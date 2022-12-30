Как сейчас получить туристическую визу во Францию для россиян?

Туристическая виза во Францию для россиян сейчас выдается. Однако, есть некоторые сложности при оформлении. С 12 сентября 2022 года Еврокомиссией утверждена приостановка соглашения с Россией о выдаче виз в упрощённом режиме. Это означает, что теперь получение визы во Францию займёт больше времени и будет стоить дороже. Например, визовый сбор для всех заявителей увеличен с €35 до €80, а время обработки заявки теперь составляет 15 дней вместо стандартных десяти, при этом в отдельных случая срок может быть увеличен до 45 дней (максимум).

Туристическая виза во Францию — запись на подачу документов

Туристическая виза во Францию для россиян выдается по более строгим правилам, а сроки обработки заявки увеличены до 45 дней. В свою очередь, это создает проблемы для записи на визу во Францию. Наверняка вы уже пытались записаться на ближайшие даты, но свободных окон не обнаружили.

Но все не так плохо, как кажется. Например мы сможем записать вас в ускоренном режиме без очереди на подачу документов. Все очень просто. У нас есть специальный алгоритм, который в режиме онлайн 24/7 мониторит появляющиеся слоты. Поэтому, если туристическая виза во Францию нужна вам срочно, рекомендуем обратиться к нашим специалистам:





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Для некоторых категорий граждан, например, студентов, журналистов или диссидентов, по-прежнему будет действовать упрощённый порядок получения визы.

Сам механизм подачи заявки остался неизменным — можно отправить необходимые документы через официальный сайт визового центра Франции или воспользоваться услугами визового центра.

Если вы планируете оформить туристическую визу во Францию самостоятельно, то нужно создать учётную запись на портале и заполнить анкету на получение визы. Далее необходимо записаться на подачу документов и прийти в назначенную дату.

С учётом увеличившихся сроков рассмотрения заявление стоит подавать не позднее, чем за 15 дней, а лучше за полтора месяца, так как максимальный срок обработки может быть увеличен до 45 дней.

Подача документов осуществляется в одном из восемнадцати Визовых Центров России. В Москве приём заявителей ведётся 5 дней в неделю, в Санкт-Петербурге — 3 дня в неделю, а в остальных центрах на это выделен 1 день.

Для подачи документов запись на приём обязательна, при этом в визовый центр должен прийти сам заявитель лично для прохождения дактилоскопии.

Планируя поездку, следует учитывать, что сейчас возросла загруженность визовых центров, выдающих шенгенские визы. Из-за малого количества свободных слотов рекомендуется обратиться визовый центр, так как самостоятельно забронировать даты у вас вряд ли получится.

Документы для визы во Францию

Для оформления краткосрочной визы во Францию гражданам России необходимо подать следующий пакет документов:

оригинал загранпаспорта и копию первой страницы с фото и личными данными; если есть дети, нужно также приложить копию страницы с данными детей, вписанных в паспорт;

две цветные фотографии 4,5×3,5 смна светлом или однотонном фоне;

страховой полис, действительный весь срок поездки на страховую сумму не менее 30 тыс. евро. В страховку должны быть включены следующие случаи: покрытие медицинских расходов, госпитализация, репатриация и др.;

копии всех страниц внутреннего паспорта, содержащих информацию;

при наличии детей необходимо также свидетельство о рождении.

Далее, в зависимости от цели поездки:

Туризм. Предоставляется бронь гостиницы на имя заявителя, договор о найме жилья или документы, подтверждающие право собственности на жильё во Франции. При путешествии через турагенство — письмо от турагента с описанием тура. Также другие владельцы жилья могут дать рукописное приглашение и копию документов, подтверждающих право собственности.

Посещение друзей или родственников. От гражданина Франции предоставляется приглашение приглашение «Attestation d’accueil»; от легально пребывающих во Франции граждан РФ — приглашение, написанное от руки. При визите родственников прилагаются копии документов, подтверждающих родство. Если приглашающая сторона (гражданин РФ) проживает на территории Франции более 3 месяцев, нужно приложить копию вида на жительство или долгосрочной визы.

Аэропортовый транзит. Авиабилет и виза в страну назначения (при необходимости).

Деловая поездка, культурный или научный обмен. Приглашение или его копия от принимающей стороны.

Образование. Приглашение, студенческий билет (карточка) или документ, подтверждающий зачисление на курсы.

Нужно ли сдавать биометрические данные? Где их сдавать?

Начиная с 2015 года, все граждане, въезжающие во Францию, обязаны сдавать биометрические данные. Они остаются действительны в течение 5 лет со дня прохождения процедуры.

Введение этого правила было обусловлено следующими причинами:

необходимостью предотвращения незаконного пересечения границы — биометрия сдаётся не только при оформлении документов, но и при въезде в страну по ней идентифицируют граждан;

чтобы предотвратить случайные ошибки (например, при совпадении ФИО, даты рождения или других данных с данными о преступниках);

при смене паспорта можно поднять архивные данные, что упрощает процедуру выдачи виз добропорядочным гражданам;

биометрия облегчает процедуру установления личности — при утере или краже документов въезжающий более защищён от их мошеннического использования.

Консульство или другой поставщик услуг (сервисно-визовый центр) производит приём граждан, проверяет документы, взимает пошлину, и тогда же производится сбор биометрических данных — понадобится сделать фото и цифровые отпечатки пальцев. Вся процедура занимает около двадцати минут.

В настоящее время все выдаваемые Францией визы являются биометрическими. Любой заявитель старше 12 лет обязан в первый раз лично подать документы, необходимые для выдачи визы, и пройти процедуру сбора биометрии: фотографии (отсканированной копии или оригинала, снятого при личной явке) и цифровых отпечатков 10 пальцев, которые снимаются на плоской поверхности, а затем нумеруются.

Также можно воспользоваться уже имеющимися биометрическими данными, если предыдущая биометрическая виза (шенген) выдавалась не более чем 59 месяцев назад.

Туристическая виза во Францию — сроки оформления и финансовые затраты

Туристическая виза во Францию сейчас рассматривается в срок до 45 дней. Если ранее такой срок был редкостью, вызванный административными проверками, то теперь официально Посольство имеет право рассматривать вашу заявку в указанный срок.

Для совершеннолетних граждан РФ величина консульского сбора составляет €80, при подаче срочной заявки цена может быть увеличена. Консульский сбор при оформлении документов для детей 6-12 лет — €40.

Также нужно будет оплатить сервисный сбор представителя, в 2022 году в Москве их стоимость составляет чуть более 4000 рублей.

Цены действительны, если туристическая виза во Францию оформляется самостоятельно. Несмотря на то, что вы обращаетесь в Визовый центр Франции.

Визовый центр Франции это не совсем коммерческая организация, которая оказывает вам услуги, в отличие от нашего визового центра. Их задача выступить посредником между вами (Заявителем) и Посольством Франции. Они принимают и обрабатывают документы. При этом, никакой помощи в оформлении заявителю не оказывается.

В упрощенном виде алгоритм оформления визы во Францию через официальный визовый центр выглядит так:

Ловите даты и записываетесь на подачу. Сами заполняете анкету и формы (на английском). Собираете документы. Приходите в визовый центр и подаете документы. Ждете решения.

Да, этот вариант безусловно подойдет тем, кто имеет опыт в оформлении виз и свободное время. Но если вы хотите получить туристическую визу во Францию с полным сопровождением и гарантией, рекомендуем обратиться к нашим специалистам:





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Подтверждение социального статуса, финансовой состоятельности и безопасности нахождения на территории Франции

На весь период пребывания во Франции необходимо иметь страховку, покрывающую все возможные медицинские расходы, а также случай госпитализации, смерти, расходы на репатриацию.

При этом должно быть подтверждения наличия необходимых финансовых средств на каждый день пребывания. Размер этой суммы для Франции:

€65 в день при наличии забронированного и оплаченного отеля;

€120 в день при бронировании без оплаты отеля;

€65 при частичной брони отеля на период её действия и €120 в день в течение остального срока нахождения в стране.

При проживании у частного лица нужно будет предоставить приглашение от принимающей стороны, а при въезде в страну иметь при себе сумму из расчёта €32,5 на каждый день пребывания во Франции.

Для подтверждения финансовой обеспеченности могут быть предоставлены следующие документы:

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ;

банковская выписка со счёта по остатку и движению средств;

справка с работы с указанием адреса и телефона организации, размера заработной платы заявителя, его должности;

для ИП — выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

для студентов — подтверждение стипендии и подтверждение спонсорства;

если расходы покрывает другая сторона — спонсорское письмо с подтверждением финансовых обязательств.

Как получить туристическую визу во Францию?



Туристическая виза во Францию для россиян сейчас выдается. Дополнительно для въезда в страну не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР тесты. Информация дана на момент написания статьи. Рекомендуем уточнять актуальную информацию у наших специалистов:





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При въезде во Францию туристы должны иметь загранпаспорт и шенгенскую визу. В шенгенской зоне по туристической визе можно оставаться на территории страны на протяжении 90 дней (за полгода).

Шенгенская виза открывает въезд в 26 стран-членов соглашения, а также в часть других стран Евросоюза. Французский шенген даёт право посещения Франции и Монако, а также территории на Карибах и в Южной Америке.

Заполнить анкету на получение визы можно на официальном портале визового центра Франции, где также осуществляется запись на подачу документов в консульский отдел посольства, консульство или визовый центр. Заявление подаётся не раньше, чем за 6 месяцев, но желательно и не позднее, чем за полтора месяца.

Оптимальный срок — за 2 месяца до планируемой даты пересечения границы.

Получить шенген можно как в своей стране, так и за границей по уважительным причинам (например, при наличии ВНЖ в другой стране). Если ранее вы сдавали биометрические данные, отправить документы в визовый центр можно из-за границы курьером.

В пакет необходимых документов входят:

заполненная анкета (можно сделать онлайн);

две цветные чёткие фотографии на однотонном фоне формата 4,5×3,5 см;

действующий загранпаспорт с копией первой страницы, а также с копией страниц со штампами и информацией по шенгенским визам за последние 3 года (должно быть 3-4 пустых страницы, а срок действия не должен истекать раньше, чем через 3-4 месяца);

на всякий случай можно послать копии старого загранпаспорта со штампами при его наличии;

копия страниц внутреннего паспорта;

туристическая страховка;

подтверждение наличия выкупленных билетов в обе стороны через открытые для России страны;

документы о подтверждении платёжеспособности (справка о заработной плате, выписка об остатке и движении средств за три месяца);

документы, подтверждающие наличие места для проживания (бронь гостиницы или жилья, документы на право собственности, приглашение от гражданина Франции или граждан других стран, официально пребывающих на территории Франции);

подтверждение оплаты консульского сбора;

оплата сервисного сбора и других услуг визовых центров.

Причины отказа в визе во Францию

При соблюдении правил подачи документов отказа в получении визы во Францию последовать не должно. Причиной отклонения заявления может стать:

неполный пакет документов, необходимых для получения визы;

у каких-либо документов закончился срок действия или они утратили юридическую силу;

выявлена фальсификация документов;

цели поездки недостаточно обоснованы, неясны условия пребывания на территории страны;

не получено подтверждение от приглашающей стороны;

выбранный тип визы не соответствует целям поездки;

недостаточное финансовое обеспечение на время пребывания в стране;

нет подтверждённого намерения вернуться обратно;

вами уже был использован срок пребывания 90 дней на территории стран-членов соглашения;

имеется запись в Шенгенской информационной системе о наличии нарушений визового законодательства со стороны въезжающего;

недостаточно полные данные о заявителе;

медицинский полис утерян или не удовлетворяет необходимым условиям;

у заявителя имеется судимость.

Если заявление на получение визы во Францию отклонено, можно подать запрос на повторную оценку, но не позднее чем через 2 месяца со дня отказа. Имеет смысл делать такой запрос, если вы уверены, что для первоначального отказа не было оснований. Апелляция подаётся на французском языке, в результате можно получить одобрение или отказ. Отклонением запроса считается отсутствие ответа в течение двух месяцев или получение прямого отказа от комиссии.

Также после устранения указанных комиссией недостатков возможна повторная подача документов, но визовый сбор в этом случае придётся оплатить повторно.

Адреса посольств Франции в Москве и Санкт-Петербурге:

Визовый отдел Генерального консульства Франции в Москве расположен по адресу: 115127, Казанский переулок, д.10. Станция метро «Октябрьская» (радиальная).

Генеральное Консульство Франции в Санкт-Петербурге находится по адресу: 191186, Невский проспект, дом 12, 5-й этаж. Добраться можно от станций метро «Невский проспект» или «Адмиралтейская».

Если вам нужна помощь в получении туристической визы во Францию, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам:





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