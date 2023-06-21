Китай является одной из самых популярных туристических стран в мире. Но нужна ли виза в Китай для россиян? Ведь некоторые города Китая можно посетить без визы. Давайте разберемся, в каких случаях нужна виза в Китай для россиян, и как её оформить.

Нужна ли виза в Китай для россиян?

По информации Визового центра КНР без визы можно посещать следующие города:

Гуанчжоу – 72 часа по транзитной визе; Пекин – транзит 144 часа; Шанхай – виза по прилету в аэропорту на 6 суток; Шэньян – безвизовый въезд на 72 часа; Чэнду Чунцин Гонконг – до 14 дней, но требуются обязательно обратные билеты; Хэйхэ – через реку на теплоходе от Благовещенска — пребывание до 30 дней. Таможенный сбор 100 юаней с человека. Макао – до 30 дней, требуется подтвержденная бронь билетов и отеля; Остров Хайнань – до 21 дня, только туристические групповые туры от турагентств, одного человека не пропустят без визы; Суйфэньхэ – до 15 дней пребывания.

Для посещения остальных мест, а тем более на срок, превышающий безвизовый законодательство Китая обязывает граждан России въезжать на территорию страны только при наличии визы.

Если есть желание посетить Китай на длительный срок или для решения деловых вопросов, необходимо оформлять визу заранее. За оформлением визы в Китай вы можете обратиться в наш визовый центр VISA GURU, узнать подробнее про оформлении визы в Китай можно здесь.

Виза в Китай поможет избежать гражданам России неприятных ситуаций на границе. Бывали случаи трудностей при прохождении границы, а также случаи депортации обратно в Россию при отсутствии визы. Виза в Китай для россиян — это, в первую очередь, безопасность и легальность пребывания в данной стране.

Виза в Китай для россиян: какие типы виз бывают?

Оформление визы в Китай может понадобится не только для туристов, но и для бизнес партнеров. Желающий приехать в эту страну гражданин России сталкивается с необходимостью получения туристической, бизнес- либо же деловой визы. Деловая виза необходима для посещения Китая на основании делового или коммерческого соглашения. Разберем подробнее разные виды виз в Китай:

Краткосрочная деловая виза в Китай для россиян. Срок пребывания в стране ограничивается 6 неделями. Может понадобится для недолгого пребывания россиянина в Китае с целью решить рабочие моменты.

Хорошо если у вас будет с собой справка с места работы при первом посещении страны. Лучше сделать такую справку на фирменном бланке учреждения. В этом документе указаны должность, размер заработной платы и период работы. Работодатель также может приложить рекомендации с работы, подчеркивающие тесную связь с родиной.

Бизнес виза в Китай для россиян . Данная виза может быть оформлена при условиях приглашения от вашего делового партнера из Китая. Бизнес-виза оформляется на срок от 3 месяцев. Причем поездка должна быть спланирована заранее.

. Данная виза может быть оформлена при условиях приглашения от вашего делового партнера из Китая. Бизнес-виза оформляется на срок от 3 месяцев. Причем поездка должна быть спланирована заранее. Туристическая виза в Китай для россиян . Может понадобиться как для самостоятельных, так и для групповых (от 5 человек) туристических поездок. Действует такая виза в течение 3 месяцев, а предусмотрительным сроком пребывания в Китае являются 30 дней.

. Может понадобиться как для самостоятельных, так и для групповых (от 5 человек) туристических поездок. Действует такая виза в течение 3 месяцев, а предусмотрительным сроком пребывания в Китае являются 30 дней. Студенческая виза. Для россиян, планирующих учиться в Китае, предусмотрена специальная учебная виза. Для того чтобы оформить эту визу, необходимо предоставить стандартный пакет документов и, кроме того, подтверждение статуса студента китайского университета.

При условии, что студент будет находиться в стране более полугода, нужно обязательно предоставить медицинскую страховку. На практике, студенты все чаще оформляют медицинскую страховку, даже в том случае если поездка краткосрочная. Ведь медицинское обслуживание в Китае для иностранцев может быть очень дорогим.

Безвизовый въезд в Китай для россиян

Существует определенные случаи, в которых разрешен въезд в Китай даже без наличия визы. Многие люди выбирают именно в Китай в качестве транзитного пункта для продолжения своего путешествия в другие страны.

Так, к примеру, транзитные пассажиры не обязаны оформлять визу, а должны только заполнить миграционную карту. При этом в Китае в транзитной зоне (в аэропорту) можно находиться не более трёх суток (72 часов).

Транзитным пассажирам разрешено покупать сувениры и посещать рестораны находящиеся в пределах аэропорта.

Транзит в Китае предусматривает только авиаперелёт. Если же пассажир захочет передвигаться по Китаю при помощи автобуса, поезда и пр. для этого понадобится виза.

Обратите внимание, что если пассажир планирует задержаться в Китае на более длительный срок, обязательно нужно получить обычную туристическую визу в Китай.

Получение визы в Китай для россиян: с чего начать?

Для людей, которые желают посетить Китай, начальным этапом является получение визы. С чего именно нужно начать и что подготовить для получения визы в Китай? Конечно, с подготовки необходимых документов для визы.

Какие документы нужны для визы в Китай

Китайское посольство нуждается, прежде всего, в анкете, заполненной россиянином. Эту анкету можно скачать на официальном сайте посольства Китая. В анкете человек должен указать свои личные данные (например, ФИО, дату рождения, а также обязательно стоит указать дату и пр. данные о планируемой поездке в Китай).

Посольство нуждается также в фотографии размером 33 ми на 48 мм для получения китайской визы. Фотография должна быть недавно сделанной, причем таким образом, чтобы внешний вид заявителя можно было узнать на момент выдачи визы. На фотографии не должно быть аксессуаров (в том числе очков) и излишнего макияжа.

Также россиянин должен предоставить загранпаспорт (действительный на момент поездки в Китай). В паспорте обязательно должны быть две или более свободных страниц для визы. Загранпаспорт должен имеет срок действия не менее 6 месяцев с даты окончания поездки.

Если у вас есть специальное приглашение для поездки в Китай, необходимо предоставить его оригинал и копию (приглашение должно быть от китайской стороны). В нем, как правило, содержится информация о целях поездки, месте проживания, сроках пребывания и деталях организации поездки.

Также понадобится медицинская страховка на весь период пребывания в стране. Особенно, если вы планируете оставаться в стране на продолжительной период времени. Сумма покрытия страхового случая составляет от $15000.

Обратите внимание, что если вы гражданин Российской Федерации, но в паспорте у вас указано одно из следующих мест рождения: Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Пакистан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Афганистан, а также города, которые входят в состав этих республик, вам необходимо предоставить дополнительные документы. А именно: выписку из лицевого счета либо банковской карты, справку о несудимости и копию своего свидетельства о рождении.

Дополнительные документы

Дополнительные документы не входят в стандартный пакет документов, однако могут требоваться в отдельных случаях:

Гарантия обеспечения на срок путешествия. Данные бумаги могут потребовать от финансово необеспеченных граждан — студентов, учащихся, безработных либо пенсионеров. Стоит приложить спонсорское письмо, копию паспорта поручителя и справку с работы, указывающую на доходы гражданина. Либо чтобы проверить платежеспособность можно взять выписку в банке о том, что на вашем счету есть достаточная сумма средств (для Китая это около $100 на каждый день поездки). В том случае, если вы отправляете заявление на визу не с постоянного места жительства, стоит приложить бумаги, подтверждающие законное нахождение на этой территории. Сюда входят копии оригинала визовых документов, ВНЖ и прочее. Если в прошлом уже была выдана виза в Китай либо китайские паспорта, необходимо предоставить их копии. Если были случаи смены имени или фамилии, необходима справка, которая подтверждает правомерность данного действия.

Документы для выезда в Китай с детьми

Если вы гражданин Российской Федерации и планируете вывозить детей на территорию Китая подготовьте заранее пакет документов для них:

Анкета-опросник (с официального сайта посольства Китая).

Оригинал загранпаспорта ребенка (срок действия должен быть не менее 6 месяцев на день сдачи документов в посольство).

(срок действия должен быть не менее 6 месяцев на день сдачи документов в посольство). Электронная фотография (цветное фото на белом фоне).

Свидетельство о рождении (копия).

Паспорта обоих родителей (копии страницы с фото).

Разрешение на вывоз ребенка (копия). Необходимо в том случае, если ребенок едет в Китай без родителей с сопроводительным лицом).

Заполнение анкеты на визу в Китай

Скачать такую анкету на русском языке можно на сайте посольства по следующей ссылке http://ru.china-embassy.org/rus/lsfw/bk/ac/t1078380.htm

В анкете необходимо указать такие сведения, как личные данные заявителя, информацию о предстоящей поездке и дополнительные сведения.

Инструкция заполнения анкеты на визу в Китай

В том случае, если вы заполняете анкету вручную, пишите понятно и печатными буквами.

В первом разделе необходимо указать такие данные, как ФИО, свидетельство о вашем рождении, гражданство, паспортные данные, занятость, полученное образование, текущая работа, адрес проживания и мобильный телефон. Также необходимо указать страну, в которой заполняется анкета, и прикрепить фото.

Во втором разделе анкеты требуется указать информацию о предстоящей поездке:

Цель поездки в Китай (нужно выбрать из списка).

Сколько уже было совершено въездов на территорию Китайской Народной Республики.

Дату въезда и планируемую длительность пребывания.

Ваш маршрут и адреса отелей, в которых вы планируете останавливаться.

Данные о посещении других стран в течение текущего года.

Данные о личности, которая выслала приглашение заявителю (при наличии).

В третьем разделе необходимо указать информацию о ваших детях и ответить на соответствующие вопросы.

Фотография на визу В Китай

Фотография также должна соответствовать определенным требованиям:

Фотография должна быть размером 33 на 48 мм. Фон на фотографии должен быть бесцветным. На обратной стороне фотографии должна быть поставлена ваша подпись.

Виза в Китай для россиян: куда подавать документы?

Граждане Российской Федерации для получения визы в Китай должны обратиться в консульский отдел посольства Китая в России или консульский центр Китая в России. Консульский отдел посольства Китая в России можно найти в столице по адресу улица Дружинниковская, дом 15. Для того чтобы подать документы на визу, нужно сначала записаться на прием через официальный сайт консульства. Консульский центр Китая можно найти в столице России по адресу улица Земляной Вал, дом 33, строение 1.

В консульском центре Китая есть возможность подачи документов на визу в Китай без предварительной записи. Однако сначала нужно заполнить электронную анкету на официальном сайте консульства.

Кроме Москвы можно обратиться также и в другие консульства Китая (в таких городах как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток и др.).

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Стоимость оформления визы в Китай для россиян

Для граждан Российской Федерации, планирующих посетить Китай, стоимость оформления визы будут зависеть от мотива поездки и срока её действия.

Туристическая виза, позволяющая въехать в страну один раз, обойдется гражданину России в 4000 рублей. Виза на два въезда стоит уже около 6000 рублей. А за разрешение на многоразовые въезды придется заплатить около 10000 рублей.

Бизнес-виза на один въезд для россиянина будет стоить около 6500 рублей. Два въезда по бизнес-визе обойдутся около 9000 рублей, а разрешение на многоразовый въезд — около 13000 рублей.

На стоимость визы также оказывает влияние и срочность ее оформления. Так, если вы хотите получить визу быстрее, то придется доплатить за ускоренное оформление.

Обратите внимание, что помимо стоимости визы, нужно также оплатить консульский сбор, который составляет около 1,5 тысяч рублей. Исходя из этого, стоимость визы в Китай для россиян может меняться в зависимости от типа визы, срока ее действия и срочности оформления. Планируйте заранее эти расходы, намереваясь ехать в Китай.

Внимание! Цены указаны для случаев, когда вы оформляете визу самостоятельно. Если вы хотите получить помощь в оформлении, то стоимость визы в Китай с учетом всех сборов обойдется в 35 000 рублей.

Сколько ждать визу в Китай для россиян?

Виза в Китай для россиян выдается в срок, который зависит от типа визы и личных обстоятельств заявителя.

Для получения туристической визы гражданин России, предоставив документы, подтверждающие цель поездки и наличие средств на проживание в Китае, может получить свою визу в сроки от 4 до 10 рабочих дней.

При оформлении бизнес-визы в Китай, заранее предоставив документы подтверждающие деловые отношения с китайскими партнерами, можно ожидать визу в сроки от 5 до 14 рабочих дней.

Обратите внимание, что если вы намереваетесь поехать в Китай на более длительный срок и оформляете визу с многократным въездом, срок ожидания может увеличится до 15 рабочих дней.

В целом, время ожидания визы в Китай для россиян не слишком длительно. Но для того, чтобы избежать задержек в оформлении визы и лишних неприятностей, лучше обратиться за визой через проверенное агентство, которое гарантирует вам определенные сроки и отсутствие отказов.