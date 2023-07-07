Процедура оформления загранпаспорта сложная, продолжительная, требующая соблюдения законодательно определенных правил. Невыездными оказываются россияне, не исполнившие финансовые обязательства по исполнительным производствам ФССП или решениям судов. Загранпаспорт с запретом на выезд можно получить после заключения мирового соглашения с кредитором или полного погашения задолженности. При неправомерном отказе сотрудника ГУВМ МВД подается жалоба вышестоящему руководителю или судебный иск. В большинстве ситуаций требуется правовая поддержка.

Куда обращаться для получения загранпаспорта

С 10.03.2023 Госзнак возобновил выпуск биометрических загранпаспортов, с февраля их выдавали только по ранее поданным заявкам. С 01.01.2023 отделения ГУВМ МВД, МФЦ, Госуслуги начали принимать новые. Важное преимущество — срок действия 10 лет, сокращение срока выдачи.

Справка! Перед подачей заявления необходимо определить, какой паспорт выгоднее. Процедура оформления отличается, определена приказами МВД № 186 и № 996.

При выдаче по месту постоянной регистрации срок 1 месяц, по месту проживания или временной регистрации 3 месяца. В течение 3-х дней документ старого образца можно получить для экстренного лечения за границей, при смерти родственника, который жил за пределами РФ.

Заявления подаются в отделения ГУВМ МВД, МФЦ, через Госуслуги. Госпошлина для старого образца 2 тыс. рублей (для детей 1 тыс. рублей), нового 5 тыс. рублей (для детей 2,5 тыс. рублей). Готовность отслеживается на портале Госуслуг.

Процедура выдачи заграничного паспорта в Госуслугах (требуется подтвержденная учетная запись):

заполнение заявления;

указание отделения ГУВМ МВД;

проверка в ГУВМ МВД (2-12 дней);

оплата госпошлины;

предоставление оригиналов документов в ГУВМ МВД;

ожидание уведомления;

получение в ГУВМ МВД.

При обращении в МФЦ на прием лучше записаться дистанционно. В назначенное время необходимо прийти в отделение для подачи заявления. Оригиналы документов подаются в ГУВМ МВД, госпошлина оплачивается после проверки. Паспорт выдается в отделении МФЦ.

Если на Едином портале появилось уведомление об отказе, необходимо получить его с мотивацией в письменной форме. Для возврата госпошлины нужно обращаться в ведомство, в которое подавалось заявление.

Отказ нельзя приравнивать запрету на выезд по ст. 15 закона № 114-ФЗ, некоторые причины можно легко устранить, подать заявление повторно. Для исправления ошибок в анкете или дополнения пакета документов много времени не требуется.

Для получения загранпаспорта обязательно необходимо устранить причину отказа, указанную в мотивированном уведомлении. Чтобы получить загранпаспорт с запретом на выезд, требуется правовая помощь. Рядовые граждане плохо ориентируются в законодательстве, сотрудники ведомств на вопросы не отвечают, устранить некоторые причины отказа самостоятельно сложно.

Важно! Если паспорт получен ранее, при наличии исполнительного производства пересечь границу невозможно.

Загранпаспорт с запретом на выезд: причины, сроки наложения запрета

Отказ в выдаче заграничного паспорта при наличии долгов определен законодательно, основная цель — заставить должника исполнить финансовые обязательства. Большинство исков кредиторов удовлетворяются даже при отсутствии ответчиков, копия решения высылается по почте. При отсутствии реакции в ФССП передается исполнительный лист, пристав налагает запрет на выезд.

Условия признания невыездным:

не погашена сумма долга, превышающая 30 тыс. рублей, кредитор подал иск;

суд удовлетворил требования кредитора, выдал исполнительный лист;

пристав возбудил исполнительное производство, передал информацию о задолженности в ГУВМ МВД, пограничную службу.

Виды долгов, при наличии которых налагается запрет, законодательно не определены, учитываются:

непогашенные ипотеки, кредиты;

долги по алиментам;

задолженности по налогам, сборам;

долги ЖКХ;

неоплаченные штрафы;

задолженности перед частными лицами, в том числе работниками;

непогашенные задолженности по моральному ущербу.

Важно! Для наложения запрета по постановлению Роспотребнадзора или ГИБДД пристав должен получить судебное решение, без него он может выносить постановление.

Конкретных сроков нет, так как запрет не является наказанием, относится к исполнительным действиям, отменяется после полного погашения долгов или прекращения исполнительного производства.

Судебные приставы не запрещают выезд, если:

кредитор не подал иск;

сумма долга не превышает 30 тыс. рублей;

за границей умер или серьезно заболел близкий родственник;

должник официально работает за пределами РФ (требуется согласие кредитора на оплату в валюте);

у невыездного заболевание, требующее срочного лечения за границей;

суд в течение 6-и месяцев не продлил запрет (данные о должнике удаляются из базы, пристав оформляет разрешение для предоставления на границе);

пристав выдал разрешение при наличии оформленной визы.

Загранпаспорт с запретом на выезд могут получить должники, которые регулярно погашают часть задолженности.

Можно ли получить загранпаспорт с запретом на выезд?

При выявлении долга не всегда целесообразно отказываться от запланированной поездки, необходимо определить, как получить загранпаспорт с запретом на выезд.

Для решения проблемы существуют 4 варианта:

погасить долг;

оформить загранпаспорт с долгами ФССП;

отменить приказ/решение суда;

обжаловать постановление пристава.

Первый вариант проще, если сумма долга незначительная. Без проблем погашаются административные штрафы, небольшие долги по кредитам. Однако загранпаспорт невозможно получить сразу, на отмену решения приставу требуется примерно месяц.

При необходимости выехать с крупным долгом существует возможность заключить с кредитором договор реструктуризации с графиком внесения платежей. Получить загранпаспорт с запретом на выезд можно сразу после оформления.

Третий вариант самый сложный, используется, если:

сумма требования завышена;

необходима отсрочка;

в заявлении/иске указаны данные другого человека;

с истцом не заключен официальный договор;

истек срок давности.

На судебный приказ подаются возражения, на решение суда апелляционная жалоба. Чтобы избежать ненужных затрат денег и времени, желательно обратиться к юристу для определения целесообразности обращения. Не менее важно грамотное составление текстов (с вескими аргументами, доводами, ссылками на законодательные акты), разработка правильной стратегии поведения.

Для обжалования решения пристава подается жалоба старшему приставу. Причиной может служить отсутствие доказательств отправления копии должнику, неутверждение постановления вышестоящим начальством.

Справка! Жалоба будет удовлетворена так же в том случае, если не выслано решение суда.

Загранпаспорт с долгами у приставов можно получить, но на практике возникают проблемы. Сотрудники ГУВМ МВД/МФЦ/Госуслуг не понимают заявителя, он в свою очередь не понимает их. Требуется так же взаимодействие с сотрудником ФССП. Самостоятельно все сделать практически никогда не получается, требуется квалифицированная помощь юриста.

Обращение в суд требуется, если отказ получен необоснованно. В течение 10-и дней составляется и подается иск, содержащий требование признать действия должностного лица необоснованными, отменить отказ.

Внимание! Истец вправе требовать возмещение морального вреда, причиненного отказом.

Как проверить наличие долгов?

После наложения запрета на выезд должнику необходимо отправить копию постановления, но приставы не всегда это делают. Другой вариант — указание адреса, по которому должник не проживает. Чтобы определить возможность оформить загранпаспорт с запретом на выезд, требуются регулярные проверки.

Самый надежный способ — личное посещение ФССП. Пристав проверит данные, скажет о наличии/отсутствии запрета на выезд. Самостоятельно проверку можно провести на сайте ФССП, в базе отображаются практически все долги. Доступ предоставляется бесплатно, без регистрации и создания личного кабинета. Нужно пройти по ссылке https://fssp.gov.ru/iss/ip, открыть раздел «Банк данных исполнительных производств».

Последовательность действий:

перейти на сайт;

указать ФИО;

пройти проверку (ввести капчу);

посмотреть информацию.

Если для поиска используется номер исполнительного производства, нужно:

пройти на сайт;

выбрать «Поиск по ИП»;

указать номер;

ввести капчу;

посмотреть информацию.

ФССП предлагает бесплатное приложение, которое необходимо загрузить на мобильное устройство, активизировать подписку. Это позволяет получать уведомления о появлении новых долгов, изменениях имеющихся.

Другие ресурсы для проверки долгов:

реестр ФНС (налоговые долги), данные доступны в личном кабинете;

сайт ГИБДД (долги по штрафам);

сайт мера Москвы (для москвичей), видны долги по налогам, страховкам, ЖКХ, штрафам ГИБДД.

Данные сайта ГИБДД и мера дублируются в Госуслугах.

Важно! Случается, что загранпаспорт с запретом на выезд невозможно получить при наличии небольшого долга. Теоретически он не может быть помехой, на практике учитывается не сумма, а наличие задолженности.

Как избежать запрета?

В большинстве случаев должники уведомляются о наличии долгов, высылает решение суда, копия постановления пристава. Однако человеку, который одалживает деньги, вовремя не оплачивает счета и штрафы, следует отслеживать суммы и даты внесения выплат.

При образовании долга кредиторы высылают претензии, содержащие требование исполнить обязательство. В тексте указывается сумма, срок выплаты. Иск подается при отсутствии реакции, для рассмотрения спора присутствие должника необязательно. На основании решения материалы передаются судебным приставам.

Загранпаспорт с запретом на выезд можно получить, если погасить долг частично или полностью. При любом варианте данные через 3-4 дня обновятся, пристав может разрешить выезд, выслать извещение должнику.

Запретов избегают люди, которые тщательно планируют семейный/личный бюджет, ведут учет доходов и расходов. Основная цель — зарабатывать больше, тратить меньше. Решать проблему, как получить загранпаспорт с запретом на выезд, не придется, если получается избавиться от ненужных расходов, создать резерв.

Важно! Независимо от вида долга его нужно погашать, желательно делать это своевременно.

Загранпаспорт с запретом на выезд через визовый центр

Эта услуга достаточно востребованная, так как из-за частых изменений регламентов и недостаточной информированности граждан проблемы возникают часто.

Состав услуг:

квалифицированные консультации;

помощь в сборе документов, изготовление ксерокопий;

оперативная запись в ГУВМ МВД;

контроль за информацией о готовности;

помощь в решении проблемы при отказе в выдаче загранпаспорта с запретом на выезд.

После получения мотивированного отказа специалист точно определит оптимальный вариант выхода из ситуации, грамотно составит соглашение о реструктуризации или исковое заявление.

При обращении к специалистам визового центра до подачи заявления на выдачу загранпаспорта они помогут определиться с выбором между старым и новым образцом, собрать документы, проверить долги, наличие исполнительного производства, точно определить, в какое отделение подавать документы. При обращении в визовый центр риск отказа в выдаче загранпаспорта сводится к минимуму.