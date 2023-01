Франция является одной из стран, подписавших Шенгенское соглашение, поэтому оформляется шенгенская виза во Францию для россиян. Несмотря на отмену упрощенного режима, россияне по прежнему могут получить шенгенскую визу во Францию. В этой статье эксперты VISA GURU подробно расскажут о том, как оформить шенгенскую визу во Францию для россиян в 2023 году.

Изменения в порядке выдачи виз – как сейчас выдается шенгенская виза во Францию для россиян?

Если вы собираетесь посетить Францию, вам понадобиться именно шенгенская виза во Францию для россиян так как эта страна является одной из стран-членов Шенгенского соглашения. Оформление такой визы даёт право находиться на территории всех государств шенгенской зоны.

В 2022 году произошли изменения в порядке выдачи шенгена для россиян. С 12 сентября 2022 года Еврокомиссия утвердила приостановку соглашения с Россией об упрощённом режиме оформления виз.

Это означает, что обработка документов теперь займёт больше времени. Вместо стандартных десяти дней заявка на получение визы теперь может рассматриваться Консульством до 45 дней, а если у сотрудников Визового центра или Консульства появились сомнения по поводу каких-либо документов или возникла необходимость в личном собеседовании, срок может быть увеличен.

Именно поэтому, запись на визу во Францию самостоятельно практически невозможна сейчас. Свободные слоты бронируются мгновенно. Для решения этой проблемы визовые центры, в том числе наш, используют специальных ботов записи на шенгенскую визу, которые мониторят открытые слоты и мгновенно оформляют запись.

Шенгенская виза во Францию для россиян – порядок оформления

Не смотря на то что шенгенская виза даёт право посещения всех государств-членов Шенгенского соглашения, заявку на её оформление нужно подавать в представительстве той страны, которая является основной целью вашего путешествия. Если вы планируете посетить сразу несколько стран, заявку нужно подавать в представительство той, куда вы будете въезжать в первую очередь.

При оформлении визы во Францию заявка подаётся в визовый отдел Консульства Франции или в Визовом центре. Чтобы не терять время, рекомендуется сделать это онлайн. В России работают 18 Визовых центров Франции. На официальном сайте France-Visas вы можете найти расписание работы нужного вам Визового центра, а также создать учётную запись на сайте службы для заполнения анкеты и записаться на приём. В Москве приёмные дни — с понедельника по пятницу; в Санкт-Петербурге приём ведётся 3 дня в неделю, с понедельника по среду. В других городах на приём граждан выделяется 1 день в неделю.

Сперва вам нужно найти подходящий вам центр и нажать на кнопку записи:

Если у вас нет учётной записи, вам потребуется зарегистрировать личный кабинет и заполнить анкету для подачи заявки.

Далее нужно будет записаться на приём в визовый центр. Это можно сделать через портал VFS Global.

Там также потребуется создать учётную запись, перейдя по ссылке «Новый пользователь» или ввести электронную почту и пароль, если ранее вы уже регистрировались.

Для создания личного кабинета потребуется заполнить простую форму регистрации и нажать кнопку «Подтвердить».

Затем необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке из письма, которое придёт на указанную вами электронную почту.

После активации аккаунта можно записываться на приём.

Подготовка документов

При подаче заявки вам потребуется подготовить пакет документов. Стандартный перечень при оформлении шенгенской визы во Францию включает в себя:

оригинал загранпаспорта и копию разворота с фото (если есть дети — приложить копию страниц с данными о них);

копии внутреннего паспорта (нужны все страницы, содержащие какие-либо данные);

2 стандартных цветных фотографии 4,5×3,5 см на однотонном фоне;

справку с места работы с указанием размера оклада и должности; пенсионеры прикладывают копию пенсионного удостоверения; студенты — справку с места обучения; инвалиды — сведения об инвалидности;

справку о состоянии банковского счёта (минимальный остаток на момент въезда в страну должен быть не менее €720 на 21 день поездки; документ должен быть заверен печатью банка и подписан);

страховой полис, действующий во время всей поездки. Страховка должна составлять не менее €35 000 и покрывать все возможные медицинские расходы: такие случаи как госпитализация, репатриация и др.;

копии документов, подтверждающих наличие места, где вы сможете остановиться по приезде в страну (подтверждённая бронь гостиницы/ваучер турфирмы/документы о владении недвижимым имуществом/подтверждение от приглашающей стороны, владеющей недвижимостью и т.п.);

заполненную анкету;

согласие на обработку персональных данных;

подтверждение наличия авиабилетов;

если есть дети — свидетельства об их рождении с копиями.

Требования к документам:

все документы должны быть предоставлены в оригинале с приложением ксерокопии;

подписи документов заявителем должны быть идентичны его подписи в паспорте;

срок действия загранпаспорта не должен заканчиваться раньше, чем за 3 месяца после окончания запланированной поездки;

загранпаспорт должен иметь не менее 2 чистых страниц + 2 страницы на ребёнка, вписанного в паспорт;

фотографии должны быть чёткими, на светлом однотонном фоне, желательно — сделанными в последние 6 месяцев;

все подаваемые документы должны иметь надлежащий вид без загрязнений и надрывов, хорошо читаться.

Заполнение анкеты на шенгенскую визу во Францию

С 2019 года принимаются только анкеты, заполненные онлайн. Графы заполняются на французском или английском языке.

Заходим в личный кабинет Визового центра. Если вы ещё не зарегистрировались, создаём учётную запись и приступаем к заполнению анкеты.

В раздел «Your stay» вносится информация о месте вашего пребывания:

Place of submission of application (место подачи заявки) — выбираете нужную страну из перечня.

City of submission of application (город подачи заявки) — выбираете город, где находится визовый центр, в который планируется подавать заявку.

Visa type required (тип визы) — при краткосрочном пребывании здесь указывается «Short-stay» (до 90 дней).

Number of days of travel (сколько дней в поездке) — если поездка ограничена конкретными датами (например, посещение мероприятия и т.п.) — вписываем точное количество дней пребывания в стране, включая дни въезда и выезда. Если оформляется виза на 3 месяца — указываем 30 или 45 дней. Если шенген оформляется на более долгий срок — вписываем 90 дней.

Main destination of stay (основное место назначения) — указать Францию.

В разделе «Your plans» указываем цель поездки, которая должна соответствовать типу оформляемой визы (графа «Your plans») и выбираем основную цель пребывания (графа «Main purpose of stay») из списка.

В раздел «Your identity» вносим личные данные:

пол;

семейное положение;

фамилия;

фамилия при рождении;

имя;

дата рождения;

место вашего рождения;

страна, где вы родились;

гражданство в настоящее время;

гражданство при рождении;

национальный номер (графа «National identity no») — пункт необязателен к заполнению, можно указать номер внутреннего паспорта.

В разделе «Your personal information» указывается персональная информация:

адрес фактического проживания;

почтовый индекс места проживания;

город;

страна;

телефонный номер;

адрес электронной почты.

В раздел «Your family» вносится информация о вашей семье.

Здесь требуется указать, являетесь ли вы родственником гражданина Франции и/или есть ли у вас родственники в ЕС.

В графе «A member of your family is a French national» указывается, имеются ли у вас члены семьи, являющиеся гражданами Франции — нужно выбрать Yes или No из списка.

В графе «A close member of your family is a national of the European Union…» нужно указать, имеются ли родственники, являющиеся гражданами ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии — также укажите Yes или No.

Секция «Your job» предназначена для сведений о вашей трудовой деятельности:

должность;

сфера работы;

наименование рабочей организации или места учёбы;

юридический адрес организации;

индекс;

город;

страна;

телефон организации;

адрес электронной почты.

Секция «Your last visa» (Ваша последняя виза) предназначена для сведений о вашей последней визе. Нужно указать информацию о последнем шенгене, выданном за последние 5 лет (при наличии), и информацию о биометрии, если она сдавалась ранее.

Раздел «Your stay» предназначен для внесения информации о пребывании во Франции:

когда будете въезжать в страну;

когда собираетесь покинуть шенгенскую зону;

запланированное число дней пребывания;

запрашиваемое количество въездов (при оформлении многократной визы — указать «multiple entries» (многократные въезды);

сколько раз собираетесь посещать шенгенскую зону в этом году.

В раздел «The purpose of your stay» вносятся данные о цели вашего пребывания. Заполнять необязательно — здесь указывается информация о дополнительной цели поездки помимо основной.

В раздел «Host person or organization» вносится информация о принимающей стороне. Выберите из перечня тип приглашающей стороны (в случае обычной туристической поездки с бронью отеля — классический), название отеля или места проживания, адрес и другие данные того места, где вы планируете остановиться.

В разделе «Funding of travel costs» указываются данные о стороне, покрывающей расходы. Если вы сами оплачиваете поездку, поставьте галочку напротив графы «Myself». Если расходы покрывает работодатель или другое лицо, заполните раздел «By another guarantor».

Анкета почти заполнена. Остаётся подтвердить правильность введённых данных, проставив соответствующую галочку и нажать на кнопку «Continue». Далее на электронную почту должно прийти подтверждение, что заявление готово к подаче.

Далее нужно распечатать анкету и чек-лист на отдельных листах в режиме односторонней печати и проставить все необходимые подписи в соответствующих графах.

Порядок получения визы во Францию

После заполнения анкеты на сайте Визового центра и записи на подачу заявки вы приходите в назначенный день для личной подачи пакета документов и прохождения процедуры сбора биометрических данных. Эти данные остаются действительны на протяжении 5 лет со дня прохождения процедуры.

Вы приходите на приём, сотрудники Консульства или Визового Центра принимают ваши документы, проверяют их, взимают пошлину. Затем вы проходите процедуру сбора биометрии — нужно сфотографироваться или принести фото с собой, а также сдать цифровые отпечатки 10 пальцев. Весь процесс занимает около двадцати минут.

Если со дня получения предыдущей визы с биометрией (шенгена) прошло не больше 59 месяцев, вы можете воспользоваться уже имеющимися биометрическими данными.

После этого остаётся дождаться уведомления о готовности визы. Обычно оно приходит в виде смс-сообщения на указанный номер. Также можно заказать дополнительную услугу доставки готовых документов на дом или воспользоваться курьерской службой.

Сроки оформления шенгенской визы

Официальный срок проверки документов и их утверждения для получения визы составляет около 15 дней, но, как правило, ответ приходит раньше. Точное количество дней ожидания зависит от числа заявок в данный момент и загруженности сотрудников.

Иногда срок ожидания может быть увеличен до 45 дней. Например, это может произойти, если появились сомнения в подлинности предоставленных документов или требуются другие уточнения по ним. Иногда заявителя также могут пригласить на личное собеседование.

Во избежание непредвиденных ситуаций лучше подать заявление заранее. Оптимальные срок подачи — не позднее, чем за полтора месяца до планируемой даты пересечения границы.

Консульские, визовые и сервисные сборы

При оформлении шенгенской визы необходимо оплатить консульский сбор. Для совершеннолетних граждан России эта сумма составляет €35, если визу нужно оформить срочно — сумма возрастает до €70.

Для детей в возрасте 6-12 лет консульский сбор составляет €40.

Если вы пользуетесь услугами Визового центра — они оплачиваются отдельно. В 2023 году в Москве их стоимость составляет около 4000 рублей.

По желанию можно ускорить ожидание свободных мест на подачу документов. Эта услуга обойдётся примерно в €55.

Если вы пользуетесь услугами центров-посредников, в стоимость также будут включены дополнительные затраты непосредственно за оказанные услуги.

