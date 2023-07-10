У россиян есть возможность прибывать в Китай без визы. Необходимо учитывать, что в разных местностях этой страны требования к мигрантам различаются. Перед поездкой в Китай нужно заранее узнавать, обязательно ли посещать посольство или визовый центр для визита в те или иные области КНР.

Получение визы по прилете в Китай

Этот способ наиболее популярен среди путешественников. В таком случае документы оформляют туристические компании, которые отправляют списки с паспортными данными туристов в соответствующие зоны Китая.

Для получения визы по прилете необходимо отправляться в КНР вместе с группой, которая состоит из трех человек или больше.

Такие миграционные требования действуют в Пекине, на острове Хайнань, в регионе Маньчжурия, в некоторых пунктах провинции Хэйлунцзян. На этих территориях разрешено пребывать в составе туристической группы до одного месяца. В течении срока пребывания выезжать из перечисленных городов нельзя. Уезжать можно только с той же группой туристов.

Обратиться в турфирму стоит, даже если изначально не планировалось покупать путевку в турфирме. За отдельную плату путешественника могут включить в ранее сформированную туристическую группу и оформить документы для получения визы на месте.

Когда можно поехать В Китай без визы и получить визу по прилете без туристических агентств?

В некоторых районах КНР можно оформить разрешительный документ по прилете. Для этого нужно заранее уточнить на каких территориях доступна упомянутая возможность, в Китае без визы сколько можно находиться, какие бумаги необходимо заранее приготовить. К примеру, самостоятельно получить визу можно в городах Сицзяо и Хайлар, но требуется соблюсти определенные требования и нюансы.

Для получения визы в аэропорту Сицзяо нужно предъявить авиабилеты на обратный путь и загранпаспорт. Далее потребуется пройти простую процедуру пограничного контроля, получить разрешение законно находиться в Китае 30 суток.

В аэропорту Хайлар можно в течение нескольких минут оформить визу на один месяц. Только основным условием является вылет из Читы. Для большого количества россиян перелет из Читы в Хайлар – наиболее оптимальный и выгодный способ путешествия в Китай в без визы.

Куда можно поехать в Китай без визы?

Транзитный безвиз доступен тем, кто летит другие страны с пересадкой в Китае. В этом случае находиться в стране без визовых штампов можно 72 или 144 часа, то есть от трех до шести суток. Местом пересадки должен быть любой из перечисленных аэропортов, время безвизового пребывания – 72 часа:

Гуанчжоу;

Харбин;

Гуйлинь;

Сиань;

Чунцин;

Шэньян.

Во время транзитной пересадки в следующих аэропортах разрешено находиться в стране 144 часа:

Шанхай, Ухань, Пекин;

Чэнду, Сямэнь, Циндао;

Куньмин, Тяньцзин, Нанкин;

Ханчжоу, Далян, Циньхуандао;

Шэньян, Шицзячжуан.

Не во всех случаях пассажирам можно перемещаться по всему Китаю на условиях транзитного безвиза. К примеру, если пункт пересадки – Пекин, Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу, Чунцин, то разрешается посещать любые части города, но запрещено выезжать за его границы.

Вылет нужно осуществлять из того же аэропорта, который был пунктом прибытия. Исключения из этого правила могут быть только в некоторых случаях:

обслуживание рейсов путешественника одним перевозчиком;

возникла потребность дозаправить самолет и в связи с этим переместиться в другой аэропорт;

оформлен единый бланк брони разными авиакомпаниями.

В каких случаях можно в Китай без визы?

Возможность приехать в Китай без визы доступна в следующих случаях:

для жителей приграничных регионов;

при отправлении из Благовещенска в Хэйхэ.

Отправиться в Китай без визы могут жители Амурской и Икркутской области, а также Приморского, Хабаровского и Забайкальского края. В этом случае нужно иметь приглашение, которое оформлено китайской стороной. Кроме того, требуется загранпаспорт и подтверждение адреса прописки. С этими документами выдается разрешение на срок от 15 до 180 суток.

Предварительно нужно уточнять какие города пропускают в Китае без виз по приглашению. К примеру, из Владивостока в Китай без визы можно попасть через пограничный пункт в городе Сунфэйхэ. В некоторых пунктах невозможно получить пропуск по приглашению, эту информацию нужно проверять заблаговременно.

Из Благовещенска в Китай без визы

Маршрут из Благовещенска в Хэйхэ очень популярен среди россиян, которые посещают Китай без визы. Хэйхэ очень близко расположен к границе России. Такая поездка длится 15-20 минут. Чтобы из Благовещенска попасть в Хэйхэ, нужно только пересечь Амур. Из документов потребуется только загранпаспорт, который предъявляют проверяющим на границе. Россиянам разрешено быть в Хэйхэ до 30 суток.

Этот маршрут очень популярен среди тех, кто ездит в Китай без визы. По этой причине на пограничном пункте образовываются очень длинные очереди. При пересечении границы оформляется миграционная карта, а также взимается плата за переход на территорию китайского государства.

Другие территории для путешествий в Китай без визы

Существуют популярные места, которые тоже открыты для путешествий в Китай без визы. Для их посещения нужно приготовить загранпаспорт и обратные билеты. В некоторых районах могут потребоваться доказательства финансовой состоятельности и бронь гостиничного номера.

Макао

Этот район Китая популярен среди путешественников со всего мира. Россияне могут приезжать в Макао без визы и находиться там до 30 дней. Это разрешение действует с 2012 года.

Гонконг

Знаменитый административный район КНР тоже подходит для поездки в Китай без визы для россиян. Находиться в этом мегаполисе без визового разрешения можно только до 14 дней. Для более длительного пребывания потребуется получение гонконгской визы, которую оформляют через китайские консульства в РФ.

Остров Хайнань

Эту китайскую провинцию россияне могут посещать без визы с 2018 года. Срок пребывания – до 30 дней. Разрешение распространяется на туристические группы и на отдельных путешественников. Важно условие – посетить остров Хайнань без визы можно только по путевке, которая оформлена через туристическое агентство.

Если есть необходимость посетить другие места Китая, а не находиться только в провинции Хайнань во время путешествия, тогда рекомендуется оформить однократную визу сроком на 15 дней. Это можно сделать при пересечении таможенного пункта в аэропорту города Санья. Нужно будет только предъявить билеты в обе стороны и загранпаспорт.

В каких случаях обязательно получение визы в Китай?

Посещать Китай без визы можно только в следующих случаях:

транзитом с пересадкой в Китае;

путешествие в составе туристической группы;

посещение определенных районов КНР, где действует безвизовый режим для россиян;

в Китай без визы могут ездить жители приграничных регионов по приглашению;

могут ездить жители приграничных регионов по приглашению; с видом на жительство в КНР.

В остальных случаях требуется получение визы.

Оформление визы в Китай

Существуют разные виды виз: учебные, рабочие, туристические, бизнес и другие. Самый распространенный вариант – туристическая виза. Процесс оформления такого разрешительного документа наиболее простой, в сравнении с остальными видами виз. Оформить туристическую визу можно через визовый центр, китайское посольство или консульство.

Для получения туристической визы в Китай нужно подготовить пакет требуемых документов и правильно заполнить все обязательные бланки.

Оригинал и копия загранпаспорта

Загранпаспорт должен иметь срок действия более полугода, а также минимум три пустых страницы для визовых штампов. К оригиналу нужно добавить копии страниц с основными данными и фото.

Анкета

Этот документ заполняют на сайте соответствующего учреждения. После заполнения нужно распечатать каждую страницу и поставить подпись. Дополнительно потребуется лист подтверждения заполнения анкеты. Этот документ тоже надо распечатать. Обязательно стоит записать номер заявления, он находится в шапке первой страницы. Этот номер нужно будет предоставить для записи на прием в посольство.

В анкете содержится девять страниц. Каждую страницу нужно заполнять очень внимательно, не допуская каких-либо ошибок. Все вносимые данные должны совпадать с информацией в документах, удостоверяющих личность. В анкете можно отметить тип запрашиваемой визы: однократная, двукратная, многократная. Также в анкете есть графа для запроса на ускоренное оформление с доплатой.

Фото

Фото туриста должно быть размером 33х48 мм и соответствовать требованиям к фотографиям для документов. Фото нужно прикрепить к распечатанной анкете.

Запись на прием

На прием записываться тоже нужно через сайт учреждения. После этого необходимо распечатать подтверждение записи.

Копия российского паспорта

В наборе документов должны быть копии паспортных страниц, где указаны основные данные и адрес прописки.

Страховой полис

Необходимо предоставить страховой полис на весь срок нахождения в КНР. Документ можно получить на сайте любой компании страховых услуг. Полис нужно будет распечатать.

Бронь билетов и гостиницы

Перед посещением консульства необходимо заказать бронь билетов в КНР и в обратную сторону. Распечатку брони следует приложить к прочим документам.

В случае самостоятельного посещения КНР требуется предъявить подтверждение брони гостиничного номера. Во многих случаях такой бланк запрашивается по email после окончания процедуры бронирования. В документе должны быть указаны название отеля, адрес и телефон, даты путешествия. Официальное подтверждение завершается подписью и печатью уполномоченного лица.

Письмо-приглашение

Этот документ требуется, если поездка в Китай осуществляется через турфирму или организацию КНР. В письменном приглашении должны быть указаны паспортные данные мигранта, информация о его маршруте, данные приглашающей стороны, подпись уполномоченного лица.

Оригинал и копия предыдущей визы

Если турист уже получал визу в Китай раньше, то нужно сделать копию страницы с визовым штампом. Допустим, виза была получена по старому загранпаспорту, тогда необходимо приготовить копию страницы с паспортными данными. Если сведения старого паспорта не совпадают с данными в новом заграннике, то понадобится документ подтверждения смены фамилии.

Свидетельство о проживании в другой стране

Если заявитель, который имеет гражданство РФ, подает документы на получение визы в другой стране, тогда он должен предоставить свидетельство о законном пребывании в этом государстве. Это может быть документ о втором гражданстве, вид на жительство, официальный статус студента или работника. В качестве свидетельства подойдет любой документ, который подтверждает проживание в стране на законных основаниях, в которой заявитель подает запрос на получение китайской визы.

Подача документов и сроки выдачи визы в Китай

Подавать документы надо в то посольство, которое изначально было отмечено в анкете. На прием записываются онлайн. Для этого заполняют соответствующую форму, в которой указывают необходимые данные и номер заявки. После этого останется выполнить требуемые действия по всплывающим подсказкам и выбрать любую открытую дату для подачи документов. В завершении нужно распечатать подтверждение записи на прием, эту распечатку потом попросят предоставить в консульстве.

Стандартный срок выдачи визового разрешения составляет 5 суток. При заказе ускоренного оформления документ можно получить в течение одного или двух дней. В некоторых случаях срок выдачи разрешения может быть увеличен, даже если была произведена доплата за срочность. Поэтому рекомендуется подавать документы заранее – примерно за месяц до даты поездки.

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