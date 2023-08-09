Анкета на визу в Китай стала актуальной среди Россиян. 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу виз всех типов. Если ехать в Китай в качестве туриста, то теперь нужна виза типа L. Что это значит? Ее могут оформить в таких генеральных консульствах КНР, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Хабаровск, Иркутск, Казань. Заявку можно подать в электронном виде. Затем записаться в консульство одного из перечисленных городов, чтобы подать туда свои документы.

Туристические визы делаются для однократного или двукратного проезда в Китай. Их выдают на 90 дней. Это максимальное количество суток, при которых может действовать китайская туристическая виза.

Но есть один нюанс — каждую поездку в Китай разрешено осуществлять не более, чем на 30 дней.

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Однако, сотрудники одного из консульств могут принять иное решение о максимальном количестве дней пребывания и сроке действия исходя из индивидуальных обстоятельств. Узнать, однократная или двукратная виза, до ее получения нельзя. Об этом заявитель узнает непосредственно от консула при получении.

Существуют также бизнес-визы категорий М и F для посещения Китая. Они являются деловыми — для того, чтобы посетить Китайскую Народную Республику по ним, необходимо указать обоснованную цель въезда. Анкету на категории М или F в Китай нужно делать заранее через консульство КНР в одном из перечисленных выше городов.

Анкета на визу в Китай: заполнение и подача

Чтобы заполнить анкету на визу в Китай, первое, что нужно сделать — это перейти по ссылке на официальный сайт заполнения: https://cova.mfa.gov.cn/qzCoCommonController.do?show&pageId=index&locale=ru_RU.

Затем необходимо выбрать регион своего пребывания в масштабе материка (например, Европа), предварительно выбрав язык, на котором посетителю сайта удобно пользоваться сервисом. Определиться с регионом, где находится пользователь, в масштабе страны и города (в данном случае — Россия и Москва).

После этого перед пользователем встанет выбор между «Новой формой заявления» и «Управление заявкой». Выбираем первое.

Затем нужно нажать на кнопку соглашения. И еще раз нажать на кнопку, которая также появится после этого. Она означает закрытие информационного окна.

После этого пользователь переходит на форму, в которой выбирает опции заполнения и верификацию. В опциях необходимо выбрать первый пункт, чтобы перейти к заполнению именно новой анкеты на визу в Китай.

В случае, если раньше пользователь уже пытался ее заполнить, то указывается второй пункт, тогда можно продолжить редактировать незаконченную анкету, предварительно указав ее идентификационный номер.

Далее появится небольшая картинка с оторванным пазлом, который нужно провести по горизонтальной линии слева направо в нужное место. При неудачной попытке (хотя сложно ошибиться) происходит повторная попытка до тех пор, пока она не окажется успешной.

И, наконец, пользователь переходит в анкету на визу в Китай, которую заполняет в соответствии с приведенными подписанными полями (в каждом поле приводится информация о заполнении своих данных).

Их необходимо заполнить и вставить свою фотографию для визы в Китай. Фотография вставляется в соответствии с данной инструкцией, к которой можно перейти, нажав на кнопку «View photo requirements».

Слева сверху записан номер анкеты, который лучше записать. Если пользователь не успевает или в силу других причин не до конца заполняет анкету, то в дальнейшем он сможет к ней вернуться только с указанием этого номера.

Опускаясь ниже, можно без труда догадаться, что нужно вписать дату рождения, выбрать свой пол и место рождения.

В пятом и шестом подпункте нужно указать информацию о своем семейном положении и национальности соответственно.

Анкета на визу в Китай предусматривает заполнение заявителем данных о своем загранпаспорте. В случае, если ранее загранпаспорт был утерян, ниже необходимо это указать и вписать необходимые данные об утерянном документе.

Если пользователь паспортов не терял, то указывается, что паспорта не были утеряны. Перед тем, как перейти к следующему разделу, лучше сохранить свои данные, чтобы в дальнейшем при какой-либо ошибке или других обстоятельствах не приступать к заполнению анкеты заново. После сохранения можно перейти к заполнению следующих разделов анкеты.

Анкета на визу в Китай содержит следующие разделы, в которых необходимо заполнить остальные данные:

информацию по заявке;

информацию о своей работе (место работы, должность, название компании, срок работы на данной вакансии, среднемесячная зарплата, опыт работы в других организациях);

информацию об образовании (диплом, специальность, учебное заведение, место обучения, в каком году окончил);

информацию о членах семьи (ФИО, дата рождения, место рождения, место учебы/работы, контактный номер телефона);

информацию о поездке в Китай (цель поездки, срок, количество посещений);

информацию о прошлых выездах за границу (также цель поездки, срок и количество посещений);

другую информацию;

информацию о рассылке;

предварительный просмотр данной анкеты;

отправка на печать.

После заполнения анкета на визу в Китай подается в Консульство

После заполнения анкеты можно приступить к следующему шагу. Необходимо записаться в генеральное консульство по ссылке https://avas.mfa.gov.cn/qzyyCoCommonController.do?yyindex&locale=ru_RU. Поначалу кажется, что пользователь снова перешел к заполнению анкеты, но, нет, нужно всего лишь выполнить те же действия, что и вначале заполнения анкеты.

Выбрать регион пребывания в масштабе материка, страны и города, предварительно определившись с языком, которым пользователю удобно пользоваться данным сервисом. Выбрать пункт о подаче нового заявления о записи в генеральное консульство. Заполнить поля с информацией о месте, где расположено генеральное консульство, которому отсылается заявление, и контактную информацию. Снова заполнить пазл для верификации.

ВНИМАНИЕ! Все поля необходимо проверить на правильность заполнения, иначе при не сохраненной анкете придется заполнять ее заново, либо, если заявитель подаст анкету вместе с другими документами успешно, то при выдаче могут возникнуть трудности, а сроки выдачи увеличатся.

Необходимые документы

Официально в генеральное консульство для получения туристической или деловой визы в Китай требуется предоставить следующий перечень документов.

Распечатанную и подписанную анкету. Распечатанную и подписанную страницу с подтверждением, что вы заполнили онлайн-анкету на визу. Подтверждение записи на прием в консульство. Загранпаспорт, который к моменту подачи заявления должен иметь действительность более шести месяцев. Паспорт гражданина Российской Федерации и копии всех его заполненных страниц. Копию страницы загранпаспорта с личными данными. Копии страниц с предыдущими китайскими визами. Если они вклеены во второй или истекший загранпаспорт — копии первых страниц этих документов. Если ранее была совершена смена фамилии/имени — копии документов, которые это подтверждают. Например, свидетельство о браке. Оплаченные билеты на самолет, поезд или ваучер от туристического оператора, если это автобусный тур. Если подаются документы на двукратную визу, нужно представить оплаченные билеты на вторую поездку. Если планируется перемещаться по стране, то лучше взять с собой копии билетов на внутренние поездки и перелеты. Подтверждение брони отелей. План путешествия с датами пребывания, местами остановок и подробным маршрутом. Вместо него примут приглашение от китайской компании или человека, который проживает в Китае. Медицинскую страховку, которая будет действовать на протяжении всего путешествия. Если по каким-то причинам заявитель получает визу в другой стране — документы, которые подтверждают, что он находится там законно.

На сайте консульства указывают, что могут запросить дополнительные документы.

Сроки и стоимость выдачи

Обычно решения по выдаче визы гражданину РФ принимаются генеральными консульствами в течение пяти рабочих дней. Ускоренного решения можно добиться, если указать об этом в анкете или при подаче документов. Также существуют экспресс-визы, по которым решение о выдаче может быть принято уже на следующий рабочий день.

Стоимость визы зависит от ее кратности. 3300 рублей заявитель уплачивает при получении однократной визы, а двукратной — 6600 рублей. За срочность доплата составляет 2000 рублей, за экспресс-визу —4600 рублей. Деньги принимает консул, когда отдает все готовое заявителю на руки.

Подробнее о бизнес-визе в Китай

Заявитель не зря указывает цель визита в анкете. О том, что виза относится к деловой, могут свидетельствовать следующие признаки:

официальное приглашение со стороны китайской компании;

официальное приглашение со стороны китайских властей, программа обмена и ознакомительная поездка;

намерения поездки в КНР в целях посещения мероприятий, таких как выставки, конгрессы, семинары, показы;

намерения поездки в КНР в целях посещения, относящегося к регулярному и связанного с профессиональной деятельностью (повышение квалификации, например).

Стоит отметить что посещение мероприятий должно быть в качестве участника, а не посетителя. В противном случае в анкете целью посещения придется указать «туризм». Кроме того, если заявитель при подаче документов пользуется официальным приглашением со стороны китайской компании или власти, то необходимо, чтобы были соблюдены требования, относящиеся к правилам заполнения фирменных бланков приглашающей организации, адресу приглашения (на имя Генерального Консула Посольства КНР), а также правильности данных заявителя (ФИО, дата рождения и так далее).

Как уже было сказано, деловая виза делится на две категории. По категории М разрешается посещать Китайскую Народную Республику, если заявителю отправлено приглашение от коммерческой компании. Если заявителя приглашает государственная организация, то заявителю потребуется категория F. Данные категории классифицируются одинаково.

По количеству посещений КНР: однократная, двукратная, многократная. По длительности коридора въезда: 3 месяца, 6 месяцев, 1 год. По сроку пребывания в КНР: 30, 60, 90 дней.

Коридор въезда – временной промежуток, в течение которого держатель визы имеет право на въезд в Китайскую Народную Республику.

К сожалению, невозможно узнать причину отказа в одобрении визы, так как китайские власти этого не объясняют. Как правило, отказ происходит в силу предоставления заявителем ложной информации и сомнительных сведений относительно целей поездки. Обычно вероятность одобрения повышается, если семейное положение заявителя — женат/за мужем. Заявитель не имеет права подать апелляцию на рассмотрение документов. Он может их только исправить и повторно подать в генеральное консульство после предварительной записи.

Что касается стоимости деловой визы, то, конечно, она отличается от той, которой пользуются туристы.

Однократный въезд Двукратный въезд Многократный въезд Стандартное оформление 1500 2400 3600 Срочное оформление 3000 3900 5100 Экспресс-оформление 4500 5400 6600

Таким образом, визу в Китай можно получить, но подготовьтесь к длительным срокам ожидания. Главное, чтобы Анкета на визу в Китай была заполнена правильно. Но если вам нужна виза в Китай в срок от 3 дней без очередей и длительного ожидания, то обращайтесь в VISA GURU. Для связи со специалистами звоните по номеру телефона: 8 495 255 45 35