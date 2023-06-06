Студенческая виза во Францию – это документ, который позволяет иностранным студентам официально учиться в образовательных учреждениях Франции. Получение этой визы является ключевым шагом для тех, кто стремится продолжить свое образование во Франции.

Многие представители современной молодежи мечтают получить европейское образование. Франция – одна из самых популярных стран для этой цели. Страна довольно лояльно относится к зарубежным гостям, да и в местный ВУЗ поступить не так уж и сложно. А вот что для этого необходимо – расскажем далее.

Процесс получения студенческой визы во Францию не такой трудоёмкий, как может показаться на первый взгляд. Однако нужно понимать, что есть несколько видов визы такого типа, и зависят они от времени пребывания (обучения) в стране. Что нужно для получения этого разрешения, и на какой максимальный срок оно выдаётся – расскажем далее.

Краткосрочная студенческая виза во Францию в 2023 году

Студенческая виза во Францию на короткий срок может быть получена студентом, желающим пройти во Франции короткие учебные курсы. Это может быть летняя или языковая школа, курсы MBA Executive и т.д. Эта виза не равнозначна шенгенской – получив её, россиянин может находиться только на территории Франции. В другие страны Евросоюза попасть не удастся.

ВАЖНО: есть одно правило: по краткосрочной визе можно находиться в стране максимум 90 дней из 180, на которые она выдаётся. Если студенту понадобится её продлить, придётся вернуться в Россию для этого.

Такую визу можно получить при необходимости обучения сроком более трех месяцев. Дает право пребывания и обучения на территории Франции на срок до 1 года. Продлить визу можно оставаясь на месте учебы, покидать страну не нужно.

Долгосрочная студенческая виза во Францию в 2023 году

Долгосрочная студенческая виза во Францию выдаётся на срок до 1 года. И эту визу можно продлить, находясь во Франции. Однако первоначальное получение такого разрешения скрывает некоторые нюансы:

Подавать заявку нужно как минимум за 3 месяца до начала обучения во Франции.

Переделать в долгосрочную визу ранее полученную краткосрочную не получится.

Если планируется обучение как по долгосрочной, так и по краткосрочной программе, логичнее будет подать документы на получение визы на весь срок, который россиянин будет находиться во Франции.

Если к моменту, когда уже начнётся учеба, студенту ещё не будет 18 лет, ему нужно будет заручиться помощью ответственного лица, которым должен быть гражданин Франции. Придётся поискать человека, на которого ляжет опекунская ответственность до момента достижения россиянином совершеннолетия.

СПРАВКА: в случае, если студент уже живёт и учится во Франции, но хочет продолжить обучение в другом учреждении, ему надо подать туда документы напрямую. Уложиться нужно до момента окончания текущей визы, иначе придётся возвращаться в Россию и заниматься процессом заново.

Студенческая виза во Францию в 2023 году для сдачи экзаменов

Студенческая виза во Францию для сдачи экзаменов необходима абитуриентам, желающим поступить во французское учебное заведение. Её, как и краткосрочную визу, можно получить лишь на 90 дней. Однако есть весомое отличие: визу для сдачи экзаменов, как раз, можно прямо во Франции переоформить в долгосрочную.

Документы на краткосрочную визу

Разобравшись с отличиями, можно перейти к вопросу оформления. Виза во Францию в Москве может быть получена при предоставлении следующего пакета документов:

Самостоятельно заполненная анкета.

Загранпаспорт с пустым разворотом. Он должен действовать ещё 3 месяца после окончания обучения во Франции.

Фотографии размером 35 х 45 мм.

Страховка с суммой покрытия в 30 000 евро.

Российский гражданский паспорт. Надо сделать копии всех заполненных страниц.

Подтверждение из ВУЗа о зачислении абитуриента, приглашение и т.п. В общем, документ, на 100% подтверждающий цель поездки.

Спонсорское письмо, выписка с банковского счёта, стипендиальные документы – всё, что может охарактеризовать финансовое положение студента.

Место, где планирует жить студент (забронированные апартаменты, подтверждение из общежития, письмо от приглашающей стороны).

Авиа- или ж/д-билеты, либо маршрутный лист и грин-карта, если планируется поездка на личном автомобиле.

Языковой сертификат.

Документы на долгосрочную визу

Чтобы студенческая виза во Францию была получена без проблем, нужно предоставить документы на визу во Францию также в двух экземплярах:

Заполненный бланк OFII.

Специальная анкета для оформления долгосрочной визы.

Фотографии 35 х 45 мм.

Загранпаспорт.

Российский паспорт.

Квитанция, подтверждающая оплату сбора Campus France (что это такое – расскажем ниже) и номер своего досье.

Документ, подтверждающий факт зачисления в ВУЗ.

Аттестат или диплом, полученный по окончании предыдущего места обучения (обязательно перевести на французский).

Подтверждение финансового обеспечения.

Утверждённое на первые 3 месяца пребывания в стране место жительства.

Языковой сертификат.

Финансовое подтверждение

Даже для краткосрочной туристической поездки нужно располагать немаленькими средствами, что и говорить о планируемом обучении. На счету студента должна быть сумма, как минимум равняющаяся прожиточному минимуму. На момент 2023 года он равен 1 254 евро в месяц. Это чуть больше 95 000 рублей по нынешнему курсу.

Учитывая такие суммы, нужно сразу подумать о своём обеспечении и, желательно, о получении стипендии. Ежегодно Франция выделяет свыше 1 000 000 евро на материальную помощь студентам. Самые щедрые гранты – государственные, они могут покрыть не только базовые нужды, но и расходы на обучение. Есть университетские стипендии, их размер варьируется от 200 до 702 евро/месяц.

ВНИМАНИЕ: выдают такие гранты не каждому студенту. Играет роль успеваемость и личные достижения в учёбе, его активность (научные проекты, публикации, участие в олимпиадах). Не лишним будет составить мотивационное письмо, способное объяснить комиссии, почему именно этот студент заслуживает получить стипендию.

Как получить приглашение от французского ВУЗа?

Студенческая виза во Францию в 2023 году имеет основное обязательное требование – наличие приглашения от учебного заведения. Начать нужно с подачи документов – это можно сделать дистанционно. Студент должен выбрать понравившиеся учреждения, и отправить туда:

Аттестат об оконченном школьном образовании.

Сертификат, подтверждающий знание языка (от В2 и выше).

Диплом об окончании другого учебного заведения (например, диплом бакалавра, если хочется поступить на магистратуру).

Подробное резюме с личными достижениями и мотивационное письмо. На французском языке, разумеется.

ВНИМАНИЕ: заняться этим вопросом нужно своевременно: большинство французских ВУЗов начинают принимать документы 1 февраля, а заканчивают 1 апреля. Тем не менее, если будущий абитуриент ещё учится в школе, и решительно настроен поступить летом, после её окончания – об этом нужно сказать в своём письме. Договориться с комиссией реально.

Выбирать учреждение нужно, исходя из собственных возможностей. В высшую школу, например, даже европейцам тяжело поступить, если они не проходили двухлетнюю предварительную подготовку. А вот в государственный университет вполне реально – там даже вступительных экзаменов нет.

Ещё многое зависит от выбранного факультета. Гуманитариям, например, в любом случае нужно будет сдать экзамены по французскому и выбранной специальности. Иногда – по истории и географии. Выбравшим техническую специальность, нужно будет сдать математику и английский дополнительно.

Если ни с чем из перечисленного проблем нет, то приглашение от ВУЗа получить вполне реально – там нет высокой конкуренции, потому что обучение везде платное. Вопрос лишь в суммах: семестр в Университет Париж VII стоит чуть больше 200 долларов, а в Политехнической школе – свыше 18 000.

ВАЖНО: государственные ВУЗы бесплатны условно – для поступления в них нужно заплатить регистрационный взнос. Для бакалавров он равен 2 990 долларов в год.

Правила заполнения анкеты на учебную визу во Францию

Студенческая виза во Францию может быть получена только при предоставлении заполненной анкеты. Этому моменту стоит уделить особое внимание, так как в 80% случаев причиной отказа становится неправильно заполненная анкета на визу во Францию.

В 2023 году форма включает в себя следующие пункты:

Фамилия (если менялась – нужно указать в следующем пункте).

Имя.

Дата, место, страна рождения, гражданство (если менялось – надо указать).

Пол.

Семейное положение.

ФИО и адрес законного представителя/опекуна/родителя (для несовершеннолетних).

Идентификационный номер (при наличии).

Тип проездного документа (обычный паспорт, служебный, дипломатический, официальный, особый и т.д.) и дата его выдачи.

Сведения о родственниках, официально проживающих в странах ЕС (при их наличии), документальное подтверждение родственной связи.

Телефон и домашний адрес.

Страна проживания (если не совпадает с той, где получено гражданство).

Профессиональная деятельность на текущий момент.

Работодатель, его телефон и адрес (при наличии). Для студентов – аналогичные сведения про ВУЗ/школу/техникум.

Главная цель поездки (в данном случае – учёба).

Дополнительные сведения, касающиеся цели поездки.

Страны назначения и первого въезда (в данном случае – исключительно Франция).

Тип запрашиваемой визы.

Дата предполагаемого въезда в страну.

Предоставлены ли отпечатки пальцев.

Информация о принимающей стороне, либо данные временного места проживания.

Название, номер телефона и адрес ВУЗа.

Информация о том, кто берёт на себя расходы за проезд и дальнейшее проживание.

Нужно помнить, что вне зависимости, по какой программе отправляется учиться студент (есть и англоязычные), анкету настоятельно рекомендуют заполнять на французском языке.

Требования к фото

В 2023 году из-за плохого снимка могут отказать в выдаче визы, поэтому к этому вопросу нужно отнестись ответственно. Требования такие:

Снимок прямоугольный, размер 35 х 45 мм.

Лицо занимает от 3,2 до 3,6 см.

Освещение натуральное, фон светлый и однотонный, хорошо оттеняет кожу человека.

Снимок умеренно яркий и контрастный. Блеклые, затемненные, излишне красочные фотографии не принимаются.

Глаза широко открыты, волосы на них не падают.

Уши также в кадре.

Лицо занимает 80% снимка.

Нет посторонних вещей в кадре.

Также запрещены головные уборы – за исключением религиозных и тех, которые приходится носить по медицинским показаниям. Но даже при их наличии лицо должно быть открыто и узнаваемо. То же самое касается корригирующих очков – они не должны быть затемнёнными или отбрасывать блики. Сама фотография должна быть свежей, высококачественной, с хорошим разрешением.

Куда подавать документы на визу во Францию?

Все перечисленные документы для получения студенческой визы во Францию нужно подать в консульство через французский государственный орган Campus France. Именно он регулирует вопросы получения образования зарубежными студентами. Campus France в России находится в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге.

Записываться на приём, учитывая загруженность органа, нужно заблаговременно. В 2023 году это можно сделать в онлайн-режиме через официальный сайт организации.

Во время приёма сотрудник проверит все документы студента и, если каких-то из них не окажется в общем пакете, либо будут обнаружены ошибки, он вернёт их для переоформления. Это поможет минимизировать риск получения отказа в получении учебной визы.

Интервью в посольстве

СПРАВКА: абитуриенты проходят собеседование ещё в Campus France. Не важно, как и куда они поступают – хоть по процедуре Études en France, хоть напрямую в высшую школу. Собеседование проходит на русском языке – либо непосредственно в принимающем органе, либо через «Скайп».

Изучив документы, уполномоченное лицо задаст вопросы, касающиеся финансовой стороны, мотивации и грядущего обучения. Обычно это довольно спокойный процесс – главное, чтобы досье студента нее вызвало подозрений. Например, если он отметил, что в России у него имеется достойная работа, то могут возникнуть вопросы, зачем же ему ехать тогда во Францию.

Студенческая виза во Францию в 2023 году – процесс получения

После прохождения всех этапов в Campus France, студенту нужно будет записаться на приём в посольство и лично явиться туда к назначенному времени с полным пакетом документов. Копии сверят с оригиналами и заберут их для дальнейшей работы.

В завершение процедуры понадобится оплатить визовый сбор и пройти процедуру дактилоскопии. После этого заявителю выдадут личный номер, по которому он сможет отслеживать статус своей заявки на сайте. Обычно на её рассмотрение уходит 10 дней.

Если всё будет хорошо, то заявителя пригласят на приём, где ему вернут паспорт с визой, квитанцию об оплате сбора и ранее упомянутый формуляр OFII – его нужно будет зарегистрировать сразу после прибытия во Францию.

По каким причинам могут отказать?

Франция славится своим лояльным отношением к иностранцам. Отказы случаются редко, и по следующим причинам:

Фотография неправильного формата.

Отсутствие нотариального перевода предъявляемых документов.

Загранпаспорт, срок которого истекает раньше планируемого обучения.

Ненадёжный источник финансирования, маленькая сумма на счету.

Провальное интервью в Campus France.

Если есть какие-то сомнения насчёт того, что с процедурой оформления получится справиться самостоятельно, то лучше воспользоваться помощью специалистов, чтобы не терять время и деньги.

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