Чтобы приехать в Китай вам потребуется въездное разрешение, для которого нужно заранее подать определенные документы. Особое внимание стоит уделить анкете на визу в Китай. Анкета на визу в Китай — один из важнейших документов для подготовки к поездке. Заполнив ее правильно, есть все шансы уже скоро отправиться в Китай. Многие люди все же допускают ошибки при заполнении анкеты на визу в Китай, поэтому лучше воспользоваться подробной инструкцией.
Анкета на визу в Китай – основные моменты
Анкета на визу в Китай может быть заполнена как собственноручно, так и в электронном варианте. Однако, если вы выбираете электронный вариант, вам необходимо распечатать документ и поставить свою подпись собственноручно.
Заполняя анкету от руки, не забудьте писать всё разборчиво. Также понадобится заполнить все пункты, написав исчерпывающую информацию о вас, о целях поездки, о предполагаемом маршруте и так далее.
Заполняется анкета на визу в Китай на русском, английском либо китайском языках. Все сведения о вас и о ваших целях поездки обязательно должны быть правдивыми, ведь это в дальнейшем легко можно перепроверить.
Файл анкеты на визу в Китай
- Скачать образец анкеты на визу в Китай в электронном формате – pdf (Присутствует как китайский, так и русский язык) можно по следующей ссылке: Образец анкеты на визу в Китай
- Скачать образец анкеты на визу в Китай в электронном формате – word (Присутствует как китайский, так и русский язык) можно по следующей ссылке: Бланк анкеты на визу в Китай для заполнения
Пакет документов на визу в Китай
Для граждан России даже проще оформить туристическую визу в Китай, чем получить шенгенскую визу. Тем не менее к наличию полного пакета документов и заполнению анкет стоит отнестись со всей ответственностью.
Можно даже обратиться агентство, помогающее в оформлении визы и заполнении электронной анкеты на визу в Китай.
Итак для того чтобы запросить разрешение на въезд в Китайскую Народную Республику вам понадобится:
- Загранпаспорт. В паспорте обязательно должны быть 2 или более свободных страниц для визы Китай.
- Фотография (размер 33 мм на 48 мм). Фото на анкету на визу в Китай должно быть сделано так, чтобы внешний вид заявителя можно было узнать на момент выдачи визы.
- Специальное приглашение для поездки в Китай (при наличии). Приглашение может быть от китайской стороны. В нем содержится информация о целях поездки, месте проживания, сроках пребывания и деталях организации поездки.
- Анкета на подачу визы в Китай.
- Справка, выданная на месте работы. Необходимо указать должность, которую вы занимаете и ваш заработок в месяц (за срок — последние полгода). Либо если человек учится, это должна быть справка, выданная учебным заведением. Для самозанятых может понадобиться справка о регистрации предприятия.
- Выписка с банковского счета за последние полгода.
Обратите внимание, что это лишь основные документы и в частных случаях могут понадобиться еще дополнительные, о чем вас предупредят заранее.
Как заполняется анкета на визу в Китай?
Анкета на визу в Китай, которую необходимо заполнить на этапе подачи запроса, одинакова для всех граждан, вне зависимости от их целей поездки в Китайскую Народную Республику. Разделы в анкете, ссылка на которую оставлена выше, содержат как китайский, так и русский язык. А сам бланк разбит на 4 раздела:
- Личная информация о заполняющем.
- Информация о визитах в Китай, которые уже были совершены.
- Прочие данные.
- Заявление и подпись заявителя.
Заполнять необходимо практически все графы в анкете. В некоторых местах можно ограничиться лишь галочкой (при вопросах да/ нет).
Заполнение анкеты на визу в Китай имеет свои особенности, поэтому лучше воспользоваться подробной инструкцией, приведенной ниже.
Раздел 1. Личная информация о заполняющем
- Имя. Здесь необходимо написать ваше полное имя и фамилию английскими буквами, точно так же как написано в загранпаспорте. Строку с отчеством разрешается не заполнять.
- Ваше имя на китайском языке. Это поле разрешается оставить пустым.
- Ваше предыдущее имя. Если вы никогда не меняли имя, эту графу также можно оставить пустой.
- Пол. Необходимо поставить галочку.
- Дата рождения. Стоит проставить в формате «год/месяц/число».
- Гражданство. Стоит указать страну, гражданином которой вы являетесь.
- Предыдущее гражданство. Заполняется только при наличии упомянутого.
- Место рождения.
- Номер вашего паспорта. Здесь необходимо вписать данные внутреннего паспорта (к примеру, паспорта гражданина Российской Федерации).
- Какой именно паспортный документ был предоставлен. Нужно поставить галочку в графе с обычным гражданским паспортом.
- Дополнительные данные о номере паспорта, дате и месте выдачи, а также дате когда ваш загранпаспорт закончит свое действие.
- Профессия или основная занятость. Здесь есть предложенные варианты, однако если не один из них не подходит, необходимо поставить галочку в разделе «Прочее».
- Образование. Также предлагается выбор вариантов и, в том случае, если ни один из них не подходит, можно поставить галочку в разделе «Прочее».
- Место учебы или работы. Здесь необходимо указывать только актуальные данные.
- Адресные данные. Место, где вы сейчас проживаете на постоянной основе.
- Почтовый индекс вашего места проживания.
- Телефоны, по которым вы доступны (домашний или мобильный).
- Электронная почта.
- Семейное положение. Здесь нужно поставить галочку.
- Ваши члены семьи и их контактная информация. Эта информация необходима в том случае, если вы попадете в непредвиденную ситуацию при пересечении Китая.
- Страна подачи анкеты на визу в Китае. Необходимо писать — российская федерация.
Раздел 2. Информация о визитах в Китай, которые уже были совершены
- Цель поездки. Здесь необходимо отметить подходящий вариант.
- Сколько поездок вы планируете. Также стоит проставить галочку.
- Срочность. В том случае, если вы не торопитесь, необходимо выбрать вариант «нет». Тогда анкета будет рассматриваться в общем порядке. Если вы выберете вариант «да», анкету рассмотрят быстрее, но необходимо будет доплатить дополнительную сумму в размере около 2000 рублей.
- Дата приезда в Китай.
- Время планируемого нахождения в Китайской Народной Республике. Здесь необходимо указать точное количество дней.
- Маршрут. Вы должны указать места, которые планируете посетить. Если вам не хватит места предоставленного в анкете, вы можете взять отдельный лист, написать на нем и в дальнейшем приложить к заполненной анкете. Если вы затрудняетесь заранее прописать весь маршрут, необходимо указать хотя бы места Китая, планируемые к посещению. Здесь же указываются и гостиницы, которые необходимо бронировать заранее до поездки в Китай.
- Оплата затрат. Лучше всего, если это будет делать заявитель, однако возможны и другие варианты при предоставлении соответствующих банковских выписок.
- Приглашающая сторона. Если вы получили официальное приглашение от гражданина Китая, стоит заполнить эту графу.
- Было ли уже въездное разрешение в Китайскую Народную Республику в прошлом. Необходимо проставить галочку.
- Поездки в другие страны. Если за последний год вы посещали другие страны, необходимо указать цель посещения, год и место.
Раздел 3. Прочие данные
- Информация о незаконном нахождении в Китае. Необходимо выбрать соответствующую графу и поставить галочку.
- Были ли отказы либо запреты на посещение Китайской Народной Республики ранее. Нужно проставить галочку.
- Судимость. Выберите графу, соответствующую правде.
- Заболевание. Необходимо проставить галочки при наличии перечисленных заболеваний.
- Был ли факт визита в другие страны с заразными заболеваниями в течение последних 30 дней. Необходимо поставить галочку.
- Дополнительные данные. Сюда необходимо вносить любую информацию, которую важно знать о вас и которая поможет в принятии положительного решения о выдаче разрешения на въезд.
- Сопровождающие лица. Необходимо заполнять тем, кто едет с детьми, друзьями, женами и т.д. Есть специальная форма в виде таблицы, в которой необходимо вписать дополнительные лица.
Раздел 4. Заявление и подпись
- Здесь понадобится собственноручная подпись заявителя и дата заполнения анкеты.
Раздел 5. Анкета на визу в Китай заполняется за другого человека
Заполняется только в том случае, если вы заполняете анкету не на самого себя. В противном случае оставьте поле пустым.
Советы по заполнению анкеты от посольства Китая
К заполнению анкеты на визу в Китай выдвигаются определенные требования, которые необходимо учитывать:
- Распечатываете каждую страницу на отдельном листе.
- Не вносите исправления в бланк, а переписывайте заново в случае ошибки.
- Заполняй анкету на русском, китайском либо английском языках.
- Заполняйте все данные исключительно заглавными буквами.
- Указывая дату, используйте формат «Год/месяц/день».
- Используйте точно такую же подпись, как в вашем паспорте.
Куда подается анкета на визу в Китай?
Для подачи анкеты на визу в Китай необходимо обратиться в консульский отдел посольства Китая в России или консульский центр Китая в России. Его можно найти в Москве по адресу улица Дружинниковская, дом 15.
Необходимо предварительно записаться на прием через официальный сайт консульства. Через сайт можно подать и онлайн-анкету на визу в Китай.
Кроме Москвы можно обратиться также и в другие консульства в Китае в следующих городах: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток.
Как заполнить анкету на визу в Китай: видеоинструкция
В следующем видео вы можете подробно посмотреть на русском языке как заполняется анкета на визу в Китай:
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