Документы на визу во Францию состоят из основного и дополнительного пакета. Франция входит в состав Шенгенской зоны, поэто для краткосрочных посещений необходимо получать именно шенгенскую визу. Сегодня эксперты VISA GURU расскажут, как правильно подготовить документы на визу во Францию, чтобы избежать отказа.

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Документы на визу во Францию – основной пакет

Если Вы решили получить визу во Францию самостоятельно, необходимо связаться с посольством или консульством. В посольстве можно точно узнать, какая документация понадобится для получения визы в необходимую Вам страну. Консультироваться со специалистами необходимо потому, что пакет документов для получения виз в разные страны различен, так же, как и сама процедура их получения.

Если Вы купили туристическую путёвку, то заботу о получении визы лучше предоставить Вашему туроператору. Правда, данная процедура платная, но Ваши нервы и время останутся в целости и сохранности. Туристический агент сам сформирует пакет необходимых документов, или же тщательно проинструктирует Вас в этом.

В основной пакет документов для получения визы входят:

Загранпаспорт (стоит отметить, что действителен только тот, который находится у Вас не менее трёх месяцев после возвращения на родину);

Справка с места работы с указанием стажа работы и средней заработной платы (для граждан, не имеющих места работы, необходимо сделать банковские выписки или копии сберегательной книги);

Страховой медицинский полис;

Если с Вами за границу едет несовершеннолетний ребёнок без сопровождения Вашего супруга, то необходимо получить нотариально заверенное согласие второго родителя на его выезд.

Подробная информация об основных пакетах документов для получения виз дана на официальных сайтах посольств и консульств. Прежде, чем отправляться в путешествие, изучите посещаемую страну. Ведь въездные визы нужны не везде.

Дополнительный пакет документов на визу во Францию

Перед поездкой рекомендовано ознакомиться и с дополнительным пакетом документов для получения визы. В статье предоставлен стандартный список для получения пропуска.

Заявление. В консульстве Вам будет предоставлен образец заявления, который следует заполнить строго по форме, желательно печатными буквами, без ошибок и помарок. Основное внимание следует уделить подписи. Если в ней будут хотя бы малейшие несоответствия, заявление не примут. Данная форма заявления находится во всеобщем доступе на сайте визового центра Франции и доступна для скачивания ( https://france-visas.gouv.fr/ru/web/france-visas/ma-demande-en-ligne

Фотографии. Эти фотографии должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

Снимки предоставляются в количестве 2-4 штуки, размером 3,5 х 4,5 сантиметра. Изображение должно быть чёткое, без погрешностей и разводов. Лицо должно находиться строго по центру, занимая 80% пространства. На фото Вы должны быть в официальной одежде, прикрывающей грудь и плечи. Макияж должен быть сдержанный. Количество аксессуаров – минимальное. Если на лице присутствует пирсинг, его целесообразно снять. Очки целесообразны при условии их постоянной носки. Солнцезащитные очки на фото не допускаются. Гражданам, принадлежащим к мусульманской религии, разрешён головной убор. Недопустимы парики, накладные волосы и стрижки, занимающие половину лица.

Фотографии должны быть сделаны не позднее, чем за шесть месяцев до момента подачи бумаг. При малейшей погрешности, Вы будете вынуждены повторить операцию заново.

Квитанция об уплате сбора. Стоимость пропуска в 35 евро фиксирована для всех желающих получить визу. Стоит отметить, что в дополнительном пакете документов будет учитываться только оригинал чека об оплате – ксерокопия не принимается.

Медицинская страховка. Для страховки также существует фиксированная сумма – 30000 евро. Однако, если Вы отправляетесь в экстремальное путешествие, то, по своему желанию, можете увеличить эту сумму. Для заполнения бланка на получение медицинской страховки, желающий может действовать как самостоятельно, так и через того же туроператора.

ВАЖНО! Медицинская страховка должна быть оформлена только на время пребывания в стране. Если возникают какие-либо непредвиденные обстоятельства (госпитализация, реанимация, осложнения в заболевании и т.д.), то все расходы ложатся на Вас.

Свидетельство о рождении (для несовершеннолетних). Помимо основного пакета документов, детям, которым не исполнилось 14 лет, необходимо принести свидетельство о рождении. Анкета заполняется и подписывается законными представителями ребёнка.

Подтверждения наличия работы. Некоторые страны могут потребовать от желающего бумагу, подтверждающую финансовую состоятельность. Кроме этого, могут понадобиться выписки операций по карточкам и обмена валют. Это необходимо для того, чтобы принимающая сторона уверилась в платёжеспособности туриста, если он попадёт в трудную ситуацию. Для разной категории граждан могут быть свои требования по данному разделу документации, например:

Индивидуальный предприниматель обязан предоставить реквизиты своей фирмы, которые обязательно должны включать в себя ИНН и ОГРН. Государственный служащий обязан предоставить справку, в которой указаны его должность и средняя заработная плата за последние три месяца. Иногда от граждан требуют предоставить трудовую книгу, куда вписана вся их трудовая деятельность. Если гражданина за границей будет обеспечивать другой родственник, то в заявлении обязательно необходимо указать, что своих собственных доходов гражданин не имеет. Учащиеся берут специальный документ, подтверждающий факт их обучения в данном учебном заведении. В документе обязательно должно быть указано полное название учебного заведения.

ВАЖНО! Гражданин из другого государства, проживающий на территории РФ и желающий оформить дополнительный пакет документов для получения визы, должен представить справку из миграционной службы, подтверждающую, что он находится на территории страны легально. Следует помнить, что срок её действия должен быть больше, чем срок предполагаемого путешествия, минимум на три месяца.

Документы на визу во Францию в зависимости от целей поездки

Для начала стоит распределить визы по сроку их действия. Условно их можно разделить на две основные категории:

Краткосрочные – шенгенская виза во Францию типа C. Такие визы дают гражданам возможность находиться в стране от 1 до 90 суток. Долгосрочные типа D. Это визы, рассчитанные на пребывание в стране от 90 суток до нескольких лет.

В группу краткосрочных можно отнести следующие визы:

В группу долгосрочных виз можно отнести:

Гостевую.

Рабочую.

Студенческую.

Иммиграционную.

Дипломатическую.

Служебную.

Определённые виды виз могут давать возможность однократного пересечения границ страны, а могут использоваться многократно в течение длительного срока (такие визы будут называться мультивизами).

Стоит уделить отдельное внимание наиболее важным из всех видов виз.

Туристическая виза.

Самый распространённый вид разрешения на въезд в страну. Рассчитан на людей, желающих посетить достопримечательности и курорты. Иностранные граждане, прибывшие во Францию с туристической визой, не имеют право работать, учиться и заниматься исследовательской деятельностью. Срок их пребывания в стране – 15-90 суток.

Гостевая виза.

Такая виза даёт право на поездку к родственникам и друзьям, живущим в стране и выславшим своё официальное приглашение. Этот вид визы даёт новоприбывшему большую свободу действий. Путешествовать по стране можно неограниченно, следовать определённому маршруту необязательно, как и заранее бронировать номера в отелях.

Деловая виза.

Данная форма визы выдаётся предпринимателям, которые прибывают в страну для проведения бизнес-встреч, деловых конференций или для проведения выставок. Деловые визы выдаются исключительно представителям юридических организаций. В дополнительном пакете документов может потребоваться приглашение от иностранных коллег и подтверждение от торговой палаты о легальности фирмы.

Транзитная виза.

Этот вид визы позволяет пересечь границы многих стран ля путешествия в самые дальние из них. Необходимо для граждан, которые путешествуют воздушным транспортом. Как правило, остановка по транзитной визе оформляется формально, включая в себя лишь процедуру сообщения властям данной страны о последующем маршруте.

Рабочая виза.

Основной вид визы, дающий иностранным гражданам право на трудоустройство на территории Франции. Срок такой визы ограничен сроком трудового соглашения с работодателем. Последний обязан предоставить в консульство нотариально заверенное приглашение на работу. Если же приглашения от работодателя нет, и Вы просто отправляетесь в страну на поиски возможного места работы, Вам необходимо доказать властям свою профпригодность, предоставив документы об оконченном высшем образовании или документы из торговой палаты.

Студенческая виза.

Такая виза выдаётся студентам и школьникам. Которые отправляются в другую страну на весь период обучения. Для получения этого вида визы необходимо предоставить письмо из учебного заведения. Она даёт возможность неограниченно путешествовать по всей стране и многократно пересекать границу.

Иммиграционная виза.

Данный вид визы рассчитан на граждан, выезжающих на постоянное место жительства, либо возвращающихся к своей семье. Он действует долгое время и позволяет претендовать на гражданство спустя несколько лет проживания в стране.

Отказ в получении визы Франции

Получить отказ в оформлении визы во Францию довольно сложно, однако от этого неприятного случая не застрахован никто. Причиной отказа могут послужить как банальные ошибки в заполнении гражданином анкеты, так и несоответствие заполненных данных, выявленное во время проверки.

Повлиять на решение отказать в предоставлении гражданину предоставления визы могут следующие причины:

Предоставлен недостоверный, фальсифицированный, изменённый документ. Вы не можете точно указать цель и, соответственно, условия своего въезда в страну. Вы не подтвердили свою платёжеспособность для проживания в стране и возвращения из неё обратно. Вы уже пробыли в стране 90 суток за первую половину года. Напротив Вашей фамилии в Единой системе стоит пометка о запрете выдачи визы. Ваше пребывание в стране считается угрозой общественному порядку (Шенгенский пограничный кодекс). Недействительный, фальсифицированный, просроченный медицинский страховой полис. Информация о цели и маршруте поездки является недостоверной. У Вас нет достоверных оснований для покидания страны.

Цели Вашего посещения территории Франции могут быть различны. Но стоит отдавать себе чёткий отчёт, что чтобы Ваше путешествие прошло без проблем, нужно знать, какие документы помогут Вам обеспечить въезд в страну. В данной статье собран основной материал касательно получения визы для различных целей, который должен пойти Вам на пользу при сборах в путешествие.

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