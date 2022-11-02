Шенгенская виза в Испанию с гарантией в срок от 10 дней
Стоимость под ключ от 5 900₽
Шенгенская виза в Испанию с гарантией в срок от 10 дней
Стоимость под ключ от 5 900₽
Рейтинг Яндекс
Рейтинг Google
Шенгенская виза в Испанию под ключ с гарантией выдачи
Наши специалисты возьмут на себя весь процесс оформления визы в Испанию. Вы получаете полное сопровождение до получения визы на руки
-
Сбор документов на визу в Испанию
Документы на визу в Испанию подразделяются на основой и дополнительный пакеты. Основной пакет документов на визу в Испанию состоит из загранпаспорта, справки с работы, медицинской страховки, фотографий и выписки из банка. Дополнительный пакет документов на испанский шенген может потребоваться при оформления визы в Испанию в зависимости от целей: бизнес, учеба, работа, приглашение от родственников, покупка недвижимости. Он может состоять из справок о несудимости и доходах (2НДФЛ), предоплаченной брони авиабилетов и отеля. Подробнее о документах рассказываем здесь.
-
Заполнение анкеты на визу в Испанию и проверка документов
Заполним анкету на визу в Испанию. От вас потребуется только предоставление данных нашим специалистам в любом удобном формате на русском языке. Тщательно проверяем собранные документы на визу в Испанию перед подачей: сроки справок и выписок, соответствие требованиям к оформлению. Такие документы, как подтверждение брони и медицинскую страховку мы можем предоставить со своей стороны.
-
Сопровождение и контроль на всех этапах
Мы курируем весь ваш путь по оформлению визы, начиная от подачи документов и заканчивая этапом, когда шенгенская виза в Испанию получена. Поддержка осуществляется на всех этапах: прохождение дактилоскопии, подача документов в консульство, ежедневный контроль ситуации по визе.
-
Получение готовой визы в Испанию
В результате вы получаете визу в Испанию с гарантией 100%. Также, мы можем доставить готовую шенгенскую визу в Испанию в удобное для вас время и место.
Шенгенская виза в Испанию с ускоренным оформлением!
Благодаря специализированному алгоритму, мы можем записать вас на подачу документов без очереди. Узнайте подробности на консультации с визовым специалистом
ПОЧЕМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ?
Тройная гарантия по договору
Поможем оформить шенгенскую визу в Испанию без очередей
Подробную и актуальную информацию по выдаче виз в Испанию россиянам узнавайте у наших специалистов
Проконсультируем по вопросам оформления визы в Испанию бесплатно
Стоимость визы в Испанию
Стоимость визы в Испанию может меняться в зависимости от вашей ситуации и целей поездки. Уточняйте актуальную информацию у наших визовых специалистов
- Заполнение анкеты на визу в Испанию
- Помощь в подготовке документов
- Проверка документов и их перевод (при необходимости)
- Запрос виз на максимальный срок (до 5 лет)
- Помощь в подаче документов или подача документов за вас (если ранее сдавали дактилоскопию)
- Отслеживание статуса рассмотрения визы
- Стандартная запись на подачу документов
- Заполнение анкеты на визу в Испанию
- Помощь в подготовке документов
- Проверка документов и их перевод (при необходимости)
- Запрос виз на максимальный срок (до 5 лет)
- Помощь в подаче документов или подача документов за вас (если ранее сдавали дактилоскопию)
- Отслеживание статуса рассмотрения визы
- Ускоренная запись на подачу документов
* Пошлина оплачивается отдельно. Стоимость пошлины на сегодняшний день 6 000 рублей.
Команда специалистов
Юрий Эшмаков
Владимир Ковалевич
Евгения Саксонова
Виктория Марченко
Вас интересует, как получить визу в Испанию без предварительной записи и очереди?
Вы можете задать все вопросы нашим специалистам и получить подробную консультацию бесплатно
Шенгенская виза в Испанию даже в самых сложных случаях:
Документы на визу в Испанию
Основной пакет документов
- Загранпаспорт сроком действия не менее 3 месяцев, ксерокопия разворота документа и страниц с отметками.
- Фотография для анкеты на визу в Испанию размером 3,5×4,5 см (цветная). Фото не старше 6 месяцев. Рекомендуется делать непосредственно перед подачей.
- Заполненная анкета на визу в Испанию. При оформлении через наш визовый центр, берем ответственность за заполнение анкеты на себя. Вы можете предоставить информацию в любой удобной форме на русском языке или воспользоваться нашим опросным листом. Сама анкета на шенгенскую визу в Испанию, в которую вносятся данные нашими специалистами, выглядит таким образом.
- Обычная бронь отеля и авиабилетов. Уточняйте актуальную информацию у наших специалистов. Возможно понадобиться предоплаченная бронь (см. раздел «Дополнительные документы»)
- Выписка с банковского счета по остатку денежных средств. На счету должно быть 95 евро на человека в сутки. То есть остаток на счете должен покрывать всю вашу поездку. Выписку заказываете онлайн у своего банка, заверять не надо. Желательно заказать выписку непосредственно перед подачей документов.
- Справка с работы на визу в Испанию. На фирменном бланке организации с печатью и подписью руководства. Пример справки смотрите здесь.
- Для ИП или юридического лица можно предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Можно заказать бесплатно на сайте ФНС по ссылке.
- Неработающим необходимо предоставить спонсорское письмо. Также, понадобятся копии документов, подтверждающие родство (например, свидетельство о браке/рождении), копия внутреннего паспорта РФ спонсора.
- Чтобы получить визу в Испанию, студентам необходимо предоставить справку с места учебы.
- Несовершеннолетним до 18 лет необходимо предоставить справку с места учебы, копию свидетельства о рождении, копию заверенного нотариусом согласия на выезд ребенка из РФ в Испанию и другие страны Шенгенского соглашения от не выезжающего родителя, копию первой страницы и страницы с пропиской паспорта РФ родителя, если у родителей есть действующий шенген – предоставить копию загранпаспорта родителя.
- Шенгенская виза в Испанию для пенсионеров может быть получена при предоставлении копии пенсионного удостоверения.
- Медицинская страховка с покрытием до 30 000 евро. Вы можете сделать медстраховку на визу в Испанию самостоятельно или заказать проверенную страховку в нашем визовом центре.
- Данные дактилоскопии. Наш специалист сопроводит вас и поможет быстро пройти биометрию. Если ранее сдавали биометрические данные и прошло менее 5 лет, то повторно проходить не надо. Мы сами запросим биометрические данные из базы. То есть, если у вас уже сданы биометрические данные, то в принципе вы можете оформить визу в Испанию не выходя из дома. Все сделают наши специалисты.
Внимание! Срок действия всех справок на визу в Испанию должен быть не старше 30 дней. Также, рекомендуем уточнять список актуальных документов у наших специалистов.
Дополнительный пакет документов
Помимо основного пакета документов, виза в Испанию подразумевает наличие дополнительных документов в зависимости от целей поездки:
- Предоплаченная бронь отеля и авиабилетов. Если ранее требовалось предоставить обычную бронь, то теперь рекомендуется делать именно предоплаченную. Мы можем сделать для вас бронь билетов и отеля по запросу.
- Справка об отсутствии судимости. Требуется крайне редко. В основном для получения национальной визы в Испанию типа D.
- Для бизнес визы или рабочей визы в Испанию. Пригласительное письмо от организации Испании, в котором указываются точные даты и цели поездки. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом.
- Приглашение для получения гостевой визы в Испанию. Приглашение пишется в свободной форме от руки или на компьютере. Следует указать данные о лице, которое предоставляет приглашение и лице, которое планирует получить визу в Испанию. Также, потребуется указать сроки пребывания и адрес проживания. К пригласительному письму следует приложить копию документа, подтверждающего законность нахождения приглашающей стороны в Испании. Это может быть DNI или паспорт гражданина Европейского Союза. Также, потребуется копия аренды жилья или выписка из реестра Nota Simple на имя приглашающего, не старше 3-х месяцев. Если приглашение выписывают родственники, то необходимо предоставить копию свидетельства о рождении или иные документы, подтверждающие родство.
- Шенгенская виза в Испанию для владельцев недвижимости. Если вы имеете недвижимость в Испании, то следует предоставить документы, подтверждающие владение из реестра Nota Simple и договор о покупке недвижимости.
- Студенческая виза в Испанию. Потребуется предоставить письмо-приглашение от учебного заведения. Его подготавливает и высылает само учебное заведение. От вас потребуется предоставить подтверждение оплаты за период обучения.
Обращаясь в визовый центр VISA GURU, вы можете быть уверены, что виза в Испанию будет оформлена под ключ. Мы поможем в сборе всех необходимых документов и обеспечим сопровождение на каждом этапе оформления визы.
Отвечаем на вопросы
Что делать, если у меня бизнес? Как предоставить справку с работы на визу в Испанию?
В этом случае вам необходимо получить выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую регистрацию вашего бизнеса. Желательно с печатью организации или ИП. Также, желательно предоставить копию декларации о налоговых отчислениях за предыдущий период.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
Сколько стоит оформить шенгенскую визу в Москве?
Шенгенская виза в Испанию в нашем визовом центре стоит от 5 900 рублей. На цену влияют следующие факторы:
- Насколько срочно нужна шенгенская виза в Испанию;
- Имеется ли у вас действующий загранпаспорт. Если документа нет, то вы можете получить загранпаспорт у нас;
- Был ли ранее отказ в визе шенген (неважно шенгенская виза в Испанию это была или нет). Если отказ был, поможем устранить причину и оформим визу шенген с гарантией.
Каждый случай рассматривается индивидуально. Для групп лиц предусматриваются скидки до 40%. Вы можете оставить заявку через форму на сайте или позвонить по телефону для получения расчета стоимости:
8 495 255 45 35
Есть ли гарантия на получение визы в Испанию?
Да. Гарантия выдачи визы фиксируется в договоре. Если вы не получаете шенгенскую визу в Испанию, то мы возвращаем деньги.
Если у вас остались вопросы, вы можете задать их нашим специалистам:
8 495 255 45 35
Каким образом происходит срочное оформление визы в Испанию? Это законно?
Проблема записи на визу в Испанию и любую другую страну шенгенского соглашения заключается в том, что окон для записи очень мало. Но они периодически открываются. Это может происходить внезапно в любое время дня и ночи. Мониторить вручную открывшиеся даты практически невозможно.
Поэтому мы используем специальный алгоритм, который в автоматическом режиме 24/7 мониторит открывшиеся окна записи и записывает вас на ближайшую дату. Для сравнения, запись вручную сейчас можно прождать до 45 дней. В случае использования ускоренной записи, срок сокращается до 1-2 недель. Это абсолютно законно.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
На какой максимальный срок можно получить шенгенскую визу в Испанию?
Мы всегда запрашиваем для своих клиентов визу в Испанию на максимальный срок — 5 лет. Однако, с учетом нестабильности ситуации, иногда посольство Испании принимает решение выдать шенгенскую визу в Испанию под даты поездки. Мы рекомендуем на всякий случай перед подачей определиться с датами посещения Испании.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35
Нужен ли обратный билет для получения визы в Испанию
Чтобы оформить визу в Испанию необходима бронь авиабилетов в обе стороны. Хоть этого требования и нет среди основных, но при рассмотрении заявки отсутствие билетов может стать причиной отказа. Так как сотрудник посольства вправе запросить дополнительные документы на визу в Испанию. Список этих документов не уточняется.
Если у вас уже есть действующая виза в Испанию, то в самой Испании у вас вряд ли их попросят. Проблемы зачастую возникают при вылете из РФ, когда особо рьяный сотрудник аэропорта просит их предъявить. Данное требование нельзя считать законным. Но как показывает практика, лучше сделать бронь билетов, чем пытаться доказать сотрудникам, что они не имеют права требовать обратный билет в Испанию.
Более подробную информацию узнавайте у наших специалистов:
8 495 255 45 35