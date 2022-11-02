Чтобы оформить визу в Испанию необходима бронь авиабилетов в обе стороны. Хоть этого требования и нет среди основных, но при рассмотрении заявки отсутствие билетов может стать причиной отказа. Так как сотрудник посольства вправе запросить дополнительные документы на визу в Испанию. Список этих документов не уточняется.

Если у вас уже есть действующая виза в Испанию, то в самой Испании у вас вряд ли их попросят. Проблемы зачастую возникают при вылете из РФ, когда особо рьяный сотрудник аэропорта просит их предъявить. Данное требование нельзя считать законным. Но как показывает практика, лучше сделать бронь билетов, чем пытаться доказать сотрудникам, что они не имеют права требовать обратный билет в Испанию.

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