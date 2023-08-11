Получить второй загранпаспорт через Госуслуги можно. Выдача второго загранпаспорта предусмотрена законодательством. Однако, второй загранпаспорт может быть только биометрическим на 10 лет. В этой статье разберемся, как получить второй загранпаспорт через Госуслуги.
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Какую процедуру надо пройти, чтобы получить второй загранпаспорт через Госуслуги?
Госуслуги – это электронная платформа, предоставляющая широкий спектр услуг от государственных учреждений, включая возможность получения второго российского загранпаспорта. Этот инструмент полезен для тех, кто планирует одновременно подавать на визу и путешествовать, а также для тех, кто желает сохранять свою приватность при посещении определенных стран.
Преимущества Госуслуги включают в себя удобство подачи заявления из любой точки мира и в любое время. Для этого заявителю нужно быть гражданином России и иметь действующий российский загранпаспорт.
Подача заявления возможна для лиц, достигших 18 лет. Для тех, кто моложе, необходимо разрешение от родителей или опекунов.
Документы для оформления второго загранпаспорта через Госуслуги:
- Электронное заявление о получении второго загранпаспорта, заполняемое на портале.
- Скан текущего российского загранпаспорта.
- Электронная копия трудовой книжки, если необходимо подтвердить трудовую деятельность за последние 10 лет.
- Скан военного билета для мужчин 18-27 лет.
- Свидетельство опекуна при оформлении для несовершеннолетнего ребенка.
- Фотография 35×45 мм в цифровом формате.
После онлайн-подачи заявления необходимо лично посетить Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) в течение 15 дней с оригиналами предоставленных документов.
Если вы не явитесь в установленные сроки, ваш запрос будет приостановлен. После 6 месяцев неявки ваша заявка будет архивирована, и вам придется начать процедуру заново.
Как быстро и по какой цене можно получить второй загранпаспорт через Госуслуги?
Сроки и стоимость получения второго загранпаспорта через портал Госуслуги могут варьироваться в зависимости от:
- Рабочей загрузки ГУВМ.
- Места подачи заявки: по временной или постоянной регистрации.
- Верности предоставленной информации и документов.
- Отсутствующих документов или выявленных проблем во время проверки.
- Оплаты госпошлины и своевременного визита в ГУВМ. В среднем, подача по месту постоянной регистрации займет около месяца, а по временной – до трех месяцев.
Что касается стоимости, обычная цена составляет 2500 рублей для лиц до 18 лет и 5000 рублей для взрослых.
Что важно знать при оформлении второго загранпаспорта через Госуслуги:
- В качестве второго загранпаспорта можно получить только документ нового образца на 10 лет.
- Если у вас требуется загранпаспорт старого образца, придется сдать текущий документ.
- Когда у вас уже есть два действующих загранпаспорта и хотите получить новый, один из них придется вернуть или аннулировать.
- При утере одного из загранпаспортов, его потерю следует сообщить для аннулирования, иначе могут возникнуть проблемы с получением нового.
Дополнительные рекомендации:
- Не требуется доказательства необходимости второго загранпаспорта.
- Только граждане России могут получить загранпаспорт через Госуслуги.
- Посещение ГУВМ для предоставления оригиналов документов и сбора биометрических данных является обязательным.
Часто задаваемые вопросы о получении второго российского загранпаспорта через Госуслуги
Разберем наиболее частые вопросы, которые интересуют заявителей при оформлении второго загранпаспорта через Госуслуги:
Если утерян или поврежден первый загранпаспорт, можно ли оформить новый через Госуслуги?
Да, в случае утери или повреждения первого паспорта, можно обратиться за новым документом через Госуслуги. Он будет заменять утерянный или испорченный, а не действовать как второй паспорт. Подтверждающие документы о потере или повреждении необходимо представить.
Возможно ли через Госуслуги получить второй загранпаспорт старого типа?
Через Госуслуги нельзя получить загранпаспорт старого образца. С 2013 года выдается только биометрическая версия.
Если у меня уже есть биометрический загранпаспорт, могу ли я оформить еще один через Госуслуги?
Да, заявители, имеющие биометрический паспорт, могут оформить второй через Госуслуги, следуя рекомендациям и предоставляя необходимые документы.
Свои вопросы можете задавать в комментариях и мы обязательно ответим!
Второй загранпаспорт, полученный через Госуслуги, может стать весьма полезным инструментом для многих. Например, когда 1 загранпаспорт лежит на оформлении/продлении какой-нибудь визы, а вы в это время можете перемещаться за границей при помощи второго загранпаспорта. Также, полезно иметь второй загранпаспорт на случай утери/порчи первого.
Несмотря на то что процедура может потребовать времени и определенных финансовых вложений, это удобный способ получения документа при необходимости.
Если вам необходимо срочное оформление загранпаспорта от 1 дня – обращайтесь в VISA GURU. Поможем, даже если у вас нет прописки! Заявку можно оставить на сайте.