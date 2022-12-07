Шенгенская виза в Испанию для россиян сейчас может быть получена, несмотря на отмену упрощенного визового режима и текущую ситуацию в мире. Для россиян выросли консульские взносы с 40 евро до 80 евро на человека. Также, имеются проблемы с записью на подачу документов на шенгенскую визу в Испанию.

Несмотря на это, наш визовый центр VISA GURU продолжает работу в штатном порядке. С нами шенгенская виза в Испанию для россиян может быть оформлена в срок от 10 дней без очередей. Подробности узнавайте на бесплатной консультации:





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Ну а если вы решили самостоятельно оформить шенгенскую визу в Испанию, то статья от наших экспертов вам в этом поможет.

Первым шагом для получения заветного документа станет запись на подачу документов в визовый центр или же генеральное консульство Испании.

Шенгенская виза в Испанию для россиян обязательна, так как Россия не входит в состав Евросоюза. С ней, человек может находиться до 90 дней на территории ЕС. Однако, даже она не является вашим гарантом для въезда.

Пограничники имеют права отказать вам, если сочтут, что ваши цели пребывания в стране невозможно разузнать по предоставленным документам. Это связано с большим количеством прибывающих беженцев из неблагополучных для жизни стран. Поэтому, нужно правильно подготовиться к поездке, чтобы не возникло никаких проблем.

Шенгенская виза в Испанию для россиян шаг №1 – запись на подачу документов

Сделать это можно двумя способами:

Онлайн, через сайт визового центра.

По телефону, в рабочее время, с 8 до 18.

В отличие от записи по телефону, на сайте визового центра вы можете сделать это в любое удобное для вас время круглосуточно. Но стоит отметить, что свободное окно для записи с большей вероятностью можно получить по телефону.

Визовые центры расположены не во всех городах России. Такие можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Подать документы можно и напрямую, через генеральное консульство Испании. Таких в России всего два – в Москве и Санкт-Петербурге. При самостоятельной подаче документов, можно сэкономить деньги за сборы визовых центров. То есть, около 3500 рублей.

Но такой вариант подойдет не всем, так как не все живут в столицах. И иногда, разумнее будет заплатить визовому центру, чем тратить время и деньги на дорогу.

Генеральное консульство Испании в Москве находится по адресу: Стремянный переулок, 31/1, время работы с 9.00 до 17.00. Записаться на прием можно по номеру телефона: +7-495-234-22-97.

Территориально действие главного испанского генконсульства обслуживает несколько административных единиц, в том числе Приволжский, Центральный, Дальневосточный федеральный округ.

Генеральное консульство Испании в Санкт-Петербурге располагается по такому адресу: улица Фурштатская, дом № 9. В это дипломатическое представительство имеют право подать документы для получения визы только те граждане, которые живут в Мурманской, Калининградской, Ленинградской и нескольких других областях Северо-Западного федерального округа.

Необходимые документы для подачи заявления

После того, как вы определились с датой поездки и записались на прием в визовый центр, необходимо собрать необходимый пакет документов. Важно не только собрать всё необходимое, но и грамотно оформить.

Список необходимых документов:

Анкета заявителя на визу.

Действующий паспорт, удостоверяющий вашу личность.

Фотография.

Туристическая страховка.

Документ об уплате пошлины (чек).

Бронирование авиабилетов и отеля (желательна предоплаченная бронь).

Документы, подтверждающие вашу финансовую состоятельность.

Подтверждение социального статуса (например, справка с места работы)

Фото должно быть свежим и в цветном формате. Старые фотографии, которые вы делали для других документов (если только это не было месяц назад) не подойдут.

Туристическая страховка – это обязательный документ. Не путайте с рекомендацией. Без него вам откажут с выдачей визы. Хоть и с высокой вероятностью, она вам не пригодится, но в случае, если вы получите в путешествии серьезную травму – она станет вашим билетом на оказание срочной медицинской помощи в Испании. Если случится несчастный случай и произойдет смерть, то страховка гарантирует отправку усопшего на его родину.

Подтвердить вашу состоятельность очень важно. Одним из лучших будет выписка с банковского счета с достаточными для поездки средствами. Также важно иметь бронь в отеле и билеты на самолет в два конца.

Двухсторонние билеты покупаются заранее, чтобы в консульстве или у пограничников в аэропорту не возникли сомнения по поводу цели вашей поездки. Они должны быть уверены, что у вас есть намерение после поездки покинуть страну, а не остаться в ней.

Многие предприниматели задают вопрос «А что предоставлять нам в качестве подтверждения социального статуса?».

Ответ: выписку из ЕГРЮЛ и её перевод на английский язык.

Внимание! Не делайте сами себе справку, не подписывайте её вымышленным бухгалтером, а тем более сами. Это подделка документов, которая является уголовным преступлением.

В некоторых визовых центрах заявляют, что эти справки никто не проверяет. Да, в большинстве случаев досконально не проверяют. Но вероятность все равно есть. Лучше не рискуйте и просто предоставьте выписку из ЕГРЮЛ.

Совсем уж хорошо будет, если вы предоставите декларацию за налоговый период. Документ необязательный, но лишним не будет.

Как правильно заполнить анкету на шенгенскую визу в Испанию?

Если заполнить все правильно, можно избежать дополнительных визитов в консульство, тем самым, получив документ как можно быстрее. Заполнить ее можно либо от руки, либо на компьютере, через текстовый документ используя Word или Adobe Acrobat. Рекомендуем последнюю, так как там можно настроить интерактивные поля, через которые удобно заполнять и не придется каждый раз подгонять таблицу вручную, дабы уместить все данные.

Важно уточнить, что с 8 ноября 2020 года, была введена новая форма анкеты, но в интернете до сих пор гуляют старые форматы. Если вы принесете заполненную анкеты старого формата – её не примут.

Скачать актуальные анкеты можно по ссылкам ниже:

Анкету можно заполнить на одном из двух языков. На испанском, или же на английском.

В основном, вам понадобятся данные вашего паспорта. По крайней мере, в первой половине документа. Если визу получаете только вы, то нужно подавать индивидуальную заявку. Если же с вами дети – семейную.

С транслитерацией нужно быть очень осторожным. Её следует применять только к именам собственным, а также названиям компании, в которой вы работаете и адресам. Все остальное пишется на английском языке.

Образец транслитерации:

Русский Транслитерация Имя Ирина IRINA Фамилия Саева SAYEVA Адрес Россия, Москва, Ленинградский проспект, 1, 121500 121500, 1, LENINGRADSKIY PROSPEKT, MOSCOW, RUSSIA

Обратите внимание на адрес. В английском варианте, он пишется зеркально русскому написанию.

Если у вас возникают трудности с заполнением анкеты, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам:





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Инструкция по заполнению анкеты на шенгенскую визу в Испанию

Итак, приступим к заполнению анкеты:

Личные данные – первое, что нужно будет внести. Переписываем все так, как в вашем загранпаспорте. Писать все необходимо заглавными буквами. Дату рождения прописываем цифрами через дефис. Сначала день, затем месяц и год. Указывая страну рождения, указываем то, как указано в вашем документе. Даже если вы живете в России, но в паспорте написано СССР то вписываем последнее.

В анкете есть отдельный пункт, в котором нужно вписать ваше настоящее, действующее гражданство. Туда уже вписываем “RUSSIAN FEDERATION”. Если у вас нету двойного гражданства, то строку в следующем пункте оставляем пустой.

Пол указываем по факту. Испания не столь продвинутая страна, поэтому есть только два классических варианта.

Следующая графа – семейное положение. В ней можно запросто сделать ошибку, потому что сейчас немало пар состоят в гражданском браке. Если брак с вашей супругой не закреплен в ЗАГСЕ, то необходимо отметить “не женат”.

Если вы делает семейную визу и с вами еду несовершеннолетние дети (до 17 лет включительно), то его тоже необходимо заполнить. В это поле необходимо внести все те же личные данные, что и для вас самих, плюс еще добавить номер телефона. Номера следует писать в международном формате. То есть не через восьмерку, а через “+7”.

Если ваши дети совершеннолетние, то эту строку заполнять НЕ НУЖНО!

Не стоит смущаться поля “идентификационный номер”. Оставляйте его пустым, так как у граждан РФ его попросту нет. И не вписывайте туда серию и номер паспорта. Это делается в другом разделе. Ошибка не критична, но могут появиться вопросы, что затянут процесс выдачи визы.

Выбирая тип документа, практически во всех случаях вам понадобится обычный паспорт. Только если вы не дипломат или иной сотрудник, направляющийся в Испанию по рабочим, государственным делам. Но в таком случае, вам вряд ли пригодится эта статья.

А вот следующий раздел – номер проездного документа. Вот сюда и нужно вписать номер вашего заграничного паспорта. Вписываем его номер целиком. Без серий, без значков номера. Просто цифрами.

Далее, вписываем данные о том, когда и где был выдан паспорт и до какого срока он действует. В графе “кем выдан” не нужно писать орган, который вам его выдал. Нужно вписать лишь страну, в которой вы получили документ.

Следующие два пункта относятся к тем, у кого есть близкие родственники на территории Евросоюза. Это упростит и ускорит получение визы, особенно, если этот родственник на хорошем счету. В этом случае, брат или сестра не считаются близкими родственниками. Чтобы заполнить личные данные родственника, просто попросите их у него. В остальном, заполняются по аналогии с вашими личными данными.

Далее необходимо будет вписать ваш домашний адрес и адрес электронной почты. Вписываем по английскому образцу, который обозначался выше в статье. Важно писать фактический адрес жительства, а не по прописке.

Следующая строка для номера телефона. Пишем в международном формате и обязательно пишем актуальный номер. Если у консула возникнут вопросы или понадобится принести дополнительный документ, вам будут звонить по указанному номеру. И если не дозвонятся, то с высокой вероятностью откажут в выдаче визы.

Если вы подаете заявку не из страны жительства, то в следующей стране вписываем страну пребывания.

Ниже нужно будет указать данные о вашем месте работы и профессиональной деятельности. Пункты о работе можно опустить, если у вас на территории ЕС проживают дети, родители или же супруг. В противном случае, указываем адрес места работы, номер телефона организации. Название профессии пишем на английском. Если не знаете перевод, воспользуйтесь онлайн-переводчиком.

Если вы студент или школьник – это не повод оставлять поле пустым. Вписываем туда адрес учебного учреждения и контактный номер телефона.

Если вы самозанятый – пишем свое ФИО, номер телефона и домашний адрес. Если вы индивидуальный предприниматель, то перед ФИО добавляем “IP”.

Далее, нужно будет вписать цель поездки и подробности. необходимо для того, чтобы в консульстве были уверены, что вы не собираетесь мигрировать в Испанию и едете туда с намерением ее покинуть после выполнения цели. Если вы хотите совместить бизнес и туризм – об этом надо уточнить.

В следующих пункта вы, по сути, вписываете ваш дальнейший маршрут, а также даты прибытия и отбытия из Испании. Как страну основного назначения, указываем Испанию. Страна первого въезда у вас так же будет Испания, если только вы не планиуете посетить страну на личном авто. Даты планируемого въезда и выезда указываем в том же формате, что и предыдущие даты.

Далее будет уточняющий пункт о том, сдавали ли вы отпечатки пальцев ранее. Выбираем “Да” или “Нет”. Здесь также будет графа, где попросят вписать номер тикета, но его можно оставить пустым.

Если вы вдруг планируете через Испанию двигаться куда-то еще, то в пункте “разрешение на въезд в страну конечного следования” заполняем реквизиты визы той самой страны. В противном случае, оставляем поле пустым.

Далее, нужно будет заполнить пункты, связанные с вашим месом пребывания во время нахождения в Испании. Необходимо будет указать адреса гостиниц, их электронные почты, а также номера телефонов в международном формате.

Если вас в страну приглашает компания, то в последующей графе указываем полное название компании, адрес, телефон. Также, необходимо будет указать контактное лицо компании, его номер телефона.

Далее, необходимо будет указать о том, кто ваш спонсор – вы сами оплачиваете поездку, или же кто-то еще. Для ваших детей, спонсором будете вы. В качемтве гаранта, может стать наличие кредитной карты, или выписка из банковского счета.

Последним пунктом, в конце вы ставите дату заполнения анкеты и свою подпись.

Анкета готова для подачи заявления.

Очень важно заполнить анкету правильно. Если вы не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться к нашим специалистам:





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Шенгенская виза в Испанию для россиян — процедура подачи документов

Вы идеально заполнили анкету и собрали все документы. Пришло время подать документы в визовый центр или в генеральное консульство. Сразу оговорим, что официальный срок рассмотрения заявления – 15 календарных дней. Этот срок может быть продлен, в случае, если в консульстве возникнут вопросы, или потребуются дополнительные документы. Максимальный срок рассмотрения заявки с учетом продления – 45 календарных дней. Но в итоге, для каждого этот срок может оказаться индивидуальным.

За дополнительную плату, вашу заявку могут рассмотреть в срочном порядке. Но для этого, помимо платы и правильно собранных документов, нужны веские основания.

Для получения срочной визы нужно предоставить убедительные доводы, причём подтвердить их документально. Бумаги прикладывают к основному пакету документов.

Срочную визу в Испанию открывают безотлагательно в следующих случаях:

скоропостижная смерть родственника или близкого человека

серьезная болезнь родственника, проживающего в Испании

лечение в заграничной клинике

очень важная деловая поездка

поездка, связанная с покупкой недвижимости

участие в спортивных, творческих слётах и т.п.

поездка студента на учебу;

путевка с горящими сроками вылета

Общая процедура подачи документов выглядит так:

Вы лично подаете документы в визовый центр или в генеральное консульство. посредник возможен, то в случае с несовершеннолетними. Их представителями являются родители или же законные опекуны.

Заявление необходимо подавать минимум за 15 дней до начала поездки. Особый случай с моряками – они могут подавать за девять месяцев до поездки.

После подачи заявления, вы получите на руки квитанцию. Она говорит о том, что ваше завление принято и на ней будет номер вашей заявки. По этому номеру вы сможете отслеживать статус вашей заявки по ссылке ниже:

https://sutramiteconsular.maec.es/Home.aspx

В процессе подачи заявления, вы будете проведены через процедуру дактилоскопии. Иначе говоря, с вас снимут отпечатки пальцев. Дети до 12 лет, а также те, кто уже сдавал отпечатки в течение последних 59 месяцев могу быть освобождены от этой процедуры.

В процессе рассмотрения заявки, консульство может потребовать исправления неточностей в анкете, донести какие-либо документы или же настоять на проведении собеседования.

Если откажут в выдаче – вас поставят в курс дела. уведомление вы получите в письменной форме. В письме будут расписаны причины отказа.

В случае отказа в выдаче визы заявитель может подать апелляцию на повторное рассмотрение заявления в консульство в течение одного месяца со дня, следующего за днем уведомления об отказе. Также заявитель имеет право подать административную апелляцию в Верховный суд Мадрида в течение двух месяцев со дня, следующего за днем уведомления об отказе в выдаче визы или отклонении заявления о пересмотре.

Сколько стоит шенгенская виза в Испанию для россиян?

Размер визовой пошлины составляет 80 евро для лиц старше 12 лет и 40 евро для детей от 6 до 11 лет. Несовершеннолетние дети от 0 до 5 лет освобождаются от уплаты пошлины.

Есть два вида сборов:

Консульский – оплачивается за саму визу. Составляет 2654 рубля. Детям до 6 лет делается бесплатно.

Сервисный – оплачивается за услуги визового центра. Его уплаты можно избежать, если подавать заявление напрямую через генеральное консульство.

При получении срочной визы в Испанию за 3 дня, придется заплатить:

3600 руб. — за срочность; такая стоимость определена для украинских и российских граждан.

1000 руб. — стоимость обработки полученных документов.

Шенгенская виза в Испанию для россиян сейчас может быть оформлена в целом 3 способами:

Полностью самостоятельно. Через визовый центр Испании. При помощи услуг нашего визового центра VISA GURU.

В первых двух случаях ускоренное оформление вряд ли будет возможным. Но если у вас есть примерно 3-5 недель в запасе, рекомендуем выбрать способ №2. Так как самостоятельное оформление через консульство — это неудобно и довольно сложно.

Когда шенгенская виза в Испанию нужна срочно, рекомендуем обратиться в наш визовый центр. Гарантируем запись на подачу документов в течение нескольких дней, а срок оформления визы полностью — от 10 дней.

Если вы воспользуетесь услугами нашего визового центра, то стоимость оформления визы в Испанию составит от 5 900 рублей. Подробнее о том, что входит в эту сумму и какие еще есть тарифы, читайте здесь. Либо вы можете просто подать заявку через форму ниже и проконсультироваться со специалистом:





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