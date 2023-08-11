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Как получить второй загранпаспорт через Госуслуги?

Как получить второй загранпаспорт через Госуслуги?

Оглавление

Получить второй загранпаспорт через Госуслуги можно. Выдача второго загранпаспорта предусмотрена законодательством. Однако, второй загранпаспорт может быть только биометрическим на 10 лет. В этой статье разберемся, как получить второй загранпаспорт через Госуслуги.

Если вам необходимо срочно оформление загранпаспорта за 1-3 дня, то обращайтесь в VISA GURU. Поможем в оформлении даже если у вас нет прописки. Звоните: 8 495 255 45 35 или оставляйте заявку на сайте.

Какую процедуру надо пройти, чтобы получить второй загранпаспорт через Госуслуги?

Госуслуги – это электронная платформа, предоставляющая широкий спектр услуг от государственных учреждений, включая возможность получения второго российского загранпаспорта. Этот инструмент полезен для тех, кто планирует одновременно подавать на визу и путешествовать, а также для тех, кто желает сохранять свою приватность при посещении определенных стран.

Преимущества Госуслуги включают в себя удобство подачи заявления из любой точки мира и в любое время. Для этого заявителю нужно быть гражданином России и иметь действующий российский загранпаспорт.

Подача заявления возможна для лиц, достигших 18 лет. Для тех, кто моложе, необходимо разрешение от родителей или опекунов.

Документы для оформления второго загранпаспорта через Госуслуги:

  1. Электронное заявление о получении второго загранпаспорта, заполняемое на портале.
  2. Скан текущего российского загранпаспорта.
  3. Электронная копия трудовой книжки, если необходимо подтвердить трудовую деятельность за последние 10 лет.
  4. Скан военного билета для мужчин 18-27 лет.
  5. Свидетельство опекуна при оформлении для несовершеннолетнего ребенка.
  6. Фотография 35×45 мм в цифровом формате.

После онлайн-подачи заявления необходимо лично посетить Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) в течение 15 дней с оригиналами предоставленных документов.

Если вы не явитесь в установленные сроки, ваш запрос будет приостановлен. После 6 месяцев неявки ваша заявка будет архивирована, и вам придется начать процедуру заново.

Как быстро и по какой цене можно получить второй загранпаспорт через Госуслуги?

Сроки и стоимость получения второго загранпаспорта через портал Госуслуги могут варьироваться в зависимости от:

  • Рабочей загрузки ГУВМ.
  • Места подачи заявки: по временной или постоянной регистрации.
  • Верности предоставленной информации и документов.
  • Отсутствующих документов или выявленных проблем во время проверки.
  • Оплаты госпошлины и своевременного визита в ГУВМ. В среднем, подача по месту постоянной регистрации займет около месяца, а по временной – до трех месяцев.

Что касается стоимости, обычная цена составляет 2500 рублей для лиц до 18 лет и 5000 рублей для взрослых.

Что важно знать при оформлении второго загранпаспорта через Госуслуги:

  • В качестве второго загранпаспорта можно получить только документ нового образца на 10 лет.
  • Если у вас требуется загранпаспорт старого образца, придется сдать текущий документ.
  • Когда у вас уже есть два действующих загранпаспорта и хотите получить новый, один из них придется вернуть или аннулировать.
  • При утере одного из загранпаспортов, его потерю следует сообщить для аннулирования, иначе могут возникнуть проблемы с получением нового.

Дополнительные рекомендации:

  • Не требуется доказательства необходимости второго загранпаспорта.
  • Только граждане России могут получить загранпаспорт через Госуслуги.
  • Посещение ГУВМ для предоставления оригиналов документов и сбора биометрических данных является обязательным.

Часто задаваемые вопросы о получении второго российского загранпаспорта через Госуслуги

Разберем наиболее частые вопросы, которые интересуют заявителей при оформлении второго загранпаспорта через Госуслуги:

Если утерян или поврежден первый загранпаспорт, можно ли оформить новый через Госуслуги?

Да, в случае утери или повреждения первого паспорта, можно обратиться за новым документом через Госуслуги. Он будет заменять утерянный или испорченный, а не действовать как второй паспорт. Подтверждающие документы о потере или повреждении необходимо представить.

Возможно ли через Госуслуги получить второй загранпаспорт старого типа?

Через Госуслуги нельзя получить загранпаспорт старого образца. С 2013 года выдается только биометрическая версия.

Если у меня уже есть биометрический загранпаспорт, могу ли я оформить еще один через Госуслуги?

Да, заявители, имеющие биометрический паспорт, могут оформить второй через Госуслуги, следуя рекомендациям и предоставляя необходимые документы.

Свои вопросы можете задавать в комментариях и мы обязательно ответим!

Второй загранпаспорт, полученный через Госуслуги, может стать весьма полезным инструментом для многих. Например, когда 1 загранпаспорт лежит на оформлении/продлении какой-нибудь визы, а вы в это время можете перемещаться за границей при помощи второго загранпаспорта. Также, полезно иметь второй загранпаспорт на случай утери/порчи первого.

Несмотря на то что процедура может потребовать времени и определенных финансовых вложений, это удобный способ получения документа при необходимости.

Если вам необходимо срочное оформление загранпаспорта от 1 дня – обращайтесь в VISA GURU. Поможем, даже если у вас нет прописки! Заявку можно оставить на сайте.

Паспортно-визовый центр VISA GURU
Паспортно-визовый центр VISA GURU

Паспотрно-визовый центр Visa Guru с 2015 года оказывает услуги по оформлению загранпаспортов, виз, приглашений и иных документов для граждан и корпоративных клиентов. С нами риск отказа = 0%

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