку можно подать на сайте.