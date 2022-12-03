Испания очень популярное направление для российский туристов. Некоторые граждане едут в страну с целью работы или обучения. Поэтому многие задаются вопросом, как оформляется туристическая виза в Испанию для россиян сейчас.

Испания входит в шенгенскую зону. Теперь для россиян немного усложнились условия для подачи документов, а именно:

Увеличен консульский сбор с 40 евро до 80 евро на человека. Документы на визу Посольство Испании рассматривает более тщательно. Запись на визу в Испанию усложнилась — мало открытых дат. Запись можно ждать 3-5 недель.

Наш визовый центр VISA GURU адаптировался к сложившемся условиям. Мы разработали специальный алгоритм, который мониторит открытые окна записи 24/7. Поэтому, мы можем записать наших заявителей на туристическую визу в Испанию в ускоренном режиме. А весь срок оформления визы в Испанию занимает от 10 дней. Также, всем заявителям предоставляется гарантия выдачи визы в Испанию или мы вернем деньги. Более подробную информацию уточняйте у наших специалистов:





Отправить заявку Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Туристическая виза в Испанию для россиян может быть оформлена самостоятельно. При условии, что вы разбираетесь в вопросе и имеете опыт в самостоятельном оформлении виз. Наши эксперты подготовили информацию, которая поможет оформить туристическую визу в Испанию самостоятельно.

Виды виз в Испанию

Несмотря на некоторые нововведения для поездки в Испанию все также требуется испанский Шенген. Получить документ граждане могут как в визовом центре, так и в Посольстве или Консульстве страны.

В зависимости от целей поездки может потребоваться оформление одного из следующих видов документа: Туристическая виза в Испанию для россиян типа С . Этот вид наиболее популярен, потому как большая часть россиян планируют поездку в Испанию именно с туристической целью. Такая виза в Испанию для россиян может быть выдана на срок до 5 лет.

. Этот вид наиболее популярен, потому как большая часть россиян планируют поездку в Испанию именно с туристической целью. Такая виза в Испанию для россиян может быть выдана на срок до 5 лет. Транзитная виза . Этот документ может потребоваться в том случае, если есть необходимость транзитного проезда через страну без необходимости пребывания в ней. Данный документ также имеет отношение к типу С.

. Этот документ может потребоваться в том случае, если есть необходимость транзитного проезда через страну без необходимости пребывания в ней. Данный документ также имеет отношение к типу С. Виза D . Такая виза потребуется гражданам, которые отправляются в страну не просто в туристических целях, а планируют оставаться на долгий срок c целью открытия бизнеса. Национальный документ обладает расширенным сроком действия. Для его оформления потребуется обратиться в Посольство. В обычном визовом центре такой документ получить нельзя.

. Такая виза потребуется гражданам, которые отправляются в страну не просто в туристических целях, а планируют оставаться на долгий срок c целью открытия бизнеса. Национальный документ обладает расширенным сроком действия. Для его оформления потребуется обратиться в Посольство. В обычном визовом центре такой документ получить нельзя. Виза Е. Некоторые граждане России рассматривают Испанию в качестве страны для проживания на постоянной основе. Виза типа Е является продленной визой типа D. Виза типа D может быть оформлена только в консульском отделе испанского Посольства либо Генерального Консульства. Записаться в соответствующие учреждения для подачи документов можно посредством визового центра. Туристическая виза в Испанию для россиян: документы для оформления Для получения любого из существующих типов виз потребуется оформление регламентированного пакета документов. Многих людей, впервые оформляющих документ, пугает большое количество бумаг, которые требуется собрать и правильно оформить. При желании можно воспользоваться услугами специалистов, однако собрать необходимый перечень вполне реально самостоятельно. Для получения положительного решения в визовом вопросе потребуется подготовить следующие бумаги: Заполненная анкета на визу в Испанию. Заполняется на английском либо испанском языке. В случае присутствия в поездке несовершеннолетних детей потребуется заполнить отдельные бланки, в которых будет стоять подпись родителя или опекуна.

Пара цветных фотографий размером 3,5*4,5 см . Фон обязательно должен быть белого цвета.

Загранпаспорт в оригинале. Документ должен сохранять срок действия еще в течение трех месяцев с момента выезда из зоны Шенгена. Обязательно наличие в документе двух свободных страниц.

Все страницы загранпаспорта, где есть отметки о пересечении границ, продублированные в варианте ксерокопии.

Действительный паспорт гражданина РФ, в том числе ксерокопии всех страниц.

Копии старого загранпаспорта и его страниц с отметками (при наличии).

Свидетельства о рождении детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста.

Билеты на любой вид транспорта с датой возвращения либо бронь билетов.

Бронь планируемого места проживания в Испании.

Полис медицинского страхования, действующий на территории Шенгена. Сумма покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро.

Документы, подтверждающие способность гражданина оплатить поездку. Сделайте справку об остатке денежных средств и по движению за последние 3 месяца.

Справка с места работы. Если вы ИП, то выписка из ЕГРЮЛ (с переводом на английский) и копия ИНН.

Квитанция, подтверждающая оплату консульского сбора в размере 80 евро за каждое заявление. Ранее был взнос в 40 евро, однако ввиду недавних событий для россиян сумма консульского сбора была увеличена.

Путешественники, передвигающиеся на авто, должны предоставить водительскую лицензию, техпаспорт авто и международную страховку.

В случае подачи заявки на получение визы лицом, не являющимся гражданином РФ, потребуется предоставить вид на жительство в России либо действующую регистрацию на срок не менее пол года, а также справку с места работы в российской компании. Если поездка осуществляется на спонсорской основе, необходимо предоставить оригинал письма от спонсора с подтверждением его материального положения. Нужно ли сдавать биометрические данные? Где их сдавать? Туристическая виза в Испанию для россиян может быть получена только при предоставлении биометрических данных. С ноября 2021 года все желающие получить визу в Испанию обязаны сдать биометрические данные. Процедура получения биометрии включает дактилоскопию пальцев обеих рук и цифровое фото. Процедуру обязаны пройти все лица, за исключением детей, не достигших двенадцатилетнего возраста. Данные биометрии остаются действительными на протяжении пяти лет и не требуют повторной сдачи в случае необходимости получения повторной визы в указанный срок. От дактилоскопии освобождаются лица, которые не могут пройти процедуру по физическим причинам, а также высокопоставленные члены официальных делегаций. Туристическая виза в Испанию для россиян: сроки оформления и финансовые затраты Туристическая виза в Испанию для россиян может быть получена через: Консульский отдел посольства Испании.

Официальный визовый центр Испании VFS Global.

Аккредитованный визовый центр. Например в нашем визовом центре VISA GURU вы можете получить визу в Испанию с гарантией и в ускоренном режиме. Мы берем на себя практически весь процесс оформления. От вас потребуется только предоставить данные на русском языке. При этом необязательно приезжать к нам в офис. Все документы можно передать удаленно. Вам нужно только приехать 1 раз, чтобы пройти дактилоскопию. Размер визового сбора и стоимость оформления пропуска напрямую зависят от способа оформления. Самый бюджетный вариант — оформление через Консульство Испании. В этом случае стоимость консульского сбора составит 80 евро с человека. Здесь возникают проблемы с записью. Открытых дат практически нет. В сренднем время ожидания записи на подачу документов может составлять до 45 дней. Если туристическая виза для россиян нужна срочно, то этот вариант вам не подойдет. Если нет времени на ожидание, есть возможность оформить срочную визу. Это можно сделать через наш визовый центр. Срок оформления от 10 дней, цена от 5 900 рублей. Подать заявку можно через форму ниже:



Отправить заявку Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности Консульский сбор не взимается со следующих категорий граждан: Близких родственников гражданина страны ЕС в границах Шенгенской зоны.

Лиц, отправленных в страны ЕС с целью лечения.

Лиц, направляющиеся в Европу в образовательных целях.

Инвалидов и их сопровождающих. В случае оформления документа в визовом центре срок рассмотрения также не превышает пяти рабочих дней. Также потребуется дополнительно оплатить сервисный сбор в размере 20 евро. Туристическая виза в Испанию для россиян требует подтверждение социального статуса, финансовой состоятельности и безопасности нахождения на территории Испании Чтобы туристическая виза в Испанию для россиян была оформлена без отказа, потребуется не только подтверждение социального статуса, но и финансового положения. Потребуется предоставить следующие документы: Если гражданин официально трудоустроен, он может предоставить справку с места работы. В ней в обязательном порядке отображается занимаемая должность, адрес организации и актуальный контактный номер работодателя.

Для граждан, зарегистрированных в качестве Индивидуального Предпринимателя, потребуется предоставить выписку ЕГРЮЛ и копию ИНН.

Документом, подтверждающим статус для студентов станет справка из соответствующего ВУЗа.

Лица пенсионного возраста копию справки из Пенсионного фонда РФ. Все указанные документы остаются действительными в течение 30 дней. Рекомендуется оформлять их непосредственно перед подачей. Для временно неработающих граждан, либо людей, занимающихся фрилансом, не требуется предоставление экономических гарантий. Однако этим категориям потребуется подтвердить свою финансовую состоятельность. Желательно приложить спонсорское письмо. Подтвердить финансовую состоятельность можно при помощи следующих документов: Справка о доходах с места работы либо справка по форме 2-НДФЛ. Если размер оклада минимальный или ниже среднего, желательно указывать с справке сумму совокупных доходов, включая премии и надбавки. Если и этот суммарный доход оказывается небольшим, можно прибегнуть к помощи родственников, чтобы кто-то из них выступил в роли спонсора поездки. В этом случае потребуются данные о финансовых доходах родственника.

Выписка с банковского счета с указанием полного наименования банка, адреса финансовой организации и реквизитов. Также выписка содержит ФИО гражданина, место регистрации, номер счета и сведения об остатке финансовых средств на дату оформления документа. Документ действителен в течение месяца с момента выдачи.

Информация о движении средств за последние 3 месяца. Данную справку можно также заказать в банке. Заверять живой печатью не требуется, но лишним не будет.

Лучшим подтверждением дохода студентов, отправляющихся в Испанию с целью обучения, станет спонсорское письмо от родителей молодого человека. Для положительного решения по долгосрочной визе потребуется подтвердить, что уровень достатка соразмерен прожиточному минимуму, установленному в Испании, размер которого равняется 950 евро в месяц. Посольство имеет прав запросить дополнительные документы в процессе рассмотрения заявления на визу в Испанию.

Туристическая виза в Испанию для россиян — процесс оформления

Туристическая виза в Испанию для россиян оформляется следующим образом:

Записаться на подачу документов. Можно в общем порядке или в ускоренном. Подтвердить цель поездки. В качестве документов будет выступать бронь жилья (может быть неоплаченной и возвратной) и бронь билетов в двух направлениях (принимается подтвержденная бронь без фактической оплаты). Но наша рекомендация предоставлять предоплаченную бронь, так как это увеличивает шансы на положительное решение Консула. Собрать документы, подтверждающие социальный статус и финансовую состоятельность. Сделать копии всех страниц документов паспорта РФ и заграничного паспорта. Подписать согласие на обработку персональных данных. Эта процедура обязательна в случае самостоятельного оформления визы через визовый центр. Составленный на русском языке документ должен содержать подпись заявителя. В случае оформления документов для несовершеннолетнего ребенка согласие на обработку персональных данных подписывает родитель/опекун. Оформить медицинскую страховку. Сделать фотографии регламентированного размера. Максимальный срок давности фото — пол года. Фотокарточка не должна содержать ретуши, рамок или углов. Лицо должно быть максимально открыто, присутствие посторонних предметов не допускается (украшения, солнцезащитные очки). Недопустимо также наличие головного убора. Исключение составляют головные уборы, которые гражданин носит по религиозным соображениям. Чтобы не возникло проблем с фото, можно ознакомиться с требованиями стандарта ICAO, распространяющегося на фотографии для получения визы. Грамотно заполнить визовую анкету на английском языке, включающую четыре страницы. Допускается заполнение документа как на компьютере, так и от руки. При обращении в наш визовый центр, вы заполняете простой опросный лист Подать полный пакет документов и сдать биометрические данные на месте. За прохождение дактилоскопии платить не надо.

После выполнения указанных действий вам выдадут квитанцию с указанием примерного времени доставки без даты. Обычно заявление рассматривается в срок от 5 дней. Вы можете отслеживать статус рассмотрения визы в режиме онлайн.

Причины отказа в испанской визе Консульство Испании считается довольно лояльным в части вынесения положительных решений по выдачи виз для граждан России. Пропускной режим отличается менее жесткими рамками по сравнению с другими странами на территории Шенгена. Однако в некоторых случаях заявители, желающие получить визу в Испанию, сталкиваются с отказом. В большинстве случаев причиной отказа становится нехватка какого-либо документа из регламентированного списка либо неправильное его оформление. Также отказать могут в случае выявления предоставления заведомо ложной информации о цели поездки. В случае получения отрицательного решения гражданин имеет право подать апелляцию в Консульство для опровержения решения. Сделать это необходимо в течение 30 дней с момента получения отказа. Среди самых часто встречающихся причин отказа в выдаче пропуска можно отметить следующие: Нарушения в течение прошлых посещений любой страны, находящейся в зоне Шенгена.

Род деятельности гражданина, отсутствие других виз.

Ошибки в контактной информации.

Несоответствие типа документа целям посещения страны.

Подозрения в желании миграции и т.д. Уполномоченный орган всегда обязан объяснить заявителю причину отказа. Для этого регламентированы три категории отказа: С1 — полный отказ.

С2 — заявитель приглашается на собеседование.

С3 — неполный пакет документов либо некорректное заполнение любого документа из списка. Даже если заявитель получил отказ в получении визы, расходы на оформления пропуска не подлежат возврату. При желании подать пакет документов во второй раз придется заново оплачивать все расходы, связанные с получением визы. Адреса посольств в Москве и Санкт-Петербурге Самостоятельно оформить документы через консульство можно в Москве. Учреждение находится по адресу: ул. Стремянный переулок, дом № 31/1. Контактные телефоны для связи: +7 (495) 234-22-97, +7 (495) 958-23-89. Консульство осуществляет прием граждан в будние дни с 8 утра до 15 часов дня. Также вы можете обратиться в наш официальный визовый центр VISA GURU. Контакты визового центра в Москве: ул. Сущевская 21, офис 540 (м. Менделеевская). Телефон для связи: +7 (495) 255-45-35. Прием заявок осуществляется 24/7, запись на прием ПН-ЧТ с 10:00 до 18:00, ПТ с 10:00 до 17:00. Подать заявку вы можете через форму ниже, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время:



Отправить заявку Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности Туристическая виза в Испанию для россиян сейчас выдается без проблем. Основной процент отказов приходится на самостоятельное оформление. При этом, ошибки довольно банальные: неполный пакет документов;

не соблюдены требования к фото и документам;

финансовая состоятельность не подтверждена;

ошибки при заполнении анкеты;

и т.д. Также, многих россиян не устраивает длительный срок ожидания на подачу документов. Поэтому, если вы хотите оформить визу в Испанию быстро и с гарантией, обращайтесь в наш проверенный визовый центр VISA GURU.

Паспортно-визовый центр Visa Guru Паспотрно-визовый центр Visa Guru с 2015 года оказывает услуги по оформлению загранпаспортов, виз, приглашений и иных документов для граждан и корпоративных клиентов. С нами риск отказа = 0%