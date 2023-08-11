Получить второй загранпаспорт через Госуслуги можно. Выдача второго загранпаспорта предусмотрена законодательством. Однако, второй загранпаспорт может быть только биометрическим на 10 лет. В этой статье разберемся, как получить второй загранпаспорт через Госуслуги.

Какую процедуру надо пройти, чтобы получить второй загранпаспорт через Госуслуги?

Госуслуги – это электронная платформа, предоставляющая широкий спектр услуг от государственных учреждений, включая возможность получения второго российского загранпаспорта. Этот инструмент полезен для тех, кто планирует одновременно подавать на визу и путешествовать, а также для тех, кто желает сохранять свою приватность при посещении определенных стран.

Преимущества Госуслуги включают в себя удобство подачи заявления из любой точки мира и в любое время. Для этого заявителю нужно быть гражданином России и иметь действующий российский загранпаспорт.

Подача заявления возможна для лиц, достигших 18 лет. Для тех, кто моложе, необходимо разрешение от родителей или опекунов.

Документы для оформления второго загранпаспорта через Госуслуги:

Электронное заявление о получении второго загранпаспорта, заполняемое на портале. Скан текущего российского загранпаспорта. Электронная копия трудовой книжки, если необходимо подтвердить трудовую деятельность за последние 10 лет. Скан военного билета для мужчин 18-27 лет. Свидетельство опекуна при оформлении для несовершеннолетнего ребенка. Фотография 35×45 мм в цифровом формате.

После онлайн-подачи заявления необходимо лично посетить Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) в течение 15 дней с оригиналами предоставленных документов.

Если вы не явитесь в установленные сроки, ваш запрос будет приостановлен. После 6 месяцев неявки ваша заявка будет архивирована, и вам придется начать процедуру заново.

Как быстро и по какой цене можно получить второй загранпаспорт через Госуслуги?

Сроки и стоимость получения второго загранпаспорта через портал Госуслуги могут варьироваться в зависимости от:

Рабочей загрузки ГУВМ.

Места подачи заявки: по временной или постоянной регистрации.

Верности предоставленной информации и документов.

Отсутствующих документов или выявленных проблем во время проверки.

Оплаты госпошлины и своевременного визита в ГУВМ. В среднем, подача по месту постоянной регистрации займет около месяца, а по временной – до трех месяцев.

Что касается стоимости, обычная цена составляет 2500 рублей для лиц до 18 лет и 5000 рублей для взрослых.

Что важно знать при оформлении второго загранпаспорта через Госуслуги:

В качестве второго загранпаспорта можно получить только документ нового образца на 10 лет.

Если у вас требуется загранпаспорт старого образца, придется сдать текущий документ.

Когда у вас уже есть два действующих загранпаспорта и хотите получить новый, один из них придется вернуть или аннулировать.

При утере одного из загранпаспортов, его потерю следует сообщить для аннулирования, иначе могут возникнуть проблемы с получением нового.

Дополнительные рекомендации:

Не требуется доказательства необходимости второго загранпаспорта.

Только граждане России могут получить загранпаспорт через Госуслуги.

Посещение ГУВМ для предоставления оригиналов документов и сбора биометрических данных является обязательным.

Часто задаваемые вопросы о получении второго российского загранпаспорта через Госуслуги

Разберем наиболее частые вопросы, которые интересуют заявителей при оформлении второго загранпаспорта через Госуслуги:

Если утерян или поврежден первый загранпаспорт, можно ли оформить новый через Госуслуги?

Да, в случае утери или повреждения первого паспорта, можно обратиться за новым документом через Госуслуги. Он будет заменять утерянный или испорченный, а не действовать как второй паспорт. Подтверждающие документы о потере или повреждении необходимо представить.

Возможно ли через Госуслуги получить второй загранпаспорт старого типа?

Через Госуслуги нельзя получить загранпаспорт старого образца. С 2013 года выдается только биометрическая версия.

Если у меня уже есть биометрический загранпаспорт, могу ли я оформить еще один через Госуслуги?

Да, заявители, имеющие биометрический паспорт, могут оформить второй через Госуслуги, следуя рекомендациям и предоставляя необходимые документы.

Свои вопросы можете задавать в комментариях и мы обязательно ответим!

Второй загранпаспорт, полученный через Госуслуги, может стать весьма полезным инструментом для многих. Например, когда 1 загранпаспорт лежит на оформлении/продлении какой-нибудь визы, а вы в это время можете перемещаться за границей при помощи второго загранпаспорта. Также, полезно иметь второй загранпаспорт на случай утери/порчи первого.

Несмотря на то что процедура может потребовать времени и определенных финансовых вложений, это удобный способ получения документа при необходимости.

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