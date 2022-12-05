Анкета на визу в Испанию: бланк, заполнение, инструкция

Анкета на визу в Испанию заполняется на английском или испанском языках. Её можно заполнить от руки или в электронном виде. Анкета на визу в Испанию не сложная, однако заявители часто делают ошибки при ее заполнении. Сегодня эксперты VISA GURU расскажут, как заполнить анкету на визу в Испанию.

Обращаем ваше внимание, если вы не владеете английским или испанским языком и впервые подаете на визу в Испанию, то рекомендуем обратиться за помощью к нашим специалистам:





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При заполнении анкеты на визу в Испанию, стоит учесть, что произошли некоторые изменения в формате анкеты 2 февраля 2020 года, Старые форматы более не принимаются. Поэтому, необходимо следить за актуальностью заполняемого документа. В отличие от Франции или или Финляндии, процедура заполнения анкеты на сайте еще не реализована.

Анкета на визу в Испанию заполняется от руки или в электронном виде?

Анкета на визу в Испанию может быть заполнена, как от руки, так и в электронном формате с последующей печатью.

Плюсом в заполнении анкеты от руки можно считать доступность способа для любого заявителя. Разберется и ребенок и пожилой человек, который не совсем “на ты” с современными технологиями и редакторами. Но есть и существенные минусы:

Устаревание рукописного формата. В мире есть тенденция отказа от бумажного документооборота. И в любой момент, письменные анкеты могу перестать приниматься в консульствах

Люди с плохим, корявым почерком, рискуют попасть в ситуацию, когда консул просто не поймет, что написано в анкете и откажет заявителю, не желая разбираться с написанным в документе.

Из-за таких проблем, лучше и эффективнее всего заполнять документы в электронном виде. Это дает немало преимуществ:

Анкета имеет актуальный формат и с высокой вероятностью будет рассмотрена.

Прочесть сможет любой, исключена возможность непонятных надписей.

Легко исправить неточности, ошибки и недочеты – не нужно заполнять новый бланк целиком.

При таком способе могут испытать затруднения лишь те, кто не умеет пользоваться компьютером. Но таким людям всегда могут оказать содействие, поэтому это несущественный минус.

Актуальный на данный момент бланк для заполнения можно найти, перейдя по ссылке ниже:

На каком языке заполняется анкета на визу в Испанию?

Образец анкеты написан на испанском языке, но заполнять его можно на испанском и на английском языках. Все ваши данные в паспорте необходимо перенести в неизменном виде. При написании имени, фамилии, места рождения, допускается транслитерация. Если ваше имя или фамилия, начинаются на букву “х”, то в транслитерации в начале прибавляем букву “K”.

Образец транслитерации:

Данные Русский Транслит Имя Хасан KHASAN Фамилия Удиев UDIEV Место рождения Москва/Россия MOSCOW/RUSSIA Адрес 121500, Россия, Москва, Улица Молостовых д 11 кв 132 11 MOLOSTOVYH STR., APT 123, 121500, MOSCOW, RUSSIA

При написании адреса на английском языке, нужно писать не от большего к меньшему, а наоборот – дом, улица, индекс, город, страна.

Документы для подачи на визу

Перед подачей заявления нужно знать четкий список необходимых документов. Вам понадобятся:

Самое главное – это анкета заявителя на получение шенгенской визы. В нее следует внести все свои данные, включая данные паспорта, номер телефона и электронную почту, дабы визовый центр смог поддерживать с вами связь и уведомлять о решениях по выдаче визы. Анкета обязательно должна быть подписана лично кандидатом на получение визы. Исключение – это дети. За них анкету заполняют родители или законные опекуны.

К пакету документов необходима фотография, сделанная недавно. Желательно, сделать специально для этого случая новую. На фото не должно быть посторонних вещей – темных очков, одежды, скрывающей ваше лицо, ни тем более посторонних лиц.

Действительный паспорт. Оригинал и копия. Срок действия паспорта должен составлять не менее трех месяцев с даты запланированной поездки. Обязательным условием является наличие двух свободных страниц в паспорте.

Оплата пошлины. На данный момент с гражданина в возрасте от 12 лет сбор составляет 80 евро. Для детей от 6 до 11 лет – 40 евро. С детей более младшего возраста никаких сборов не взимается.

Необходимо будет предоставить документы, которые подтверждают вашу состоятельность и способность пребывать на территории Испании. Это могут быть приобретенные туры, забронированные номера в отелях, выписки из банковского счета.

Обязательным документом является медицинская страховка. Она необходима для того, чтобы в случае какого-либо происшествия с заявителем на территории Испании, ему была оказана необходимая помощь, а с случае смерти – была произведена отправка покойного из Испании в Россию.

Анкета на визу в Испанию — инструкция по заполнению со скриншотами

Для начала, необходимо скачать этот вариант анкеты, если вы заполняете его в электронном формате – он очень удобен в нем интерактивные поля, которые позволят внести даже самые объемные данные, особенно если вам придется указывать под десяток отелей, в которых вы будете останавливаться. Ссылки на бланки в PDF и WORD см. выше.

Бланк состоит из четырех страниц. Но пропечатать их необходимо с двух сторон. Это обязательное условие и им нельзя пренебрегать.

1. Личные данные

Их следует переносить на латинице, точь-в-точь так, как указано в вашем загранпаспорте. Ошибка в написании может стоить положительного решения о выдаче визы. Даже если тот вариант, что написан в загранпаспорте неверен с точки зрения транслитерации – все равно использовать надо тот, что в документе во избежание разночтений.

В анкете присутствует графа о смене фамилии. Его нужно заполнять только в том случае, если у вас был задокументированный факт смены. В противном случае, оставляйте поле пустым. Если у вас было много фамилий – вписать необходимо все.

Дата рождения вписывается в формате день-месяц-год.

При переносе в анкету места рождения, лучше всего переносить транслитерацию по образцу, указанному в статье выше. Страну рождения указываем именно ту, что указана в паспорте. Если вы были рождены во времена СССР то страной рождения указываем ее.

Следующим пунктом указываем фактическое гражданство. Если имеется два гражданства, то вписываем в зависимости от того, из какой страны подается заявление на получение визы. В анкете будет строка, где необходимо будет вписать иные имеющиеся гражданства. Заполняем, при наличии оных.

В Испанской анкете используется традиционный вариант выбора пола. Выбираем, в соответствии с паспортными данными

Даже если вы себя сами идентифицируете, как противоположный пол, относите себя к ЛГБТ сообществу – вносите ваш фактический пол, что указан в ваших документах во избежание проблем.

То же самое относится и к семейному положению. Статус “женат” указываем только в случае официального брака, заверенного в ЗАГСе. Если супруги находятся в состоянии гражданского брака, то выбираем пункт “не женат”. При заполнении данных о детях, в их статусе также ставится неженатый статус.

Следующая графа заполняется детьми, которым до 17 лет. Если у вас есть дочь и ей 17 лет – данные необходимо заполнить. Если же ей от 18 и выше – поле необходимо оставить пустым. Необходимо будет внести: имя и фамилию латиницей, полный адрес, гражданство, телефон.

2. Идентификационный номер

Это поле гражданам Российской Федерации заполнять не нужно. И не стоит вписывать в графу серию, номер паспорта а также номер свидетельства о рождении – это ошибка.

3. Тип проездного документа

В большинстве случаев, так как скорее всего, вы простой турист, вам следует выбирать тип “обычный паспорт”. Прочие варианты необходимы, только если вам необходим особый документ, в соответствии с вашей профессиональной деятельности. Например, если вы дипломат. Или же беженец, ищущий убежища в Испанском королевстве.

4. Номер проездного документа

В своем загранпаспорте, вы можете увидеть комбинацию цифр, записанную в формате “00 0000000”. В анкету вписывайте все без пробелов.

5. Дата выдачи и дата действительности документа

Записываем в том же формате, что и дату рождения: день-месяц-год.

6. Кем выдан документ

Здесь принципиальное отличие. Важно указать не орган выдачи, по аналогии с российским паспортом, а именно страну, в которой вам выдан ваш документ. Так и вписываем “RUSSIAN FEDERATION”.

7. Личные данные родственников граждан ЕС

Если у вас есть родственники в ЕС это может значительно ускорить и упростить процедуру получения визы, ибо, приглашение родственника может стать решающим фактором. При условии, что этот родственник законопослушный гражданин и на хорошем счету.

В этой графе потребуются имя, фамилия, дата рождения, гражданство и номер ID или паспорта вашего родственника. Чтобы всё это заполнить, достаточно попросить у этого человека фото первого разворота паспорта или удостоверения личности, там будет вся необходимая информация.

8. Родственные связи с гражданином Евросоюза

Здесь просто необходимо указать, кем вы являетесь гражданину Евросоюза.

В данном контексте, братья и сестры не считаются за близких родственников.

9. Адрес и электронная почта

Необходимо учитывать, что адрес заполняется на английском языке и правописание так же должно быть на английский лад. А в этом случае, адрес начинает от номера вашей квартиры и дома и заканчивается страной.

Особенно важно корректно указать две вещи – ваш почтовый индекс и фактическое место жительства. Не адрес по прописке. Если адрес вашей прописки не соответствует фактическому месту пребывания, это будет считаться как ошибка и может стать основанием для отказа в выдаче визы.

10. Номер телефона

Вписываем номер в международном формате. То есть не с восьмерки а через “+7”. И рекомендуется указать два контактных номера. Нередко бывает ситуация, когда для уточнения информации, из консульства звонят по указанному номеру, а звонок остается без ответа. И в худшем случае можно остаться без визы.

11. Страна пребывания

Если по каким-то причинам, вы подаете заявление на визу из другой страны, до пишем страну пребывания. Если же вы находитесь в России, то ставим галку с вариантом “Нет”

12. Профессиональная деятельность

Этот пункт помечен звездочкой. Его не нужно заполнять супругам, детям или родителям граждан стран Евросоюза. И плата за получение визы не взимается.

Таким правом могут воспользоваться только те, у кого супруг или родственник именно гражданин ЕС. Если же родственник имеет национальную визу или же вид на жительство, данное право не будет реализовано.

Допустим, если вы менеджер по продажам, то заполненный бланк будет выглядеть так:

13. Данные о вашем работодателе

Здесь нужно указать все данные для тех, кто работает по найму. На английском вписываем название компании, адрес и номер телефона. Имена собственные прописываются транслитом, остальное переводится на английский.

Если заявитель школьник или студент, то надо вписать контактный номер, адрес и название учебного учреждения по аналогии с местом работы.

Если вы относитесь к категории самозанятых фрилансеров, то в качестве данных о работодателе необходимо указать свои ФИО, адрес и телефон. Если вы индивидуальные предприниматель, то приписывайте “IP”.

14. Цель вашей поездки

Заполнять в зависимости от ваших намерений. Если вы едете в Испанию отдыхать – пишите туризм.

15. Подробности поездки

Этот пункт новый, из анкеты нового типа, о которой говорилось в самом начале статьи. Эту графу можно оставить пустой, но если у вас особый случай – стоит прописать здесь подробности, дабы избежать проблем в будущем и запрета на последующий въезд в страну.

16. Страны основного назначения

Если помимо Испании, есть желание посетить прочие страны ЕС или если вы летите транзитом – укажите все страны, что станут промежуточными пунктами вашей поездки. Обычно, в аэропортах есть буферные зоны, но на всякий случай, перестрахуйтесь.

17. Страна первого въезда

Здесь надо указать ту, в которую вы попадете в первую очередь. Актуально для тех, кто летит транзитом.

Запросить лучше всего визу для многократного въезда в Испанию (мультивизу). Особенно актуально для рабочих виз.

18. Дата въезда и выезда.

Указываем в формате день-месяц-год в соответствующие строки.

19. Отпечатки пальцев.

Если виза не первая и вы сдавали отпечатки, выбираем соответствующий пункт. Номер визового стикера указывать необязательно.

20. Разрешение на въезд в страну конечного следования

Если вы летите через Испанию в государство с безвизовым режимом, то оставляем поле пустым. Если летите, например, в штаты, то вписываем данные американской визы.

Все, что ниже – это данные о приглашающих вас родственниках и заполняются в случае наличия таковых. В противном случае, вписываем данные о гостиницах и иных местах временного проживания.

21. Спонсирование поездки.

Здесь нужно указать, кто будет вашим финансовым гарантом на территории Испании. Если это вы сами, то после подачи анкеты, могут потребовать выписку из вашего банковского счета.

22. Подпись

Если с вами получают визу ваши несовершеннолетние дети – расписываемся за них.

Куда подать заполненную анкету?

Вместе с необходимыми документами, анкету нужно подать либо в визовый центр, либо в генеральное консульство Испании.

Визовые центры расположены в следующих городах:

Москва

Нижний Новгород

Самара

Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Записаться на саму подачу документов вы можете онлайн на сайте визового центра. Или же по телефону с 8 до 18.

Генеральных консульств в России всего два. Они расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Генеральное консульство Испании в Москве находится по адресу: Стремянный переулок, 31/1, время работы с 9.00 до 17.00. Записаться на прием можно по номеру телефона: +7-495-234-22-97.

Территориально действие главного испанского генконсульства обслуживает несколько административных единиц, в том числе Приволжский, Центральный, Дальневосточный федеральный округ.

Генеральное консульство Испании в Санкт-Петербурге располагается по такому адресу: улица Фурштатская, дом № 9. В это дипломатическое представительство имеют право подать документы для получения визы только те граждане, которые живут в Мурманской, Калининградской, Ленинградской и нескольких других областях Северо-Западного федерального округа.

Если вам необходима помощь в оформлении визы в Испанию, обращайтесь в наш визовый центр в Москве VISA GURU. Берем на себя весь процесс оформления, от записи на подачу и заполнения анкеты до доставки загранпаспорта с визой в Испанию к вам на дом. Также, мы помогаем получить загранпаспорт, если у вас его нет. Узнать подробности можно на консультации с нашим специалистом:





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