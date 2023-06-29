Чтобы приехать в Китай вам потребуется въездное разрешение, для которого нужно заранее подать определенные документы. Особое внимание стоит уделить анкете на визу в Китай. Анкета на визу в Китай — один из важнейших документов для подготовки к поездке. Заполнив ее правильно, есть все шансы уже скоро отправиться в Китай. Многие люди все же допускают ошибки при заполнении анкеты на визу в Китай, поэтому лучше воспользоваться подробной инструкцией.

Анкета на визу в Китай – основные моменты

Анкета на визу в Китай может быть заполнена как собственноручно, так и в электронном варианте. Однако, если вы выбираете электронный вариант, вам необходимо распечатать документ и поставить свою подпись собственноручно.

Заполняя анкету от руки, не забудьте писать всё разборчиво. Также понадобится заполнить все пункты, написав исчерпывающую информацию о вас, о целях поездки, о предполагаемом маршруте и так далее.

Заполняется анкета на визу в Китай на русском, английском либо китайском языках. Все сведения о вас и о ваших целях поездки обязательно должны быть правдивыми, ведь это в дальнейшем легко можно перепроверить.

Файл анкеты на визу в Китай

Скачать образец анкеты на визу в Китай в электронном формате – pdf (Присутствует как китайский, так и русский язык) можно по следующей ссылке: Образец анкеты на визу в Китай Скачать образец анкеты на визу в Китай в электронном формате – word (Присутствует как китайский, так и русский язык) можно по следующей ссылке: Бланк анкеты на визу в Китай для заполнения

Пакет документов на визу в Китай

Для граждан России даже проще оформить туристическую визу в Китай, чем получить шенгенскую визу. Тем не менее к наличию полного пакета документов и заполнению анкет стоит отнестись со всей ответственностью.

Можно даже обратиться агентство, помогающее в оформлении визы и заполнении электронной анкеты на визу в Китай.

Итак для того чтобы запросить разрешение на въезд в Китайскую Народную Республику вам понадобится:

Загранпаспорт. В паспорте обязательно должны быть 2 или более свободных страниц для визы Китай.

Фотография (размер 33 мм на 48 мм). Фото на анкету на визу в Китай должно быть сделано так, чтобы внешний вид заявителя можно было узнать на момент выдачи визы.

Специальное приглашение для поездки в Китай (при наличии). Приглашение может быть от китайской стороны. В нем содержится информация о целях поездки, месте проживания, сроках пребывания и деталях организации поездки.

Анкета на подачу визы в Китай.

Справка, выданная на месте работы. Необходимо указать должность, которую вы занимаете и ваш заработок в месяц (за срок — последние полгода). Либо если человек учится, это должна быть справка, выданная учебным заведением. Для самозанятых может понадобиться справка о регистрации предприятия.

Выписка с банковского счета за последние полгода.

Обратите внимание, что это лишь основные документы и в частных случаях могут понадобиться еще дополнительные, о чем вас предупредят заранее.

Как заполняется анкета на визу в Китай?

Анкета на визу в Китай, которую необходимо заполнить на этапе подачи запроса, одинакова для всех граждан, вне зависимости от их целей поездки в Китайскую Народную Республику. Разделы в анкете, ссылка на которую оставлена выше, содержат как китайский, так и русский язык. А сам бланк разбит на 4 раздела:

Личная информация о заполняющем. Информация о визитах в Китай, которые уже были совершены. Прочие данные. Заявление и подпись заявителя.

Заполнять необходимо практически все графы в анкете. В некоторых местах можно ограничиться лишь галочкой (при вопросах да/ нет).

Заполнение анкеты на визу в Китай имеет свои особенности, поэтому лучше воспользоваться подробной инструкцией, приведенной ниже.

Раздел 1. Личная информация о заполняющем

Имя. Здесь необходимо написать ваше полное имя и фамилию английскими буквами, точно так же как написано в загранпаспорте. Строку с отчеством разрешается не заполнять. Ваше имя на китайском языке. Это поле разрешается оставить пустым. Ваше предыдущее имя. Если вы никогда не меняли имя, эту графу также можно оставить пустой. Пол. Необходимо поставить галочку. Дата рождения. Стоит проставить в формате «год/месяц/число». Гражданство. Стоит указать страну, гражданином которой вы являетесь. Предыдущее гражданство. Заполняется только при наличии упомянутого. Место рождения. Номер вашего паспорта. Здесь необходимо вписать данные внутреннего паспорта (к примеру, паспорта гражданина Российской Федерации). Какой именно паспортный документ был предоставлен. Нужно поставить галочку в графе с обычным гражданским паспортом. Дополнительные данные о номере паспорта, дате и месте выдачи, а также дате когда ваш загранпаспорт закончит свое действие. Профессия или основная занятость. Здесь есть предложенные варианты, однако если не один из них не подходит, необходимо поставить галочку в разделе «Прочее». Образование. Также предлагается выбор вариантов и, в том случае, если ни один из них не подходит, можно поставить галочку в разделе «Прочее». Место учебы или работы. Здесь необходимо указывать только актуальные данные. Адресные данные. Место, где вы сейчас проживаете на постоянной основе. Почтовый индекс вашего места проживания. Телефоны, по которым вы доступны (домашний или мобильный). Электронная почта. Семейное положение. Здесь нужно поставить галочку. Ваши члены семьи и их контактная информация. Эта информация необходима в том случае, если вы попадете в непредвиденную ситуацию при пересечении Китая. Страна подачи анкеты на визу в Китае. Необходимо писать — российская федерация.

Раздел 2. Информация о визитах в Китай, которые уже были совершены

Цель поездки. Здесь необходимо отметить подходящий вариант. Сколько поездок вы планируете. Также стоит проставить галочку. Срочность. В том случае, если вы не торопитесь, необходимо выбрать вариант «нет». Тогда анкета будет рассматриваться в общем порядке. Если вы выберете вариант «да», анкету рассмотрят быстрее, но необходимо будет доплатить дополнительную сумму в размере около 2000 рублей. Дата приезда в Китай. Время планируемого нахождения в Китайской Народной Республике. Здесь необходимо указать точное количество дней. Маршрут. Вы должны указать места, которые планируете посетить. Если вам не хватит места предоставленного в анкете, вы можете взять отдельный лист, написать на нем и в дальнейшем приложить к заполненной анкете. Если вы затрудняетесь заранее прописать весь маршрут, необходимо указать хотя бы места Китая, планируемые к посещению. Здесь же указываются и гостиницы, которые необходимо бронировать заранее до поездки в Китай. Оплата затрат. Лучше всего, если это будет делать заявитель, однако возможны и другие варианты при предоставлении соответствующих банковских выписок. Приглашающая сторона. Если вы получили официальное приглашение от гражданина Китая, стоит заполнить эту графу. Было ли уже въездное разрешение в Китайскую Народную Республику в прошлом. Необходимо проставить галочку. Поездки в другие страны. Если за последний год вы посещали другие страны, необходимо указать цель посещения, год и место.

Раздел 3. Прочие данные

Информация о незаконном нахождении в Китае. Необходимо выбрать соответствующую графу и поставить галочку. Были ли отказы либо запреты на посещение Китайской Народной Республики ранее. Нужно проставить галочку. Судимость. Выберите графу, соответствующую правде. Заболевание. Необходимо проставить галочки при наличии перечисленных заболеваний. Был ли факт визита в другие страны с заразными заболеваниями в течение последних 30 дней. Необходимо поставить галочку. Дополнительные данные. Сюда необходимо вносить любую информацию, которую важно знать о вас и которая поможет в принятии положительного решения о выдаче разрешения на въезд. Сопровождающие лица. Необходимо заполнять тем, кто едет с детьми, друзьями, женами и т.д. Есть специальная форма в виде таблицы, в которой необходимо вписать дополнительные лица.

Раздел 4. Заявление и подпись

Здесь понадобится собственноручная подпись заявителя и дата заполнения анкеты.

Раздел 5. Анкета на визу в Китай заполняется за другого человека

Заполняется только в том случае, если вы заполняете анкету не на самого себя. В противном случае оставьте поле пустым.

Советы по заполнению анкеты от посольства Китая

К заполнению анкеты на визу в Китай выдвигаются определенные требования, которые необходимо учитывать:

Распечатываете каждую страницу на отдельном листе.

Не вносите исправления в бланк, а переписывайте заново в случае ошибки.

Заполняй анкету на русском, китайском либо английском языках.

Заполняйте все данные исключительно заглавными буквами.

Указывая дату, используйте формат «Год/месяц/день».

Используйте точно такую же подпись, как в вашем паспорте.

Куда подается анкета на визу в Китай?

Для подачи анкеты на визу в Китай необходимо обратиться в консульский отдел посольства Китая в России или консульский центр Китая в России. Его можно найти в Москве по адресу улица Дружинниковская, дом 15.

Необходимо предварительно записаться на прием через официальный сайт консульства. Через сайт можно подать и онлайн-анкету на визу в Китай.

Кроме Москвы можно обратиться также и в другие консульства в Китае в следующих городах: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток.

Как заполнить анкету на визу в Китай: видеоинструкция

В следующем видео вы можете подробно посмотреть на русском языке как заполняется анкета на визу в Китай:

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